Гороскоп на 2026 год Лошади: прогноз по зодиаку и восточному календарю

МОСКВА — РИА Новости. 2026 год встречает нас энергией обновления и ускорения. Четыре затмения, яркие аспекты Юпитера, Урана и Плутона, смена долгих циклов Сатурна и Нептуна — все это создает фон, когда многое наконец сдвигается с мертвой точки. То, о чем вы долго мечтали, но не решались, может получить реальный шанс воплотиться в жизнь. Астрологический прогноз для мужчин и женщин на 2026 год, восточный, любовный, финансовый гороскоп по знакам, советы астролога — в материале РИА Новости.
Особенности года Лошади: 2026 — год огня, ускорения и необратимых поворотов
По восточному календарю 2026-й — год Лошади: стремительной, свободолюбивой и сильной. Это символ движения вперед, смелых решений, ярких дорог и того самого момента, когда вы наконец говорите себе: "Я готов попробовать".
Особая небесная "изюминка" года — Голубая Луна 31 мая 2026 года. Это второе полнолуние в одном календарном месяце — редкое явление, которое происходит примерно раз в два-три года. В 2026-м оно станет тонкой точкой перезагрузки: хорошее время, чтобы отпустить старое и освободить место для новых возможностей.
Особенно важны следующие астрологические даты:
- 17 февраля — Солнечное затмение в Водолее: время пробуждения когда рушатся старые шаблоны мышления, рождаются новые смыслы и идеи будущего.
- 3 марта — Лунное затмение в Деве: кульминация в сфере здоровья, заботы, рабочих процессов.
- 20 февраля — соединение Сатурна и Нептуна: начало 36-летнего цикла, который продлится до 2062 года.
- 31 мая — Голубая Луна и полнолуние в Стрельце: энергетическая воронка между прошлым и будущим.
- 12 и 28 августа — затмения во Льве и Рыбах: сдвиг в вопросах лидерства, чувств, культуры, духовности.
- 24 октября - 14 ноября — ретроградная Венера в Скорпионе: перезапуск отношений, ревизия ценностей, возвраты и завершения.
- 3 января, 24 ноября, 23 декабря — три суперлуния года: эмоциональные пики, на которые стоит ориентировать завершение или кульминацию личных и коллективных историй.
2026: год великой переориентации. Он приносит не просто смену декораций, а требует внутреннего взросления. Это время, когда мечты больше не могут оставаться эфемерными: им нужно тело, график, шаги. Год, в котором интуиция и стратегия идут рука об руку.
Две пары затмений — весной и в конце лета — станут вехами личных и мировых переломных моментов. Сатурн и Нептун, соединяясь в первом градусе Овна, словно нажимают кнопку "обновить": они требуют от нас не только веры, но и формы, не только мечты, но и проекта. Юпитер во Льве задаёт высокий градус личного влияния и лидерства — придётся выйти на сцену, а не прятаться в зале. Уран в Близнецах уносит в вихрь перемен в технологиях, обучении, транспорте и информации: выживут не самые сильные, а самые гибкие.
Гороскоп по знакам зодиака для мужчин и женщин
2026 год по всем астрологическим показателям — поворотный и очень насыщенный. Четыре затмения, редкая Голубая Луна на оси судьбы (звездная ось Антарес — Альдебаран), соединение Сатурна с Нептуном в Овне, переход Юпитера в Льва и Урана в Близнецы — все это формирует непростое, но перспективное пространство для личного и коллективного обновления.
Овен
Овен
© Getty Images / Allexxandar
Овен. Архивное фото
2026 год открывает перед вами новую жизненную дорогу. Соединение Сатурна и Нептуна в вашем знаке (февраль) требует зрелости: вы больше не можете откладывать то, что назрело. Это год стратегического выбора. Солнечное затмение в Водолее 17 февраля активизирует тему будущего — друзей, команд, коллективных проектов. Ваше окружение может измениться. Лунное затмение 3 марта в Деве подталкивает к перестройке образа жизни, здоровья и работы. Затмения августа (во Льве и Рыбах) касаются темы любви, вдохновения, детей и внутреннего очищения.
Юпитер с июля — в вашем 5 доме: приходит энергия радости, творчества, внутренней уверенности. Главное — не сгореть от избытка задач. Любовные отношения могут обновиться или начаться заново.
Совет: не бойтесь строить новое — но стройте на твёрдом основании.
Телец
Телец
© Getty Images / Allexxandar
Телец. Архивное фото
Для Тельцов 2026 станет временем, когда внутренняя перестройка оформится в чёткие шаги и устойчивые перемены. Уран покидает ваш знак в мае, оставляя после себя сильную трансформацию. Вы другие, пришло время жить по-новому. Солнечное затмение в Водолее касается карьеры и статуса, возможны резкие профессиональные шаги. Лунное затмение в Деве высвечивает сферу любви, творчества и детей: в марте вы можете осознать, где ваша радость, а где — иллюзия. Августовские затмения помогут разобраться с темой дома и жизненной базы.
