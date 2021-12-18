https://ria.ru/20211218/podarki-1764351825.html

Стилисты назвали лучшие новогодние подарки

Стилисты назвали лучшие новогодние подарки - РИА Новости, 18.12.2021

Стилисты назвали лучшие новогодние подарки

Вопрос выбора подарка каждый год беспокоит всех в канун новогодних праздников. Подписка на стильный журнал о моде, созданные вручную ароматы и яркие украшения - РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T10:46

2021-12-18T10:46

2021-12-18T10:46

общество

новый год

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вопрос выбора подарка каждый год беспокоит всех в канун новогодних праздников. Подписка на стильный журнал о моде, созданные вручную ароматы и яркие украшения - стилисты рассказали РИА Новости о самых удачных подарках для мужчин и женщин.Стилист, создательница школы стиля и дизайнер украшений Яна Фисти советует обращать внимание на аксессуары и галантерею в качестве подарков как мужчине, так и женщине.Стилист добавила, что ещё одним актуальным подарком будут перчатки известного итальянского бренда с карманами в виде треугольников, в которые можно положить что-то очень небольшое."Их выпустили в ярких цветах: насыщенный фиолетовый, голубой, зеленый, и за счет такого разнообразия палитры их можно дарить как мужчинам, так и женщинам, но вообще это мужская коллекция", - сказала дизайнер.Полезными образовательными подарками Фисти назвала онлайн- или офлайн-подписку на хороший фэшн-журнал, книгу-биографию Дианы Вриланд, а также билеты на фильм "Дом Гуччи". "Это такой образовательный вариант презента для тех, кто действительно любит моду и увлекается ей", - сказала Фисти.По мнению стилиста, беспроигрышным подарком как для мужчины, так и для женщины, может стать обувь - Фисти советует выбирать модные луноходы либо классические кроссовки."Луноходы — самая модная обувь этого сезона. Очень теплые даже для России. Кроссовки — абсолютная классика жанра, потому что нет тех, кто их не носит. Тут тоже плюс в том, что сложно промахнуться с размером, и есть где разгуляться. Советую выбирать кроссовки в ретро-стиле, сейчас это самая актуальная разновидность кросс, ну и как показало время, дизайн у них вечный. Еще можно выбрать что-то из необычных релизов, благо, новые кроссовочные коллаборации выпускают чуть ли не каждый день", - сказала Фисти.Стилист, основатель бюро стилистов и школы стиля Анна Московцева идеальным вариантом подарка для женщин назвала всё блестящее. "Всё, что блестит, начиная от крема для тела, геля для душа, заканчивая потрясающими блестящими босоножками с острым мысом, усыпанные блёстками или пайетками серебристого цвета. Мы, девушки, такое любим, особенно после тяжёлого года, наполненного тревожными событиями", - сказала стилист РИА Новости.Универсальным и одним из самых удачных подарков для женщин и мужчин стилист назвала парфюм - как известных брендов, так и выполненный на заказ. "Хороший подарок - интересные эксклюзивные духи. Можно подобрать композицию на заказ. Ценовой диапазон широко варьируется: можно выбрать что-то абсолютно демократичное, а можно выбрать что-то "тяжёлое" и дорогое. Вы также можете привести девушку или мужчину в торговый центр и вместе выбрать понравившийся аромат", - отметила основатель школы стиля.Среди других выигрышных подарков, по мнению Московцевой, - нижнее белье и красивая коробка с различным шоколадом. Внутрь коробки можно положить романтическую записку.При выборе подарка для мужчин основатель бюро стилистов рекомендует делать ставку на аксессуары - хорошие кожаные перчатки идеального коричневого цвета или кожаный ремень толщиной в три пальца. Он может быть с тканевыми вставками. Московцева советует выбирать модели коричневого или синего цвета. "Если мужчина не любит аксессуары, вы можете подарить ему уютный трикотажный кардиган бежево-песочного оттенка крупной вязки", - подытожила стилист.

https://radiosputnik.ria.ru/20211218/1764343282.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211201/podarki-1761644448.html

https://ria.ru/20211213/podarki-1763386111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новый год