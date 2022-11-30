В чем встречать Новый год Кролика: цвета советуют астрологи и стилисты
В чем встречать Новый год
Оглавление
- Символ 2023 года — Водяной Кролик
- В чем встречать Новый год
- Что надеть женщинам
- Юбки и платья
- Комбинезоны
- Брюки
- Топы
- Блузки и рубашки
- Обувь
- Аксессуары
- Что надеть мужчинам
- Цвета одежды
- Цвета, которых нужно избегать
- В чем встречать знакам зодиака
- Овен
- Телец
- Близнецы
- Рак
- Лев
- Дева
- Весы
- Скорпион
- Стрелец
- Козерог
- Водолей
- Рыбы
- Советы стилиста
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Символ Нового 2023 года — Черный (Голубой) Водяной Кролик, (в другой версии восточного гороскопа - Кот), олицетворяющий спокойствие и благодушие. Считается, чтобы обрести удачу и счастье, отмечать праздник нужно в правильно подобранных цветах. О том, в чем встречать Новый год Кролика (Кота), как выбрать наряд по знакам зодиака женщинам и мужчинам, а также советы стилистов, психологов и астрологов — в материале РИА Новости.
Символ 2023 года — Водяной Кролик
Согласно лунному китайскому календарю Черный (Водяной) Кролик — покровитель домашнего очага, семейственности и любви, который “приходит” крайне редко — один раз в 60 лет. Это умное и ласковое животное способно стать союзником для тех, кто постарается его порадовать в Новом 2023 году.
Несмотря на то, что Кролик — млекопитающее, он объединяет разные стихии:
“Кролик — символ долголетия, мира и процветания. Год Водного Кролика несет в себе две основные энергии — Дерева и Воды. Вода несет умиротворение, свободу и мир, а Дерево — процветание, исцеление и творчество. Поэтому 2023 год станет годом надежды, установления мира и благоприятных перемен”, — поделилась Юлия Рольник, астролог.
Кроме того, считается, что главное число в год Кролика — семерка, которая олицетворяет мудрость, безграничную целенаправленность и сулит удачу. Например, если у человека есть эта цифра в номере телефона, квартиры или машины, то это непременно принесет удачу владельцу в Новом году.
По другому Кролика еще называют Котом — это связано с тем, что в разных народах разные предпочтения и календари. Так, китайцы или вьетнамцы почитают Кота, в то время как японцы - Зайца или Кролика. В России же решили просто объединить два символа, отчего 2023 год зовется годом Кролика и Кота.
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В чем встречать Новый год
Прежде чем подбирать образ для встречи Нового 2023 года, важно знать особенности покровителя — Кролика, но при этом и не забывать про собственные вкусы и комфорт. Астрологи рекомендуют обращать внимание на ведущие цвета символа в одежде, аксессуарах и предметах интерьера, чтобы порадовать Кролика, в то время как стилисты и психологи советуют не забывать про свои личные ощущения и чувство стиля.
Что надеть женщинам
Для женщин особенно важно выглядеть эффектно в новогоднюю ночь — хорошо подобранный образ помогает чувствовать себя увереннее, смелее и даже счастливее. Модные тенденции в 2022-2023 году определили основные виды вещей в гардеробе, которые более актуальны и современны для празднования и повседневной жизни.
Юбки и платья
Наиболее женственная одежда для праздника — это, конечно же, юбки и платья. Хорошо подобранный наряд способен скрыть недостатки, подчеркнуть достоинства и улучшить самооценку. Считается, что такая одежда открывает поток неиссякаемой женской энергии, в то время как ее отсутствие в образе, наоборот, перекрывает его и приводит к потери целостности самой себя.
“Плиссированные юбки или юбки с драпировкой, ассиметричные платья, платья из бархата, подол из бахромы, перья — вот идеальный выбор для новогодней вечеринки”, — рекомендует Цветана Софронова, стилист-эксперт ZENDEN.
