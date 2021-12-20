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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211220/novyygod-1763825040.html
В чем встречать новый 2022-й: советы астролога и стилистов
В чем встречать Новый год
В чем встречать новый 2022-й: советы астролога и стилистов
Наступающий год по китайскому календарю пройдет под покровительством Черного Водяного Тигра. Хотя он вступит в права только 1 февраля, укротить сильного и... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T08:00
2021-12-20T08:09
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Галина Соколова. Наступающий год по китайскому календарю пройдет под покровительством Черного Водяного Тигра. Хотя он вступит в права только 1 февраля, укротить сильного и могущественного хищника лучше заранее. Как это сделать — в материале РИА Новости.Пышные формы, обильный декор и никаких полосок!Основатель Школы астрологии Инна Любимова отмечает, что 2022-й сложится удачно у тех, кто встретит его с королевским размахом. "Совсем скоро власть перейдет к самой большой планете Солнечной системы — царственному Юпитеру. Он сдвинет с пьедестала прагматичный Сатурн", — поясняет она.Поэтому, чтобы задобрить Вселенную и будущий символ года, самое время забыть про любимые треники, джинсы и стиль casual, к которым все привыкли за время пандемии.Из тканей отлично подойдут бархат, органза, ламе, а из декора — люрекс, стразы, бусины, бисер, пайетки и даже перья. Аксессуары тоже следует выбирать сверкающие и искрящиеся — например, золото, бриллианты или качественную бижутерию.Натуральный мех, а также все полосатое и пятнистое лучше спрятать куда подальше. Бархат — для королевских особДизайнеры часто включают изделия из этого материала в свои коллекции. Он всегда выглядит элегантно, утонченно, гламурно, а в холодное время года в нем еще и тепло. Она объясняет, что образ нужно строить на контрастах: например, сочетать черные брюки с топом ягодного оттенка. А подчеркнуть сексуальность, по словам стилиста, всегда можно разрезами."Оголенная спина, глубокое декольте или длинные разрезы на платье — это красиво, сексуально и женственно. Главное, не переборщить и оставить место фантазии", — добавляет Ирина.Пайетки — куда же без нихВещи, усыпанные этими мелкими блестящими чешуйками, весь сезон ослепляют зрителей на модных показах и завлекают покупателей в магазины. Чуть ли не каждый манекен перед праздниками одет в "маленькое сверкающее платье". Пайетки актуальны и сейчас.Ее особенно радует, что в 2022-м носить такие вещи можно и в повседневной жизни. Главное — правильно собрать образ.Те, кто не готов надеть сверкающую "чешую", может начать с блестящих носков. "Они отлично смотрятся с босоножками и самым лаконичным платьем", — отмечает Залина.Бельевой стиль — для домашних вечеринок и не толькоНе все будут встречать 2022-й в ресторане или веселой компании, кто-то останется дома. Да, в родных стенах можно надеть все, что хочется, даже любимую пижаму. Но в год Тигра ее лучше заменить чем-то более праздничным. Например, нарядом в бельевом стиле. Тоже, кстати, один из долгоиграющих трендов в последнее время.Альтернатива платью, по словам Анастасии, — брючный костюм или комбинезон из легкой ткани вроде шелка, атласа или сатина.Цвет сезона — лавандовый и королевский синийПо мнению китайцев, цветовая палитра будущего года должна состоять из зеленых, голубых и желтых оттенков (сюда же можно отнести золотистый). По восточному календарю у каждого знака — свой цвет. Однако Инна Любимова отмечает, что эта градация не совсем верна.Любимова выделяет Very Peri — новый оттенок синего и главный цвет 2022-го, который недавно определили специалисты Pantone. "Этот нежнейший лавандовый цвет отлично подойдет как для встречи Нового года, так и для повседневной носки. Он практически всем к лицу", — считает она.А в Pantone уверены, что этот необычный фиолетово-синий оттенок "привнесет новизну" в будущий год и поможет найти ответы на многие вопросы. Но пока модников интересует другое — с чем миксовать этот, в общем-то, сложный цвет.Можно составить и total look из синих и фиолетовых оттенков. Главное, не надевать под такой образ черную обувь: "Она утяжелит. Лучше что-то светлое".Для самых смелых стилист предлагает сочетание фиолетового с темно-красным.Какой бы цвет вы ни выбрали, в этот Новый год обязательно нужно принарядиться, даже если в планах посиделки в компании оливье и "Иронии судьбы". В Китае считают, что Тигр своей силой и отвагой способен изгнать все зло. После двух непростых пандемийных лет самое время ему помочь.
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новости культуры, стиль жизни, мода, стиль, новый год
08:00 20.12.2021 (обновлено: 08:09 20.12.2021)
 
