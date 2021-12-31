https://ria.ru/20211231/goroskop-1766261552.html

Каким знакам восточного гороскопа повезет в 2022 году — прогноз астролога

Восточный календарь животных по годам: стихии знаков по китайскому гороскопу

Каким знакам восточного гороскопа повезет в 2022 году — прогноз астролога

Восточный календарь животных основан на 12-летнем лунном цикле, где каждый период представлен определенным символом. Почему знаки китайского гороскопа идут в... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T08:13

2021-12-31T08:13

2021-12-31T20:27

общество

гороскоп

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Восточный календарь животных основан на 12-летнем лунном цикле, где каждый период представлен определенным символом. Почему знаки китайского гороскопа идут в таком порядке, их характеристики и таблица по годам, а также что принесет удачу в год своего животного — в материале РИА Новости.Восточный календарь животныхКитайский гороскоп — это древняя предсказательная система, основанная на солнечно-лунном календаре. В нем, как и в западном зодиаке, 12 знаков, но определяются они не числом и месяцем рождения, а годом. Кроме того, каждому животному-символу присуща та или иная стихия.Легенда о животных китайского зодиакаСуществует несколько легенд, объясняющих происхождение восточного календаря. Самая популярная из них связана с Буддой. Согласно ей, тот пригласил к себе на день рождения всех животных, что пожелают прийти, и отозвались 12 будущих символов годов. По пути им предстояло переплыть холодную реку, кто-то сомневался, кто-то сразу ринулся в воду, кто-то перебрался на другой берег с помощью хитрости. Это послужило порядком животных в цикле.Знаки зодиака по годамЧто принесет удачу в год своего животногоРекомендации для каждого знака составила астролог Алина Афанасьева.КрысаКрысе не стоит доверять малознакомым людям и играть в азартные игры, есть риск нарваться на мошенников. Будут возможности подняться по карьерной лестнице и прокачать свои навыки. Крысу ждет много внимания со стороны противоположного пола. В семье каждый будет занят самим собой."Постарайтесь меньше фокусироваться на заработке, чтобы личная жизнь не уходила на дальний план. Стоит обратить внимание на романтические отношения, если вы готовы к созданию семьи. Не срывайтесь на близких и не тратьте свое здоровье понапрасну, многие окружающие будут доводить до нервного срыва", — предупреждает астролог.БыкБык сможет максимально самореализоваться и достичь высот в своем деле. Будут знакомства с влиятельными людьми. Главное — не идти напролом и быть сдержаннее. Своих половинок Бык будет радовать подарками, на личном фронте ожидается гармония. Одинокие смогут завязать прочные отношения, а изживший себя союз распадется. Внимательно следует отнестись к здоровью, уделить внимание ЖКТ.ТигрНа работе потребуется поддержка коллег и влиятельных знакомых — они сыграют немалую роль в финансовом росте."Будьте решительнее — и сможете открыть свое маленькое дело, удача будет сопутствовать. Аккуратнее с крупными вложениями и одолжениями, деньги могут не вернуться", — говорит Алина Афанасьева.Какая-то мелкая ссора способна перерасти в затяжной конфликт из-за карьеры или наскучившего партнера. Наладить отношения поможет общее дело или хобби. Одинокие Тигры могут сыграть свадьбу. Такой союз обещает быть крепким. Следует обратить внимание на здоровье, есть вероятность обострения хронических заболеваний, хорошо бы пройти обследование. Высок риск травм.КроликКролику не стоит доверять незнакомым. Стремление к развлечениям может помешать карьерному росту, поэтому нужно быть сдержаннее. Возможна выгодная сделка, связанная с продажей имущества.Все, у кого есть половинки, будут улучшать свои отношения, вероятно прибавление в семье. Одиночки обретут любовь или страсть без каких-либо обязательств, найдут новых друзей.Напряжение и отказ от отдыха сильно могут повлиять на работоспособность Кролика. Поэтому нельзя нагружать ослабленный организм.ДраконЧем меньше Дракон будет думать о своей финансовой ситуации, тем скорее она стабилизируется. Родившиеся под этим знаком могут ждать карьерного роста, "свой" год — подходящее время, чтобы открыть свое дело. Однако стоит избегать стресса и не перерабатывать.В семье все будет складываться благополучно, правда, придется для этого немного потрудиться. Не исключено появление малыша."Не торопитесь с принятием важных решений. Возможна путаница среди партнеров, у одиноких будет много романов", — предупреждает астролог.