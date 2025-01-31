Время перемен: каким будет 2025 год для представителей всех знаков зодиака

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Покровителем наступающего 2025 года по восточному гороскопу будет Зеленая Деревянная Змея, которая очень ценится на Востоке как мудрое, терпеливое и спокойное существо. Что принесет грядущий год: Покровителем наступающего 2025 года по восточному гороскопу будет Зеленая Деревянная Змея, которая очень ценится на Востоке как мудрое, терпеливое и спокойное существо. Что принесет грядущий год: гороскоп по знакам зодиака и годам рождения, а также тематические гороскопы про любовь и здоровье на все 12 месяцев - в материале РИА Новости.

Самый точный гороскоп на 2025 год

Змея - одно из двенадцати животных , которые в совокупности составляют китайский гороскоп. В отличие от основанной на созвездиях зодиакальной системы, принадлежность к тому или иному знаку-животному определяется не месяцем и числом, а годом рождения человека.

Так или иначе каждому знаку как в восточном календаре, так и среди зодиака соответствует та или иная стихия. В восточном их пять - Огонь, Земля, Металл, Вода и Дерево, они образуют свыше полусотни различных комбинаций с животными-символами. Именно так покровительницей 2025 года стала Зеленая Деревянная Змея.

Что касается знаков зодиака, то все они раз и навсегда распределены по четырем стихиям: например, Овен, Лев и Стрелец - это всегда огненные знаки, а Весы, Водолей и Близнецы относятся к стихии Воздуха.

Гороскоп по знакам зодиака для мужчин и женщин

О том, каким будет 2025 год для представителей каждого из существующих знаков зодиака, рассказала астролог Юлия Рольник.

Овен

Для Овнов наступающий 2025 год обещает стать годом трансформаций и открыть новые возможности для роста. Представители этого знака в любой ситуации стремятся занять лидерские позиции, и в новом году планеты только усилят эти качества. “В 2025 году строгий учитель Сатурн с конца мая и до сентября переходит в ваш знак, а Юпитер отвечает за сектор общения и связей в вашем гороскопе, - отмечает эксперт. - Первая половина года будет удачной для обучения, путешествий, расширения связей и общения. Это означает, что наступает время для важных шагов и решений в профессиональной и личной жизни. Для достижения поставленных целей Сатурн потребует больше терпения и усердия. А Венера в конце августа и в сентябре окажется в знаке Льва и тем самым освятит сектор любви. Это хорошее время для новых знакомств, начала романтических отношений, помолвки и брака”.

Телец

Тельцы известны своей консервативностью, а потому представителям этого знака бывает достаточно сложно принять любые перемены. 2025 год принесёт им много волнений и неожиданностей. Но вместе с тем вполне способен подтолкнуть к развитию и обновлению.

“До весны благодаря влиянию Сатурна вы будете медленно, постепенно продвигаться к своим долгосрочным целям, а достигнутые успехи сделают жизнь стабильнее. В марте - апреле, когда Венера будет ретроградной, вы можете испытать трудности в личной жизни. Начатые в это время новые отношения вряд ли станут долговечными. Помимо этого в 2025 году Уран продолжит движение в знаке, а значит, стоит ожидать важных перемен в карьере и профессиональной деятельности. Летом Уран может принести неожиданные деловые предложения, которые в дальнейшем помогут вам увеличить доходы. С июля по октябрь настанет лучшее время для улучшения финансового состояния, а также для учёбы, бизнеса, путешествий и решения юридических вопросов”.

Близнецы

Близнецам в 2025 году также стоит готовиться к переменам, ведь год откроет перед ними новые возможности и подарит незабываемые впечатления. Хотя на старте жёсткое влияние Сатурна заставит приложить больше усилий и усердия для того, чтобы добиться цели.

