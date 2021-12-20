https://ria.ru/20211220/novyygod-1763825040.html

В чем встречать новый 2022-й: советы астролога и стилистов

В чем встречать Новый год

В чем встречать новый 2022-й: советы астролога и стилистов

Наступающий год по китайскому календарю пройдет под покровительством Черного Водяного Тигра. Хотя он вступит в права только 1 февраля, укротить сильного и... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T08:00

2021-12-20T08:00

2021-12-20T08:09

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Галина Соколова. Наступающий год по китайскому календарю пройдет под покровительством Черного Водяного Тигра. Хотя он вступит в права только 1 февраля, укротить сильного и могущественного хищника лучше заранее. Как это сделать — в материале РИА Новости.Пышные формы, обильный декор и никаких полосок!Основатель Школы астрологии Инна Любимова отмечает, что 2022-й сложится удачно у тех, кто встретит его с королевским размахом. "Совсем скоро власть перейдет к самой большой планете Солнечной системы — царственному Юпитеру. Он сдвинет с пьедестала прагматичный Сатурн", — поясняет она.Поэтому, чтобы задобрить Вселенную и будущий символ года, самое время забыть про любимые треники, джинсы и стиль casual, к которым все привыкли за время пандемии.Из тканей отлично подойдут бархат, органза, ламе, а из декора — люрекс, стразы, бусины, бисер, пайетки и даже перья. Аксессуары тоже следует выбирать сверкающие и искрящиеся — например, золото, бриллианты или качественную бижутерию.Натуральный мех, а также все полосатое и пятнистое лучше спрятать куда подальше. Бархат — для королевских особДизайнеры часто включают изделия из этого материала в свои коллекции. Он всегда выглядит элегантно, утонченно, гламурно, а в холодное время года в нем еще и тепло. Она объясняет, что образ нужно строить на контрастах: например, сочетать черные брюки с топом ягодного оттенка. А подчеркнуть сексуальность, по словам стилиста, всегда можно разрезами."Оголенная спина, глубокое декольте или длинные разрезы на платье — это красиво, сексуально и женственно. Главное, не переборщить и оставить место фантазии", — добавляет Ирина.Пайетки — куда же без нихВещи, усыпанные этими мелкими блестящими чешуйками, весь сезон ослепляют зрителей на модных показах и завлекают покупателей в магазины. Чуть ли не каждый манекен перед праздниками одет в "маленькое сверкающее платье". Пайетки актуальны и сейчас.Ее особенно радует, что в 2022-м носить такие вещи можно и в повседневной жизни. Главное — правильно собрать образ.Те, кто не готов надеть сверкающую "чешую", может начать с блестящих носков. "Они отлично смотрятся с босоножками и самым лаконичным платьем", — отмечает Залина.Бельевой стиль — для домашних вечеринок и не толькоНе все будут встречать 2022-й в ресторане или веселой компании, кто-то останется дома. Да, в родных стенах можно надеть все, что хочется, даже любимую пижаму. Но в год Тигра ее лучше заменить чем-то более праздничным. Например, нарядом в бельевом стиле. Тоже, кстати, один из долгоиграющих трендов в последнее время.Альтернатива платью, по словам Анастасии, — брючный костюм или комбинезон из легкой ткани вроде шелка, атласа или сатина.Цвет сезона — лавандовый и королевский синийПо мнению китайцев, цветовая палитра будущего года должна состоять из зеленых, голубых и желтых оттенков (сюда же можно отнести золотистый). По восточному календарю у каждого знака — свой цвет. Однако Инна Любимова отмечает, что эта градация не совсем верна.Любимова выделяет Very Peri — новый оттенок синего и главный цвет 2022-го, который недавно определили специалисты Pantone. "Этот нежнейший лавандовый цвет отлично подойдет как для встречи Нового года, так и для повседневной носки. Он практически всем к лицу", — считает она.А в Pantone уверены, что этот необычный фиолетово-синий оттенок "привнесет новизну" в будущий год и поможет найти ответы на многие вопросы. Но пока модников интересует другое — с чем миксовать этот, в общем-то, сложный цвет.Можно составить и total look из синих и фиолетовых оттенков. Главное, не надевать под такой образ черную обувь: "Она утяжелит. Лучше что-то светлое".Для самых смелых стилист предлагает сочетание фиолетового с темно-красным.Какой бы цвет вы ни выбрали, в этот Новый год обязательно нужно принарядиться, даже если в планах посиделки в компании оливье и "Иронии судьбы". В Китае считают, что Тигр своей силой и отвагой способен изгнать все зло. После двух непростых пандемийных лет самое время ему помочь.

https://ria.ru/20211024/moda-1755925145.html

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новости культуры, стиль жизни, мода, стиль, новый год