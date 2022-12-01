Новогодний стол-2023: что приготовить и как оформить к празднику

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Новогодний стол 2023: меню на новый год, рецепты блюд с фото, что приготовить
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"Елочка" из чесночного хлеба
Наступающий 2023 год по китайскому календарю будет годом Черного (Голубого) Водяного Кролика (Кота). Как привлечь удачу на предстоящие 12 месяцев и правильно... РИА Новости, 01.12.2022
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Закуска
Разное
423,1
9,1
24,6
41,5
головка свежего чеснока, 1 шт.
петрушка, 12 г
моцарелла Чильеджина, 125 г
масло сливочное, 250 г
дрожжи сухие, 7 г
мука , 520 г
масло растительное , 5 мл
сахар тростниковый , 20 г
соль
Насыпать муку в чашу комбайна, добавить дрожжи, соль и сахар. Постепенно влить теплую воду, 100 г растопленного сливочного масла, замесить тесто. Переместить в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 2-3 часа.
Шаг 1
Шарики моцареллы выложить на бумажное полотенце, чтобы рассол стек. На рабочую поверхность, посыпанную мукой, разложить тесто и сформировать толстую колбаску. Нарезать на кусочки и разделить их пополам.
Шаг 2
Из первой половины кусочков теста сделать булочки, завернув в каждую шарик моцареллы. Из оставшихся просто сформировать круглые булочки.
Шаг 3
Покрыть противень бумагой для выпечки и присыпать мукой, выложить получившиеся шарики в форме елочки. Накрыть полотенцем и дать постоять в теплом месте 30 минут.
Шаг 4
Поставить выпекаться на 20-25 минут при 220 градусах, в это время растопить оставшееся масло, добавить измельченный чеснок (4 зубчика), петрушку. Прогреть все вместе 1 минуту.
Шаг 5
Полить получившимся маслом горячие булочки, переложить на большую тарелку и подавать, украсив листочками петрушки.
Шаг 6
новый год, в мире, простые рецепты, новогодние рецепты, еда, продукты, кулинария
Другой вариант необычной праздничной закуски - канапе с креветками.
Наступающий 2023 год по китайскому календарю будет годом Черного (Голубого) Водяного Кролика (Кота). Как привлечь удачу на предстоящие 12 месяцев и правильно... РИА Новости, 01.12.2022
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Закуска
Разное
148,6
8,2
6,6
14,2
креветки (готовые очищенные), 200 г
огурец (свежий) , 2 шт.
хлеб (булка) , 1 шт.
оливки, 300 г
майонез или творожный сыр , 200 г
Хлеб нарезать кубиками, промазать майонезом или творожным сыром, сверху положить кружок огурца, креветку и оливку, все проколоть шпажкой.
Шаг 1
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новый год, в мире, простые рецепты, новогодние рецепты, еда, продукты, кулинария
Оливье с морепродуктами
Наступающий 2023 год по китайскому календарю будет годом Черного (Голубого) Водяного Кролика (Кота). Как привлечь удачу на предстоящие 12 месяцев и правильно... РИА Новости, 01.12.2022
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Закуска
Разное
175
6,8
14,1
5,5
красная рыба (слабосоленая) , 300 г
зеленый горошек (консервированный) , 300 г
картофель, 300 г
огурцы (маринованные) , 300 г
яйца, 5 шт.
красная икра , 20 г
майонез, 300 г
Картофель отварить в мундире, остудить.
Шаг 1
Яйца отварить, очистить.
Шаг 2
Красную рыбу, отварной картофель, огурцы нарезать кубиками, смешать, добавить майонез, зеленый горошек, украсить сверху красной икрой.
Шаг 3
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новый год, в мире, простые рецепты, новогодние рецепты, еда, продукты, кулинария
Салат с креветками и зеленью.
Наступающий 2023 год по китайскому календарю будет годом Черного (Голубого) Водяного Кролика (Кота). Как привлечь удачу на предстоящие 12 месяцев и правильно... РИА Новости, 01.12.2022
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PT20M
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Закуска
Разное
346,7
12,7
33,4
0,1
Помидоры нарезать дольками, листья салата порвать руками, оливковое масло растереть в ступке с базиликом и соком лимона.
Шаг 1
Выложить на тарелку листья салата, помидоры, креветки, полить оливковым маслом и присыпать тертым сыром.
Шаг 2
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новый год, в мире, простые рецепты, новогодние рецепты, еда, продукты, кулинария
