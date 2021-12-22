Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20211222/naryady-1764954505.html
Полосатое не надевать: в чем встречать Новый 2022 год Тигра
В чем встречать год Тигра 2022: одежда, в каком цвете встречать
Полосатое не надевать: в чем встречать Новый 2022 год Тигра
В чем встречать Новый 2022 год, чтобы заручиться поддержкой его символа, и каких цветов в одежде стоит избегать женщинам и мужчинам, чтобы не разозлить Водяного РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T17:15
2021-12-22T17:15
новый год — 2022
общество
новый год
традиции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764914813_0:0:3446:1938_1920x0_80_0_0_e0740c54df4702ea67455b0d9817152f.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В чем встречать Новый 2022 год, чтобы заручиться поддержкой его символа, и каких цветов в одежде стоит избегать женщинам и мужчинам, чтобы не разозлить Водяного Тигра — советы стилистов в материале РИА Новости.В чем встречать Новый год ТиграНаступающий 2022-й по восточному календарю — год Черного Водяного Тигра. Астрологи говорят, что он будет изобиловать яркими событиями и резкими поворотами судьбы. Тигр строптив, не боится опасностей и готов рисковать. Стихия воды же смягчает и умиротворяет животное. Тигр даст свое покровительство тем, кто действует решительно, готов меняться и отвечать за свою жизнь.ЦветаПо словам стилиста, подойдут для новогодней ночи:ЖенщинамДве главные тенденции современной моды — фокус на комфорт и уют и концепция так называемого дофаминового, то есть приносящего радость, яркого гардероба. Для новогодней ночи, в зависимости от предполагаемого сценария торжества, подойдут оба тренда. И все же этот праздник — отличный повод почувствовать себя королевой и подобрать соответствующий наряд.ОдеждаСтилист Елена Гетманцева рекомендует обратить внимание на классические формы, удобные и лаконичные. Тигр не любит пафоса, он по достоинству оценит элегантный внешний вид. На праздник уместно надеть классическое платье или брючный костюм, юбку с нарядной блузкой или остановить выбор на стильном комбинезоне с интересными акцентами. Ткани и материалы лучше предпочесть натуральные: шелк, атлас, трикотаж, бархат, кожу. Блестящие детали — бисер, пайетки, стразы — тоже уместны, они ассоциируются с мерцанием водной глади.Главные тренды в нарядах для новогодней ночи:МакияжСтилист советует в новогоднюю ночь отдать предпочтение естественности и элегантности. Для макияжа глаз подойдут натуральные оттенки теней. А черная стрелка по ресничному краю удлинит и увеличит глаза. Лучше не использовать неоновые цвета, цветную тушь и искусственные ресницы.Подчеркнуть овал лица поможет хайлайтер — его наносят на скулы, виски, спинку носа, внутренний угол глаза, ямочку над верхней губой, по центру подбородка. Акцент на губах можно сделать ярко-красной помадой. В тренде также винные оттенки, бордо, насыщенные малиновые. Помада может быть как глянцевая, так и матовая. Не лишними будут блестки на глазах, но пусть это будет только маленький штрих. И в этом случае для макияжа губ необходимо использовать спокойный, натуральный тон помады или просто блеск.МаникюрСтилист-визажист Анастасия Власкина рекомендует отказаться от стразов и новогодних рисунков на ногтях. Идеальным решением будет классический френч. Если хочется цвета, стоит использовать "королевский синий", темно-зеленый, оливковый, голубой оттенки. Можно добавить градиент на один или несколько ногтей.Обувь и украшенияОбувь для новогодней ночи нужна удобная, на массивной подошве или танкетке. По словам Елены Гетманцевой, если выбирать модели на каблуке, то это должна быть не шпилька, а устойчивый квадратный и его интерпретации. При выборе обуви стоит избегать леопардовых расцветок, принта в полоску и змеиных узоров. Подойдут однотонные туфли в темных оттенках. В моде также колготки с логотипами и паттернами, которые могут дополнить наряд.Анастасия Власкина рекомендует дополнить праздничный образ украшениями из натуральных металлов и камней. "Золото, серебро, бриллианты — это то, что всегда ценится. Можно использовать и качественную бижутерию модных оттенков. Но не стоит смешивать ее с ювелирными украшениями", — предупреждает стилист.Нужно подобрать и аксессуары. "Идеально впишутся в образ модные меховая сумка или кожаный чехол для губной помады, который можно носить на массивной цепочке на шее", — отмечает Елена Гетманцева.МужчиныМужской образ для встречи года Тигра должен быть сдержанным и минималистичным, без кричащих деталей, ведь это знак сильный и целеустремленный. По мнению астрологов, фантазийные образы с декоративными элементами символу году не понравятся.ОдеждаПриоритетные цвета в новогодних нарядах мужчин — оттенки коричневого, синего, серого и хаки. Если это классический костюм, то возможны сочетания синего и коричневого, зеленого и охры, черного и матового красного. Можно сочетать смокинг темно-синего цвета с песочной, горчичной, серой или желтой рубашкой. Материалы следует выбирать только натуральные, никакой синтетики.Стилист Елена Гетманцева предлагает выбрать, например, синие пиджак и брюки и коричневый жилет. Идеальный вариант для встречи Нового года — классический черный костюм и матовые аксессуары красного или синего оттенка: платок, галстук, носки.Если праздничный образ мужчины хочется выдержать в стиле сasual, стоит отдать предпочтение темно-синим джинсам и удобным джемперам в той же цветовой гамме. Для домашней вечеринки подойдет свободная одежда — брюки без стрелок, рубашки-поло с длинным рукавом и лонгсливы. Но точно не стоит натягивать самые удобные штаны или шорты и любимую футболку, даже на мероприятие в кругу семьи.СоветыЭксперты советуют дополнить лаконичный праздничный мужской наряд абстрактным или геометрическим принтом на жилете, носках и акцентными аксессуарами. Это могут быть:В чем нельзя встречать Новый год ТиграСтилисты и астрологи считают, что символу 2022 года не придутся по нраву:Знатоки восточного гороскопа предупреждают: ни в коем случае нельзя встречать 2022-й в одежде, которую надевали на прошлое новогоднее застолье. Согласно бирманской легенде, буйвол однажды одержал победу над тигром, и с тех пор хищник не благосклонен к быкам и коровам — символу 2021-го. Поэтому, чтобы не разгневать Тигра, следует надеть новый наряд, соответствующий цветовой гамме покровителя года.
https://ria.ru/20211221/tigr-1764749352.html
https://ria.ru/20211220/novyygod-1763825040.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764914813_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_411d0448c58bb18064a2f12c5dfd0b84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новый год, традиции
17:15 22.12.2021
 

