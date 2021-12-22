https://ria.ru/20211222/naryady-1764954505.html

Полосатое не надевать: в чем встречать Новый 2022 год Тигра

В чем встречать год Тигра 2022: одежда, в каком цвете встречать

Полосатое не надевать: в чем встречать Новый 2022 год Тигра

В чем встречать Новый 2022 год, чтобы заручиться поддержкой его символа, и каких цветов в одежде стоит избегать женщинам и мужчинам, чтобы не разозлить Водяного РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T17:15

2021-12-22T17:15

2021-12-22T17:15

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В чем встречать Новый 2022 год, чтобы заручиться поддержкой его символа, и каких цветов в одежде стоит избегать женщинам и мужчинам, чтобы не разозлить Водяного Тигра — советы стилистов в материале РИА Новости.В чем встречать Новый год ТиграНаступающий 2022-й по восточному календарю — год Черного Водяного Тигра. Астрологи говорят, что он будет изобиловать яркими событиями и резкими поворотами судьбы. Тигр строптив, не боится опасностей и готов рисковать. Стихия воды же смягчает и умиротворяет животное. Тигр даст свое покровительство тем, кто действует решительно, готов меняться и отвечать за свою жизнь.ЦветаПо словам стилиста, подойдут для новогодней ночи:ЖенщинамДве главные тенденции современной моды — фокус на комфорт и уют и концепция так называемого дофаминового, то есть приносящего радость, яркого гардероба. Для новогодней ночи, в зависимости от предполагаемого сценария торжества, подойдут оба тренда. И все же этот праздник — отличный повод почувствовать себя королевой и подобрать соответствующий наряд.ОдеждаСтилист Елена Гетманцева рекомендует обратить внимание на классические формы, удобные и лаконичные. Тигр не любит пафоса, он по достоинству оценит элегантный внешний вид. На праздник уместно надеть классическое платье или брючный костюм, юбку с нарядной блузкой или остановить выбор на стильном комбинезоне с интересными акцентами. Ткани и материалы лучше предпочесть натуральные: шелк, атлас, трикотаж, бархат, кожу. Блестящие детали — бисер, пайетки, стразы — тоже уместны, они ассоциируются с мерцанием водной глади.Главные тренды в нарядах для новогодней ночи:МакияжСтилист советует в новогоднюю ночь отдать предпочтение естественности и элегантности. Для макияжа глаз подойдут натуральные оттенки теней. А черная стрелка по ресничному краю удлинит и увеличит глаза. Лучше не использовать неоновые цвета, цветную тушь и искусственные ресницы.Подчеркнуть овал лица поможет хайлайтер — его наносят на скулы, виски, спинку носа, внутренний угол глаза, ямочку над верхней губой, по центру подбородка. Акцент на губах можно сделать ярко-красной помадой. В тренде также винные оттенки, бордо, насыщенные малиновые. Помада может быть как глянцевая, так и матовая. Не лишними будут блестки на глазах, но пусть это будет только маленький штрих. И в этом случае для макияжа губ необходимо использовать спокойный, натуральный тон помады или просто блеск.МаникюрСтилист-визажист Анастасия Власкина рекомендует отказаться от стразов и новогодних рисунков на ногтях. Идеальным решением будет классический френч. Если хочется цвета, стоит использовать "королевский синий", темно-зеленый, оливковый, голубой оттенки. Можно добавить градиент на один или несколько ногтей.Обувь и украшенияОбувь для новогодней ночи нужна удобная, на массивной подошве или танкетке. По словам Елены Гетманцевой, если выбирать модели на каблуке, то это должна быть не шпилька, а устойчивый квадратный и его интерпретации. При выборе обуви стоит избегать леопардовых расцветок, принта в полоску и змеиных узоров. Подойдут однотонные туфли в темных оттенках. В моде также колготки с логотипами и паттернами, которые могут дополнить наряд.Анастасия Власкина рекомендует дополнить праздничный образ украшениями из натуральных металлов и камней. "Золото, серебро, бриллианты — это то, что всегда ценится. Можно использовать и качественную бижутерию модных оттенков. Но не стоит смешивать ее с ювелирными украшениями", — предупреждает стилист.Нужно подобрать и аксессуары. "Идеально впишутся в образ модные меховая сумка или кожаный чехол для губной помады, который можно носить на массивной цепочке на шее", — отмечает Елена Гетманцева.МужчиныМужской образ для встречи года Тигра должен быть сдержанным и минималистичным, без кричащих деталей, ведь это знак сильный и целеустремленный. По мнению астрологов, фантазийные образы с декоративными элементами символу году не понравятся.ОдеждаПриоритетные цвета в новогодних нарядах мужчин — оттенки коричневого, синего, серого и хаки. Если это классический костюм, то возможны сочетания синего и коричневого, зеленого и охры, черного и матового красного. Можно сочетать смокинг темно-синего цвета с песочной, горчичной, серой или желтой рубашкой. Материалы следует выбирать только натуральные, никакой синтетики.Стилист Елена Гетманцева предлагает выбрать, например, синие пиджак и брюки и коричневый жилет. Идеальный вариант для встречи Нового года — классический черный костюм и матовые аксессуары красного или синего оттенка: платок, галстук, носки.Если праздничный образ мужчины хочется выдержать в стиле сasual, стоит отдать предпочтение темно-синим джинсам и удобным джемперам в той же цветовой гамме. Для домашней вечеринки подойдет свободная одежда — брюки без стрелок, рубашки-поло с длинным рукавом и лонгсливы. Но точно не стоит натягивать самые удобные штаны или шорты и любимую футболку, даже на мероприятие в кругу семьи.СоветыЭксперты советуют дополнить лаконичный праздничный мужской наряд абстрактным или геометрическим принтом на жилете, носках и акцентными аксессуарами. Это могут быть:В чем нельзя встречать Новый год ТиграСтилисты и астрологи считают, что символу 2022 года не придутся по нраву:Знатоки восточного гороскопа предупреждают: ни в коем случае нельзя встречать 2022-й в одежде, которую надевали на прошлое новогоднее застолье. Согласно бирманской легенде, буйвол однажды одержал победу над тигром, и с тех пор хищник не благосклонен к быкам и коровам — символу 2021-го. Поэтому, чтобы не разгневать Тигра, следует надеть новый наряд, соответствующий цветовой гамме покровителя года.

https://ria.ru/20211221/tigr-1764749352.html

https://ria.ru/20211220/novyygod-1763825040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новый год, традиции