Рулет из индейки со шпинатом и моцареллой
Наступающий 2023 год по китайскому календарю будет годом Черного (Голубого) Водяного Кролика (Кота). Как привлечь удачу на предстоящие 12 месяцев и правильно... РИА Новости, 01.12.2022
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Основное блюдо
Разное
127,1
17,9
5,8
0,8
индейка, 700 г
лук-шалот , 60 г
чеснок свежий , 1 шт.
петрушка , 15 г
орегано, 2 г
шпинат , 200 г
моцарелла для сэндвичей , 200 г
молоко , 80 мл
яйца, 1 шт.
сухари панировочные , 100 г
пассата, 100 г
масло растительное , 17 мл
соль, горчица, перец
Очистить лук и чеснок для фарша и порубить их, измельчить петрушку. Моцареллу натереть на крупной терке.
Шаг 1
Насыпать сухари в миску, залить молоком и оставить на 10 минут.
Шаг 2
Филе индейки измельчить в блендере. Смешать с луком, чесноком и петрушкой. Добавить 50 г томатного соуса, яйцо, орегано, панировочные сухари и горчицу. Посолить, поперчить и перемешать.
Шаг 3
Противень покрыть бумагой для запекания, смазать ее маслом. Выложить половину фарша в виде прямоугольника. На него распределить шпинат и моцареллу, после свернуть рулетом.
Шаг 4
Смазать оставшимся соусом и запекать в духовке на 190 градусах 50 минут. По истечении времени остудить немного, нарезать и подать на стол.
Шаг 5
новый год, в мире, простые рецепты, новогодние рецепты, еда, продукты, кулинария
Запеченная в духовке курица с черносливом и имбирем
Наступающий 2023 год по китайскому календарю будет годом Черного (Голубого) Водяного Кролика (Кота). Как привлечь удачу на предстоящие 12 месяцев и правильно... РИА Новости, 01.12.2022
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Основное блюдо
Разное
тушка курицы , 1 шт.
яблоки , 4 шт.
чернослив , 300 г
мандарины , 4 шт.
корень имбиря , 100 г
соль, перец, специи
Выдавить сок из двух мандаринов, добавить в него тертый корень имбиря, соль, специи.
Шаг 1
Тушку курицы выложить на противень, смазать соком мандаринов, нафаршировать черносливом и яблоками, порезанными дольками.
Шаг 2
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Запекать в духовке 2 часа при температуре 180 градусов, поливая периодически выделяющимся соком.
Шаг 3
новый год, в мире, простые рецепты, новогодние рецепты, еда, продукты, кулинария
Картофель, запеченный в духовке со сливками и специями.
Наступающий 2023 год по китайскому календарю будет годом Черного (Голубого) Водяного Кролика (Кота). Как привлечь удачу на предстоящие 12 месяцев и правильно... РИА Новости, 01.12.2022
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Гарнир
Разное
99,1
2,4
3,8
13,8
картофель , 1 кг
сливки, 600 г
зубчики чеснока , 2 шт.
соль, перец, специи
Картофель очистить, нарезать тонкими кружочками, посолить, добавить специи, уложить в форму ровными слоями.
Шаг 1
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Чеснок пропустить через пресс, добавить к картофелю, залить все сливками, форму укрыть фольгой или крышкой.
Шаг 2
Готовить в духовке при температуре 180 градусов в течение 40 минут, после убрать фольгу (крышку) и оставить еще на 10 минут до образования румяной корочки.
Шаг 3
новый год, в мире, простые рецепты, новогодние рецепты, еда, продукты, кулинария
Легкий овощной гарнир
Наступающий 2023 год по китайскому календарю будет годом Черного (Голубого) Водяного Кролика (Кота). Как привлечь удачу на предстоящие 12 месяцев и правильно... РИА Новости, 01.12.2022
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Гарнир
Разное
99,1
2,4
3,8
13,8
Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке, кабачок нарезать брусочками, все овощи обжарить в течение 5 минут.
Шаг 1
Шампиньоны нарезать слайсами и добавить к овощам, жарить на маленьком огне еще 5 минут, прикрыть крышкой, томить 7 минут.
Шаг 2
новый год, в мире, простые рецепты, новогодние рецепты, еда, продукты, кулинария
Апельсиновая панакота
Наступающий 2023 год по китайскому календарю будет годом Черного (Голубого) Водяного Кролика (Кота). Как привлечь удачу на предстоящие 12 месяцев и правильно... РИА Новости, 01.12.2022
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Десерт
Разное
76
5,2
0,3
6,6
Половину желатина залить 100 мл холодной воды и оставить на 15 минут.
Шаг 1
Очистить апельсины, нарезать. Поместить в чашу блендера и измельчить.
