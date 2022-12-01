Новогодний стол-2023: что приготовить и как оформить к празднику

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Наступающий 2023 год по китайскому календарю будет годом Черного (Голубого) Водяного Кролика (Кота). Как привлечь удачу на предстоящие 12 месяцев и правильно оформить новогодний стол, какие блюда приготовить, а что нельзя использовать в качестве ингредиентов праздничных кушаний, рецепты салатов, гарниров и напитков, - в материале РИА Новости.

Новогодний стол 2023

К празднованию Нового года многие хозяйки начинают готовиться заблаговременно, приобретая продукты и планируя меню, продумывая оформление новогоднего стола. Грядущий 2023 год по китайскому календарю будет годом Черного Водяного Кролика (Кота). Это нежные ласковые животные, любящие домашний уют и не сулящие никаких потрясений. Поэтому наступающий год должен быть тихим, романтичным, семейным, так как оба “тотемных” животных придают большое значение семье и дому.

Какое меню должно быть на столе

Это единственный год, который имеет двойное название. Так как кролик - вегетарианец, а кот - хищник, правильным будет иметь на столе раздельные овощные, рыбные и мясные тарелки. Оба животных неприхотливы в еде, поэтому стол может быть разнообразным. Прекрасно подойдут кушанья из птицы, рыбы, различных морепродуктов. На новогоднем столе также обязательно должны присутствовать свежая морковь и капуста (например, в салатах), зелень, яблоки, ягоды и злаки (как вариант - кукуруза), яйца и молочные продукты придадут столу разнообразия и сытости. При выборе спиртных напитков следует помнить, что кролик и кот обладают аристократической натурой, поэтому крепкое спиртное может присутствовать только в виде коктейлей, зато шампанское очень приветствуется, а также вина и ликеры. Из неалкогольных - прекрасным дополнением к столу будут травяные чаи с мятой и мелиссой, соки и морсы.

Что не стоит готовить на праздник

Не следует ставить блюда из крольчатины и зайчатины, чтобы не обидеть пушистый тотем. Кроме того, стол должен понравиться и символу уходящего года - тигру, астрологи советуют не использовать на праздник мясо крупного рогатого скота. Так как кролик и кот не любят резких запахов, не нужно при приготовлении увлекаться острыми приправами и чесноком. Крепкий алкоголь лучше заменить винами, ликерами и коктейлями.

Рецепты с фото на Новый год Кролика-2023

Следует помнить, что кролик и кот - домашние животные, любящие уют и уважающие семейственность, поэтому на новогоднем столе должны быть только блюда, приготовленные своими руками.

Закуски

Сальваторе Бурго, шеф-повар Unagrande Company, предлагает простую и вкусную закуску с новогодним настроением для всей семьи. Она легка в приготовлении — потребуются только базовые ингредиенты.

"Елочка" из чесночного хлеба Категория Закуска Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 2 ч. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 1 шт. головка свежего чеснока 12 г петрушка 125 г моцарелла Чильеджина 250 г масло сливочное 7 г дрожжи сухие 520 г мука 5 мл масло растительное 20 г сахар тростниковый по вкусу соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 423,1 ккал Белки 9,1 г Жиры 24,6 г Углеводы 41,5 г Приготовление 1 Насыпать муку в чашу комбайна, добавить дрожжи, соль и сахар. Постепенно влить теплую воду, 100 г растопленного сливочного масла, замесить тесто. Переместить в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 2-3 часа. 2 Шарики моцареллы выложить на бумажное полотенце, чтобы рассол стек. На рабочую поверхность, посыпанную мукой, разложить тесто и сформировать толстую колбаску. Нарезать на кусочки и разделить их пополам. 3 Из первой половины кусочков теста сделать булочки, завернув в каждую шарик моцареллы. Из оставшихся просто сформировать круглые булочки. 4 Покрыть противень бумагой для выпечки и присыпать мукой, выложить получившиеся шарики в форме елочки. Накрыть полотенцем и дать постоять в теплом месте 30 минут. 5 Поставить выпекаться на 20-25 минут при 220 градусах, в это время растопить оставшееся масло, добавить измельченный чеснок (4 зубчика), петрушку. Прогреть все вместе 1 минуту. 6 Полить получившимся маслом горячие булочки, переложить на большую тарелку и подавать, украсив листочками петрушки.

Другой вариант необычной праздничной закуски - канапе с креветками. Категория Закуска Кухня Разное Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 10 мин. Ингредиенты 200 г креветки (готовые очищенные) 2 шт. огурец (свежий) 1 шт. хлеб (булка) 300 г оливки 200 г майонез или творожный сыр Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 148,6 ккал Белки 8,2 г Жиры 6,6 г Углеводы 14,2 г Приготовление 1 Хлеб нарезать кубиками, промазать майонезом или творожным сыром, сверху положить кружок огурца, креветку и оливку, все проколоть шпажкой. © РИА Новости / Александр Вильф Перейти в медиабанк Креветки © РИА Новости / Александр Вильф Перейти в медиабанк

Салаты

Классические салаты, которые присутствуют практически в каждой семье на новогоднем столе, - оливье и винегрет. Можно отойти от привычного всем рецепта и сделать оливье с морепродуктами - отличная альтернатива классике, необычная и вкусная.

Оливье с морепродуктами Категория Закуска Кухня Разное Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 300 г красная рыба (слабосоленая) 300 г зеленый горошек (консервированный) 300 г картофель 300 г огурцы (маринованные) 5 шт. яйца 20 г красная икра 300 г майонез Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 175 ккал Белки 6,8 г Жиры 14,1 г Углеводы 5,5 г Приготовление 1 Картофель отварить в мундире, остудить. 2 Яйца отварить, очистить. 3 Красную рыбу, отварной картофель, огурцы нарезать кубиками, смешать, добавить майонез, зеленый горошек, украсить сверху красной икрой. © РИА Новости / Александр Вильф Перейти в медиабанк Приготовление салата "Оливье" © РИА Новости / Александр Вильф Перейти в медиабанк

Для тех, кто любит морепродукты, отличным дополнением к новогоднему столу будет легкий салат с креветками и зеленью.

Салат с креветками и зеленью. Категория Закуска Кухня Разное Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 20 мин. Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 346,7 ккал Белки 12,7 г Жиры 33,4 г Углеводы 0,1 г Приготовление 1 Помидоры нарезать дольками, листья салата порвать руками, оливковое масло растереть в ступке с базиликом и соком лимона. 2 Выложить на тарелку листья салата, помидоры, креветки, полить оливковым маслом и присыпать тертым сыром. © Фото : Freepik / KamranAydinov Салат с креветками © Фото : Freepik / KamranAydinov

Горячие блюда

Сальваторе Бурго предлагает приготовить рулет из индейки со шпинатом и моцареллой на горячее. Свежее решение для новогоднего блюда. Время приготовления — всего полтора часа, а восторг гостей будет на весь праздник.

Рулет из индейки со шпинатом и моцареллой Категория Основное блюдо Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 30 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 700 г индейка 60 г лук-шалот 1 шт. чеснок свежий 15 г петрушка 2 г орегано 200 г шпинат 200 г моцарелла для сэндвичей 80 мл молоко 1 шт. яйца 100 г сухари панировочные 100 г пассата 17 мл масло растительное по вкусу соль, горчица, перец Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 127,1 ккал Белки 17,9 г Жиры 5,8 г Углеводы 0,8 г Приготовление 1 Очистить лук и чеснок для фарша и порубить их, измельчить петрушку. Моцареллу натереть на крупной терке. 2 Насыпать сухари в миску, залить молоком и оставить на 10 минут. 3 Филе индейки измельчить в блендере. Смешать с луком, чесноком и петрушкой. Добавить 50 г томатного соуса, яйцо, орегано, панировочные сухари и горчицу. Посолить, поперчить и перемешать. 4 Противень покрыть бумагой для запекания, смазать ее маслом. Выложить половину фарша в виде прямоугольника. На него распределить шпинат и моцареллу, после свернуть рулетом. 5 Смазать оставшимся соусом и запекать в духовке на 190 градусах 50 минут. По истечении времени остудить немного, нарезать и подать на стол.

Запеченная в духовке курица с черносливом и имбирем понравится всем за праздничным столом без исключения.

Запеченная в духовке курица с черносливом и имбирем Категория Основное блюдо Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 30 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 1 шт. тушка курицы 4 шт. яблоки 300 г чернослив 4 шт. мандарины 100 г корень имбиря по вкусу соль, перец, специи Приготовление 1 Выдавить сок из двух мандаринов, добавить в него тертый корень имбиря, соль, специи. 2 Тушку курицы выложить на противень, смазать соком мандаринов, нафаршировать черносливом и яблоками, порезанными дольками. © Depositphotos.com / Satura_ Новогодний стол © Depositphotos.com / Satura_ 3 Запекать в духовке 2 часа при температуре 180 градусов, поливая периодически выделяющимся соком.

Гарнир

Для Нового года отлично подойдет картофель, запеченный в духовке со сливками и специями.

Картофель, запеченный в духовке со сливками и специями. Категория Гарнир Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 50 мин. Ингредиенты 1 кг картофель 600 г сливки 2 шт. зубчики чеснока по вкусу соль, перец, специи Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 99,1 ккал Белки 2,4 г Жиры 3,8 г Углеводы 13,8 г Приготовление 1 Картофель очистить, нарезать тонкими кружочками, посолить, добавить специи, уложить в форму ровными слоями. © Фото : Unsplash / Peter Schad Картофель © Фото : Unsplash / Peter Schad 2 Чеснок пропустить через пресс, добавить к картофелю, залить все сливками, форму укрыть фольгой или крышкой. 3 Готовить в духовке при температуре 180 градусов в течение 40 минут, после убрать фольгу (крышку) и оставить еще на 10 минут до образования румяной корочки.

Легкий овощной гарнир хорошо подойдет к любому мясному или рыбному блюду.

Легкий овощной гарнир Категория Гарнир Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 30 мин. Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 99,1 ккал Белки 2,4 г Жиры 3,8 г Углеводы 13,8 г Приготовление 1 Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке, кабачок нарезать брусочками, все овощи обжарить в течение 5 минут. 2 Шампиньоны нарезать слайсами и добавить к овощам, жарить на маленьком огне еще 5 минут, прикрыть крышкой, томить 7 минут.

Что приготовить из десертов

Ни один праздничный стол не обходится без десертов, Сальваторе Бурго предлагает рецепт легкого лакомства под названием “апельсиновая панакота” для тех, кто бережет фигуру — блюдо содержит всего 76 калорий.

Апельсиновая панакота Категория Десерт Кухня Разное Сложность Легко Время подготовки 30 мин. Время готовки 3 ч. Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 76 ккал Белки 5,2 г Жиры 0,3 г Углеводы 6,6 г Приготовление 1 Половину желатина залить 100 мл холодной воды и оставить на 15 минут. 2 Очистить апельсины, нарезать. Поместить в чашу блендера и измельчить. 3 Получившуюся массу нагреть до 60 градусов, добавить отжатый желатин и перемешивать до полного растворения желатина. 4 Разлить по бокалам, помещенным под наклоном, и убрать в холодильник на 3 часа. 5 Оставшийся желатин залить 100 мл холодной воды, оставить на 15 минут. Взбить молоко и ванильный сахар, нагреть до 60 градусов, помешивая. Добавить отжатый желатин и перемешивать до полного растворения. 6 Положить крем чиз, перемешать до однородности. Разлить в бокалы на застывшую апельсиновую массу и снова убрать в холодильник на 3 часа.

Изысканный, вкусный и простой в приготовлении десерт из творога с клубничной начинкой.

Десерт из творога с клубничной начинкой Категория Десерт Кухня Разное Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 300 г творог 300 г клубника 48 г сахар 2,5 г ванильный сахар Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 86,9 ккал Белки 8,7 г Жиры 0,5 г Углеводы 11,5 г Приготовление 1 Перетереть творог с сахаром, ванильным и обычным. © Фото : Pixabay / Hans Десерт © Фото : Pixabay / Hans 2 Сделать из творога лепешки, в центр выложить клубнику, обернуть творожной массой. 3 Десерт готов.

Напитки

Так как кролик не любит спиртные напитки и газированную воду, для праздника прекрасно подойдет безалкогольный фруктовый пунш.

Безалкогольный фруктовый пунш Категория Напиток Кухня Разное Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 1 л вода 400 г клюква 100 г клубника, ежевика 2 шт. апельсин 1 шт. лайм 2 шт. веточка мяты по вкусу сахар Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 30,1 ккал Белки 0,8 г Жиры 0,2 г Углеводы 6,2 г Приготовление 1 В кувшин для напитка выложить клюкву и мяту, размять, пока не появится сок. 2 Добавить сок лайма, остальные фрукты и клубнику нарезать дольками. 3 Все смешать, залить водой, добавить сахар по вкусу. CC BY 2.0 / flygraphix / Пунш CC BY 2.0 / flygraphix /

Рецепт простого в приготовлении алкогольного коктейля на основе водки.

Алкогольный коктейль на основе водки Категория Напиток Кухня Разное Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 10 мин. Ингредиенты 200 мл водка 100 мл сок граната 100 мл сок клюквы 50 мл ликер апельсиновый 45 мл сок лайма Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 114,8 ккал Белки 0,5 г Жиры 0,0 г Углеводы 6,2 г Приготовление 1 Налить в кувшин водку, соки, добавить лед, хорошо перемешать, разлить по бокалам и украсить дольками лайма.

Мохито с зеленым чаем и перечной мятой на основе белого рома понравится любителям коктейлей не только сильной, но и слабой половины человечества.

Мохито с зеленым чаем и перечной мятой Категория Напиток Кухня Разное Сложность Легко Ингредиенты 300 мл белый ром 100 мл зеленый чай 0,5 л минеральная вода с газом 10 шт. мята, листья 0,5 шт. лайм 2,5 г сахар коричневый Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 209,4 ккал Белки 0,1 г Жиры 0,0 г Углеводы 24,8 г Приготовление 1 В кувшин положить мяту, лайм, сахар, как следует растолочь. 2 Добавить крепкий зеленый чай, лед, ром, долить газированной минеральной водой. © Fotolia / shaiith Коктейль "Мохито" © Fotolia / shaiith

Облепиховый грог с корицей будет как нельзя кстати в холодный зимний вечер, а на праздничном столе он будет смотреться ярко и красочно.

Облепиховый грог с корицей Категория Напиток Кухня Разное Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 10 мин. Ингредиенты по вкусу ром темный по вкусу облепиха по вкусу зеленый чай по вкусу мед по вкусу вода по вкусу палочка корицы по вкусу лимон Приготовление 1 Ягоды облепихи измельчить в блендере до состояния пюре. 2 Залить зеленый чай 150 мл кипятка и дать настояться 15 минут, добавить облепиховое пюре, оставшуюся воду, ром, палочки корицы, довести до кипения, снять с огня и добавить мед. 3 Разлить по бокалам, украсить кружочками лимона или апельсина, подавать горячим. © Фото : Unsplash / Katie Azi Напиток из облепихи © Фото : Unsplash / Katie Azi

Как оформить стол

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