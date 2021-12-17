https://ria.ru/20211217/vkontakte-1764199365.html

Пользователи ВКонтакте назвали самые желанные подарки на Новый год

Пользователи ВКонтакте назвали самые желанные подарки на Новый год - РИА Новости, 17.12.2021

Пользователи ВКонтакте назвали самые желанные подарки на Новый год

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:23

2021-12-17T12:23

2021-12-17T12:23

общество

новый год

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам выбрать, какие подарки они бы хотели получить на Новый год. Варианты ответа были: электроника и смартфоны; деньги; косметика и парфюмерия; путешествия; лучший подарок — это книга; что-нибудь для хобби. Также можно было ответить, что пользователь больше любит дарить подарки, чем получать, либо, что не любит подарки вообще. В итоге большинство подписчиков ответили, что лучший подарок — это деньги. Так проголосовали 30% опрошенных. На втором месте оказались те, кто хотел бы получить путешествие — около 14% проголосовавших. Меньше всего подписчиков хотят в подарок косметику и парфюмерию — чуть больше 5%. В комментариях многие пользователи отметили, что главное, чтобы все были здоровы. А некоторые заявили, что больше всего на Новый год хотят просто отдохнуть.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новый год