Шаг 2
Получившуюся массу нагреть до 60 градусов, добавить отжатый желатин и перемешивать до полного растворения желатина.
Шаг 3
Разлить по бокалам, помещенным под наклоном, и убрать в холодильник на 3 часа.
Шаг 4
Оставшийся желатин залить 100 мл холодной воды, оставить на 15 минут. Взбить молоко и ванильный сахар, нагреть до 60 градусов, помешивая. Добавить отжатый желатин и перемешивать до полного растворения.
Шаг 5
Положить крем чиз, перемешать до однородности. Разлить в бокалы на застывшую апельсиновую массу и снова убрать в холодильник на 3 часа.
Шаг 6
новый год, в мире, простые рецепты, новогодние рецепты, еда, продукты, кулинария
Десерт из творога с клубничной начинкой
Наступающий 2023 год по китайскому календарю будет годом Черного (Голубого) Водяного Кролика (Кота). Как привлечь удачу на предстоящие 12 месяцев и правильно... РИА Новости, 01.12.2022
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Десерт
Разное
86,9
8,7
0,5
11,5
творог, 300 г
клубника, 300 г
сахар , 48 г
ванильный сахар , 2,5 г
Перетереть творог с сахаром, ванильным и обычным.
Шаг 1
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Сделать из творога лепешки, в центр выложить клубнику, обернуть творожной массой.
Шаг 2
Десерт готов.
Шаг 3
новый год, в мире, простые рецепты, новогодние рецепты, еда, продукты, кулинария
Безалкогольный фруктовый пунш
Наступающий 2023 год по китайскому календарю будет годом Черного (Голубого) Водяного Кролика (Кота). Как привлечь удачу на предстоящие 12 месяцев и правильно... РИА Новости, 01.12.2022
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Напиток
Разное
30,1
0,8
0,2
6,2
вода , 1 л
клюква, 400 г
клубника, ежевика , 100 г
апельсин, 2 шт.
лайм , 1 шт.
веточка мяты , 2 шт.
сахар
В кувшин для напитка выложить клюкву и мяту, размять, пока не появится сок.
Шаг 1
Добавить сок лайма, остальные фрукты и клубнику нарезать дольками.
Шаг 2
Все смешать, залить водой, добавить сахар по вкусу.
Шаг 3
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новый год, в мире, простые рецепты, новогодние рецепты, еда, продукты, кулинария
Алкогольный коктейль на основе водки
Наступающий 2023 год по китайскому календарю будет годом Черного (Голубого) Водяного Кролика (Кота). Как привлечь удачу на предстоящие 12 месяцев и правильно... РИА Новости, 01.12.2022
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Напиток
Разное
114,8
0,5
0,0
6,2
водка , 200 мл
сок граната , 100 мл
сок клюквы , 100 мл
ликер апельсиновый , 50 мл
сок лайма , 45 мл
Налить в кувшин водку, соки, добавить лед, хорошо перемешать, разлить по бокалам и украсить дольками лайма.
Шаг 1
новый год, в мире, простые рецепты, новогодние рецепты, еда, продукты, кулинария
Мохито с зеленым чаем и перечной мятой
Наступающий 2023 год по китайскому календарю будет годом Черного (Голубого) Водяного Кролика (Кота). Как привлечь удачу на предстоящие 12 месяцев и правильно... РИА Новости, 01.12.2022
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Напиток
Разное
209,4
0,1
0,0
24,8
белый ром , 300 мл
зеленый чай , 100 мл
минеральная вода с газом , 0,5 л
мята, листья , 10 шт.
лайм , 0,5 шт.
сахар коричневый , 2,5 г
В кувшин положить мяту, лайм, сахар, как следует растолочь.
Шаг 1
Добавить крепкий зеленый чай, лед, ром, долить газированной минеральной водой.
Шаг 2
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новый год, в мире, простые рецепты, новогодние рецепты, еда, продукты, кулинария
Облепиховый грог с корицей
Наступающий 2023 год по китайскому календарю будет годом Черного (Голубого) Водяного Кролика (Кота). Как привлечь удачу на предстоящие 12 месяцев и правильно... РИА Новости, 01.12.2022
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Напиток
Разное
ром темный
облепиха
зеленый чай
мед
вода
палочка корицы
лимон
Ягоды облепихи измельчить в блендере до состояния пюре.
Шаг 1
Залить зеленый чай 150 мл кипятка и дать настояться 15 минут, добавить облепиховое пюре, оставшуюся воду, ром, палочки корицы, довести до кипения, снять с огня и добавить мед.
Шаг 2
Разлить по бокалам, украсить кружочками лимона или апельсина, подавать горячим.
Шаг 3
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новый год, в мире, простые рецепты, новогодние рецепты, еда, продукты, кулинария
17:11 01.12.2022
 