В чем встречать новый 2022-й: советы астролога и стилистов

Астролог и стилисты рассказали, в чем встречать Новый год

© Фото : unsplash/Sara DabaghianДевушка в праздничном платье
Девушка в праздничном платье - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : unsplash/Sara Dabaghian
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Галина Соколова. Наступающий год по китайскому календарю пройдет под покровительством Черного Водяного Тигра. Хотя он вступит в права только 1 февраля, укротить сильного и могущественного хищника лучше заранее. Как это сделать — в материале РИА Новости.

Пышные формы, обильный декор и никаких полосок!

Основатель Школы астрологии Инна Любимова отмечает, что 2022-й сложится удачно у тех, кто встретит его с королевским размахом. "Совсем скоро власть перейдет к самой большой планете Солнечной системы — царственному Юпитеру. Он сдвинет с пьедестала прагматичный Сатурн", — поясняет она.
© Фото : unsplash/Farol 106Девушка в черном праздничном платье
Девушка в черном праздничном платье - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : unsplash/Farol 106
Девушка в черном праздничном платье
Поэтому, чтобы задобрить Вселенную и будущий символ года, самое время забыть про любимые треники, джинсы и стиль casual, к которым все привыкли за время пандемии.

"Сделайте выбор в пользу праздничных платьев в пол или дресс-кода black tie. Это тот вечер, когда не нужно бояться объемного декора, пышных рукавов и кринолиновых юбок, а мужчинам пора достать из шкафа костюм", — рекомендует астролог.

Из тканей отлично подойдут бархат, органза, ламе, а из декора — люрекс, стразы, бусины, бисер, пайетки и даже перья. Аксессуары тоже следует выбирать сверкающие и искрящиеся — например, золото, бриллианты или качественную бижутерию.
© AP Photo / Antonio Calanni

Коллекция Fendi во время Недели моды в Милане

Коллекция Fendi во время недели моды в Милане
1 из 4

Коллекция Fendi во время Недели моды в Милане

© AP Photo / Antonio Calanni
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezКоллекция Oscar De la Renta на Неделе моды в Нью-Йорке
Коллекция Oscar De la Renta на Неделе моды в Нью-Йорке
2 из 4
Коллекция Oscar De la Renta на Неделе моды в Нью-Йорке
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
© AP Photo / Vianney Le CaerКоллекция Saint Laurent на Неделе моды в Париже
Коллекция Saint Laurent на Неделе моды в Париже
3 из 4
Коллекция Saint Laurent на Неделе моды в Париже
© AP Photo / Vianney Le Caer
© AP Photo / Vianney Le CaerКоллекция Saint Laurent на Неделе моды в Париже
Коллекция Saint Laurent на Неделе моды в Париже
4 из 4
Коллекция Saint Laurent на Неделе моды в Париже
© AP Photo / Vianney Le Caer
1 из 4

Коллекция Fendi во время Недели моды в Милане

© AP Photo / Antonio Calanni
2 из 4
Коллекция Oscar De la Renta на Неделе моды в Нью-Йорке
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
3 из 4
Коллекция Saint Laurent на Неделе моды в Париже
© AP Photo / Vianney Le Caer
4 из 4
Коллекция Saint Laurent на Неделе моды в Париже
© AP Photo / Vianney Le Caer
Натуральный мех, а также все полосатое и пятнистое лучше спрятать куда подальше.

