https://ria.ru/20221201/goroskop-1835727184.html

Восточный гороскоп-2023: чего ждать от Черного Водяного Кролика

Восточный гороскоп 2023: год какого животного по китайскому календарю, чего ждать

Восточный гороскоп-2023: чего ждать от Черного Водяного Кролика

Когда наступает Новый год по восточному календарю и почему его символизируют сразу два животных, каким он будет для разных знаков, прогноз от астролога — в... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T21:18

2022-12-01T21:18

2022-12-01T21:18

вьетнам

азия

россия

новый год

китайский новый год

чуньцзе (китайский новый год)

старый новый год

встреча нового года в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835681749_0:1082:2048:2234_1920x0_80_0_0_9623881c8fbeff52251e425d9356f007.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Покровителем следующего 2023 года по китайскому (вьетнамскому) гороскопу будет Чёрный Водяной Кролик (Кот). Когда наступает Новый год по восточному календарю и почему его символизируют сразу два животных, каким он будет для разных знаков, прогноз от астролога — в материале РИА Новости.Восточный гороскоп-2023По восточному календарю символом 2023 года станет Черный Водяной Кролик (Кот). Азиатские народы верят, что именно четвертый год лунного цикла — самый счастливый. А черный окрас Кролика по убеждению китайских мудрецов символизирует женскую энергию "инь", которая испокон веков имеет именно темный цвет.Многие думают, что кролик — существо робкое и пугливое, но в китайской астрологии это тотемное животное отличается добротой, нежностью, стремлением к равновесию и домашнему уюту, а также решительностью и смелостью.По мнению астрологов, грядущий год сулит гармонию, добро, спокойствие, долголетие, приятное общение с родными и близкими, романтику и семейное счастье. Характер этого тотемного животного наложит отпечаток и на ход событий в будущем.Год какого животного 2023-йПокровителями 2023 года по восточного календарю станут Кролик и Кот. И это единственный случай, когда один год символизируют разные животные. В китайском гороскопе животное-покровитель 2023-го – это Кролик (Заяц), а во вьетнамском – Кот.По одной из версий, двойственность возникла из-за схожести китайского и вьетнамского гороскопов. Считается также, что в двух этих языках транскрипция слов "кролик" и "кот" совпадает, и в результате было решено использовать в качестве животного-символа года сразу двоих этих существ. Впрочем, эти звери очень похожи друг на друга. Мягкие, милые и пушистые с виду, но при этом хитрые и смелые, с острыми когтями и могут дать отпор.По китайскому календарюПо китайскому календарю 2023 год пройдет под знаком Кролика. Китайский гороскоп — древняя предсказательная система, основанная на солнечно-лунном календаре. Всего в нем двенадцать знаков – тотемных животных.О происхождении восточного календаря ходят несколько легенд. Самая популярная из них связана с Буддой. Согласно ей, тот призвал к себе на день рождения всех зверей, что пожелают прийти, и отозвались будущие двенадцать животных-символов годов. По пути им предстояло переплыть холодную реку, кто-то сомневался, кто-то сразу ринулся в воду, кто-то перебрался на другой берег с помощью хитрости. Это послужило порядком животных в цикле. Четвертым был Кот. Но китайские мудрецы считали Кота помощником темных сил и при составлении гороскопа заменили его Кроликом.По вьетнамскому календарюВ то время как на большей территории Азии встречают год Кролика, во Вьетнаме празднуют год Кота. По вьетнамскому календарю 2023 год пройдет именно под знаком этого животного. Но как именно ему удалось заменить Кролика в зодиаке Вьетнама, до сих пор остается неясным.Как и в китайском, во вьетнамском зодиаке всего двенадцать тотемных животных, но четвертый по счету — Кот. Как гласит одна из легенд, император Джейд, даосский бог, организовал гонку. Во время этого забега четвертой по счету пришла кошка и заняла место среди животных-символов зодиака. Есть и вполне рациональное объяснение благосклонности вьетнамцев к семейству кошачьих. Дело в том, что большинство населения этой страны — крестьяне. Они выращивают рис, а коты защищают урожай от мышей. В то время как кролики подобных заслуг перед экономикой не имеют.Когда наступит год КроликаВ европейских странах (и в России в том числе) считается, что тотемное животное вступает в свои права по григорианскому календарю именно в новогоднюю ночь — 1 января. Но восточный календарь не синхронизирован с европейским. В странах Востока начало праздника определяется лунным календарем. Кстати, на Востоке нет постоянной даты встречи Нового года, праздник наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния, а из-за цикличности лунных месяцев дата выпадает по-разному.