Новогодний стол-2023: что приготовить и как оформить к празднику

© Фото : Pexels / Tim DouglasНовогодний стол
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : Pexels / Tim Douglas
Новогодний стол
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Наступающий 2023 год по китайскому календарю будет годом Черного (Голубого) Водяного Кролика (Кота). Как привлечь удачу на предстоящие 12 месяцев и правильно оформить новогодний стол, какие блюда приготовить, а что нельзя использовать в качестве ингредиентов праздничных кушаний, рецепты салатов, гарниров и напитков, - в материале РИА Новости.

Новогодний стол 2023

К празднованию Нового года многие хозяйки начинают готовиться заблаговременно, приобретая продукты и планируя меню, продумывая оформление новогоднего стола. Грядущий 2023 год по китайскому календарю будет годом Черного Водяного Кролика (Кота). Это нежные ласковые животные, любящие домашний уют и не сулящие никаких потрясений. Поэтому наступающий год должен быть тихим, романтичным, семейным, так как оба “тотемных” животных придают большое значение семье и дому.
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Какое меню должно быть на столе

Это единственный год, который имеет двойное название. Так как кролик - вегетарианец, а кот - хищник, правильным будет иметь на столе раздельные овощные, рыбные и мясные тарелки. Оба животных неприхотливы в еде, поэтому стол может быть разнообразным. Прекрасно подойдут кушанья из птицы, рыбы, различных морепродуктов. На новогоднем столе также обязательно должны присутствовать свежая морковь и капуста (например, в салатах), зелень, яблоки, ягоды и злаки (как вариант - кукуруза), яйца и молочные продукты придадут столу разнообразия и сытости. При выборе спиртных напитков следует помнить, что кролик и кот обладают аристократической натурой, поэтому крепкое спиртное может присутствовать только в виде коктейлей, зато шампанское очень приветствуется, а также вина и ликеры. Из неалкогольных - прекрасным дополнением к столу будут травяные чаи с мятой и мелиссой, соки и морсы.