“Этот этап вполне может стать поворотным в вашей карьере. Не исключено, что даже придется пересмотреть поставленные ранее цели и согласиться на компромисс в некоторых вопросах: это даст возможность сохранить позиции. Вплоть до мая Юпитер поможет сохранить оптимизм и привлечь удачу. Поэтому начатые дела и проекты в долгосрочной перспективе обещают увеличение доходов и больше стабильности. Летом Близнецы будут ощущать позитивное влияние Венеры и Меркурия, поэтому этот период станет прекрасным временем для общения, обмена идеями, планирования, покупок, переговоров и новых знакомств. Для одиночек возрастает вероятность встречи со второй половинкой. В июне Юпитер переместится в дом финансов, что может открыть новые возможности для заработков”.

Рак

Ракам в 2025 году стоит готовиться к переменам в карьере. Первые месяцы года (до марта) они будут медленно, но уверенно двигаться к большой цели, а на работе звезды обещают уважение и признание. Также, по словам астролога, это хорошее время для покупки недвижимости или ремонта дома.

“С июня до октября благоприятное действие Меркурия и Юпитера поможет обрести новые полезные связи и знакомства. Юпитер привлекает больше счастья и удачи. Это хороший период для получения образования, бизнеса и путешествий, а также решения юридических вопросов. Начатые в это время проекты наверняка окажутся удачными и принесут в будущем хороший доход. В плане здоровья все также будет благоприятно. А в августе, когда Венера посетит ваш знак, стоит готовиться к новым знакомствам и даже романтическим отношениям. Август будет благоприятным периодом для инвестиций и крупных покупок”.

Лев

Достаточно благоприятной первая половина года окажется и для Львов. Влияние и авторитет представителей этого знака будут только расти, так что стоит использовать это для продвижения своих идей и проектов. Для новых романтических отношений или перехода на новый уровень в уже существующих этот период тоже будет благоприятным.

“С мая и до середины октября Сатурн окажет положительное влияние на многие сферы вашей жизни: поможет добиться успехов в делах и продвижения по карьерной лестнице, будет благоприятен для операций с недвижимостью, благоустройства квартиры, дома или участка. С июля по ноябрь Уран откроет новые возможности для перемен на работе. Вы будете более активно общаться и в результате обретете новых друзей и единомышленников. Однако с 18 июля по 11 августа для знака наступит период ретроградного Меркурия, а значит, вероятны неприятные известия, проблемы в поездках и деловой сфере”.

Дева

Серьезные перемены как в личной, так и профессиональной жизни 2025 год сулит и Девам. Наиболее важными и судьбоносными обещают стать весна и осень.

“Это время периода затмений. В марте лунное затмение будет в вашем знаке и отметит завершение важного этапа. Период осенних затмений в сентябре станет испытанием на прочность для личных отношений. В то же время для одиноких представителей знака осенью возрастает вероятность встретить вторую половинку. В первой половине года возможны трудности. Так, Сатурн может создавать препятствия и ограничения, но с мая по июль Уран принесёт в вашу жизнь уже приятные перемены. Например, знакомство с новыми интересными людьми или долгосрочное сотрудничество, обещающее в перспективе рост доходов”.

Весы

Для Весов первая половина 2025 года обещает стать благоприятной для обучения,

получения образования, а также изучения иностранных языков и повышения квалификации. А завязанное в этот период новое деловое партнёрство в дальнейшем обещает хорошую прибыль.

“Ближе к весне Весам следует обратить особое внимание на свое здоровье, - отмечает астролог. - Напряженная работа и перегрузки могут не лучшим образом отразиться на состоянии вашего организма, ослабляя иммунитет. Поэтому так важно вовремя обращаться к врачу, старайтесь больше гулять и отдыхать. Со второй половины июля до октября Юпитер предостерегает Весы от излишней самоуверенности и преувеличении своих сил. В это время не стоит одновременно браться сразу за несколько проектов, в противном случае есть риск распылить свои силы впустую. В период осенних затмений в сентябре нужно обратить внимание на здоровье. Будьте готовы к компромиссам как на работе, так и во взаимоотношениях”.