Полосатое не надевать: в чем встречать Новый 2022 год Тигра

© Depositphotos / TsyhundВстречать год тигра
Встречать год тигра - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Depositphotos / Tsyhund
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В чем встречать Новый 2022 год, чтобы заручиться поддержкой его символа, и каких цветов в одежде стоит избегать женщинам и мужчинам, чтобы не разозлить Водяного Тигра — советы стилистов в материале РИА Новости.

В чем встречать Новый год Тигра

Наступающий 2022-й по восточному календарю — год Черного Водяного Тигра. Астрологи говорят, что он будет изобиловать яркими событиями и резкими поворотами судьбы. Тигр строптив, не боится опасностей и готов рисковать. Стихия воды же смягчает и умиротворяет животное. Тигр даст свое покровительство тем, кто действует решительно, готов меняться и отвечать за свою жизнь.

Цвета

В каких цветах встречать год Тигра, РИА Новости рассказала стилист салона красоты CHI STUDIO Елена Гетманцева: "Главный тренд Нового года — сдержанная палитра, оттенки естественной среды обитания тигра. А вот ядовитых неоновых тонов, раздражающих глаз, стоит избегать. Покровитель года ценит внешнюю красоту. Поэтому стоит детально продумать новогодний образ и проработать свой стиль".
© Depositphotos / RibalkaДевушка выбирает платье
Девушка выбирает платье - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Depositphotos / Ribalka
Девушка выбирает платье
По словам стилиста, подойдут для новогодней ночи:
  • нейтральные белые, бежевые, желтые оттенки — палевый, молочный, медово-желтый, песочный. Отражают связь Тигра с природой, его любовь ко всему натуральному;
  • зеленые и голубые цвета — оливковый, мятный, изумрудный, ледяной. Символизируют среду обитания семейства кошачьих, спокойствие, смелость, мудрость и равенство;
  • оттенки черного и коричневого — цвет корицы, темно-коричневый, графит. Ассоциируются с таинственностью и защитой. Именно темные полосы в окрасе тигра маскируют его в ландшафте;
  • вся палитра синего. Это самые актуальные цвета Нового года, соответствующие стихии Водяного Тигра. Кроме того, как отмечает Елена Гетманцева, в Институте цвета Pantone "динамичный синий" (Very Peri) назвали цветом 2022 года.