Хорошо уделять время активному отдыху на природе, отказаться от вредных привычек.ЗмеяЗмеи должны научиться просчитывать способы разрешения проблем. Могут неожиданно прийти большие деньги, желательно отложить что-то на будущее. Хорошее время для крупной покупки.На личном фронте возможен любовный треугольник, стоит быть осторожнее с выбором партнера. Неустоявшиеся отношения разрушатся, станет намного легче.Благоприятное время, чтобы отказаться от вредных привычек, записаться в зал или бассейн. Будет много энергии и физических сил.Лошадь"Можете резко сменить вид деятельности, в дальнейшем это проявится хорошими результатами. Будет много возможностей, потребуется больше мудрости и выдержки, тогда успех в делах обеспечен", — говорит эксперт.В любви ждут перемены, судьбоносные решения. Лучшее время, чтобы разобраться в себе и в отношениях. Одиноких ждет встреча с судьбой — стоит осмотреться вокруг, она намного ближе, чем кажется.Нужно адекватно реагировать на стрессы и избегать переутомления, больше спать и гулять, найти время для общения с друзьями и родственниками.КозаБудет много денежных сюрпризов, но тратить средства нужно с умом, остерегаться мошенников, быть экономнее. Можно реализоваться в карьере, ожидаются командировки и путешествия. Для этого знака будут успешны инвестиции.Хорошее настроение может наладить отношения в браке. Одинокие могут встретить вторую половинку, но не стоит флиртовать со всеми подряд. Благоприятно в такой год жениться.Это хорошее время, чтобы восстановиться после долгого стресса. Показаны массажи, спа и медитации. Спорт поможет укрепить иммунитет.ОбезьянаТот, кто ищет работу, найдет интересное место. Нужно четко следить за тратами и не терять голову. Огромное трудолюбие и ответственность помогут воплотить в реальность все смелые фантазии."Бурных чувств в личной жизни не предвидится, возможно расставание. Из-за занятости на работе могут начаться частые конфликты в семье. Одиночек ждут новые отношения", — предсказывает астролог.Важно уделить внимание здоровью, особенно ЖКТ, есть меньше тяжелой и жирной пищи, не злоупотреблять алкоголем и слишком интенсивными физическими нагрузками. Надо учиться отдыхать и расслабляться.ПетухПрекрасное время для реализации планов. Главное — умерить импульсивность, иначе все разрушится. Успех ждет собственное дело, поможет дипломатия. Новые начинания в этом году обязательно станут фундаментом для будущего, стоит набраться терпения и не давать крупные суммы в долг.Внимания противоположного пола Петух добиваться не будет, но и не откажется от новых знакомств и отношений.Нельзя пускать здоровье на самотек и заниматься самолечением. Во время эмоционально нестабильных состояний нужно обратиться к врачу. Хорошо гулять, накопленную энергию выплескивать в зале.СобакаДенежные потоки в этом году будут щедрыми, можно совершать крупные покупки, но стоит отказаться от займов и кредитов. Возникнет много возможностей для самореализации, новые начинания поддержат окружающие.В любви все сложится удачно, вероятно создание семьи. Нужно остерегаться новых знакомств — они способны разрушить брак. Одинокие могут найти пару, но это будет нелегко.Возможны травмы и непредвиденные ситуации в плане здоровья. Хорошо заняться профилактикой хронических заболеваний, укреплять иммунитет и чаще бывать на свежем воздухе.СвиньяСвинью ждут удача и прибыль, если трудиться в поте лица, но это может притянуть аферистов или иждивенцев. Нельзя отдавать последнее — это приведет к финансовой катастрофе. Вероятно новое назначение на работе."Делитесь своими эмоциями и переживаниями, тогда отношения в паре улучшатся, вы приобретете поддержку. Уделите больше внимания избраннику, это поможет избежать конфликтов", — советует астролог.Одиноким нужно быть разборчивее в знакомствах и не допускать покушений на свои деньги. Возможна встреча с человеком, с которым выстроятся гармоничные отношения и даже семейная жизнь.Беречь себя стоит от вирусных инфекций. Переутомление на работе может негативно сказаться на иммунитете. Помогут медитации и массаж, физическая активность и спорт.Стихии знаков по китайскому гороскопуСовместимость знаков зодиакаСогласно восточному гороскопу, для брака не подходят знаки, которые в зодиакальном круге находятся друг напротив друга. Неудачными считаются, таким образом, пары:Крепче всего пары, составленные из таких комбинаций знаков:

https://ria.ru/20211203/retsepty-1762119012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, гороскоп