https://ria.ru/20211219/podarki-1764420834.html

Эксперт дал советы, как не разориться на подарках к Новому году

Эксперт дал советы, как не разориться на подарках к Новому году - РИА Новости, 19.12.2021

Эксперт дал советы, как не разориться на подарках к Новому году

Россиянам, которые хотят порадовать близких новогодними подарками и потратить не слишком много, стоит заранее распланировать свой бюджет, искать выгодные... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T10:40

2021-12-19T10:40

2021-12-19T10:40

общество

новый год

подарки

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россиянам, которые хотят порадовать близких новогодними подарками и потратить не слишком много, стоит заранее распланировать свой бюджет, искать выгодные предложения по кешбэку и избегать покупки косметических наборов, на которые продавцы перед праздниками делают большие наценки, рассказал РИА Новости основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед" Павел Гужиков.В первую очередь эксперт советует спланировать свой бюджет. "Заранее просчитайте количество людей, которым вы бы хотели сделать подарок, и бюджет, который готовы на это потратить", - говорит Гужиков.Выбирать праздничные наборы парфюмерии или косметики в качестве подарка на Новый год, по его мнению, не стоит. "Как раз на такие наборы торговые сети делают ощутимые наценки, а их наполнение может не всегда на 100% подойти адресату", - пояснил собеседник агентства.Мониторингом цен на желаемые подарки, по словам эксперта, стоит заняться заранее. "Так вы точно будете уверены, что магазин не взвинтил цены на 50%, чтобы сделать скидку на 20%", - сказал он.Эксперт также советует не забывать про кешбэк. "Перед составлением плана покупок исследуйте мобильное приложение своего банка. Часто выгодные предложения по кешбэку могут располагаться не на первой странице. Изучите все партнерские акции и возможности для экономии", - рассказал он.Порадовать близких также можно недорогим и креативным подарком, сделанным своими руками. "Решение сделать подарок своими руками поможет убить двух зайцев разом. Мастер-классы по гончарному искусству или роспись глазурью стоят в среднем около 1000-1200 рублей за занятие, однако во время него можно своими руками создать прекрасный сувенир, который будет особенно приятен вашим близким", - заключил Гужиков.

https://ria.ru/20211217/vkontakte-1764199365.html

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общество, новый год, подарки