В наступающем году время господства Водяного Кролика начнется 22 января 2023-го и продлится до 9 февраля 2024-го. В восточных культурах Новый год отмечают целых 15 дней, выражая почтение к символу предстоящих 12 месяцев, стремясь завоевать его благосклонность.Каким будет 2023 год для каждого знака по китайскому календарюКаким будет 2023 год для каждого знака по китайскому гороскопу, рассказала Анастасия Алейн, эзотерик, нумеролог, энергодиагност.Для Крысы (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)В этом году наступит окончание периода неудач и быстрое получение денег, улучшение отношений с окружающими, а в некоторых случаях и прибавление в семье. Кто-то может оказывать вам поддержку с финансовой или духовной точки зрения. Отношения принесут пользу, в том числе и материальную, дадут много полезной и интересной информации, помогут справиться со всеми трудностями и дадут ощущение благополучия, стабильности и постоянства.Совет: Пользуйтесь благоприятными возможностями.Для Быка (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)Год связан с оценкой результатов своих усилий, трудов, переоценкой ценностей и обдумыванием планов на будущее. Возможны материальные потери, вынужденное подчинение, недовольство результатом своего труда, долги, отсутствие финансовых резервов и накоплений. В любви может проявляться недовольство, трудности и переживания, ссоры, оценивание не только перспектив отношений, но и результата собственных действий и усилий. Важно вести конструктивный диалог со своей второй половиной для сохранения отношений.Совет: Проявите внимательность, терпение и не совершайте ошибок.Для Тигра (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)Год самостоятельности, стремления сделать свою жизнь интереснее и помогать не только себе, но и окружающим. Придётся много трудиться, чтобы достигнуть, сохранить, а затем и приумножить материальный достаток.Потребуется терпение, изобретательность и большое трудолюбие. Появится возможность работать на себя, первые самостоятельные успехи в бизнесе и много интересных событий в жизни. Активная работа над отношениями, избегайте ревности и повышенного чувства собственности в союзе.Совет: Проявите любознательность и ищите новые возможности.Для Кролика (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)Год будет связан с достатком, роскошью, достижениями желаемого и довольством своим уровнем жизни. Стабильность и благополучие, отсутствие материальных проблем и неприятностей, процветание. Благоприятное время для семейного счастья и серьезных отношений, так как предвещает радость, мир в доме, рождение детей и море удовольствий.Совет: Ни в чём себя не ограничивайте.Для Дракона (2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)Стабилизация в материальной сфере, возможно получение крупной суммы денег. Стабильность, благополучие и процветание, которые помогут почувствовать себя свободно и тратить деньги на то, что действительно интересно и важно. Представителей этого знака ждет семейное благополучие, материальная поддержка близких людей и любовь в семье, которую близкие будут выражать не только словами, а поступками и делами.Совет: Прислушайтесь к мудрому совету и опыту прошлого.Для Змеи (2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)Год проявления следующих качеств: активность, лидерство, индивидуальность, харизма. Время, когда вы сможете стать профессионалом своего дела, открыть свой бизнес, реализовать себя по максимуму. Возможно, в окружении появится человек, который станет для вас наставником и идейным вдохновителем.Возможна влюбленность в яркого и успешного человека. Чувственность и страсть будут сопровождать ваши отношения. Можете преувеличивать заслуги любимого человека, даже начать беспрекословно следовать его воле.Совет: Проявите виртуозность и не скрывайте свои таланты.Для Лошади (2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)Год связан с духовным ростом и преобладанием духовной силы над материальными приоритетами. В работе возможно множество неясных моментов, непонятных требований руководства, скрытности, помех в деятельностиВ отношениях таинственность, холодность и незаинтересованность, так как больше будет хотеться побыть наедине с собой и разобраться в себе и своей душе. Всё это время вас могут сопровождать таинственные и необъяснимые события, вещие сны и мистические совпадения.Совет: Не раскрывайте свои замыслы окружающим.Для Козы (2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)“Год стабильного материального положения. Вы сможете сделать удачную карьеру, однако в дальнейшем ваш рост и раскрытие талантов приостановятся. Могут быть неприятности из-за женщины или женщина значительным образом повлияет на карьеру”,- отмечает астролог. Для мужчин это могут быть любовные отношения с властной и влиятельной женщиной. Для представительницы прекрасного пола - помощь наставницы и важной в жизни женщины.