Что не стоит готовить на праздник

Не следует ставить блюда из крольчатины и зайчатины, чтобы не обидеть пушистый тотем. Кроме того, стол должен понравиться и символу уходящего года - тигру, астрологи советуют не использовать на праздник мясо крупного рогатого скота. Так как кролик и кот не любят резких запахов, не нужно при приготовлении увлекаться острыми приправами и чесноком. Крепкий алкоголь лучше заменить винами, ликерами и коктейлями.
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Рецепты с фото на Новый год Кролика-2023

Следует помнить, что кролик и кот - домашние животные, любящие уют и уважающие семейственность, поэтому на новогоднем столе должны быть только блюда, приготовленные своими руками.

Закуски

Сальваторе Бурго, шеф-повар Unagrande Company, предлагает простую и вкусную закуску с новогодним настроением для всей семьи. Она легка в приготовлении — потребуются только базовые ингредиенты.
"Елочка" из чесночного хлеба
Категория
Закуска
Кухня
Разное
Сложность
Средне
Время подготовки
2 ч.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
1 шт.
головка свежего чеснока
12 г
петрушка
125 г
моцарелла Чильеджина
250 г
масло сливочное
7 г
дрожжи сухие
520 г
мука
5 мл
масло растительное
20 г
сахар тростниковый
по вкусу
соль
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
423,1 ккал
Белки
9,1 г
Жиры
24,6 г
Углеводы
41,5 г
Приготовление
1
Насыпать муку в чашу комбайна, добавить дрожжи, соль и сахар. Постепенно влить теплую воду, 100 г растопленного сливочного масла, замесить тесто. Переместить в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 2-3 часа.
2
Шарики моцареллы выложить на бумажное полотенце, чтобы рассол стек. На рабочую поверхность, посыпанную мукой, разложить тесто и сформировать толстую колбаску. Нарезать на кусочки и разделить их пополам.
3
Из первой половины кусочков теста сделать булочки, завернув в каждую шарик моцареллы. Из оставшихся просто сформировать круглые булочки.
4
Покрыть противень бумагой для выпечки и присыпать мукой, выложить получившиеся шарики в форме елочки. Накрыть полотенцем и дать постоять в теплом месте 30 минут.
5
Поставить выпекаться на 20-25 минут при 220 градусах, в это время растопить оставшееся масло, добавить измельченный чеснок (4 зубчика), петрушку. Прогреть все вместе 1 минуту.
6
Полить получившимся маслом горячие булочки, переложить на большую тарелку и подавать, украсив листочками петрушки.
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Другой вариант необычной праздничной закуски - канапе с креветками.
Категория
Закуска
Кухня
Разное
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
10 мин.
Ингредиенты
200 г
креветки (готовые очищенные)
2 шт.
огурец (свежий)
1 шт.
хлеб (булка)
300 г
оливки
200 г
майонез или творожный сыр
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
148,6 ккал
Белки
8,2 г
Жиры
6,6 г
Углеводы
14,2 г
Приготовление
1
Хлеб нарезать кубиками, промазать майонезом или творожным сыром, сверху положить кружок огурца, креветку и оливку, все проколоть шпажкой.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкКреветки
Креветки
© РИА Новости / Александр Вильф
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Салаты

