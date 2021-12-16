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Попова объяснила, как встретить Новый год с удовольствием и без ограничений

Попова объяснила, как встретить Новый год с удовольствием и без ограничений - РИА Новости, 16.12.2021

Попова объяснила, как встретить Новый год с удовольствием и без ограничений

При соблюдении всех правил профилактики распространения коронавируса россияне встретят Новый год с удовольствием и без ограничений, заявила РИА Новости глава... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:15

2021-12-16T12:15

2021-12-16T12:15

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

новый год

анна попова

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. При соблюдении всех правил профилактики распространения коронавируса россияне встретят Новый год с удовольствием и без ограничений, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если будем все соблюдать, то Новый год встретим с удовольствием и без ограничений",- сказала Попова. Она отметила, что прогноз на новогодние праздники зависит от того, как люди ведут себя, прививаются или нет и соблюдают ли меры профилактики.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, новый год, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19