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Институт Pantone объявил главный цвет 2023 года - РИА Новости, 02.12.2022
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Институт Pantone объявил главный цвет 2023 года
Институт Pantone объявил главный цвет 2023 года - РИА Новости, 02.12.2022
Институт Pantone объявил главный цвет 2023 года
Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года — им стал Pantone 18-1750 Viva Magenta, карминовый красный, сообщила организация. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:27
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года — им стал Pantone 18-1750 Viva Magenta, карминовый красный, сообщила организация."Pantone 18-1750 Viva Magenta происходит из семейства красных оттенков и вдохновлен красным цветом кошенили (вид насекомых, из которых добывают вещество для получения красного красителя кармина. — Прим. ред.), одного из самых ценных натуральных красителей, одного из самых сильных и ярких красителей, известных миру", — отметила исполнительный директор института Леатрис Эйземан.Подчеркивается, что цвет наступающего года — "мощный, бесстрашный и вдохновляющий".Процесс выбора цвета года по версии Pantone требует анализа тенденций. Специалисты исследуют мир в поисках новых цветовых решений — сюда могут входить индустрия развлечений и кино, коллекции произведений искусства и новых художников, мода, все области дизайна, популярные направления путешествий, а также новое течение жизни всей планеты и социально-экономические условия.Цвет года по версии Pantone оказывает влияние на разработку продуктов и решения о покупке во многих отраслях, включая моду, мебель для дома и промышленный дизайн, а также упаковку продуктов и графический дизайн.
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новости культуры, в мире
Культура, Новости культуры, В мире
10:27 02.12.2022 (обновлено: 12:14 02.12.2022)
 
Институт Pantone объявил главный цвет 2023 года

Карминовый красный стал главным цветом 2023 года по версии Института цвета Pantone

© PantoneИнститут цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года — Pantone 18-1750 Viva Magenta
Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года — Pantone 18-1750 Viva Magenta
© Pantone
Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года — Pantone 18-1750 Viva Magenta
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года — им стал Pantone 18-1750 Viva Magenta, карминовый красный, сообщила организация.
"Pantone 18-1750 Viva Magenta происходит из семейства красных оттенков и вдохновлен красным цветом кошенили (вид насекомых, из которых добывают вещество для получения красного красителя кармина. — Прим. ред.), одного из самых ценных натуральных красителей, одного из самых сильных и ярких красителей, известных миру", — отметила исполнительный директор института Леатрис Эйземан.
Подчеркивается, что цвет наступающего года — "мощный, бесстрашный и вдохновляющий".
"Это новый красный, который упивается чистой радостью, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений", — говорится в релизе.
Процесс выбора цвета года по версии Pantone требует анализа тенденций. Специалисты исследуют мир в поисках новых цветовых решений — сюда могут входить индустрия развлечений и кино, коллекции произведений искусства и новых художников, мода, все области дизайна, популярные направления путешествий, а также новое течение жизни всей планеты и социально-экономические условия.
Цвет года по версии Pantone оказывает влияние на разработку продуктов и решения о покупке во многих отраслях, включая моду, мебель для дома и промышленный дизайн, а также упаковку продуктов и графический дизайн.
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