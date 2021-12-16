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https://ria.ru/20211216/servirovka-1763976651.html
Эксперты рассказали об идеальной сервировке новогоднего стола
Эксперты рассказали об идеальной сервировке новогоднего стола - РИА Новости, 16.12.2021
Эксперты рассказали об идеальной сервировке новогоднего стола
Кипенно-белая скатерть, приборы из столового серебра, строго подсчитанное число фужеров, фарфоровые фигурки, а также ваза с живыми цветами должны украшать... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T08:47
2021-12-16T08:47
общество
новый год
татьяна баранова
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Кипенно-белая скатерть, приборы из столового серебра, строго подсчитанное число фужеров, фарфоровые фигурки, а также ваза с живыми цветами должны украшать новогодний стол, засервированный по лучшим канонам классического этикета, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.Дворцовая сервировка"Если мы хотим засервировать стол по высшему пилотажу, как в Букингемском дворце, как в королевских или президентских семьях, нужно следовать следующим правилам: это должна быть кипенно-белая скатерть, посеребренные или приборы из столового серебра, также в качестве декора желателен фарфор. Важный нюанс по приборам: например, если мы подаем холодные, горячие закуски, салат и основное горячее блюдо, то у нас должно быть четыре комплекта приборов, то есть по числу блюд", - сказала президент национальной ассоциации экспертов по этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова.Столовые приборы необязательно должны быть из одного набора, добавила эксперт, подчеркнув, что вилка и нож при этом должны быть одинаковыми. Кроме этого, на стол необходимо поставить воду, под которую подается отдельный бокал."Если мы видим на столе один бокал, значит, будет только вода. Если у нас будет еще алкогольный напиток, значит, добавляется еще один бокал. Следовательно, если у нас будет под каждое блюдо разный напиток, количество бокалов у нас увеличивается. Например, мы под холодную закуску подаем шампанское, кстати, оно может быть самостоятельным напитком на протяжении всего ужина, под салат – белое вино, под горячую закуску – белое вино, и под основное блюдо – красное вино. То есть у нас будет четыре алкогольных напитка и пятый бокал под воду", - рассказала Холгова.Тканевые салфетки необходимо подобрать под цвет скатерти, то есть кипенно-белые. Согласно этикету, их следует сложить прямоугольником и положить слева от подстановочной тарелки."На праздничном столе обязательно должны быть живые цветы, то есть ваза с цветами или несколько ваз. "Шапка" цветов должна быть либо выше глаз людей, которые сидят за столом, либо ниже, чтобы не загораживать собеседников друг от друга. Очень хорошо поставить на стол канделябр", - добавила она.Ножи справа, вилки слеваВ свою очередь, эксперт по современному этикету Татьяна Баранова добавила, что при всей своей необычности и торжественности сервировка новогоднего обеденного стола проводится по стандартным правилам: ножи располагаются справа от тарелки, вилки – слева. Бокалы стоят справа вверху куверта (набора столовых предметов на одного человека за столом), хлебная тарелка – слева вверху."Дома необязательно повторять ресторанную сервировку: например, использование подстановочных тарелок не принципиально, хоть и добавляет определенной торжественности и статуса застолью. Расстояние между кувертами сохраняется комфортным для гостей: сотрапезники не должны соприкасаться локтями. Хороший тон – полностью завершить сервировку к моменту прихода гостей", - рассказала Баранова.Если хочется поярчеБаранова также отметила, что при сервировке новогоднего стола все же можно проявить фантазию и креативность, но при этом остаться в рамках этикета. Например, разрешено воспользоваться цветной скатертью и декорированными тканевыми салфетками."Скатерть и салфетки могут быть однотонными или декорированными: главное, учитывать, что бабочки и цветы будут гораздо менее уместны, чем новогодняя и зимняя тематика. Посуда также не должна быть непременно белой. Но лучше, конечно, элегантно расставлять акценты: яркая скатерть сочетается с посудой спокойных оттенков и форм, в то время как на белой скатерти выигрышно смотрятся праздничные и колоритные предметы сервировки", - сказала эксперт.По ее словам, украшая обеденный стол, желательно учитывать и особенности общего убранства комнаты – все должно быть гармонично. Также для вечернего застолья подойдут праздничные свечи. Дополнительно стол может быть украшен тематическими новогодними предметами декора – новогодними фигурками, еловыми ветками, шарами, шишками."При этом не нужно перегружать стол украшениями. Основная задача – стилистически "подружить" все элементы сервировки, на столе все должно сочетаться. К тому же гостям будет просто неудобно, если на столе останется слишком мало свободного места", - заключила Баранова.
https://ria.ru/20211216/ukrasheniya-1763970354.html
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общество, новый год, татьяна баранова
08:47 16.12.2021
 