Юпитер до июля помогает с переездом, ремонтом, семейными делами. После — в зоне самореализации и денег: вы сможете монетизировать своё творчество.
Совет: не держитесь за старое. Всё лучшее впереди, если вы готовы его впустить.
Близнецы
Близнецы
© Getty Images / da-kuk
Близнецы. Архивное фото
2026 год становится стартом нового семилетия: Уран входит в ваш знак. Вы ощущаете прилив идей, энергии, желания обновления. Это год, когда можно радикально изменить имидж, формат общения, мышление. Затмения февраля и марта затрагивают темы образования, информации, договоров, поездок и семьи. Вы можете решиться на переезд, смену рода деятельности, обучение.
Юпитер с июля входит в ваш 3 дом — вы становитесь особенно убедительными, легко собираете аудиторию, обучаете и вдохновляете. Голубая Луна и полнолуние 31 мая проходит по вашему сектору партнёрства: вероятны судьбоносные решения в отношениях.
Совет: не бойтесь меняться быстро. Ваша гибкость — главное преимущество.
Рак
Рак
© Getty Images / Allexxandar
Рак. Архивное фото
2026 год раскрывает перед вами тему уверенности, ценности, финансовой зрелости. Юпитер до июля идёт по вашему знаку, помогая расширяться, расти, укрепляться. Сатурн и Нептун в 10 доме требуют: пора определиться, кто вы для общества. Затмения февраля и марта подталкивают к перезапуску финансовых стратегий, образа мышления и коммуникации.
Голубая Луна и полнолуние 31 мая попадает в ваш 6 дом: завершение рабочих циклов, переосмысление здоровья и ритма жизни. Августовские затмения затронут темы ресурсов, доверия и внутреннего чувства собственной ценности.
Совет: хватит сомневаться в своей ценности — пришло время уверенно принимать то, что по праву ваше.
Лев
Лев
© Getty Images / Tetra Images
Лев. Архивное фото
Этот год ожидается одним из самых важных для вас за последнее время. Солнечное затмение 12 августа в вашем знаке — это личный перезапуск. Вы закрываете старую главу, выходите на новую орбиту. Весь год строится вокруг обновления "я" и переформулировки жизненных целей. Юпитер с июля входит в ваш знак: успех, признание, шанс показать себя в полной мере.
Февраль и март — про партнёрство: кто с вами, а кто — нет. Августовская пара затмений окончательно разделит старое и новое. Голубая Луна и полнолуние в мае активирует тему любви, детей и творчества: возможно, вы решите рискнуть ради мечты.
Совет: действуйте ярко, но ответственно. У вас есть всё, чтобы сиять.
Дева
Дева
© Getty Images / Allexxandar
Дева. Архивное фото
Год внутреннего взросления. Лунное затмение в вашем знаке 3 марта — поворотная точка. Вы ощущаете, что многое уже отслужило. Пора обновить всё - от тела до целей. Сатурн и Нептун в вашем 8 доме — это работа с психологией, финансами, темой границ и страхов.
Февраль и март — переосмысление партнерств и целей. Август — очищение внутреннего пространства. Майское Полнолуние и Голубая Луна в 4 доме — это шанс переписать семейный сценарий, отпустить прошлое и заложить новый фундамент уюта и стабильности.
Совет: не спасайте всех подряд. Позвольте себе расти — даже если это кого-то огорчит.
Весы
Весы
© Getty Images / Tetra Images
Весы. Архивное фото
2026 год ставит фокус на отношения и союзы. Сатурн и Нептун в вашем 7 доме — это проверка партнерств на зрелость и честность. Затмения февраля и марта запускают глубокие темы: творчество, дети, завершение старых эмоциональных программ. Августовские затмения — про окружение, команды и личные цели.
Ретроградная Венера осенью затронет тему внешности, ценности, стиля. Это может быть год сильной влюблённости или завершения затянувшегося союза.
Совет: не соглашайтесь на меньшее. Вы достойны равного партнёрства.
Скорпион
Скорпион
© Getty Images / Tetra Images
Скорпион. Архивное фото
Год стратегических развилок. Затмения активизируют ось дома и карьеры, любви и детей. Февраль и март — шаг в сторону нового образа жизни. Возможно, вы смените профессию, вернётесь к себе, к своим желаниям. Август — проверка любви на глубину.
Ретроградная Венера пройдет по вашему знаку осенью: возвращение старой страсти, переосмысление своей ценности. Голубая Луна и полнолуние во 2-м доме: финал финансовых или самооценочных кризисов.
