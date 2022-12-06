15:25 06.12.2022 (обновлено: 17:08 06.12.2022)
Черный Водяной Кролик: как отметить Новый год и порадовать его символ
Символ года кролик
Оглавление
- Черный Водяной Кролик (Заяц, Кот) – символ 2023 года
- Почему называют годом Кота
- Характеристика и значение
- Что принесет
- Как задобрить
- Как правильно встречать Новый год Кролика
- Какие цвета любит
- Какой должен быть новогодний стол
- Как украсить дом
- В чем встречать Новый год Кролика
- Одежда для женщин
- Одежда для мужчин
- Что дарить на Новый год Черного Водяного Кролика
- Приметы
- Какие года с символом Кролика
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Символ наступающего 2023 года — Черный Водяной Кролик (Кот) — милый и дружелюбный зверь, сулящий спокойствие и стабильность. О том, как правильно встречать Новый год под покровительством этого животного, какие цвета любит Кролик и что подарить близким на праздник — в материале РИА Новости.
Черный Водяной Кролик (Заяц, Кот) – символ 2023 года
Черный Водяной Кролик (Заяц, Кот) — символ наступающего 2023 года, который занимает четвертое место среди знаков китайского гороскопа. С таким животным удается встретиться лишь раз в 60 лет. Следующий год с этим символом - 2083-й. Однако нужно учесть, что Новый год в китайском календаре не совпадает с европейским. Новый год по восточному календарю — это праздник весны, пробуждения природы, его празднуют во второе новолуние после дня зимнего солнцестояния. Год Кролика (Кота) придет к нам не 1 января, а в ночь с 21 на 22 января в 23 часа 56 минут по московскому времени.
Почему называют годом Кота
Кролик и Кот чем-то схожие создания — оба пушистые, ласковые и при этом умеют приземляться на четыре лапы после падения. Но в разных культурах отношение к ним не одинаковое. Так, предстоящий год для китайцев связан с Кроликом, тогда как Кота почитают японцы, тайцы и вьетнамцы. Это связано с местными отличиями в гороскопах. В России же в качестве символов прижились сразу два зверя, поэтому мы называем 2023-й годом Кролика и Кота одновременно.
Характеристика и значение
На смену символа Тигра — переменчивого хищника приходит Кролик — спокойный, милый и дружелюбный зверь. Астрологи считают, что Новый 2023 год принесет в наш мир процветание, благоприятные перемены и умиротворение. Кролик олицетворяет семейственность, поэтому можно ждать, что в этом году наладятся дела в семейных отношениях, а в доме воцарится уют и хорошая атмосфера. Конечно же не все зависит только от Зайца или Кота, людям важно самим нести добро, чтобы получить его в ответ.
Что принесет
В первую очередь год Кролика (Кота) считается годом семейных ценностей, из-за чего многие астрологи предвещают встречу со второй половинкой, женитьбу или рождение ребенка.
“По мнению астрологов, стихия наступающего года повторяет ласковый и мягкий характер его символов: Кролика и Кота. Новый год обещает нам спокойную жизнь без драм и конфликтов. На первый план выйдут внутрисемейные отношения, романтика, общение и реализация в профессиональной сфере”, — рассказывает Андрей Солозобов, главный редактор DG-HOME, медиа о дизайне интерьера и интернет-магазин дизайнерской мебели и предметов декора.
По словам эксперта, неофициально 2023 год считается годом семьи. Его символы обещают нам полное взаимопонимание и гармонию в семье.
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Как задобрить
Астрологи уверены, что удача, счастье и любовь обязательно посетят дом тех, кто сможет понравиться Водяному Кролику. Так как животное ценит семью, то стоит встречать Новый год в кругу самых близких, при этом важно, чтобы в доме была чистота и уют. Кроме того, стоит подумать о том, как украсить жилье и что надеть — считается, что правильная палитра обязательно привлечет Кролика.
Как правильно встречать Новый год Кролика
Кролик хоть и доброе животное, но не стоит испытывать его характер — лучше подготовиться к Новому 2023 году тщательно — решить незаконченные дела, построить планы на будущее, отпустить обиды, украсить дом и елку, подобрать новогодний образ и пригласить к столу родных и близких.
“Символом наступающего Нового года является вода, знаменующая собой спокойное течение времени и размеренность. Вместе с тем, Кролик и Кот, относящиеся к стихиям земли, “рекомендуют” в праздновании новогодних торжеств-2023 акцентировать внимание на теплой гамме не только в отношении оформления елки, но и сервировке стола”, — утверждает Андрей Солозобов.
Какие цвета любит
В первую очередь важно обратить внимание на те цвета, которые являются главными в году:
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“По системе У-Син это второй год водной стихии, которой соответствуют черный цвет и волнистые линии. Так же это будет год активности меридиана Почек. В китайской философии это важно для достижения гармонии и хорошего здоровья в год Черного Водяного Кролика”, — поделилась с РИА Новости Екатерина Шорникова, соавтор научно-исследовательского направления "Интерьеротерапия", изучающего интерьер как комплексную медико-терапевтическую систему.
По словам эксперта, для меридиана Почек существуют тонизирующие оттенки — красный и оранжевый, а есть и успокаивающие – синий и зеленый.
Но помимо цветов, которые нравятся животному, стоит обратить внимание на цвета года, которые традиционно в начале декабря, начиная с 2000-го, объявляет старейший институт цвета Pantone:
“Нами давно замечена корреляция между объявленными Пантоном цветами года и терапевтическими цветами для соответствующего активного меридиана”, — добавила Екатерина Шорникова.
По словам, эксперта, на 2023 год был озвучен цвет Viva Magenta — 18-1750. Это завораживающий оттенок именно красной гаммы.
“Любопытно, что основной оригинальный цвет маджента можно получить, смешивая красный и синий. То есть мы совмещаем и стимулирующий, и успокаивающий оттенки для меридиана Почек в одном цвете”, — уточнила Екатерина Шорникова.
Кроме того, цвет года — Viva Magenta отлично гармонирует с пастельными бежевыми оттенками, а также с белым, серым и с торжественным черным. А именно эти цвета в основном и ассоциируются с милыми животными — кроликами, зайцами и котами.
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Какой должен быть новогодний стол
Конечно же, блюда, которые будут на праздничном столе, стоит подбирать исходя из собственного вкуса, однако есть некоторые нюансы:
“Кот и Кролик по достоинству оценят любые блюда из овощей и фруктов. При этом рецепты могут быть совсем простые, без многослойных салатов и сложных гарниров. Мясные блюда при возможности лучше заменить рыбой и сырами”, — поделился главный редактор DG-HOME.
По словам эксперта, в сервировке приветствуется декор из натуральных материалов. Актуальны на праздничном столе будут льняные скатерти, стеклянные и хрустальные фужеры, деревянные подносы. Из декоративных элементов атмосферно будут смотреться аромасвечи, композиции из шишек и фруктов.
Как украсить дом
Украшая дом, лучше не забывать про основные цвета 2023 года, при этом эксперт рекомендует отдать предпочтение классике:
“На елке удачны следующие расцветки: золотой, красный, зеленый, оранжевый, бирюзовый, молочный, бежевый, серебристый. Несмотря на “лояльность” стихий года к холодной гамме, в оформлении новогоднего интерьера стоит отказаться от слишком мрачных оттенков”, — добавил Андрей Солозобов.
В чем встречать Новый год Кролика
Как правило, новогодняя ночь — это повод похвастаться необычным платьем или стильным костюмом, которые в повседневной жизни редко удается надеть. К тому же год Кролика не обязывает выбирать конкретную одежду — достаточно того, чтобы образ был приятным глазу и комфортным.
“Основные аргументы в пользу натуральности. Символы года приветствуют любые образы: яркие и смелые, консервативные, и экстравагантные”, — утверждает Андрей Солозобов.
По его словам, под основной запрет попадает одежда из натуральной кожи и меха, в неестественных оттенках, с геометрическими узорами. Ткани должны быть простыми, но добротными, гладкими или с флористическими паттернами.
Одежда для женщин
Ранее стилисты перечислили для РИА Новости женские образы, которые лучше всего подойдут для встречи 2023 года Водяного Кролика. При этом важно не забывать про свой знак зодиака — это еще больше порадует животное. Так, специалисты определили следующие вещи в гардеробе для празднования: ассиметричные платья, одежда из бахромы, перьев или бархата, изделия с пайетками, юбка из плотной тафты и кружевная блуза.
Макияж
В макияже можно придерживаться тех цветов, которые рекомендованы для разных знаков зодиака в 2023 году. Но самый подходящий вариант — сделать мягкий и нейтральный мейкап в нежных тонах без ярких теней и помад.
Одежда для мужчин
Мужчинам для новогоднего праздника все также достаточно подобрать классический образ — брюки, рубашку, пиджак и галстук. Если хочется более свободного стиля — то можно убрать пиджак и заменить брюки джинсами.
Что дарить на Новый год Черного Водяного Кролика
Необходимо помнить, что символ 2023 года с особым трепетом относится к гармонии и любви в семье, поэтому в вопросе подарков стоит делать упор на взаимоотношения:
“Материальная ценность подарков не важна. Глубокую смысловую нагрузку несет все то, что сделано с любовью или куплено с заботой о близких. Помимо сувенирных украшений в виде Кролика и Кота, родным можно подарить теплый плед, набор для рукоделия, красивый сервиз, мягкие носочки или годовой абонемент в фитнес-клуб”, — порекомендовал Андрей Солозобов.
Кроме того, будет не лишним добавить к основному подарку фигурку Кролика или елочную игрушку в виде Зайца. Это однозначно порадует покровителя и привлечет его внимание.
Приметы
С годом Кролика связано немало примет. Например, в народе считают, что к Новому году важно подготовить пучок сухоцветов (пшеницы или ржи) и поставить в углу для концентрации положительной энергии. Другой вариант — расставить по углам сосуды с водой. Это должно привлечь тотемное животное.
“В восточных религиях считается, что коллективные мысли увеличивают шансы на обретение благ. Хотя большинство примет не привязано к датам, но именно 1 января мы, как водится, начинаем новую жизнь с чистого листа. Это время наиболее благосклонно и в астрологическом плане”, — утверждает Андрей Солозобов.
Шампанское на новогоднем столе
А чтобы заветные желания в 2023 году сбылись, эксперт рекомендует:
- —Навести чистоту в доме — самая главная примета. Стоит заранее избавиться от залежей ненужных предметов, вымыть окна, постирать шторы, раздать вещи, которые не носятся.
- —Стать “волшебником” для кого-то. Например, сделать небольшой презент коллеге по работе, помочь соседу или перевести небольшую сумму денег в детский фонд.
- —Вернуть все долги до 1 января, доделать старые проекты и решить старые вопросы.
- —Написать желание под бой курантов на небольшом листочке бумаги, сжечь его и, размешав в бокале с шампанским, выпить.
Такие действия помогают проводить Тигра и встретить Кролика в положительном ключе.
Какие года с символом Кролика
Символом Кролика были отмечены следующие года: 1915, 1927, 1939, 1951, 1975, 1987, 1999 и 2011. Именно Черный Водяной Кролик в XX столетии был всего 2 раза: в 1903 и в 1963 годах. Следующий год Черного Водяного Кролика после 2023 года придет только через 60 лет — в 2083 году.