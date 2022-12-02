https://ria.ru/20221202/krasnyy-1835784837.html

Институт Pantone объявил главный цвет 2023 года

Институт Pantone объявил главный цвет 2023 года - РИА Новости, 02.12.2022

Институт Pantone объявил главный цвет 2023 года

Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года — им стал Pantone 18-1750 Viva Magenta, карминовый красный, сообщила организация. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:27

2022-12-02T10:27

2022-12-02T12:14

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года — им стал Pantone 18-1750 Viva Magenta, карминовый красный, сообщила организация."Pantone 18-1750 Viva Magenta происходит из семейства красных оттенков и вдохновлен красным цветом кошенили (вид насекомых, из которых добывают вещество для получения красного красителя кармина. — Прим. ред.), одного из самых ценных натуральных красителей, одного из самых сильных и ярких красителей, известных миру", — отметила исполнительный директор института Леатрис Эйземан.Подчеркивается, что цвет наступающего года — "мощный, бесстрашный и вдохновляющий".Процесс выбора цвета года по версии Pantone требует анализа тенденций. Специалисты исследуют мир в поисках новых цветовых решений — сюда могут входить индустрия развлечений и кино, коллекции произведений искусства и новых художников, мода, все области дизайна, популярные направления путешествий, а также новое течение жизни всей планеты и социально-экономические условия.Цвет года по версии Pantone оказывает влияние на разработку продуктов и решения о покупке во многих отраслях, включая моду, мебель для дома и промышленный дизайн, а также упаковку продуктов и графический дизайн.

https://ria.ru/20221130/novyy_god-1835104007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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