Благоприятное время для реализации творческих способностей и талантов. Будут деньги, стабильное процветание на протяжении долгого времени не без участия женщины в вашей жизни. Именно в этом году может произойти пополнение в семье.Совет: Проявите практичность и трудолюбие, но не забывайте об отдыхе.Для Обезьяны (2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944)В этом году на вашу жизнь очень сильно повлияет какой-то мужчина. Время быстрого карьерного роста и управления ситуацией на работе. Вы сможете преуспеть, если проявите мужские качества или будете следовать совету мудрого наставника, возьмете на себя дополнительные обязательства. Ожидает процветание, большие возможности, обретение власти, неожиданные новые возможности, большие деньги и счастливая жизнь, в которой всё будет подчинено определенным правилам. Некоторым людям придется столкнуться с давлением со стороны конкурентов и ограничением личностного и карьерного роста. Построение серьезных, стабильных отношений патриархального типа.Совет: Проявите лидерские качества, управляйте ситуацией.Для Петуха (2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)В этом году в вашей жизни обозначится духовное начало, появится авторитетный человек, к совету которого стоит прислушаться. В любовных отношениях возможно постоянное вмешательство родителей. В семье вам будет необходим совет со стороны. Возможны трудности в воспитании детей.Совет: Прислушайтесь к совету опытного человека.Для Собаки (2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)Год, когда придётся сделать судьбоносный выбор в жизни. Важно делать его сердцем.“Вы будете больше внимания уделять чувственной сфере, влюбленности, интимным отношениям или новым любовным увлечениям. В отношениях может возникнуть любовный треугольник. Любовь будет сопровождать вас и на работе. Работникам нетворческих профессий придётся очень сложно, так как их профессиональная деятельность может временно приостановиться. Творческим людям будет сопутствовать удача. Хороший заработок возможен в сфере творчества”, - говорит эксперт.Совет: Раскройте свои чувства.Для Свиньи (2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)Год быстрого развития событий, движения, поездок и дорог, новых перспектив в делах или побед. Если была ситуация конфликта, то в этом году возможна скорая победа и радостные перспективы в делах. Возможен переезд на другое место жительства, путешествие.Стремительное развитие событий, знакомства вне дома, любовь в дороге или вдали от родного дома и привычного места обитания. В отношениях возможна разлука или изменение жизненного направления влюбленных, стремление скрывать и контролировать свои чувства и переживания, а не отдаваться любви.Совет: Не бойтесь изменений в ситуации.Главные тенденции года КроликаАстролог отмечает следующие тенденции наступающего года:Согласно предсказаниям астрологов, суетливость и скорость Кролику не помощники в 2023 году. Благоприятна спокойная, размеренная жизнь и неспешное ведение дел. К тому же, Кролику и Коту не по нраву кардинальные перемены. Важно оставаться в зоне комфорта. Следует воздержаться от резких перемен в жизни - переезда в другой город или страну, а также перехода на новую работу.На первом месте будет любовь, семья, романтика. Это прекрасное время для новых знакомств, встреч, активного поиска вашей второй половинки и создания домашнего уюта. В этот период символ года поможет в делах продвинуться тем, у кого вместо задумок и призрачных фантазий есть четкий план и хорошая база для начинаний. В этом случае останется лишь натянуть паруса и ждать попутного ветра, чтобы намеченное исполнилось и дела шли в гору.Знаменитые люди Кролики по гороскопуСреди людей, родившихся в год кролика (Кота) Полина Гагарина, Кейт Уинслет, Владимир Машков, Джонни Депп, Ирина Алфёрова, Уитни Хьюстон, Дмитрий Певцов, Энрике Иглесиас, Чулпан Хаматова, Тина Канделаки, Владимир Соловьёв, Денис Мацуев, Лолита Милявская, Сергей Зверев, Мария Шарапова, Татьяна Навка, Альберт Эйнштейн, Вальтер Скотт, Джордж Оруэлл, Анджелина Джоли, Джонни Депп, Брэд Питт, Квентин Тарантино, Робин Уильямс, Тиль Швайгер, Шарлиз Терон, Милла Йовович, Николас Кейдж, Фрэнк Синатра, Эдит Пиаф, Дэвид Бекхэм, Лионель Месси, Фидель Кастро.

https://ria.ru/20221130/kak_vstretit_novyy_god-1835381051.html

https://ria.ru/20221130/novyy_god-1835104007.html

https://ria.ru/20221201/goroskop-1835721083.html

https://ria.ru/20220201/prazdnik-1770280657.html

вьетнам

азия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вьетнам, азия, россия, новый год, китайский новый год, чуньцзе (китайский новый год), старый новый год, встреча нового года в россии, гороскоп, гороскоп, астролог, астрология, астрологический прогноз