Совет: не прячьте свою силу — настало время заявить о себе открыто и уверенно.
Стрелец
Стрелец
© Getty Images / Tetra Images
Стрелец
Год прозрений. Голубая Луна в вашем знаке 31 мая — это личная перезагрузка. Судьбоносное решение, осознание, вдохновение. Затмения февраля и марта — про дом, семью, обучение, документы. Август — переосмысление миссии, взглядов, горизонтов.
Юпитер во Льве с июля усиливает вас: вы снова поверите в свое дело, в людей, в будущее. Прекрасный период для публикаций, переездов, преподавания.
Совет: не бойтесь следовать за своей мечтой. Она зовёт не просто так.
Козерог
Козерог
© Getty Images / Allexxandar
Козерог. Архивное фото
2026 год ставит в центр внимания всё, на чём держится ваша жизнь — стабильность, цели, внутренний стержень. Сатурн и Нептун в вашем 4 доме — перемены в семье, доме, месте жительства. Возможно, вы меняете всё: от прописки до модели поведения. Затмения активизируют деньги, ресурсы, психологическую устойчивость.
Голубая Луна в 12 доме — завершение затянувшегося цикла. Снимите с себя груз, который давно пора отпустить.
Совет: перестаньте жить "как надо" и начните — "как правильно лично для вас".
Водолей
Водолей
© Getty Images / da-kuk
Водолей. Архивное фото
В начале 2026 года вы не просто участник событий, а их главный двигатель и вдохновитель. Солнечное затмение 17 февраля в вашем знаке — это момент судьбоносного выбора. Что вы несёте миру? Кто вы без старых масок? Затмения марта и августа включат ключевые для вас сферы — финансы, личную ценность, отношения и профессиональную реализацию. Возможно, придётся переосмыслить, где вы недооцениваете себя, что готовы дать миру и какие связи больше не соответствуют вашему пути. Эти месяцы станут поворотными точками на пути к большей свободе и честности с собой. Плутон медленно продвигается по вашему знаку: трансформация глубинная, но ощутимая.
Совет: не бойтесь выйти за пределы привычного образа себя. Ваша суть — обновление.
Рыбы
Рыбы
© Getty Images / sutthirat sutthisumdang
Рыбы. Архивное фото
Год взросления и прощания с иллюзиями. Нептун покидает ваш знак, и наступает новая реальность. Сатурн уже требует конкретики. Лунное затмение 28 августа в вашем знаке — кульминация личного цикла. Вы больше не можете оставаться в тумане. Февраль и март принесут важные завершения, глубокие внутренние трансформации и время, когда стоит сделать паузу, чтобы переосмыслить путь.
Это период очищения от прошлого и восстановления сил. А вот август откроет дверь в новый этап — с обновленной энергией, ясностью целей и возможностью начать сначала. Голубая Луна и полнолуние в мае — в 10 доме: завершение карьерного или социального сценария.
Совет: создайте себе структуру, в которой вашим чувствам будет место — но и четким границам тоже.
Восточный гороскоп по году рождения
2026-й по восточному календарю — год Огненной Лошади, который длится с 17 февраля 2026 года по 5 февраля 2027 года. Лошадь в китайской астрологии символизирует скорость, независимость, смелость и тягу к свободе, а стихия Огня добавляет всему этому страсти, драйва и желания действовать здесь и сейчас.
Это год, когда усиливается движение: кто-то меняет работу, кто-то решается на переезд, кто-то начинает новый проект или выходит из давно "застрявших" отношений. Тем, кто готов пробовать новое и брать ответственность за свои решения, Лошадь даёт мощный ветер в спину. Тем, кто боится перемен и цепляется за старые схемы, может быть неспокойно — события будут мягко, но настойчиво выталкивать из зоны комфорта.
Больше всего с энергией Лошади резонируют знаки Тигра, Собаки и Козы — им проще подхватить общий темп. Сложнее может быть Крысам, Быкам и Кроликам, которым привычнее стабильность и предсказуемость.
КРЫСА
Крыса
© iStock.com / Svetlana Ivanova
Крыса. Архивное фото
Для Крысы год Огненной Лошади — не самый простой, но очень продуктивный. Ваша осторожность сталкивается с напором Лошади, и жизнь словно просит: "решись уже". Возможны перемены в работе, графике, окружении. Важно не входить в конфронтацию с происходящим, а искать в любом повороте практическую выгоду.
Финансы: осторожная стратегия выигрывает. Не рискуйте крупными суммами, не увлекайтесь быстрыми схемами заработка. Маленькие, но регулярные шаги принесут больше, чем один большой риск.
Отношения: год честности. Старые связи, где вы давно всё делаете "из привычки", будут проверены. Стоит говорить прямо о том, что вам не подходит — иначе за вас это сделают обстоятельства.