"Многие при выборе праздничного наряда стараются стилизовать его под символ наступающего года. В данном случае это неуместно. Тигр не терпит конкурентов, поэтому лучше остановиться на однотонных тканях", — советует Инна Любимова.

Бархат — для королевских особ

Дизайнеры часто включают изделия из этого материала в свои коллекции. Он всегда выглядит элегантно, утонченно, гламурно, а в холодное время года в нем еще и тепло.

"Бархат смотрится по-королевски дорого, — говорит Ирина Гришина, профессиональный стилист-визажист. — Оптимально остановить выбор на брюках или юбке с высокой талией, а наверх надеть шелковый топ или атласную блузу".

Она объясняет, что образ нужно строить на контрастах: например, сочетать черные брюки с топом ягодного оттенка. А подчеркнуть сексуальность, по словам стилиста, всегда можно разрезами.
"Оголенная спина, глубокое декольте или длинные разрезы на платье — это красиво, сексуально и женственно. Главное, не переборщить и оставить место фантазии", — добавляет Ирина.
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezКоллекция Oscar De la Renta на Неделе моды в Нью-Йорке
Коллекция Oscar De la Renta на Неделе моды в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Коллекция Oscar De la Renta на Неделе моды в Нью-Йорке

"Завершить наряд можно кожаными туфлями с металлическим блеском, как у Paco Rabanne, или широким кожаным ремнем с большой пряжкой в стиле 1980-х. Такой прием использует Yves Saint Laurent. Из аксессуаров — украшения с крупными камнями и блеском металла. Бархат приветствует такое соседство", — подчеркивает стилист.

Пайетки — куда же без них

Вещи, усыпанные этими мелкими блестящими чешуйками, весь сезон ослепляют зрителей на модных показах и завлекают покупателей в магазины. Чуть ли не каждый манекен перед праздниками одет в "маленькое сверкающее платье". Пайетки актуальны и сейчас.
© Фото : unsplash/hanen souhailДевушка в праздничном платье
Девушка в праздничном платье - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : unsplash/hanen souhail
Девушка в праздничном платье

"Кажется, всем понятно, в чем встречать этот Новый год, — говорит Залина Амирова, автор телеграм-канала "Шмот". — Блестящее и сверкающее нам показывали на подиуме весь 2021-й. И все складывается очень логично".

Ее особенно радует, что в 2022-м носить такие вещи можно и в повседневной жизни. Главное — правильно собрать образ.
© AP Photo / Antonio Calanni, Chris PizzelloПоказ коллекций Nº 21 и Tom Ford
Показ коллекций Nº21 и Tom Ford - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Antonio Calanni, Chris Pizzello
Показ коллекций Nº 21 и Tom Ford

"В этот раз рука поднимется легко, чтобы купить блестящую рубашку или топ тысяч за двадцать. В 2022-м мы можем носить их и в будни, комбинируя со строгими брюками, или, как на показе Dior, со свитером. Сейчас большой выбор: в красных пайетках даже шорты у YSL. Но, на мой взгляд, самый оптимальный вариант — брюки".

Те, кто не готов надеть сверкающую "чешую", может начать с блестящих носков. "Они отлично смотрятся с босоножками и самым лаконичным платьем", — отмечает Залина.

Бельевой стиль — для домашних вечеринок и не только

Не все будут встречать 2022-й в ресторане или веселой компании, кто-то останется дома. Да, в родных стенах можно надеть все, что хочется, даже любимую пижаму. Но в год Тигра ее лучше заменить чем-то более праздничным. Например, нарядом в бельевом стиле. Тоже, кстати, один из долгоиграющих трендов в последнее время.
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанкИспанская актриса Эстер Экспосито
Испанская актриса Эстер Экспосито - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
Испанская актриса Эстер Экспосито

"На мой взгляд, это идеальный вариант, чтобы отметить Новый год как дома, так и вне его, — рассказывает фешен-блогер и криейтор Анастасия Целуева. — Наденьте платье-комбинацию с босоножками и аксессуарами — и все готово. Чтобы образ выглядел законченным, накиньте сверху пиджак, кардиган или свитер. А главным дополнением могут стать длинные гладкие перчатки".