Классические салаты, которые присутствуют практически в каждой семье на новогоднем столе, - оливье и винегрет. Можно отойти от привычного всем рецепта и сделать оливье с морепродуктами - отличная альтернатива классике, необычная и вкусная.
Оливье с морепродуктами
Категория
Закуска
Кухня
Разное
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
300 г
красная рыба (слабосоленая)
300 г
зеленый горошек (консервированный)
300 г
картофель
300 г
огурцы (маринованные)
5 шт.
яйца
20 г
красная икра
300 г
майонез
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
175 ккал
Белки
6,8 г
Жиры
14,1 г
Углеводы
5,5 г
Приготовление
1
Картофель отварить в мундире, остудить.
2
Яйца отварить, очистить.
3
Красную рыбу, отварной картофель, огурцы нарезать кубиками, смешать, добавить майонез, зеленый горошек, украсить сверху красной икрой.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкПриготовление салата "Оливье"
Приготовление салата Оливье
© РИА Новости / Александр Вильф
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Для тех, кто любит морепродукты, отличным дополнением к новогоднему столу будет легкий салат с креветками и зеленью.
Салат с креветками и зеленью.
Категория
Закуска
Кухня
Разное
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
20 мин.
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
346,7 ккал
Белки
12,7 г
Жиры
33,4 г
Углеводы
0,1 г
Приготовление
1
Помидоры нарезать дольками, листья салата порвать руками, оливковое масло растереть в ступке с базиликом и соком лимона.
2
Выложить на тарелку листья салата, помидоры, креветки, полить оливковым маслом и присыпать тертым сыром.
© Фото : Freepik / KamranAydinovСалат с креветками
Салат с креветками
© Фото : Freepik / KamranAydinov

Горячие блюда

Сальваторе Бурго предлагает приготовить рулет из индейки со шпинатом и моцареллой на горячее. Свежее решение для новогоднего блюда. Время приготовления — всего полтора часа, а восторг гостей будет на весь праздник.
Рулет из индейки со шпинатом и моцареллой
Категория
Основное блюдо
Кухня
Разное
Сложность
Средне
Время подготовки
30 мин.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
700 г
индейка
60 г
лук-шалот
1 шт.
чеснок свежий
15 г
петрушка
2 г
орегано
200 г
шпинат
200 г
моцарелла для сэндвичей
80 мл
молоко
1 шт.
яйца
100 г
сухари панировочные
100 г
пассата
17 мл
масло растительное
по вкусу
соль, горчица, перец
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
127,1 ккал
Белки
17,9 г
Жиры
5,8 г
Углеводы
0,8 г
Приготовление
1
Очистить лук и чеснок для фарша и порубить их, измельчить петрушку. Моцареллу натереть на крупной терке.
2
Насыпать сухари в миску, залить молоком и оставить на 10 минут.
3
Филе индейки измельчить в блендере. Смешать с луком, чесноком и петрушкой. Добавить 50 г томатного соуса, яйцо, орегано, панировочные сухари и горчицу. Посолить, поперчить и перемешать.
4
Противень покрыть бумагой для запекания, смазать ее маслом. Выложить половину фарша в виде прямоугольника. На него распределить шпинат и моцареллу, после свернуть рулетом.
5
Смазать оставшимся соусом и запекать в духовке на 190 градусах 50 минут. По истечении времени остудить немного, нарезать и подать на стол.
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Запеченная в духовке курица с черносливом и имбирем понравится всем за праздничным столом без исключения.
Запеченная в духовке курица с черносливом и имбирем
Категория
Основное блюдо
Кухня
Разное
Сложность
Средне
Время подготовки
30 мин.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
1 шт.
тушка курицы
4 шт.
яблоки
300 г
чернослив
4 шт.
мандарины
100 г
корень имбиря
по вкусу
соль, перец, специи
Приготовление
1
Выдавить сок из двух мандаринов, добавить в него тертый корень имбиря, соль, специи.
2
Тушку курицы выложить на противень, смазать соком мандаринов, нафаршировать черносливом и яблоками, порезанными дольками.
© Depositphotos.com / Satura_Новогодний стол
Новогодний стол
© Depositphotos.com / Satura_
3
Запекать в духовке 2 часа при температуре 180 градусов, поливая периодически выделяющимся соком.

