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Крупные пожары в мире в 2021 году

Крупные пожары в мире в 2021 году - РИА Новости, 17.12.2021

Крупные пожары в мире в 2021 году

Утром 17 декабря в центре Осаки (Япония) загорелся 4-й этаж 8-этажного здания в торговом квартале города. Там находилась клиника терапевтической и... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:04

2021-12-17T15:04

2021-12-17T15:04

в мире

справки

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Утром 17 декабря в центре Осаки (Япония) загорелся 4-й этаж 8-этажного здания в торговом квартале города. Там находилась клиника терапевтической и психологической помощи. На месте работали 34 пожарных наряда и 70 машин скорой помощи. В результате пожара погибли 24 человека, еще около 30 пострадали.7 декабря в Бурунди возник пожар в центральной тюрьме Гитеги, где содержится не менее тысячи заключенных. В результате пожара 38 человек погибли, более 60 серьезно пострадали.В ночь на 14 октября на юге Тайваня пожар произошел в 13-этажном коммерческом и жилом здании в районе Яньчэн города Гаосюн. Жертвами пожара стали 46 человек, 41 пострадал. Как сообщал телеканал EBC News, причиной возгорания могли стать непотушенные сандаловые благовония. Власти сообщили, что большое число жертв объясняется тем, что к моменту начала пожара почти все жильцы спали, а когда попытались выбраться, копившийся годами хлам в коридорах и проходах стал существенным препятствием, и люди не смогли оперативно выбраться на улицу. 8 сентября в городе Тетово на северо-западе Северной Македонии пожар произошел в ковид-больнице. В тушении были задействованы семь машин и 30 пожарных. Минздрав подтвердил гибель 14 человек, медиков среди них нет. В ночь на 8 сентября в индонезийской провинции Бантен пожар возник в здании тюрьмы. Агентство Франс Пресс сообщало, что жертвами пожара стал 41 человек, восемь серьезно пострадали и 72 получили легкие травмы. 27 августа стало известно, что в Пакистане в результате пожара, вспыхнувшего на химическом заводе в Карачи, погибли 15 человек. Представители пожарной команды заявили, что пожар вспыхнул в емкости с неким химическим веществом и распространился по всей фабрике. 12 июля в провинции Ди-Кар на юге Ирака пожар возник в отделении для больных коронавирусом в больнице города Насирия. Пожар случился из-за взрыва баллона с кислородом. Жертвами пожара стали 60 человек, около 100 человек пострадали. 8 июля в Бангладеш пожар охватил семиэтажное здание фабрики в городе Нараянгандже в 20 километрах от столицы Дакки. Жертвами пожара стали 52 человека, еще 50 человек пострадали. 7 июня в Индии пожар произошел на химическом предприятии в промышленной зоне рядом с городом Пуна. На момент начала пожара на предприятии, которое производило дезинфицирующие средства, работали 37 человек. В результате пожара погибли 18 человек. Причиной пожара стало короткое замыкание.25 апреля в багдадской больнице "Ибн аль-Хатыб" в отделении для больных коронавирусом произошел пожар, жертвами которого, согласно заявлению МВД Ирака, стали 82 человека, еще 110 пострадали. В ночь на 23 апреля в Индии пожар вспыхнул в госпитале для зараженных коронавирусом в пригороде города Мумбаи. Сообщалось, что возгоранию предшествовал взрыв в блоке кондиционирования воздуха. Жертвами пожара стали 13 человек. 26 марта в индийском Мумбаи пожар возник в госпитале для больных коронавирусной инфекцией, который находился в торговом центре. В результате пожара погибли 11 человек, более 70 получили ранения. 8 марта стало известно, что в йеменской столице Сане произошел пожар в центре содержания мигрантов. Жертвами пожара стали восемь человек, еще 170 пострадали. 21 января в Харькове (Украина) пожар произошел в здании, переоборудованном под дом престарелых. В результате пожара погибли 15 человек, еще один позже скончался в больнице. По итогам работы правительственной комиссии, расследовавшей причины трагедии, пожар возник из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности, подключение к зданию электро- и газообеспечения без получения специальных разрешений. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, справки