БЫК
Бык
© Depositphotos.com / SunnyColoring
Бык. Архивное фото
Бык привык к стабильности, а Лошадь любит ускорение. В 2026-м вас могут вытолкнуть из слишком привычных декораций: смена места работы, переформатирование обязанностей, новые условия — не обязательно кризис, но перестройка.
Финансы: аккуратные, выверенные вложения и продолжение начатых дел приносят результат. Год хорош для погашения долгов, наведения порядка в бюджете, долгосрочных планов. Не поддавайтесь на чужой азарт.
Отношения: возможно ощущение, что близкие "торопятся", а вы не успеваете. Постарайтесь быть более гибкими: где-то отпустить контроль, где-то попробовать новый формат общения, отдыха или совместных планов.
ТИГР
Амурский тигренок
Тигр — один из любимцев года Лошади. Энергетика огненного года помогает вам раскрыться, заявить о себе громче, рискнуть там, где раньше не хватало решимости. Могут появиться яркие проекты, предложения, связанные с лидерством и публичностью.
Финансы и карьера: время для амбициозных шагов — смена должности, развитие собственного дела, смелые идеи. Главное — не разбрасываться: лучше один крупный проект, чем десять начатых и незавершённых.
Отношения: год пробуждения страсти и живых эмоций. У кого есть пара — отношения могут выйти на более честный и глубокий уровень. У одиноких Тигров высока вероятность судьбоносных знакомств — особенно в дороге и на учёбе.
КРОЛИК (ЗАЯЦ)
Кролик. Архивное фото
Кролику в год Лошади важно заботиться о внутреннем ощущении безопасности. Внешний мир может казаться слишком шумным и быстрым, но именно этот год помогает выйти из "тихой стагнации" и сделать несколько важных шагов вперёд.
Финансы: избегайте резких движений и чужих авантюр. Хороший период для обучения новым навыкам, которые позже принесут доход. Поддерживайте резерв — финансовый и эмоциональный.
Отношения: вы чутко чувствуете изменения в людях. Какие-то связи естественным образом отойдут на второй план, освободив место для более искренних и тёплых отношений. Важно не держаться за тех, кто давно перестал быть рядом по-настоящему.
ДРАКОН
Дракон. Архивное фото
Для Дракона год Огненной Лошади — время большого разгона. Много идей, проектов, возможностей проявить себя. Важно не уходить в чистую демонстративность, а строить реальные, осязаемые результаты.
Финансы и карьера: год поддерживает тех Драконов, кто не боится ответственности. Возможны повышения, расширение зоны влияния, новые статусы. Важно следить за расходами — велики соблазны тратить "на масштаб".
Отношения: вы притягательны и заметны. Но Лошадь не любит игр: если в личной жизни слишком много драм и демонстраций, год может устроить вам "перезагрузку". Старайтесь строить союз, в котором есть не только страсть, но и уважение к личным границам.
ЗМЕЯ
Змея. Архивное фото
Змее в год Лошади важно сохранять внутренний стержень и ясность. Внешний шум и спешка вам не близки, зато вы умеете верно выбрать направление и работать на долгую перспективу.
Финансы: год благоприятен для стратегического планирования, инвестиций с длинным горизонтом, развития экспертизы. Всё, что связано с аналитикой, исследованиями, глубокой работой, может принести хорошие плоды.
Отношения: Лошадь толкает к большей открытости и искренности, а Змея иногда предпочитает молчать. Постарайтесь говорить о чувствах, пока они живые, а не копить недосказанность. Для одиноких — интересные знакомства через работу и обучение.
ЛОШАДЬ
Лошадь в упряжке тройки
Ваш год — ваш ритм. Для рождённых в год Лошади 2026-й может стать поворотным: события ускоряются, появляются новые горизонты, приходит ощущение "наконец-то пошло движение". Главное — не перегореть.
Финансы и карьера: отличное время, чтобы менять работу, запускать проекты, пробовать себя в новых ролях. Есть риск переоценить свои силы — планируйте, считайте, опирайтесь не только на энтузиазм, но и на цифры.
Отношения: вам особенно важно чувство свободы, и год усиливает этот запрос. Хороший сценарий — союз, где партнер уважает вашу самостоятельность и разделяет интересы. Если отношения давно стали рамками, вы можете решиться эти рамки пересмотреть.
КОЗА (ОВЦА)
Овца и коза. Архивное фото
Для Козы год Лошади — время мягких, но важных перемен. Энергия года подталкивает к большей самостоятельности и творческому самовыражению, но при этом дает возможность опираться на близких и поддержку.
Финансы: хорошее время для монетизации талантов, хобби, творческих проектов. Небольшие, но стабильные источники дохода окажутся надежнее одной крупной, но рискованной ставки.