Гарнир

Для Нового года отлично подойдет картофель, запеченный в духовке со сливками и специями.
Картофель, запеченный в духовке со сливками и специями.
Категория
Гарнир
Кухня
Разное
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
1 кг
картофель
600 г
сливки
2 шт.
зубчики чеснока
по вкусу
соль, перец, специи
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
99,1 ккал
Белки
2,4 г
Жиры
3,8 г
Углеводы
13,8 г
Приготовление
1
Картофель очистить, нарезать тонкими кружочками, посолить, добавить специи, уложить в форму ровными слоями.
© Фото : Unsplash / Peter SchadКартофель
Картофель
© Фото : Unsplash / Peter Schad
2
Чеснок пропустить через пресс, добавить к картофелю, залить все сливками, форму укрыть фольгой или крышкой.
3
Готовить в духовке при температуре 180 градусов в течение 40 минут, после убрать фольгу (крышку) и оставить еще на 10 минут до образования румяной корочки.
Легкий овощной гарнир хорошо подойдет к любому мясному или рыбному блюду.
Легкий овощной гарнир
Категория
Гарнир
Кухня
Разное
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
30 мин.
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
99,1 ккал
Белки
2,4 г
Жиры
3,8 г
Углеводы
13,8 г
Приготовление
1
Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке, кабачок нарезать брусочками, все овощи обжарить в течение 5 минут.
2
Шампиньоны нарезать слайсами и добавить к овощам, жарить на маленьком огне еще 5 минут, прикрыть крышкой, томить 7 минут.
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Что приготовить из десертов

Ни один праздничный стол не обходится без десертов, Сальваторе Бурго предлагает рецепт легкого лакомства под названием “апельсиновая панакота” для тех, кто бережет фигуру — блюдо содержит всего 76 калорий.
Апельсиновая панакота
Категория
Десерт
Кухня
Разное
Сложность
Легко
Время подготовки
30 мин.
Время готовки
3 ч.
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
76 ккал
Белки
5,2 г
Жиры
0,3 г
Углеводы
6,6 г
Приготовление
1
Половину желатина залить 100 мл холодной воды и оставить на 15 минут.
2
Очистить апельсины, нарезать. Поместить в чашу блендера и измельчить.
3
Получившуюся массу нагреть до 60 градусов, добавить отжатый желатин и перемешивать до полного растворения желатина.
4
Разлить по бокалам, помещенным под наклоном, и убрать в холодильник на 3 часа.
5
Оставшийся желатин залить 100 мл холодной воды, оставить на 15 минут. Взбить молоко и ванильный сахар, нагреть до 60 градусов, помешивая. Добавить отжатый желатин и перемешивать до полного растворения.
6
Положить крем чиз, перемешать до однородности. Разлить в бокалы на застывшую апельсиновую массу и снова убрать в холодильник на 3 часа.
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Изысканный, вкусный и простой в приготовлении десерт из творога с клубничной начинкой.
Десерт из творога с клубничной начинкой
Категория
Десерт
Кухня
Разное
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
300 г
творог
300 г
клубника
48 г
сахар
2,5 г
ванильный сахар
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
86,9 ккал
Белки
8,7 г
Жиры
0,5 г
Углеводы
11,5 г
Приготовление
1
Перетереть творог с сахаром, ванильным и обычным.
© Фото : Pixabay / HansДесерт
Десерт
© Фото : Pixabay / Hans
2
Сделать из творога лепешки, в центр выложить клубнику, обернуть творожной массой.
3
Десерт готов.

Напитки

Так как кролик не любит спиртные напитки и газированную воду, для праздника прекрасно подойдет безалкогольный фруктовый пунш.
Безалкогольный фруктовый пунш
Категория
Напиток
Кухня
Разное
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
1 л
вода
400 г
клюква
100 г
клубника, ежевика
2 шт.
апельсин
1 шт.
лайм
2 шт.
веточка мяты
по вкусу
сахар
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
30,1 ккал
Белки
0,8 г
Жиры
0,2 г
Углеводы
6,2 г
Приготовление
1
В кувшин для напитка выложить клюкву и мяту, размять, пока не появится сок.
2
Добавить сок лайма, остальные фрукты и клубнику нарезать дольками.
3
Все смешать, залить водой, добавить сахар по вкусу.
CC BY 2.0 / flygraphix / Пунш
Пунш
CC BY 2.0 / flygraphix /
Рецепт простого в приготовлении алкогольного коктейля на основе водки.
Алкогольный коктейль на основе водки
Категория
Напиток
Кухня
Разное
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
10 мин.
Ингредиенты
200 мл
водка
100 мл
сок граната
100 мл
сок клюквы
50 мл
ликер апельсиновый
45 мл
сок лайма
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
114,8 ккал
Белки
0,5 г
Жиры
0,0 г
Углеводы
6,2 г
Приготовление
1
Налить в кувшин водку, соки, добавить лед, хорошо перемешать, разлить по бокалам и украсить дольками лайма.
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Мохито с зеленым чаем и перечной мятой на основе белого рома понравится любителям коктейлей не только сильной, но и слабой половины человечества.
Мохито с зеленым чаем и перечной мятой
Категория
Напиток
Кухня
Разное
Сложность
Легко
Ингредиенты
300 мл
белый ром
100 мл
зеленый чай
0,5 л
минеральная вода с газом
10 шт.
мята, листья
0,5 шт.
лайм
2,5 г
сахар коричневый
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
209,4 ккал
Белки
0,1 г
Жиры
0,0 г
Углеводы
24,8 г
Приготовление
1
В кувшин положить мяту, лайм, сахар, как следует растолочь.
2
Добавить крепкий зеленый чай, лед, ром, долить газированной минеральной водой.
© Fotolia / shaiithКоктейль "Мохито"
Коктейль Мохито
© Fotolia / shaiith
Облепиховый грог с корицей будет как нельзя кстати в холодный зимний вечер, а на праздничном столе он будет смотреться ярко и красочно.
Облепиховый грог с корицей
Категория
Напиток
Кухня
Разное
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
10 мин.
Ингредиенты
по вкусу
ром темный
по вкусу
облепиха
по вкусу
зеленый чай
по вкусу
мед
по вкусу
вода
по вкусу
палочка корицы
по вкусу
лимон
Приготовление
1
Ягоды облепихи измельчить в блендере до состояния пюре.
2
Залить зеленый чай 150 мл кипятка и дать настояться 15 минут, добавить облепиховое пюре, оставшуюся воду, ром, палочки корицы, довести до кипения, снять с огня и добавить мед.
3
Разлить по бокалам, украсить кружочками лимона или апельсина, подавать горячим.
© Фото : Unsplash / Katie AziНапиток из облепихи
Напиток из облепихи
© Фото : Unsplash / Katie Azi

Как оформить стол

© Depositphotos.com / Satura_Новогодний стол
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Depositphotos.com / Satura_
Новогодний стол
  • Новогодний стол должен выглядеть празднично, но не вызывающе, кролик (кот) этого не любит. Хорошо накрыть стол белоснежной скатертью, установить новогодние свечи, обернутые фольгой в виде серпантина (в центре стола на достаточном расстоянии от блюд и тарелок гостей), поставить веточки хвойных деревьев.
  • Оригинальным украшением будет букет из свежей морковки и фигурные вырезки из фруктов и овощей (карвинг).
  • Палочки корицы, засушенные апельсиновые кольца, имбирное печенье, конфеты и орехи могут быть не только угощением, но и отличным декором. Их можно расположить в отдельных тарелочках или в качестве оформления блюд.
  • Конфетти можно слегка присыпать скатерть, но не увлекаясь, чтобы разноцветные кружочки не попали в угощение.
  • Можно написать новогодние пожелания на красивых карточках и разложить у каждого сервированного места, добавив шоколадные фигурки котиков или зайчиков в качестве презента.
  • Скатерть и салфетки лучше выбирать из натуральных материалов, синтетические неуместны, если предполагается позвать гостей. Салфетки могут быть черного или голубого цвета в угоду Черному (Голубому) Водяному Кролику.
  • Не стоит делать блюда в форме кролика, пушистому тотему года не понравится, если его съедят.
  • Для праздничного стола хорошо подойдет прозрачная посуда, напоминающая застывшую воду, а также классическая белая и всех морских оттенков.
  • Чтобы всем собравшимся за столом сопутствовала удача, можно положить под тарелку по монетке, но так, чтобы никто об этом не знал.
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