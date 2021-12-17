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Эксперт рассказала о новогоднем столе на год Тигра
Эксперт рассказала о новогоднем столе на год Тигра - РИА Новости, 17.12.2021
Эксперт рассказала о новогоднем столе на год Тигра
Голубой Водяной Тигр, который является символом Нового 2022 года, – хищное, но при этом любящее минимализм и временами элегантность животное, его можно... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T10:37
2021-12-17T12:56
общество
новый год тигра по восточному календарю
новый год
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Голубой Водяной Тигр, который является символом Нового 2022 года, – хищное, но при этом любящее минимализм и временами элегантность животное, его можно порадовать, если подать на стол мясо, гарнир в желтой и оранжевой цветовой гамме, а хрустальные фужеры наполнить некрепкими и нешипучими напитками, рассказала РИА Новости член экспертного состава Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу НАДЭП Гульшат Осипова.Совершенство и красота во всемКак рассказала Осипова, поскольку символом 2022 года является Голубой Водяной Тигр, то и тематика новогоднего праздника и праздничное меню непременно должны соответствовать предпочтениям тигра.По ее словам, мясные блюда рекомендуется готовить одним большим куском, который перед подачей на новогодний стол следует разрезать на красивые порционные кусочки. Блюда из мяса можно жарить, запекать, тушить, варить. Наиболее подходящим основным горячим блюдом на новогодний стол 2022 года будет шашлык или мясо на гриле, отметила эксперт."В праздничном меню обязательно должен быть к основному горячему блюду гарнир. Подойдут любые овощи, которые можно запечь, сварить, потушить или приготовить на гриле. Тигру особенно понравится гарнир в желтой и оранжевой цветовой гамме. Для этого нужно в процессе приготовления гарнира использовать шафран и куркуму", - добавила Осипова.Также в праздничном меню на Новый 2022 год обязательно должна быть мясная или колбасная нарезка. Причем стоит обратить внимание не только на ее качество, но и на оформление."Необходимо, чтобы блюдо имело эстетический вид, так как символ 2022 года любит совершенство и красоту во всем. Великолепно впишутся в данное меню бутерброды с бужениной или канапе с паштетом", - подчеркнула специалист.Дань БыкуПо словам Осиповой, так как Тигр – это величавое и очень избирательное в еде животное, есть некоторые ограничения в подборе блюд. Из новогоднего меню лучше исключить блюда из говядины, рыбу в любом виде, морепродукты, холодец и заливное.Подавая к праздничному столу салаты из свежих или отварных овощей, обязательно следует добавить мясо. Чтобы угодить символу 2022 года, их нужно украсить в оранжево-желтой гамме, декорируя различными фигурками, цветами из моркови, лимонов, апельсина, мандаринов, рассказала Осипова.Что касается напитков, то с крепкими спиртными и шипучими напитками стоит быть осторожнее, так как хозяин года их не любит, отметила специалист.Бокалы из богемского стеклаСервировать новогодний стол рекомендуется с учетом тематики и символа 2022 года, например, скатерть можно подобрать желтого или оранжевого цвета, рассказала Осипова.Кроме того, всегда торжественно смотрится белая скатерть. При этом тканевые салфетки должны идеально сочетаться со скатертью, это придаст праздничному столу особый шик.Столовые приборы должны соответствовать посуде, лучше подобрать в элегантном стиле, подчеркнула Осипова."Наличие хрустальных бокалов или бокалов из богемского стекла на столе - это всегда роскошное украшение праздничного стола", - посоветовала специалист.Сервировку новогоднего стола украсят свечи, еловые ветки, шишки, ленты, главное правило здесь – все эти украшения должны быть ниже уровня глаз, чтобы не мешать общаться с теми, кто сидит напротив, подчеркнула специалист.Тигр любит натуральностьКомментируя тему домашнего декора в преддверии Нового 2022 года, Осипова отметила, что Голубой Водяной Тигр любит минимализм."В Новый 2022 год бразды правления переходят к Голубому Водяному Тигру. Если говорить в общем, главным трендом следующего года останется минимализм. При оформлении новогоднего интерьера следует обратить внимание на следующие цвета: голубой, синий, серебристый, песочный, зеленый, белый, золотистый", - сказала она.Геометрические формы в интерьере нужно выбирать квадратные, круглые, повторяющиеся элементы или предметы декора, а также делать акцент на натуральные материалы, заключила эксперт.
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общество, новый год тигра по восточному календарю, новый год
10:37 17.12.2021 (обновлено: 12:56 17.12.2021)
 
Эксперт рассказала о новогоднем столе на год Тигра

Минимализм и оранжевая сервировка: эксперт рассказала о новогоднем столе на год Тигра

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПраздничный стол во время встречи Нового года
Праздничный стол во время встречи Нового года - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Голубой Водяной Тигр, который является символом Нового 2022 года, – хищное, но при этом любящее минимализм и временами элегантность животное, его можно порадовать, если подать на стол мясо, гарнир в желтой и оранжевой цветовой гамме, а хрустальные фужеры наполнить некрепкими и нешипучими напитками, рассказала РИА Новости член экспертного состава Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу НАДЭП Гульшат Осипова.