Отношения: год помогает выстраивать более здоровые границы — меньше жертвенности, больше взаимности. Для одиноких Коз вероятны знакомства в дружеских компаниях, на курсах, в творческой среде.
ОБЕЗЬЯНА
Детеныш бурого капуцина. Архивное фото
Обезьяна в год Лошади чувствует себя почти как дома: динамика, новые идеи, масса поводов включить хитрость и гибкость. Но главное — не уйти в поверхностность и не распылиться.
Финансы и работа: хороший год для смены направления, старта обучения, освоения новых технологий. Вы быстро ориентируетесь и можете успеть туда, куда другие еще даже не смотрят. Не стоит, однако, играть с сомнительными схемами и лёгкими деньгами.
Отношения: много общения, флирта, переписок. Если хотите серьезный союз — придётся быть честнее с собой и партнером, не подменять близость игрой.
ПЕТУХ
Петух. Архивное фото
Петуху в год Лошади важно найти баланс между контролем и доверием к жизни. Событий много, всё меняется, и не всё можно заранее просчитать.
Финансы: лучше работает стратегия "меньше, но точно". Год подходит для укрепления уже созданного, наведения порядка в делах, корректировок, а не резких разворотов. Уважение к деталям и дисциплина будут вашим сильным козырем.
Отношения: если вы привыкли играть роль "знающего лучше всех", год покажет, где это мешает близости. Слушайте партнера, давайте ему пространство и право на собственное мнение. Для одиноких — шансы на серьёзное знакомство через работу или профессиональное сообщество.
СОБАКА
© iStock.com / Aleksandr ZyablitskiyСобака в пене
© iStock.com / Aleksandr Zyablitskiy
Собака в пене. Архивное фото
Собака и Лошадь хорошо понимают друг друга, поэтому 2026-й может стать для вас годом важных достижений и приятных перемен. Вы чувствительны к справедливости и честности — и именно эти качества особенно востребованы в динамике года.
Финансы и карьера: возможны новые проекты, связанные с командой, служением общему делу, защитой интересов других. Год благоприятен для перехода на более ответственную позицию, работы с людьми, социальными организациями.
Отношения: тёплое время для любви и близких связей. Если вы в паре, то отношения могут перейти на новый уровень доверия. Если одиноки — высок шанс встретить человека "с похожими принципами".
СВИНЬЯ (КАБАН)
Для Свиньи год Лошади — время расширения горизонтов, но с важным акцентом на заботе о себе. Событий может быть много, и легко увлечься чужими желаниями, забывая о собственных.
Финансы: год поддерживает развитие компетенций и переход к более ценимой работе. Можно планировать обучение, осваивать смежные области. Важна умеренность в тратах и внимательность к документам.
Отношения: вы открыты и доброжелательны, и в 2026-м это притягивает людей. Важно только ставить границы и не спасать тех, кто не хочет меняться. В семейной жизни — время договоренностей, обновления быта, общего планирования будущего.
Тематические гороскопы для всех знаков на 2026 год
Наступает время перемен и новых возможностей — 2026 год огня, ускорения и необратимых поворотов. Главное, что следует сделать: навести внутреннюю ясность, отпустить всё, что себя исчерпало, и с открытым сердцем сделать шаг в новое. Это не время прятаться в тени — напротив, звёзды зовут проявиться себя честно, смело, в согласии с истинными ценностями. Для тех, кто осмелится идти своим путем, этот год станет стартовой полосой судьбы. Гороскоп здоровья, финансов и любви от астролога Юлии Рольник.
Любовный гороскоп
Пара держится за руки
© Depositphotos.com / Kamil Macniak
Пара держится за руки. Архивное фото
В 2026 году произойдут важные затмения на оси Водолей–Лев и Рыбы–Дева, ретроградная Венера осенью и сильное влияние Урана, Нептуна и Плутона на личную жизнь. Всё это отразится на романтике, чувствах, доверии и кармических союзах.
Овен
Любовь в 2026 году — откровение и проверка.
Год начнётся с сильного желания перемен. Особенно важной станет весна — затмение 17 февраля в Водолее активирует зону дружбы и коллективных связей: чувства могут возникнуть внезапно, в кругу единомышленников. С середины июля есть шанс на судьбоносную встречу или обновление текущих отношений, особенно у тех, кто рождён во 2-й декаде. Осенью ретроградная Венера вернёт старую любовь — возможно, кармическую. Но помните: возврат возможен только для завершения цикла.
Лучшие месяцы для любви: май, июль, декабрь.
Осторожнее: октябрь и ноябрь — искушения, недоверие, ревность.
Телец
Год любви через трансформацию.