Скорпион

Первую половину наступающего 2025 года Скорпионы посвятят тому, чтобы заложить прочный фундамент для будущей стабильной жизни на долгие годы вперёд.

“В феврале влияние планет благоприятно для совершения сделок с недвижимостью, ремонта дома. Период затмений в марте ознаменуется для вас завершением важного проекта. В материальном плане в это время можно ожидать улучшения: вы получите вознаграждение или хороший доход от прошлых вложений. Вторая половина года (особенно период с июля по сентябрь) окажется удачной для многих сфер жизни. Положительное влияние Юпитера увеличит вашу уверенность в себе, будет способствовать материальному и духовному росту. Это один из лучших периодов года

для обучения, путешествий, бизнеса и решения юридических вопросов. Осенние затмения, которые придутся на сентябрь, принесут внутреннее равновесие и будут сопровождаться важными событиями в личной жизни. Ведь шанс встретить свою любовь в это время очень высок”

Стрелец

Для Стрельцов 2025 год также будет связан с важными событиями и переменами, которые прежде всего коснутся личных отношений и профессиональной жизни. В наступающем году особенно важно соблюдать баланс между работой и личной жизнью, уделять больше времени и внимания семье и близким людям.

“В период весенних затмений в марте в вашей жизни завершится важный этап в работе и карьере. В это же время вас ожидает расширение интересов, появится возможность научиться новому, начать посещать полезные курсы. В марте и апреле для одиноких представителей знака будет легче завести новые знакомства и

начать романтические отношения (правда они, к сожалению, вряд ли окажутся долговечными). Аспекты, связанные с домом и семьей, станут особенно актуальными в период затмений в сентябре. Не исключены трудности в отношениях с близкими, может появиться необходимость решать проблемы, связанные с их здоровьем или переездом. Постарайтесь в этот период проявлять больше терпения и чуткости к вашим партнерам и членам семьи”.

Козерог

Февраль 2025 года станет успешным месяцем для карьеры и бизнеса Козерогов. Добиться впечатляющих результатов помогут терпение, уверенность в себе и выносливость. Проявить лидерские качества помогут новые ответственные обязанности.

“В период весенних затмений становятся актуальными темы, связанные с обучением, бизнес-вопросами и дальними поездками. В конце марта влияние солнечного затмения может принести испытания, да и в целом весной Козерогов ждут важные перемены, например, переезд, смена работы или масштабный ремонт. Во второй половине года большую значимость приобретут партнерские отношения. Юпитер словно будет подталкивать вас к активному улучшению своей жизни, увеличению доходов. Одинокие Козероги в этот период могут встретить свою вторую половинку и даже вступить в брак. Осень - хорошее время для обучения, обретения новых знакомств и полезных связей”.

Водолей

Перемены и снова перемены обещает год грядущий Водолеям. Но при этом не стоит забывать и о таких вечных ценностях, как здоровье: в марте, во время весенних затмений, этот вопрос будет особенно актуален.

“В первой половине года благоприятное влияние Юпитера в Близнецах принесёт оптимизм и уверенность в себе. Появятся возможности для увеличения доходов, а одиноких Водолеев ожидают новые знакомства и новые романтические отношения. Особенно удачным станет апрель: он будет благоприятен и для учебы, и для путешествий, и для развития бизнеса. Во второй половине года Юпитер переместится в сектор работы и здоровья. На работе в этот период можно ожидать улучшения отношений с коллегами, а также выгодных деловых предложений”.

Рыбы

Заветные цели, которые Рыбы ставят перед собой на 2025 год, станут ближе благодаря тому, что, по словам астролога, в начале года кармический лунный узел

войдёт в этот знак. Самыми важными для Рыб станет весна и осень: в эти месяцы стоит обратить пристальное внимание сфере партнерских отношений. Одиночки получат шанс обрести вторую половинку, уже состоящие в отношениях столкнутся с обновлением или испытаниями на прочность.