Совершенство и красота во всем

Как рассказала Осипова, поскольку символом 2022 года является Голубой Водяной Тигр, то и тематика новогоднего праздника и праздничное меню непременно должны соответствовать предпочтениям тигра.
"Тигр – это хищное животное, а значит главным блюдом на праздничном столе в Новый 2022 год должно быть мясо. Чем больше мясных блюд и закусок будет на праздничном столе – тем лучше. Это может быть: баранина, свинина, индейка, гусь, курица, утка", - сказала Осипова.
По ее словам, мясные блюда рекомендуется готовить одним большим куском, который перед подачей на новогодний стол следует разрезать на красивые порционные кусочки. Блюда из мяса можно жарить, запекать, тушить, варить. Наиболее подходящим основным горячим блюдом на новогодний стол 2022 года будет шашлык или мясо на гриле, отметила эксперт.
"В праздничном меню обязательно должен быть к основному горячему блюду гарнир. Подойдут любые овощи, которые можно запечь, сварить, потушить или приготовить на гриле. Тигру особенно понравится гарнир в желтой и оранжевой цветовой гамме. Для этого нужно в процессе приготовления гарнира использовать шафран и куркуму", - добавила Осипова.
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Также в праздничном меню на Новый 2022 год обязательно должна быть мясная или колбасная нарезка. Причем стоит обратить внимание не только на ее качество, но и на оформление.
"Необходимо, чтобы блюдо имело эстетический вид, так как символ 2022 года любит совершенство и красоту во всем. Великолепно впишутся в данное меню бутерброды с бужениной или канапе с паштетом", - подчеркнула специалист.

Дань Быку

По словам Осиповой, так как Тигр – это величавое и очень избирательное в еде животное, есть некоторые ограничения в подборе блюд. Из новогоднего меню лучше исключить блюда из говядины, рыбу в любом виде, морепродукты, холодец и заливное.
"Кстати, не подав говядину, мы дадим дань уважения уходящему году - году Быка", - отметила она.
Подавая к праздничному столу салаты из свежих или отварных овощей, обязательно следует добавить мясо. Чтобы угодить символу 2022 года, их нужно украсить в оранжево-желтой гамме, декорируя различными фигурками, цветами из моркови, лимонов, апельсина, мандаринов, рассказала Осипова.
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Что касается напитков, то с крепкими спиртными и шипучими напитками стоит быть осторожнее, так как хозяин года их не любит, отметила специалист.

Бокалы из богемского стекла

Сервировать новогодний стол рекомендуется с учетом тематики и символа 2022 года, например, скатерть можно подобрать желтого или оранжевого цвета, рассказала Осипова.
Кроме того, всегда торжественно смотрится белая скатерть. При этом тканевые салфетки должны идеально сочетаться со скатертью, это придаст праздничному столу особый шик.
"Кстати, с белой скатертью можно подобрать любые салфетки с новогодней тематикой. Посуду лучше использовать в спокойных нейтральных тонах, сочетающихся с желтым и оранжевым цветом скатерти. Идеально – это белая посуда с тонкой золотистой каймой по краю тарелки", - добавила эксперт.
Столовые приборы должны соответствовать посуде, лучше подобрать в элегантном стиле, подчеркнула Осипова.
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"Наличие хрустальных бокалов или бокалов из богемского стекла на столе - это всегда роскошное украшение праздничного стола", - посоветовала специалист.
Сервировку новогоднего стола украсят свечи, еловые ветки, шишки, ленты, главное правило здесь – все эти украшения должны быть ниже уровня глаз, чтобы не мешать общаться с теми, кто сидит напротив, подчеркнула специалист.

Тигр любит натуральность

Комментируя тему домашнего декора в преддверии Нового 2022 года, Осипова отметила, что Голубой Водяной Тигр любит минимализм.
"В Новый 2022 год бразды правления переходят к Голубому Водяному Тигру. Если говорить в общем, главным трендом следующего года останется минимализм. При оформлении новогоднего интерьера следует обратить внимание на следующие цвета: голубой, синий, серебристый, песочный, зеленый, белый, золотистый", - сказала она.
Геометрические формы в интерьере нужно выбирать квадратные, круглые, повторяющиеся элементы или предметы декора, а также делать акцент на натуральные материалы, заключила эксперт.
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