Женщинам

Две главные тенденции современной моды — фокус на комфорт и уют и концепция так называемого дофаминового, то есть приносящего радость, яркого гардероба. Для новогодней ночи, в зависимости от предполагаемого сценария торжества, подойдут оба тренда. И все же этот праздник — отличный повод почувствовать себя королевой и подобрать соответствующий наряд.

Одежда

© Pixabay / AfisheraЖенщина в новогоднем платье
Женщина в новогоднем платье - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Pixabay / Afishera
Женщина в новогоднем платье
Стилист Елена Гетманцева рекомендует обратить внимание на классические формы, удобные и лаконичные. Тигр не любит пафоса, он по достоинству оценит элегантный внешний вид. На праздник уместно надеть классическое платье или брючный костюм, юбку с нарядной блузкой или остановить выбор на стильном комбинезоне с интересными акцентами. Ткани и материалы лучше предпочесть натуральные: шелк, атлас, трикотаж, бархат, кожу. Блестящие детали — бисер, пайетки, стразы — тоже уместны, они ассоциируются с мерцанием водной глади.
Главные тренды в нарядах для новогодней ночи:
  • бюстье и женственные платья. Модели с запахом, на одно плечо, "футляры", необычные фасоны с рукавами-фонариками и асимметрией, которые подчеркнут талию и приоткроют часть спины или руку, Тигр точно оценит. А вот от слишком откровенных образов с мини или полностью оголенной спиной лучше отказаться;
  • декоративные детали — кружева, воланы, драпировка, нашивки, бахрома. Кружевная отделка и вставка на платье смотрятся изысканно, что должно понравиться грациозному символу года. Кружева на блузе или по краю платья в бельевом стиле также будут уместны;
  • многослойность, мелкие и легкие складки — плиссе или фалды. Лаконичные длинные струящиеся юбки без яркого декора и пышных подъюбников выгодно сочетать с блузой на одно плечо или топом на бретелях с нежным перламутровым отливом. Брюки — с блузами с объемными рукавами или легкими кардиганами и накидками сверху. От пиджаков в стиле оверсайз лучше отказаться.

Макияж

© Pixabay / lubovlisitsa Девушка наносит макияж
Девушка наносит макияж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Pixabay / lubovlisitsa
Девушка наносит макияж
Стилист советует в новогоднюю ночь отдать предпочтение естественности и элегантности. Для макияжа глаз подойдут натуральные оттенки теней. А черная стрелка по ресничному краю удлинит и увеличит глаза. Лучше не использовать неоновые цвета, цветную тушь и искусственные ресницы.
Подчеркнуть овал лица поможет хайлайтер — его наносят на скулы, виски, спинку носа, внутренний угол глаза, ямочку над верхней губой, по центру подбородка. Акцент на губах можно сделать ярко-красной помадой. В тренде также винные оттенки, бордо, насыщенные малиновые. Помада может быть как глянцевая, так и матовая. Не лишними будут блестки на глазах, но пусть это будет только маленький штрих. И в этом случае для макияжа губ необходимо использовать спокойный, натуральный тон помады или просто блеск.