“Во второй половине года Сатурн и Нептун поменяют знак и войдут в сектор финансов. С июля по октябрь благоприятное положение Юпитера будет способствовать увеличению доходов, получению финансовой выгоды. Предыдущие старания и усилия на работе принесут хорошие результаты: это может быть как продвижение в карьере, так и улучшение в материальном плане. Но если прежде вы не проявляли упорства и усердия в работе, то есть риск столкнуться с разочарованием, а также необходимостью пересмотреть свои цели”.

Гороскоп по году рождения

Год Зеленой Деревянной Змеи по восточному гороскопу стартует не с 1 января, а с 29 января 2025 года и завершится, соответственно, тоже не с последним днем календарного года, а 16 февраля уже 2026 года. Астролог Юлия Рольник рассказывает, какими событиями должен запомниться грядущий год для представителей различных знаков.

Крыса

Годы рождения: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032

Для Крыс 2025 год окажется весьма позитивным. Успехов в карьере и профессиональной сфере поможет добиться быстрое мышление и нестандартные решения. Однако для достижения целей в наступающем году придется приложить немало усилий. Чем больше стараний - тем больше наград.

“Для романтических отношений это не самый удачный год, однако чем больше вы будете развивать свою личность, тем больше будет удачи в любви. Что касается здоровья, то следует особенно внимательно наблюдать за самочувствием. А при появлении симптомов болезни - обязательно показаться врачу”.

Дракон

Годы рождения: 1936, 1940, 1952, 1964, 1975, 1988, 2000, 2012, 2024

Драконам 2025 год принесет стабильность, резких перемен не ожидается. Вторая половина года откроет новые возможности для роста и развития в профессиональной сфере. Стабильным будет и финансовое положение, вот только в новом бизнесе есть риск столкнуться с некоторыми препятствиями и сложностями. Но при этом Драконы могут рассчитывать на поддержку и помощь друзей и партнёров.

“Одинокие представители знака получат шанс встретить свою любовь. В плане здоровья год обещает быть благоприятным, у вас будет достаточно сил и энергии, а правильный образ жизни поможет поддерживать здоровье”.

Обезьяна

Годы рождения: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Рассчитывать на легкий год Обезьянам не стоит. 2025 год станет годом перемен, вероятно, придется столкнуться с некоторыми трудностями. Зато в материальной сфере будет в целом стабильным, правда, со своими взлетами и падениями. Усердный труд на работе обязательно окупится, например, повышением или прибавкой к зарплате.

“В сфере любви и отношений также есть риск столкнуться с трудностями. Одиноким представителям знака нужно проявлять больше усилий и инициативы, чтобы встретить свою вторую половинку. У семейных Обезьян могут возникать ссоры и разногласия с партнерами. В плане здоровья не исключены проблемы, поэтому надо более внимательно наблюдать за своим состоянием”.

Бык

Годы рождения: 1933, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033

2025 год для Быка ожидается благоприятным: принесет позитивные перемены в

карьере, финансах и личной жизни, может представить шанс удачно сменить работу или даже направление деятельности, а доходы обещают расти. А вот на любовном фронте все может сложиться не столь благополучно.

“Лучше не заводить служебные романы, чтобы избежать проблем в дальнейшем. Ваше здоровье может пострадать в этом году из-за перегрузок и стресса. Поэтому важно придерживаться правильного образа жизни и находить время для отдыха”.

Змея

Годы рождения: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037

Для Змеи наступающий год может оказаться не самым лучшим периодом. Именно поэтому рекомендуется с осторожностью принимать решения, способные кардинально изменить жизнь. Не исключены проблемы и препятствия в самых разных сферах: и дома, и на работе. Но унывать не стоит, нужно постараться сохранять оптимистический настрой и проявлять больше гибкости.