Плутон и Уран продолжают обновлять твою чувственность. Весна принесёт вызовы в отношениях: мартовское лунное затмение может вскрыть старые обиды. С середины года чувства станут глубже, важнее станет душевная связь. У Тельцов возможны перемены в семейной жизни: кто-то создаст семью, а кто-то отпустит. Осень — шанс на судьбоносную встречу, особенно если вы открыты новому.
Секрет успеха: быть гибким в ожиданиях. Любовь придёт в неожиданной форме.
Осторожнее в ноябре: ретро-Венера испытает на прочность.
Близнецы
Игра в чувства превращается в глубокую связь.
Для Близнецов это год, когда любовь требует зрелости. Мартовское затмение в Деве может всколыхнуть старые семейные конфликты. Но с летом приходит глоток свежести: июль и август — время для курортных романов, искренности и новых признаний. Те, кто давно в паре, смогут укрепить отношения через совместные проекты или переезд.
Важно: учитесь быть честными не только с партнёром, но и с собой.
Самое страстное время: июль и конец декабря.
Рак
Сердце раскрывается после затмений.
Февральское солнечное затмение в Водолее вскроет скрытые желания. Раки могут столкнуться с кармическими сюжетами в любви — особенно в первой половине года. Возможно, потянет в отношения, которые давно казались невозможными. Не бойтесь проявлять чувства. Осенью многие Раки захотят стабильности: Венера в Весах поможет восстановить гармонию в паре.
Для свободных: май и август откроют новые перспективы.
Совет: отпускать без страха — значит освободить место для настоящего.
Лев
Любовь под светом затмений.
Год для Львов — судьбоносный. Два затмения на оси Лев–Водолей (февраль и август) буквально высветят важные решения в личной жизни. Всё, что больше не работает, придёт к завершению. Возможен переход на новый уровень: свадьба, переезд, дети. У одиноких Львов — внезапная встреча летом, особенно в поездках. Осень может вернуть старые чувства, но с новой энергетикой.
Главное: не держаться за прошлое.
Лучшее время для любви: июль, август и декабрь.
Дева
Очищение и новые стандарты любви.
Затмение 3 марта в Деве делает этот год поворотным. Всё, что скрывалось, проявится — в тебе, в партнёре, в самой связи. Возможен резкий поворот в любви: разрыв, переосмысление, перезапуск. Вторая половина года принесёт больше лёгкости и романтики. Особенно сентябрь и декабрь — для новых чувств или гармонизации брака.
Одиноким Девам: любовь придёт там, где вы будете полезны другим.
Важный совет: не пытайтесь контролировать чувства. Примите их как они есть.
Весы
Любовь, баланс и кармические встречи.
2026 год начнётся с желания строить глубокие отношения. Весной у Весов активизируется зона романтики, а летом — настоящая любовь. Особенно важен июль: возможно, это будет встреча всей жизни. Вторая половина года потребует баланса между собой и партнёром. Ретроградная Венера в октябре–ноябре напомнит о старых связях и незавершенных историях.
Для пары: важно учиться быть вместе, сохраняя личное пространство.
Секрет успеха: слушайте не только сердце, но и интуицию.
Скорпион
Год глубокой страсти и очищения.
Скорпионы входят в 2026 год с трансформирующими аспектами. Ретроградная Венера осенью пройдёт по вашему знаку — это редкий период, когда возможно полное переосмысление чувств. В этом году вы можете отпустить старые отношения, пережить кризис и выйти на новый уровень близости. Не бойтесь: чувства будут острыми, но необходимыми.
Лучшие месяцы: июль, сентябрь, декабрь.
Совет: не мстите — исцеляйте. Тогда придёт настоящая любовь.
Стрелец
Любовь как приключение — но с душой.
В 2026 году Стрельцов ждет насыщенная романтическая жизнь. Весной — важные знакомства, летом — головокружительный роман, осенью — выбор: остаться или уйти. Особенно в период Голубой Луны в мае возможна судьбоносная встреча или возвращение прошлой любви. Пары столкнутся с вопросами доверия и совместных целей.
Для одиноких: любовь найдёт в дороге или через учёбу.
Важно: не играйте чувствами. В этом году вам дарят не только страсть, но и шанс на глубину.
Козерог
Путь к любви — через доверие.
Козерогов ждет год эмоционального взросления. Весна — период пробуждения чувств, июль и август — время решений. Могут появиться искушения, особенно у тех, кто давно в отношениях. Одинокие Козероги почувствуют тягу к душевной близости. Настоящая любовь в 2026 году — это не про контроль, а про глубокое взаимопонимание.
Совет: будьте честны с собой. Если нет любви — не притворяйтесь.
Лучшее время для признаний и свадеб: октябрь–декабрь.
Водолей
Любовь — это вы сами.