Девушка на Болотной набережной в Москве
Комбинезоны
Еще в 70-х годах прошлого века комбинезоны были лишь рабочей одеждой, тогда как сейчас такой наряд могут надевать женщины и выглядеть при этом стильно, и даже сексуально. Эффект от образа зависит от того, какой именно фасон будет выбран:
“Немного строгости луку придаст комбинезон — лучше отдать предпочтение объемным силуэтам из хлопка. А еще более строгим станет трикотажный брючный костюм, декорированный пайетками”, — добавила Цветана Софронова.
Брюки
Издавна брюки считались элементом мужского гардероба — с энергетической точки зрения такая вещь не подходит для женщин. Однако не стоит так говорить про все модели брюк, можно подобрать такой фасон, который будет подчеркивать фигуру и только притягивать к себе взгляды. Так, на Новый год можно надеть укороченные широкие брюки в стиле “casual” с классическом верхом, или же такие модели как брюки клеш, палаццо и кюлоты.
Топы
Если в платье встречать Новый год не хочется, то можно выбрать неплохую альтернативу — топ и подходящий под него низ. Для праздничной ночи стоит рассмотреть пышные модели или топы с перьями. Если выбрать нарядный фасон, то на низ можно надеть джинсы или джоггеры — образ будет эффектным и нестандартным. Дополнить верх можно изящным колье, если хочется максимально праздничности в образе.
Девушка в блузке с пайетками
Блузки и рубашки
Образ в платье или юбке можно также заменить кружевной рубашкой или блузкой. Под привычные джинсы или классические брюки достаточно подобрать яркий верх с пайетками или стразами, чтобы встретить Новый год красиво. Про перья тоже не стоит забывать — все-таки это тренд сезона.
Обувь
Не стоит забывать и про обувь — именно она делает новогодний лук законченным:
“Нарядный образ дополнят яркие туфли на высоком каблуке в стиле кукол Братц. Или босоножки на шпильке: в отличие от повседневных луков, можно не бояться декора вроде массивных бантов из органзы или страз”, — поделилась Цветана Софронова.
По словам эксперта, при выборе обуви под костюмы и комбинезоны стоит отказаться от массивных ботинок и ярких цветов. Туфли на небольшом каблуке (киттен хилл в моде уже несколько сезонов), базовые белые кеды, классические модели (броги, оксфорды или дерби) — отличный выбор для спокойного новогоднего празднования.
Аксессуары
Аксессуары — это вишенка на торте, которая позволяет завершить образ и сделать женщину по-настоящему красивой:
“Массивные серьги, украшения с жемчугом, браслеты из серебра или белого золота — именно они сделают повседневный лук праздничным”, — добавила Цветана Софронова.
Кроме того, в трендах 2023 года обещают быть фаланговые кольца, фактурные (с неровностями) и асимметричные украшения, одинаковые браслеты на руках, бахрома и жемчуг.
Что надеть мужчинам
Для мужчин в праздничные дни всегда актуальна классика. Цветана Софронова отмечает:
“Мужчинам в идеале стоит обратить внимание на классические образы: костюм-двойку темно-синего или черного цвета. Но такой образ может выглядеть нелепо, если речь идет о тихом семейном праздновании, куда гости не планируют наряжаться”, — рассказала стилист.
Как утверждает эксперт, в таком случае пиджак можно заменить светлым джемпером или блейзером, оставив брюки и рубашку. Или вообще избавиться от многослойного верха и остаться в рубашке и брюках или темных джинсах прямого кроя.
Выбранная обувь должна соответствовать всему образу. Классике — классические модели ботинок коричневых и темных оттенков: оксфорды и дерби — для совсем строгих луков; броги или лоферы — для чуть более свободных.
Что же касается повседневных джинсов и рубашек, то в таком случае подойдут нейтральные белые или черные кеды. Причем выбор можно остановить как на однотонной модели, так и на кедах с металлическими вставками: блестящие элементы и эффект металлик, как считается, соответствуют настроению символа 2023 года.
Цвета одежды
В зависимости от символа года определяются основные цвета, которые, по словам астрологов, могут повлиять на расположение Кролика к обладателю одежды или владельцу дома.
