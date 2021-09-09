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В Северной Македонии объявили траур из-за пожара в COVID-центре
В Северной Македонии объявили траур из-за пожара в COVID-центре - РИА Новости, 09.09.2021
В Северной Македонии объявили траур из-за пожара в COVID-центре
Правительство Северной Македонии провозгласило трехдневный траур во всей стране из-за пожара в ковид-больнице в городе Тетово, при котором погибли 14 человек. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:26
2021-09-09T16:26
в мире
северная македония
скопье
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БЕЛГРАД, 9 сен – РИА Новости. Правительство Северной Македонии провозгласило трехдневный траур во всей стране из-за пожара в ковид-больнице в городе Тетово, при котором погибли 14 человек.Возгорание произошло после 21.00 (22.00 мск) в среду в Тетово на северо-западе страны, где компактно проживают местные албанцы. Северная Македония в этот день торжественно отмечала 30-годовщину независимости государства. В тушении были задействованы семь машин и 30 пожарных. Минздрав подтвердил гибель 14 человек, среди них нет медиков. Муниципалитет города Тетово в четверг объявил трехдневный траур по погибшим."С минутой молчания в память жертв трагичного пожара в модульной ковид-больнице в Тетово в знак соболезнования их семьям, правительство республики Северная Македония на сегодняшнем чрезвычайном заседании приняло решение о провозглашении трехдневного траура на всей территории страны", - говорится в сообщении кабмина.Траурными стали четверг, пятница и суббота, отмечается, что на это время государственные флаги будут приспущены.В четверг слова поддержки и соболезнования руководству Северной Македонии выразили лидеры Сербии, Албании, представители ЕС. Президент Стево Пендаровски отменил запланированные праздничные мероприятия в честь 30-летия независимости страны. Соболезнования также выразило посольство России в Скопье.На месте возгорания работают прокуратура и пожарная инспекция. По данным местных СМИ, технические проблемы в модульном COVID-центре в Тетово были отмечены еще при сдаче объекта строителями в середине апреля.Правительство заявило в четверг, что ковид-центр в городе Тетово в Северной Македонии был типовым объектом и отвечал всем необходимым требованиям безопасности, а материалы, использованные при строительстве, были сертифицированы.
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в мире, северная македония, скопье
16:26 09.09.2021
 
В Северной Македонии объявили траур из-за пожара в COVID-центре

В Северной Македонии объявили трехдневный траур из-за пожара в COVID-центре

CC BY-SA 3.0 / Rašo / Tetovo, MacedoniaГород Тетово в Северной Македонии
Город Тетово в Северной Македонии - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
CC BY-SA 3.0 / Rašo / Tetovo, Macedonia
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 9 сен – РИА Новости. Правительство Северной Македонии провозгласило трехдневный траур во всей стране из-за пожара в ковид-больнице в городе Тетово, при котором погибли 14 человек.
Возгорание произошло после 21.00 (22.00 мск) в среду в Тетово на северо-западе страны, где компактно проживают местные албанцы. Северная Македония в этот день торжественно отмечала 30-годовщину независимости государства. В тушении были задействованы семь машин и 30 пожарных. Минздрав подтвердил гибель 14 человек, среди них нет медиков. Муниципалитет города Тетово в четверг объявил трехдневный траур по погибшим.
"С минутой молчания в память жертв трагичного пожара в модульной ковид-больнице в Тетово в знак соболезнования их семьям, правительство республики Северная Македония на сегодняшнем чрезвычайном заседании приняло решение о провозглашении трехдневного траура на всей территории страны", - говорится в сообщении кабмина.
Траурными стали четверг, пятница и суббота, отмечается, что на это время государственные флаги будут приспущены.
В четверг слова поддержки и соболезнования руководству Северной Македонии выразили лидеры Сербии, Албании, представители ЕС. