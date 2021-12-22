Полосатое не надевать: в чем встречать Новый 2022 год Тигра
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В чем встречать Новый 2022 год, чтобы заручиться поддержкой его символа, и каких цветов в одежде стоит избегать женщинам и мужчинам, чтобы не разозлить Водяного Тигра — советы стилистов в материале РИА Новости.
В чем встречать Новый год Тигра
Наступающий 2022-й по восточному календарю — год Черного Водяного Тигра. Астрологи говорят, что он будет изобиловать яркими событиями и резкими поворотами судьбы. Тигр строптив, не боится опасностей и готов рисковать. Стихия воды же смягчает и умиротворяет животное. Тигр даст свое покровительство тем, кто действует решительно, готов меняться и отвечать за свою жизнь.
Цвета
В каких цветах встречать год Тигра, РИА Новости рассказала стилист салона красоты CHI STUDIO Елена Гетманцева: "Главный тренд Нового года — сдержанная палитра, оттенки естественной среды обитания тигра. А вот ядовитых неоновых тонов, раздражающих глаз, стоит избегать. Покровитель года ценит внешнюю красоту. Поэтому стоит детально продумать новогодний образ и проработать свой стиль".
По словам стилиста, подойдут для новогодней ночи:
- —нейтральные белые, бежевые, желтые оттенки — палевый, молочный, медово-желтый, песочный. Отражают связь Тигра с природой, его любовь ко всему натуральному;
- —зеленые и голубые цвета — оливковый, мятный, изумрудный, ледяной. Символизируют среду обитания семейства кошачьих, спокойствие, смелость, мудрость и равенство;
- —оттенки черного и коричневого — цвет корицы, темно-коричневый, графит. Ассоциируются с таинственностью и защитой. Именно темные полосы в окрасе тигра маскируют его в ландшафте;
- —вся палитра синего. Это самые актуальные цвета Нового года, соответствующие стихии Водяного Тигра. Кроме того, как отмечает Елена Гетманцева, в Институте цвета Pantone "динамичный синий" (Very Peri) назвали цветом 2022 года.
Женщинам
Две главные тенденции современной моды — фокус на комфорт и уют и концепция так называемого дофаминового, то есть приносящего радость, яркого гардероба. Для новогодней ночи, в зависимости от предполагаемого сценария торжества, подойдут оба тренда. И все же этот праздник — отличный повод почувствовать себя королевой и подобрать соответствующий наряд.
Одежда
Стилист Елена Гетманцева рекомендует обратить внимание на классические формы, удобные и лаконичные. Тигр не любит пафоса, он по достоинству оценит элегантный внешний вид. На праздник уместно надеть классическое платье или брючный костюм, юбку с нарядной блузкой или остановить выбор на стильном комбинезоне с интересными акцентами. Ткани и материалы лучше предпочесть натуральные: шелк, атлас, трикотаж, бархат, кожу. Блестящие детали — бисер, пайетки, стразы — тоже уместны, они ассоциируются с мерцанием водной глади.
Главные тренды в нарядах для новогодней ночи:
- —бюстье и женственные платья. Модели с запахом, на одно плечо, "футляры", необычные фасоны с рукавами-фонариками и асимметрией, которые подчеркнут талию и приоткроют часть спины или руку, Тигр точно оценит. А вот от слишком откровенных образов с мини или полностью оголенной спиной лучше отказаться;
- —декоративные детали — кружева, воланы, драпировка, нашивки, бахрома. Кружевная отделка и вставка на платье смотрятся изысканно, что должно понравиться грациозному символу года. Кружева на блузе или по краю платья в бельевом стиле также будут уместны;
- —многослойность, мелкие и легкие складки — плиссе или фалды. Лаконичные длинные струящиеся юбки без яркого декора и пышных подъюбников выгодно сочетать с блузой на одно плечо или топом на бретелях с нежным перламутровым отливом. Брюки — с блузами с объемными рукавами или легкими кардиганами и накидками сверху. От пиджаков в стиле оверсайз лучше отказаться.
Макияж
Стилист советует в новогоднюю ночь отдать предпочтение естественности и элегантности. Для макияжа глаз подойдут натуральные оттенки теней. А черная стрелка по ресничному краю удлинит и увеличит глаза. Лучше не использовать неоновые цвета, цветную тушь и искусственные ресницы.
Подчеркнуть овал лица поможет хайлайтер — его наносят на скулы, виски, спинку носа, внутренний угол глаза, ямочку над верхней губой, по центру подбородка. Акцент на губах можно сделать ярко-красной помадой. В тренде также винные оттенки, бордо, насыщенные малиновые. Помада может быть как глянцевая, так и матовая. Не лишними будут блестки на глазах, но пусть это будет только маленький штрих. И в этом случае для макияжа губ необходимо использовать спокойный, натуральный тон помады или просто блеск.
Маникюр
Стилист-визажист Анастасия Власкина рекомендует отказаться от стразов и новогодних рисунков на ногтях. Идеальным решением будет классический френч. Если хочется цвета, стоит использовать "королевский синий", темно-зеленый, оливковый, голубой оттенки. Можно добавить градиент на один или несколько ногтей.
Обувь и украшения
Обувь для новогодней ночи нужна удобная, на массивной подошве или танкетке. По словам Елены Гетманцевой, если выбирать модели на каблуке, то это должна быть не шпилька, а устойчивый квадратный и его интерпретации. При выборе обуви стоит избегать леопардовых расцветок, принта в полоску и змеиных узоров. Подойдут однотонные туфли в темных оттенках. В моде также колготки с логотипами и паттернами, которые могут дополнить наряд.
Анастасия Власкина рекомендует дополнить праздничный образ украшениями из натуральных металлов и камней. "Золото, серебро, бриллианты — это то, что всегда ценится. Можно использовать и качественную бижутерию модных оттенков. Но не стоит смешивать ее с ювелирными украшениями", — предупреждает стилист.
Нужно подобрать и аксессуары. "Идеально впишутся в образ модные меховая сумка или кожаный чехол для губной помады, который можно носить на массивной цепочке на шее", — отмечает Елена Гетманцева.
Мужчины
Мужской образ для встречи года Тигра должен быть сдержанным и минималистичным, без кричащих деталей, ведь это знак сильный и целеустремленный. По мнению астрологов, фантазийные образы с декоративными элементами символу году не понравятся.
Одежда
Приоритетные цвета в новогодних нарядах мужчин — оттенки коричневого, синего, серого и хаки. Если это классический костюм, то возможны сочетания синего и коричневого, зеленого и охры, черного и матового красного. Можно сочетать смокинг темно-синего цвета с песочной, горчичной, серой или желтой рубашкой. Материалы следует выбирать только натуральные, никакой синтетики.
Стилист Елена Гетманцева предлагает выбрать, например, синие пиджак и брюки и коричневый жилет. Идеальный вариант для встречи Нового года — классический черный костюм и матовые аксессуары красного или синего оттенка: платок, галстук, носки.
Если праздничный образ мужчины хочется выдержать в стиле сasual, стоит отдать предпочтение темно-синим джинсам и удобным джемперам в той же цветовой гамме. Для домашней вечеринки подойдет свободная одежда — брюки без стрелок, рубашки-поло с длинным рукавом и лонгсливы. Но точно не стоит натягивать самые удобные штаны или шорты и любимую футболку, даже на мероприятие в кругу семьи.
Советы
Эксперты советуют дополнить лаконичный праздничный мужской наряд абстрактным или геометрическим принтом на жилете, носках и акцентными аксессуарами. Это могут быть:
- —галстук или шейный платок;
- —часы или браслет из кожи;
- —ювелирные изделия, например кольца-печатки.
20 декабря, 08:00КультураВ чем встречать новый 2022-й: советы астролога и стилистов
В чем нельзя встречать Новый год Тигра
Стилисты и астрологи считают, что символу 2022 года не придутся по нраву:
- —образы с имитацией шкуры тигра — хищнику не по нраву подражатели и конкуренты;
- —искусственные материалы — тигр не терпит подделок;
- —ткани с имитацией змеиной кожи и одежда леопардовых расцветок — стоит избегать всех видов анималистических принтов;
- —сочетание легких скользящих тканей с плотными тяжелыми фактурами — образ должен быть гармоничным, а не кричащим;
- —ярко-красные, полностью серебристые и блестящие золотые наряды не подойдут для празднования Нового года, как и total black — лучше миксовать все это с другими оттенками или отложить для других поводов.
Знатоки восточного гороскопа предупреждают: ни в коем случае нельзя встречать 2022-й в одежде, которую надевали на прошлое новогоднее застолье. Согласно бирманской легенде, буйвол однажды одержал победу над тигром, и с тех пор хищник не благосклонен к быкам и коровам — символу 2021-го. Поэтому, чтобы не разгневать Тигра, следует надеть новый наряд, соответствующий цветовой гамме покровителя года.