Маникюр

Стилист-визажист Анастасия Власкина рекомендует отказаться от стразов и новогодних рисунков на ногтях. Идеальным решением будет классический френч. Если хочется цвета, стоит использовать "королевский синий", темно-зеленый, оливковый, голубой оттенки. Можно добавить градиент на один или несколько ногтей.
Новый год тигра 2022 - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 16:43Новый год — 2022
Тигр не любит пестроты: как, в чем встречать Новый 2022 год, что готовить

Обувь и украшения

Обувь для новогодней ночи нужна удобная, на массивной подошве или танкетке. По словам Елены Гетманцевой, если выбирать модели на каблуке, то это должна быть не шпилька, а устойчивый квадратный и его интерпретации. При выборе обуви стоит избегать леопардовых расцветок, принта в полоску и змеиных узоров. Подойдут однотонные туфли в темных оттенках. В моде также колготки с логотипами и паттернами, которые могут дополнить наряд.
Анастасия Власкина рекомендует дополнить праздничный образ украшениями из натуральных металлов и камней. "Золото, серебро, бриллианты — это то, что всегда ценится. Можно использовать и качественную бижутерию модных оттенков. Но не стоит смешивать ее с ювелирными украшениями", — предупреждает стилист.
Нужно подобрать и аксессуары. "Идеально впишутся в образ модные меховая сумка или кожаный чехол для губной помады, который можно носить на массивной цепочке на шее", — отмечает Елена Гетманцева.

Мужчины

Мужской образ для встречи года Тигра должен быть сдержанным и минималистичным, без кричащих деталей, ведь это знак сильный и целеустремленный. По мнению астрологов, фантазийные образы с декоративными элементами символу году не понравятся.
© Fotolia / Minerva Studio Мужчина в костюме
Мужчина в костюме - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Fotolia / Minerva Studio
Мужчина в костюме

Одежда

Приоритетные цвета в новогодних нарядах мужчин — оттенки коричневого, синего, серого и хаки. Если это классический костюм, то возможны сочетания синего и коричневого, зеленого и охры, черного и матового красного. Можно сочетать смокинг темно-синего цвета с песочной, горчичной, серой или желтой рубашкой. Материалы следует выбирать только натуральные, никакой синтетики.
Стилист Елена Гетманцева предлагает выбрать, например, синие пиджак и брюки и коричневый жилет. Идеальный вариант для встречи Нового года — классический черный костюм и матовые аксессуары красного или синего оттенка: платок, галстук, носки.
Если праздничный образ мужчины хочется выдержать в стиле сasual, стоит отдать предпочтение темно-синим джинсам и удобным джемперам в той же цветовой гамме. Для домашней вечеринки подойдет свободная одежда — брюки без стрелок, рубашки-поло с длинным рукавом и лонгсливы. Но точно не стоит натягивать самые удобные штаны или шорты и любимую футболку, даже на мероприятие в кругу семьи.

Советы

Эксперты советуют дополнить лаконичный праздничный мужской наряд абстрактным или геометрическим принтом на жилете, носках и акцентными аксессуарами. Это могут быть:
  • галстук или шейный платок;
  • часы или браслет из кожи;
  • ювелирные изделия, например кольца-печатки.
Девушка в праздничном платье - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 08:00Культура
В чем встречать новый 2022-й: советы астролога и стилистов

В чем нельзя встречать Новый год Тигра

Стилисты и астрологи считают, что символу 2022 года не придутся по нраву:
  • образы с имитацией шкуры тигра — хищнику не по нраву подражатели и конкуренты;
  • искусственные материалы — тигр не терпит подделок;
  • ткани с имитацией змеиной кожи и одежда леопардовых расцветок — стоит избегать всех видов анималистических принтов;
  • сочетание легких скользящих тканей с плотными тяжелыми фактурами — образ должен быть гармоничным, а не кричащим;
  • ярко-красные, полностью серебристые и блестящие золотые наряды не подойдут для празднования Нового года, как и total black — лучше миксовать все это с другими оттенками или отложить для других поводов.
Знатоки восточного гороскопа предупреждают: ни в коем случае нельзя встречать 2022-й в одежде, которую надевали на прошлое новогоднее застолье. Согласно бирманской легенде, буйвол однажды одержал победу над тигром, и с тех пор хищник не благосклонен к быкам и коровам — символу 2021-го. Поэтому, чтобы не разгневать Тигра, следует надеть новый наряд, соответствующий цветовой гамме покровителя года.
 
Новый год — 2022ОбществоНовый годтрадиции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Назван снижающий "плохой" холестерин суперпродукт
02:09Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля
02:08Невролог рассказал, почему может болеть голова на морозе
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
23:32Грызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности
23:27Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния
Назван снижающий "плохой" холестерин суперпродуктКорабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуляНевролог рассказал, почему может болеть голова на морозеВ Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиковГрызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активностиКиев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР