https://ria.ru/20221206/prazdnovanie-1836691943.html

Черный Водяной Кролик: как отметить Новый год и порадовать его символ

Черный водяной кролик (кот): характеристика символа 2023 года, какие цвета любит и что принесет

Черный Водяной Кролик: как отметить Новый год и порадовать его символ

Символ наступающего 2023 года — Черный Водяной Кролик (Кот) — милый и дружелюбный зверь, сулящий спокойствие и стабильность. О том, как правильно встречать... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:25

2022-12-06T15:25

2022-12-06T17:08

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Символ наступающего 2023 года — Черный Водяной Кролик (Кот) — милый и дружелюбный зверь, сулящий спокойствие и стабильность. О том, как правильно встречать Новый год под покровительством этого животного, какие цвета любит Кролик и что подарить близким на праздник — в материале РИА Новости.Черный Водяной Кролик (Заяц, Кот) – символ 2023 годаЧерный Водяной Кролик (Заяц, Кот) — символ наступающего 2023 года, который занимает четвертое место среди знаков китайского гороскопа. С таким животным удается встретиться лишь раз в 60 лет. Следующий год с этим символом - 2083-й. Однако нужно учесть, что Новый год в китайском календаре не совпадает с европейским. Новый год по восточному календарю — это праздник весны, пробуждения природы, его празднуют во второе новолуние после дня зимнего солнцестояния. Год Кролика (Кота) придет к нам не 1 января, а в ночь с 21 на 22 января в 23 часа 56 минут по московскому времени.Почему называют годом КотаКролик и Кот чем-то схожие создания — оба пушистые, ласковые и при этом умеют приземляться на четыре лапы после падения. Но в разных культурах отношение к ним не одинаковое. Так, предстоящий год для китайцев связан с Кроликом, тогда как Кота почитают японцы, тайцы и вьетнамцы. Это связано с местными отличиями в гороскопах. В России же в качестве символов прижились сразу два зверя, поэтому мы называем 2023-й годом Кролика и Кота одновременно.Характеристика и значениеНа смену символа Тигра — переменчивого хищника приходит Кролик — спокойный, милый и дружелюбный зверь. Астрологи считают, что Новый 2023 год принесет в наш мир процветание, благоприятные перемены и умиротворение. Кролик олицетворяет семейственность, поэтому можно ждать, что в этом году наладятся дела в семейных отношениях, а в доме воцарится уют и хорошая атмосфера. Конечно же не все зависит только от Зайца или Кота, людям важно самим нести добро, чтобы получить его в ответ.Что принесетВ первую очередь год Кролика (Кота) считается годом семейных ценностей, из-за чего многие астрологи предвещают встречу со второй половинкой, женитьбу или рождение ребенка.“По мнению астрологов, стихия наступающего года повторяет ласковый и мягкий характер его символов: Кролика и Кота. Новый год обещает нам спокойную жизнь без драм и конфликтов. На первый план выйдут внутрисемейные отношения, романтика, общение и реализация в профессиональной сфере”, — рассказывает Андрей Солозобов, главный редактор DG-HOME, медиа о дизайне интерьера и интернет-магазин дизайнерской мебели и предметов декора.По словам эксперта, неофициально 2023 год считается годом семьи. Его символы обещают нам полное взаимопонимание и гармонию в семье.Как задобритьАстрологи уверены, что удача, счастье и любовь обязательно посетят дом тех, кто сможет понравиться Водяному Кролику. Так как животное ценит семью, то стоит встречать Новый год в кругу самых близких, при этом важно, чтобы в доме была чистота и уют. Кроме того, стоит подумать о том, как украсить жилье и что надеть — считается, что правильная палитра обязательно привлечет Кролика.Как правильно встречать Новый год КроликаКролик хоть и доброе животное, но не стоит испытывать его характер — лучше подготовиться к Новому 2023 году тщательно — решить незаконченные дела, построить планы на будущее, отпустить обиды, украсить дом и елку, подобрать новогодний образ и пригласить к столу родных и близких.“Символом наступающего Нового года является вода, знаменующая собой спокойное течение времени и размеренность. Вместе с тем, Кролик и Кот, относящиеся к стихиям земли, “рекомендуют” в праздновании новогодних торжеств-2023 акцентировать внимание на теплой гамме не только в отношении оформления елки, но и сервировке стола”, — утверждает Андрей Солозобов.Какие цвета любитВ первую очередь важно обратить внимание на те цвета, которые являются главными в году:“По системе У-Син это второй год водной стихии, которой соответствуют черный цвет и волнистые линии. Так же это будет год активности меридиана Почек. В китайской философии это важно для достижения гармонии и хорошего здоровья в год Черного Водяного Кролика”, — поделилась с РИА Новости Екатерина Шорникова, соавтор научно-исследовательского направления "Интерьеротерапия", изучающего интерьер как комплексную медико-терапевтическую систему.По словам эксперта, для меридиана Почек существуют тонизирующие оттенки — красный и оранжевый, а есть и успокаивающие – синий и зеленый.Но помимо цветов, которые нравятся животному, стоит обратить внимание на цвета года, которые традиционно в начале декабря, начиная с 2000-го, объявляет старейший институт цвета Pantone:“Нами давно замечена корреляция между объявленными Пантоном цветами года и терапевтическими цветами для соответствующего активного меридиана”, — добавила Екатерина Шорникова.По словам, эксперта, на 2023 год был озвучен цвет Viva Magenta — 18-1750. Это завораживающий оттенок именно красной гаммы.Кроме того, цвет года — Viva Magenta отлично гармонирует с пастельными бежевыми оттенками, а также с белым, серым и с торжественным черным. А именно эти цвета в основном и ассоциируются с милыми животными — кроликами, зайцами и котами.Какой должен быть новогодний столКонечно же, блюда, которые будут на праздничном столе, стоит подбирать исходя из собственного вкуса, однако есть некоторые нюансы:По словам эксперта, в сервировке приветствуется декор из натуральных материалов. Актуальны на праздничном столе будут льняные скатерти, стеклянные и хрустальные фужеры, деревянные подносы. Из декоративных элементов атмосферно будут смотреться аромасвечи, композиции из шишек и фруктов.Как украсить домУкрашая дом, лучше не забывать про основные цвета 2023 года, при этом эксперт рекомендует отдать предпочтение классике:В чем встречать Новый год КроликаКак правило, новогодняя ночь — это повод похвастаться необычным платьем или стильным костюмом, которые в повседневной жизни редко удается надеть. К тому же год Кролика не обязывает выбирать конкретную одежду — достаточно того, чтобы образ был приятным глазу и комфортным.По его словам, под основной запрет попадает одежда из натуральной кожи и меха, в неестественных оттенках, с геометрическими узорами. Ткани должны быть простыми, но добротными, гладкими или с флористическими паттернами.Одежда для женщинРанее стилисты перечислили для РИА Новости женские образы, которые лучше всего подойдут для встречи 2023 года Водяного Кролика. При этом важно не забывать про свой знак зодиака — это еще больше порадует животное. Так, специалисты определили следующие вещи в гардеробе для празднования: ассиметричные платья, одежда из бахромы, перьев или бархата, изделия с пайетками, юбка из плотной тафты и кружевная блуза.МакияжВ макияже можно придерживаться тех цветов, которые рекомендованы для разных знаков зодиака в 2023 году. Но самый подходящий вариант — сделать мягкий и нейтральный мейкап в нежных тонах без ярких теней и помад.Одежда для мужчинМужчинам для новогоднего праздника все также достаточно подобрать классический образ — брюки, рубашку, пиджак и галстук. Если хочется более свободного стиля — то можно убрать пиджак и заменить брюки джинсами.Что дарить на Новый год Черного Водяного КроликаНеобходимо помнить, что символ 2023 года с особым трепетом относится к гармонии и любви в семье, поэтому в вопросе подарков стоит делать упор на взаимоотношения:Кроме того, будет не лишним добавить к основному подарку фигурку Кролика или елочную игрушку в виде Зайца. Это однозначно порадует покровителя и привлечет его внимание.ПриметыС годом Кролика связано немало примет. Например, в народе считают, что к Новому году важно подготовить пучок сухоцветов (пшеницы или ржи) и поставить в углу для концентрации положительной энергии. Другой вариант — расставить по углам сосуды с водой. Это должно привлечь тотемное животное.А чтобы заветные желания в 2023 году сбылись, эксперт рекомендует:Такие действия помогают проводить Тигра и встретить Кролика в положительном ключе.Какие года с символом КроликаСимволом Кролика были отмечены следующие года: 1915, 1927, 1939, 1951, 1975, 1987, 1999 и 2011. Именно Черный Водяной Кролик в XX столетии был всего 2 раза: в 1903 и в 1963 годах. Следующий год Черного Водяного Кролика после 2023 года придет только через 60 лет — в 2083 году.

https://ria.ru/20221118/prazdnik-1832444835.html

https://ria.ru/20221201/igrushki-1835708509.html

https://ria.ru/20221206/konkursy-1836677600.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221206/novogodnie-podarki-1836430177.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, новый год, китайский новый год, старый новый год, гороскоп, гороскоп, астрология, встреча нового года в россии