Солнечное затмение 17 февраля откроет вашему знаку мощную волну трансформации. Личность меняется — и вместе с ней, ваша способность любить. С весны Водолеи становятся магнитом для ярких романов, а летом — особенно привлекательны. Но не всё будет просто: придётся выбирать между свободой и близостью.
Одиноким: не гонитесь за идеалом, доверьтесь опыту.
Совет для отношений: партнер должен расти рядом с вами.
Рыбы
Магия любви — через отпускание.
Лунное затмение 28 августа в Рыбах сделает вас особенно чувствительными к любви. Это год, когда отношения могут завершиться или стать настоящими. Много будет зависеть от готовности отпустить иллюзии. Весна и осень могут принести встречи с кармическими партнёрами.
Для пары: путь к новой близости — через прощение.
Для одиноких: ищите любовь не в мире, а в себе — и она найдёт вас.
Лучшее время: март, август, ноябрь.
Финансовый гороскоп
Обсуждение бизнес-плана
© iStock.com / Jirapong Manustrong
Обсуждение бизнес-плана. Архивное фото
Юлия Рольник рассказала, что принесет грядущий год каждому представителю зодиакального круга в финансовой сфере.
Овен
Финансовая стратегия: стабильность через инициативу.
2026 год требует от вас разумного подхода к финансам. Важно избегать спонтанных трат во время ретроградного Меркурия (февраль–март, июнь–июль, октябрь–ноябрь), когда ваши решения могут быть не самыми выгодными. Весной возможно интересное предложение, но тщательно проверяйте партнёров.
Лучшие месяцы: март, июль, декабрь.
Осторожность: в октябре–ноябре — не давайте деньги в долг и не вкладывайтесь в рискованные схемы.
Телец
Финансовая стратегия: время строить фундамент.
Затмения августа затрагивают ваш сектор успеха и карьеры — возможен рост доходов, смена позиции или переход к самостоятельному проекту. Однако Уран в знаке Близнецов может принести нестабильность, если вы опираетесь на устаревшие модели заработка.
Лучшее время для инвестиций: июль–август, ноябрь.
Осторожность: в мае–июне возможны задержки выплат или путаница с налогами.
Близнецы
Финансовая стратегия: гибкость — ваш капитал.
Вы будете активно искать новые источники дохода, и многие Близнецы начнут подрабатывать или монетизировать хобби. Юпитер во Льве дает шанс заработать через личный бренд, творчество и коммуникации.
Сильный период: с июля по сентябрь.
Риски: март и октябрь — не стоит делать крупных покупок техники или транспорта.
Рак
Финансовая стратегия: рост через партнёрства.
Первые месяцы года могут быть туманными в деньгах из-за ретроградного Юпитера. Не торопитесь с кредитами и инвестициями до весны. Во втором полугодии открываются перспективы в недвижимости, обучении и семейных проектах.
Удачные месяцы: июль, август, декабрь.
Сложности: февраль и октябрь — возможны лишние траты на дом или лечение.
Лев
Финансовая стратегия: амбиции + расчёт.
Солнечное затмение в вашем знаке 12 августа может принести важные перемены — смену работы, переезд или повышение доходов. Успех приходит через лидерство, развитие личного дела, продвижение. Важно делегировать и следить за налогами.
Удачные месяцы: август, сентябрь, ноябрь.
Осторожность: июнь и октябрь — избегайте покупок в кредит.
Дева
Финансовая стратегия: расчёт и прогноз.
Ваш финансовый успех в 2026 году зависит от умения планировать. Особенно важно структурировать расходы в период ретроградного Меркурия. Лунное затмение в Деве в марте может принести пересмотр бюджета и приоритетов.
Подъём: апрель, июль, ноябрь.
Снижение: март, октябрь — не время для риска.
Весы
Финансовая стратегия: связи и репутация.
Доходы могут прийти через социальные контакты, участие в группах, медиапроекты. Венера будет ретроградной в октябре — не лучшее время для покупок предметов роскоши. Лето дает возможности для роста в творчестве и обучении.
Удачные месяцы: июнь, август, сентябрь.
Внимание: октябрь и ноябрь — берегите накопления.
Скорпион
Финансовая стратегия: очищение и инвестиции.
Затмения 2026 года актуализируют тему долгов, кредитов, чужих ресурсов. Может быть возврат старых обязательств или получение наследства, пособий, страховок. Но и испытания не исключены. Не рискуйте в тени — только прозрачность.
Потенциал роста: февраль, июль, ноябрь.
Зона риска: март и октябрь — следите за мелким шрифтом в договорах.
Стрелец
Финансовая стратегия: знания — новая валюта.
Юпитер поддерживает тех, кто делится опытом, запускает курсы, блог, обучающие форматы. Возможны расходы на переезды, поездки, обучение — всё это инвестиции в будущее.
Удачные месяцы: май, август, декабрь.