“Достичь успеха помогут упорство и концентрация. Будьте готовы корректировать текущие планы и проекты, исправлять допущенные в прошлом ошибки. Финансовое положение будет стабильным, доходы будут медленно расти. В любви и отношениях влияние смешанное. Одиноких представителей знака ожидает много увлечений, однако возможны разочарования. В семейных отношениях не исключены недопонимание, ссоры и разногласия. Старайтесь проявлять больше внимания и терпения. В плане здоровья надо стараться вовремя отдыхать от перегрузок и расслабляться, чтобы снять напряжение”.

Петух

Годы рождения: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Для Петухов 2025 год станет годом больших возможностей. Он принесёт продвижение и успехи в профессиональной сфере, а ваши идеи получат поддержку влиятельных

людей и начальства. Финансовое состояние обещает быть стабильным, существующие доходы могут вырасти, вдобавок появятся и новые источники заработка. Так что, проявляя благоразумие в тратах и избегая рисков, есть реальный шанс избежать материальных трудностей.

“Постарайтесь больше внимания уделять своим любимым и близким, не игнорируйте их интересы и просьбы. Благоприятное влияние звезд будет способствовать хорошему здоровью, но при этом необходимо поддерживать хорошую форму, регулярно проходить медицинские обследования”.

Тигр

Годы рождения: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034

Для Тигров наступающий 2025 год будет неоднозначным, в котором найдется место как для взлетов, так и для падений. Есть риск столкнуться со сложностями в работе, а также в отношениях с коллегами. Правда, эксперт советует не расстраиваться, ведь все перемены так или иначе окажутся к лучшему, а в самый сложный момент неожиданно придёт помощь.

“В материальном плане появятся новые возможности для заработков и увеличения доходов. Продвинуться по карьерной лестнице помогут нестандартные решения и использование новых технологий. Чтобы сохранить здоровье, важно обрести полезные привычки, такие как регулярное выполнение физических упражнений, соблюдение правильного режима дня. В свой рацион обязательно включите свежие фрукты и овощи”.

Лошадь

Годы рождения: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Для Лошади 2025 год окажется достаточно позитивным. Постарайтесь не упустить появляющиеся возможности, чтобы сделать жизнь еще лучше. Ум и инновационное мышление поможет быстро находить решения и эффективно преодолевать все проблемы на работе. Начальство обязательно заметит это и оценит ваши способности. Не исключено, что карьера пойдёт в гору, а доход заметно возрастет.

“Сфера любви и отношений в 2025 году будет стабильной, что позволит укрепить

отношения в семье, одиноким - заключить брак. А семейным парам можно ожидать рождения детей. Здоровье у родившихся в год Лошади также будет хорошим, но для

этого стоит придерживаться правильного образа жизни и заниматься спортом”.

Собака

Годы рождения: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Удачным в плане карьеры наступающий 2025 год будет и для Собаки. На работе сохранятся хорошие отношения с коллегами и начальством, а существующие проблемы и разногласия удастся успешно разрешить. Главное - не упустить благоприятные возможности, которые предоставит судьба. Например, благодаря признанию ваших заслуг есть шанс получить повышение. Но при этом необходимо совершенствоваться в профессии и тщательно планировать дела.

“Хорошим будет год и в плане любви и отношений, а вот для здоровья это не лучший период. Нужно больше заботиться о себе, вовремя посещать врача, уменьшить рабочие нагрузки, больше отдыхайте и гуляйте на свежем воздухе”.

Кролик

Годы рождения: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035

Кроликам в 2025 году не стоит ожидать резких подъемов и поворотов как в личной жизни, так и в работе. Для того, чтобы добиться большего в профессии, учебе или финансах, придётся приложить немало усилий. Так, для продвижения по карьерной лестнице необходимо повышать квалификацию, получить дополнительное образование.

“Для любви и отношений год будет позитивным. Много новых знакомств сулит он одиноким представителям знака, правда, и от любовных разочарований никто не застрахован, поэтому будьте внимательны при выборе партнёра. Что касается здоровья, то влияние здесь двойственное. В этом году вам необходимо придерживаться правильного образа жизни и следить за рационом, иначе могут возникнуть проблемы”.