Эксперты рассказали об идеальной сервировке новогоднего стола

Эксперты по этикету рассказали, как идеально сервировать новогодний стол

© Fotolia / Subbotina AnnaПраздничный стол
Праздничный стол - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Fotolia / Subbotina Anna
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Кипенно-белая скатерть, приборы из столового серебра, строго подсчитанное число фужеров, фарфоровые фигурки, а также ваза с живыми цветами должны украшать новогодний стол, засервированный по лучшим канонам классического этикета, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.

Дворцовая сервировка

"Если мы хотим засервировать стол по высшему пилотажу, как в Букингемском дворце, как в королевских или президентских семьях, нужно следовать следующим правилам: это должна быть кипенно-белая скатерть, посеребренные или приборы из столового серебра, также в качестве декора желателен фарфор. Важный нюанс по приборам: например, если мы подаем холодные, горячие закуски, салат и основное горячее блюдо, то у нас должно быть четыре комплекта приборов, то есть по числу блюд", - сказала президент национальной ассоциации экспертов по этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова.
Столовые приборы необязательно должны быть из одного набора, добавила эксперт, подчеркнув, что вилка и нож при этом должны быть одинаковыми. Кроме этого, на стол необходимо поставить воду, под которую подается отдельный бокал.
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"Если мы видим на столе один бокал, значит, будет только вода. Если у нас будет еще алкогольный напиток, значит, добавляется еще один бокал. Следовательно, если у нас будет под каждое блюдо разный напиток, количество бокалов у нас увеличивается. Например, мы под холодную закуску подаем шампанское, кстати, оно может быть самостоятельным напитком на протяжении всего ужина, под салат – белое вино, под горячую закуску – белое вино, и под основное блюдо – красное вино. То есть у нас будет четыре алкогольных напитка и пятый бокал под воду", - рассказала Холгова.
Тканевые салфетки необходимо подобрать под цвет скатерти, то есть кипенно-белые. Согласно этикету, их следует сложить прямоугольником и положить слева от подстановочной тарелки.
"На праздничном столе обязательно должны быть живые цветы, то есть ваза с цветами или несколько ваз. "Шапка" цветов должна быть либо выше глаз людей, которые сидят за столом, либо ниже, чтобы не загораживать собеседников друг от друга. Очень хорошо поставить на стол канделябр", - добавила она.
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Ножи справа, вилки слева

В свою очередь, эксперт по современному этикету Татьяна Баранова добавила, что при всей своей необычности и торжественности сервировка новогоднего обеденного стола проводится по стандартным правилам: ножи располагаются справа от тарелки, вилки – слева. Бокалы стоят справа вверху куверта (набора столовых предметов на одного человека за столом), хлебная тарелка – слева вверху.
"Дома необязательно повторять ресторанную сервировку: например, использование подстановочных тарелок не принципиально, хоть и добавляет определенной торжественности и статуса застолью. Расстояние между кувертами сохраняется комфортным для гостей: сотрапезники не должны соприкасаться локтями. Хороший тон – полностью завершить сервировку к моменту прихода гостей", - рассказала Баранова.

Если хочется поярче

Баранова также отметила, что при сервировке новогоднего стола все же можно проявить фантазию и креативность, но при этом остаться в рамках этикета. Например, разрешено воспользоваться цветной скатертью и декорированными тканевыми салфетками.
"Скатерть и салфетки могут быть однотонными или декорированными: главное, учитывать, что бабочки и цветы будут гораздо менее уместны, чем новогодняя и зимняя тематика. Посуда также не должна быть непременно белой. Но лучше, конечно, элегантно расставлять акценты: яркая скатерть сочетается с посудой спокойных оттенков и форм, в то время как на белой скатерти выигрышно смотрятся праздничные и колоритные предметы сервировки", - сказала эксперт.
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По ее словам, украшая обеденный стол, желательно учитывать и особенности общего убранства комнаты – все должно быть гармонично. Также для вечернего застолья подойдут праздничные свечи. Дополнительно стол может быть украшен тематическими новогодними предметами декора – новогодними фигурками, еловыми ветками, шарами, шишками.
"При этом не нужно перегружать стол украшениями. Основная задача – стилистически "подружить" все элементы сервировки, на столе все должно сочетаться. К тому же гостям будет просто неудобно, если на столе останется слишком мало свободного места", - заключила Баранова.
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