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Пользователи ВКонтакте назвали самые желанные подарки на Новый год
Пользователи ВКонтакте назвали самые желанные подарки на Новый год - РИА Новости, 17.12.2021
Пользователи ВКонтакте назвали самые желанные подарки на Новый год
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T12:23
2021-12-17T12:23
2021-12-17T12:23
общество
новый год
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам выбрать, какие подарки они бы хотели получить на Новый год. Варианты ответа были: электроника и смартфоны; деньги; косметика и парфюмерия; путешествия; лучший подарок — это книга; что-нибудь для хобби. Также можно было ответить, что пользователь больше любит дарить подарки, чем получать, либо, что не любит подарки вообще. В итоге большинство подписчиков ответили, что лучший подарок — это деньги. Так проголосовали 30% опрошенных. На втором месте оказались те, кто хотел бы получить путешествие — около 14% проголосовавших. Меньше всего подписчиков хотят в подарок косметику и парфюмерию — чуть больше 5%. В комментариях многие пользователи отметили, что главное, чтобы все были здоровы. А некоторые заявили, что больше всего на Новый год хотят просто отдохнуть.
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общество, новый год
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам выбрать, какие подарки они бы хотели получить на Новый год.
Варианты ответа были: электроника и смартфоны; деньги; косметика и парфюмерия; путешествия; лучший подарок — это книга; что-нибудь для хобби. Также можно было ответить, что пользователь больше любит дарить подарки, чем получать, либо, что не любит подарки вообще.
В итоге большинство подписчиков ответили, что лучший подарок — это деньги. Так проголосовали 30% опрошенных. На втором месте оказались те, кто хотел бы получить путешествие — около 14% проголосовавших. Меньше всего подписчиков хотят в подарок косметику и парфюмерию — чуть больше 5%.
В комментариях многие пользователи отметили, что главное, чтобы все были здоровы. А некоторые заявили, что больше всего на Новый год хотят просто отдохнуть.