“Чтобы привлечь удачу, встречать Новый год Водяного Кролика лучше в новой одежде соответствующих цветов. Основными цветами, приносящими счастье и удачу в год Кролика, являются цвета: лазурно-синий, черный и яблочно-зеленый. Синий принесет благополучие и богатство. Зеленый способствует процветанию и укреплению здоровья”, — добавила астролог Юлия Рольник.
По словам эксперта, эти цвета можно использовать в дополнительных аксессуарах и украшениях. Также цветами, приносящими удачу и защиту являются красный, розовый, желтый, серый и белый. Например, розовый принесет удачу в любви, гармонию в отношениях, а красный будет способствовать продвижению в карьере, успехам в бизнесе.
Также своим мнением насчет выбора цветов с РИА Новости поделилась Евгения Баринова, руководитель Центра психологической поддержки и личностной перезагрузки, клинический психолог, специалист по цветотипированию:
“Грядет год Черного Водяного Кролика, ведущими цветами объявлены черный и голубой. Но не торопитесь пополнять свой гардероб этими оттенками”.
По словам эксперта, например, черный — цвет сложный, во многом универсальный, но и со множеством интерпретаций. Он может ассоциироваться с определенными чувствами и мыслями: для кого-то это маленькое черное платье “от Шанель”, а для кого-то — траурное одеяние. У каждого человека с любым цветом связано что-то своё личное, свои ассоциации — все индивидуально. Не стоит в новогодний праздник выбирать наряды в угоду приметам:
“Поверьте, Кролик будет более рад увидеть, допустим, голубую посуду, или кольца для салфеток, или черные с золотом канделябры на столе, чем неуверенную, стесненную некомфортной одеждой хозяйку”, — добавила Евгения Баринова.
Каждому человеку присущ свой цветотип, который сочетается с его кожей, со внешностью. Цвет “подсвечивает” человека, его лицо и образ. Цвет способен откровенно подавлять или даже состарить владельца, если пренебречь подбором колорита:
“Если вам не идет тот или иной тон, не нужно себя “уговаривать” или пересиливать и надевать его, даже если ваш знак зодиака сейчас “наслаждается сияющим дуэтом Луны и Марса””, — утверждает психолог.
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В вопросе цвета нужно аккуратно выходить из зоны комфорта, чтобы не получить угнетающего психику эффекта. Лучшие выбирать альтернативу — допустим, не черный, а темный пурпурный или иссиня-черный.
Женщине в новогоднюю ночь, впрочем как и всегда, следует выбрать наряд, в котором она будет ощущать себя королевой, чарующей и шикарной, будет чувствовать себя уверенно и соблазнительно. И здесь важна форма: правильный фасон одежды, хорошая ткань, кружева, красивое декольте или глубокий вырез на спине, при этом минимум украшений:
“Пусть фантазия вашей второй половинки разыграется. Во всем нужна интрига, загадка и некая недосказанность. Тогда и настроение будет соответствующим, и чудеса произойдут с высокой вероятностью. Как говорится, какой настрой — такой и результат”, —добавила эксперт.
Мужчинам в плане подбора гардероба немного проще — брюки, рубашка, галстук, часы и носки – и он великолепен. А чтобы ему произвести соблазнительный эффект, достаточно добавить многозначительных пауз в беседу и легкую таинственную улыбку.
Цвета, которых нужно избегать
В Новом году есть как желательные цвета, так и нежелательные. О последних рассказала астролог:
“Рекомендуется избегать кислотно-желтых оттенков, темно-коричневого цвета. Также на встречу Нового года нельзя надевать одежду из меха и кожи. Кроме основных цветов, приносящих удачу в год Водяного Кролика, для каждого знака зодиака есть свои цвета, помогающие обрести счастье и гармонию”, — пояснила Юлия Рольник.
В чем встречать знакам зодиака
Как утверждают нумерологи и астрологи, встречать Новый год стоит в заранее продуманном образе, который бы соответствовал тому, под какой звездой родился человек и какие цвета в фаворе у покровителя года.
Так, нумеролог-корректолог Мара Боронина для каждого знака зодиака советует придерживаться некоторых рекомендаций в вопросе выбора цветов для одежды и аксессуаров в Новом 2023 году.
Овен
Нужно выбирать одежду красных и коралловых оттенков. В идеале добавить черный или серый аксессуар, чтобы порадовать символ Нового года — черного Кролика.
Можно подобрать красно-черный наряд — это будет лучшим вариантом.
Телец
Стоит выбирать одежду серебристых, белых или молочных оттенков. Подойдут аксессуары нежно-голубых оттенков.
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Близнецы
Для Близнецов будущий год должен пройти ярко. Поэтому и одежду нужно выбирать яркую — чем разноцветней, тем лучше. Если хочется собрать монохромный образ — лучше отдать предпочтение сиреневому и розовому.
Рак
Цвет Рака в этом году — глубокий зеленый, изумрудный. Чтобы разбавить образ, можно добавить золотые, желтые и оранжевые аксессуары.
Лев
Следует выбирать оранжевые цвета в комбинации с терракотовым или черным.
Дева
Девам повезло — можно выбрать любой оттенок красного. Главное, добавить в образ аксессуары голубого цвета - серьги с голубым камнем, кольцо.
Весы
Весам нужно выбирать нежные пудровые и светло-лиловые цвета. Нелишним будет добавить серый и черный, чтобы символ года порадовался.
Скорпион
Идеальный вариант — серебристые оттенки в сочетании с белым или синим. Зимний, холодный образ поможет уловить нужные вибрации для прорыва в следующем году.
Стрелец
Можно выбрать любые оттенки фиолетового, но не стоит забывать про аксессуары: золотые серьги, браслеты, цепочки и кольца, либо любая бижутерия желтого цвета.
Козерог
Для Козерогов цветовое сочетание в новогоднюю ночь — это незаменимая классика, бело-черная гамма. Но, не стоит думать, что это скучно, ведь даже в таких цветах есть яркие модели нарядов.
Водолей
Зеленые, зелено-голубые морские оттенки — это про Водолеев. Идеально сочетать с песочным и терракотовым, но не обязательно.
Рыбы
Яркие принты любых цветов — это поможет Рыбам быть запоминающимся и заметным. Если хочется образ поспокойнее, то можно обратить внимание на глубокий синий или индиго.
Советы стилиста
Новый год — это тот праздник, который многим хочется провести эффектно. Чтобы чувствовать себя комфортно и при этом красиво стоит задуматься о своем образе заранее — изучить модные тренды или же доверится собственному вкусу и чутью.
В свою очередь стилист Анна Антоненко рекомендует подготовить праздничный наряд, опираясь на некоторые рекомендации:
“Новый год праздник регулярный, но каждый год мы ждем и ищем чего-то нового. В эпоху нестабильности и неопределенности покупку праздничного наряда можно превратить в небольшую терапевтическую практику, запустив в гардероб стабильность и основательность. Для этого стоит обратить свое внимание на предметы, которые вы сможете использовать не только по праздникам”, — рассказала эксперт.
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По словам стилиста это может быть:
- —Простое черное платье без декора. Украсить его можно будет с помощью любых аксессуаров, тем самым каждый раз создавать новое настроение. А в течение года такое платье можно будет носить с жакетом, свитером, бомбером или джинсовой курткой.
- —Праздничная блуза. Такую вещь можно сочетать с самыми демократичными предметами, как джинсы или повседневные брюки и за одно мгновение преобразить дневной образ.
- —Длинная юбка или юбка миди. Материал — плотная тафта, бархат, шелк. Можно сочетать с декорированным верхом или наоборот, подчеркнуть красоту и фактуру юбки простой вещью — джемпером, водолазкой, жакетом или белой рубашкой
- —Смокинг. Еще один полезный представитель праздничного гардероба. Вне праздников костюм можно будет разбить и наслаждаться множеством вариантов. А на праздники — собрать обратно и получить легкий, продуманный и готовый образ.
- —Пайетки. Один из самых приятных трендов последнего времени — это как раз демократизация пайеток. Это значит, что такие вещи можно все чаще встретить вне праздников. Стоит попробовать сочетания с базовыми представителями гардероба, как футболка, джинсовая куртка или рубашка, водолазка или рубашка.