Коза

Годы рождения: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Для Козы 2025 год будет более или менее стабильным. Задача номер один - сохранить свои позиции и положение. А тем, кто нацелен на развитие карьеры, вероятно, стоит изменить свой подход к делам или пересмотреть взгляды. В материальном плане не исключены трудности, сбережения могут сокращаться слишком быстро. Стоит быть осторожнее с финансовыми операциями, лучше всего не брать и не давать в долг.

“Зато для любви и отношений год будет хорошим. Одинокие представители знака имеют шанс встретить вторую половинку, семейные - укрепить отношения и сохранить стабильность”.

Свинья

Годы рождения: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Непростой год ожидает Свинью. На пути к желаемой цели могут возникнуть непредвиденные препятствия и трудности, в плане карьеры год вряд ли станет успешным. Вероятность ошибки будет достаточно велика, так что стоит быть осторожнее и внимательнее при выполнении работ и проектов. С коллегами и руководством лучше сохранять хорошие отношения, при необходимости проявлять больше терпения и сдержанности.

Внимательно стоит относиться и к финансовым вопросам: траты могут стать слишком велики по сравнению с доходами. Добиться увеличения доходов поможет проявленное в работе усердие.

“Не все будет идти гладко и в сфере любви и отношений. Одинокие представители знака в новых отношениях могут столкнуться с обманом и разочарованиями. Для тех, у кого давно сложились отношения, а также для семейных пар важно относиться друг к другу с пониманием и сохранять позитивный настрой, иначе ссор и конфликтов не избежать. Что касается здоровья - этот год не лучший. Не исключены обострения хронических заболеваний. Поэтому больше заботьтесь о себе, ведите правильный образ жизни, следите за питанием. Обязательно пройдите медицинское обследование”.

Тематические гороскопы на 2025 год

Среди тем, которые больше других волнуют и интересуют россиян, первое место неизменно занимают любовь и здоровье.

Любовный гороскоп

Для Овнов тема партнерства станет особенно актуальна весной. В это время увеличивается шанс встретить вторую половинку. А вот период ретроградной

Венеры (март и первая половина апреля) может принести разочарования в любви. Не исключены трудности и в семейных отношениях. Влияние Венеры в конце августа и в сентябре обеспечит удачное время для любви и отношений.

В марте затмение отметит сектор любви в гороскопе Тельцов, а ретроградная Венера в марте и апреле может создавать трудности. Новые отношения в это время, вероятно, не будут долгими. Наиболее удачный период ожидается в июне, когда Венера осветит знак.

Близнецов в 2025 году ждут значимые перемены в сфере любви и отношений. В период ретроградной Венеры (март и первая половина апреля) не исключены разочарования и расставания. Лето - хорошее время для новых знакомств и отношений. Особенно важным временем, несущим изменения в личной жизни, станет осенний период затмений в сентябре. Одинокие Близнецы получат шанс встретить вторую половинку, вступить в брак.

Для Раков наиболее удачной в плане любви и отношений станет вторая половина 2025 года. Весной не исключены разочарования из-за ретроградного движения Венеры, а вот в августе она же посетит данный знак и создаст условия для новых знакомств, романтических отношений или брака, а также для улучшения существующих отношений.

Новые знакомства в 2025 году ждут и Львов. Увы, от разочарований и трудностей в любви никто не застрахован, особенно актуальны они будут в марте и апреле. Наиболее удачный период сложится в сентябре.

В 2025 году Дев ожидают значимые перемены в личной жизни. Особенно важным периодом станут весна и осень. В марте не исключен кризис в партнерских

отношениях. Начавшиеся новые отношения в это время могут принести разочарования.