Осторожность: март и июль — не доверяйте "золотым" предложениям.
Козерог
Финансовая стратегия: медленно, но стабильно.
Вам важно пересмотреть систему доходов. Не исключено, что вы возьмёте на себя новые обязанности или вернётесь к прошлым проектам. Вторая половина года — время вложений в здоровье, дом, долгосрочные цели.
Финансовый рост: июль, сентябрь, декабрь.
Внимание: февраль–март — не давайте в долг и не играйте на бирже.
Водолей
Финансовая стратегия: освобождение от ненужного.
Солнечное затмение в феврале в вашем знаке — это точка старта нового цикла. Возможно, вы закроете один источник дохода, чтобы открыть другой. Ищите проекты с потенциалом, не бойтесь нестандартных решений.
Бонусы судьбы: февраль, июль, ноябрь.
Осторожность: март и октябрь — будьте внимательны с документами.
Рыбы
Финансовая стратегия: интуиция и чёткость.
Лунное затмение в Рыбах в августе высветит ваш внутренний мир и может принести осознание, как вы тратите ресурсы. Особенно важно работать с установками о деньгах, избегать самообмана.
Финансовый успех: апрель, август, декабрь.
Гороскоп здоровья
Девушка готовит смузи. Архивное фото
2026-й просит не подвигов, а ритма: вовремя ложиться спать, есть просто и полезно, двигаться регулярно и беречь нервную систему. Пары затмений в феврале–марте и в августе укажут, где стоит сбавить обороты, а где — обновить привычки. Помните: это общий ориентир, при недомоганиях обращайтесь к врачу.
Овен
Здоровье — в вашем ритме.
2026 напомнит: сила — не в спешке, а в умении останавливаться. Берегите нервы, особенно весной. Ближе к лету - пора оздоровления, очищения, укрепления сосудов. Поддержите себя умеренной физической активностью и качественным сном.
Телец
Ваше тело просит бережности.
Питание, режим, уход за собой — вот ваши главные союзники. Весна и осень — лучшее время для укрепления иммунитета и избавления от накопившегося. Внимание к гормональной системе и щитовидке, особенно в сентябре.
Близнецы
Забота о себе — не роскошь, а необходимость.
Следите за дыханием, лёгкими, осанкой и уровнем стресса. Умственное перенапряжение потребует регулярных перерывов и отдыха. Весной хорошо начать очищающий курс, а осенью — укрепить нервы и спину.
Рак
Здоровье связано с настроением.
Уберите лишнее — из питания, окружения, мыслей. Особенно важны сердце, желудок и женское здоровье. В феврале и июле — не переутомляйтесь. Конец года благоприятен для восстановления и обновления жизненных сил.
Лев
Сила Льва — в балансе.
Здоровье будет напрямую зависеть от вашего умения распределять энергию. Важно давать телу отдых, особенно в марте и августе. Занятия танцами, плаванием, работа с телом через движение — отличная поддержка.
Дева
Ваш год — для системного подхода.
Питание, очищение, восстановление — всё требует режима. Весной и осенью могут обостриться хронические темы, особенно кишечник и обмен веществ. Йога, дыхательные практики, массажи пойдут на пользу.
Весы
Психоэмоциональное здоровье — ключ к физическому.
2026 будет учить прислушиваться к телу. Не игнорируйте сигналы усталости. Поддержите нервную систему, займитесь гармонизацией сна. Весной — обновление кожи, летом — забота о почках и пояснице.
Скорпион
Год перезагрузки энергии.
Тема очищения будет центральной. Полезны процедуры для печени, крови, лимфы. Умейте отпускать — и физически, и эмоционально. В августе — не перегружайтесь. Поддерживайте сексуальное здоровье.
Стрелец
Здоровье — в движении и умеренности.
Избегайте крайностей: переедания, переутомления, перегрузок. Позаботьтесь о суставах, спине, особенно летом. Путешествия пойдут на пользу, но лучше — с заботой о себе. Зимой больше витаминов и отдыха.
Козерог
Тело требует заботы, не аскезы.
Откажитесь от изнуряющих нагрузок, особенно в начале года. Укрепляйте кости, зубы, колени, позвоночник. Оздоровление — через тепло, минералы, спокойствие. Лето — время восстановления и внутренних практик.
Водолей
Здоровье — через обновление.
Очищение, легкость, дыхание — ключевые темы. Поддержка щитовидной железы, улучшение кровообращения и избавление от застоя. Весной — смена привычек, летом — энергетическая перезагрузка.
Рыбы
Чувствительность — ваш барометр.
Слушайте тело: где тонко — там рвется. Укрепляйте иммунитет, берегите глаза, ноги, лимфу. Благоприятны водные процедуры, солевые ванны, обёртывания. Осень — лучшее время для восстановления и гармонизации.