© AP Photo / Antonio CalanniКоллекции Fendi во время Миланской недели моды в Италии
Коллекции Fendi во время Миланской недели моды в Италии - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Antonio Calanni
Коллекции Fendi во время Миланской недели моды в Италии
Альтернатива платью, по словам Анастасии, — брючный костюм или комбинезон из легкой ткани вроде шелка, атласа или сатина.

Цвет сезона — лавандовый и королевский синий

По мнению китайцев, цветовая палитра будущего года должна состоять из зеленых, голубых и желтых оттенков (сюда же можно отнести золотистый). По восточному календарю у каждого знака — свой цвет. Однако Инна Любимова отмечает, что эта градация не совсем верна.

"Тона выбирают не по знакам и стихиям, а по планете, которая будет покровительствовать году, — рассказала астролог. — Цвет, характеризующий Юпитер, — королевский синий и его вариации".

Любимова выделяет Very Peri — новый оттенок синего и главный цвет 2022-го, который недавно определили специалисты Pantone. "Этот нежнейший лавандовый цвет отлично подойдет как для встречи Нового года, так и для повседневной носки. Он практически всем к лицу", — считает она.
© AP Photo / Antonio CalanniКоллекция Giorgio Armani на Неделе моды в Милане
Коллекция Giorgio Armani на Неделе моды в Милане
1 из 2
Коллекция Giorgio Armani на Неделе моды в Милане
© AP Photo / Antonio Calanni
© AP Photo / Antonio CalanniКоллекция Giorgio Armani во время Недели моды в Милане
Коллекция Giorgio Armani во время Недели моды в Милане
2 из 2
Коллекция Giorgio Armani во время Недели моды в Милане
© AP Photo / Antonio Calanni
1 из 2
Коллекция Giorgio Armani на Неделе моды в Милане
© AP Photo / Antonio Calanni
2 из 2
Коллекция Giorgio Armani во время Недели моды в Милане
© AP Photo / Antonio Calanni
А в Pantone уверены, что этот необычный фиолетово-синий оттенок "привнесет новизну" в будущий год и поможет найти ответы на многие вопросы. Но пока модников интересует другое — с чем миксовать этот, в общем-то, сложный цвет.

"Он идеально смотрится с белым. Получается чистое и свежее сочетание — говорит стилист, фешен-блогер и основатель сервиса по доставке готовых образов Ольга Ким. — Для расслабленных повседневных нарядов рекомендую объединять его со светло-серым или с бежевым. Для нежных и романтичных случаев попробуйте комбинировать лавандовый с оттенками розового — холодными или пудровыми".

Можно составить и total look из синих и фиолетовых оттенков. Главное, не надевать под такой образ черную обувь: "Она утяжелит. Лучше что-то светлое".
© AP Photo / Antonio CalanniПоказ коллекции Daniel Del Core
Показ коллекции Daniel Del Core - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Antonio Calanni
Показ коллекции Daniel Del Core
Для самых смелых стилист предлагает сочетание фиолетового с темно-красным.

"Оно только кажется сложным. Но стоит попробовать такой вариант — и "вау-эффект" обеспечен, — уверяет блогер. — А чтобы получилось еще ярче, фиолетовый и его оттенки можно сочетать с оранжевым и светло-зеленым. Будет образ с задорным и оптимистичным настроением".

Какой бы цвет вы ни выбрали, в этот Новый год обязательно нужно принарядиться, даже если в планах посиделки в компании оливье и "Иронии судьбы". В Китае считают, что Тигр своей силой и отвагой способен изгнать все зло. После двух непростых пандемийных лет самое время ему помочь.
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