Весам 2025 год обещает перемены и обновление в любви и отношениях. Ретроградная Венера в марте и апреле сулит трудности, но в целом весна станет значимым периодом. Наиболее удачное время для новых знакомств и отношений - июль.

Вторая половина года (особенно осень) будет важным периодом для Скорпионов. В сентябре одинокие представители знака получат шанс встретить свою любовь, еще один успешный в этом плане период - август. А вот в марте и апреле под влиянием весенних затмений и ретроградной Венеры есть риск столкнуться с проблемами.

Для Стрельцов важным периодом для любви и отношений станет весна 2025 года. В конце марта - в апреле вероятны новые знакомства и романтические отношения, но ретроградная Венера может принести разочарования. Наиболее удачный период для новых знакомств и отношений - сентябрь.

Осень станет наиболее удачной для любви и новых знакомств и для Козерогов. Будет шанс в это время улучшить существующие отношения. В апреле вероятны разочарования в любви.

В апреле 2025 года Водолеям стоит действовать осторожно: риск поссориться и даже расстаться с партнером очень высок. А вот в конце августа и в сентябре наступит время обновления отношений. Одинокие Водолеи именно осенью получат возможность встретить свою половинку.

Рыбам 2025 обещает значительные перемены в отношениях и любви. Наиболее

важным и судьбоносным временем станет весна и осень. В марте и апреле в период затмений и влияния ретроградной Венеры отношения могут пройти период испытаний и обновления. А осенью одинокие представители знака с большой вероятностью встретят свою вторую половинку, смогут заключить брак.

Гороскоп здоровья

Овнам особенно пристально стоит следить за здоровьем весной и осенью, то есть в периоды затмений. В марте и сентябре людям с хроническими недугами стоит принять все необходимые профилактические меры, так как не исключено обострение.

Солнечное затмение в конце марта может ослабить здоровье и иммунитет Тельцов. Так что соблюдение мер профилактики будет актуально и для них, им рекомендуется укреплять организм, контролировать питание.

Для Близнецов в плане здоровья 2025 год будет более или менее позитивным. Вторая половина года станет более благоприятна, а вот в период затмений весной и осенью организм потребует больше заботы.

Ракам во время затмений также нужно больше заботиться о своем здоровье. Однако экстремальных изменений в состоянии организма не ожидается. Самое благоприятное время для лечения и укрепления здоровья ожидается во второй половине года.

На здоровье Львов неблагоприятное воздействие может быть оказано во время затмений в сентябре. Поэтому в это время стоит внимательно следить за имеющимися хроническими заболеваниями.

Март и апрель - самые неблагоприятные по здоровью месяцы для Дев. Осенью также

необходимо больше внимания уделять здоровью, укреплять иммунитет и придерживаться диеты (при необходимости).

Весам стоит обратить особенное внимание на здоровье в сентябре. Им также рекомендуется укреплять иммунитет, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе, а также пройти медицинское обследование.

Конец марта и апрель могут негативно повлиять и на Скорпионов, которым также стоит принять меры по профилактике возможных проблем, задуматься о здоровом образе жизни и правильном питании. Еще один не самый благоприятный для здоровья период будет с мая до сентября.

Стрельцов в 2025 году не ожидают экстремальные перемены в здоровье. Однако будет необходимость поддерживать свой организм, чтобы сохранить хорошую форму. Профилактика станет особенно актуальной в марте и сентябре.

Для Козерогов, по словам астролога, в плане здоровья год ожидается более или менее позитивным, резких перемен быть не должно. Рекомендуется в марте и сентябре принимать профилактические меры тем, у кого есть хронические заболевания. Вторая половина года будет менее благоприятной в этом вопросе, так что стоит больше времени уделить креплению организма и правильному образу жизни.

Водолеям стоит быть особенно осторожными в марте и сентябре. В эти периоды вероятность заболеть или столкнуться с обострением хронических заболеваний увеличится. Во второй половине года положение Юпитера поможет использовать его влияние для улучшения здоровья. В это время лечение будет эффективным.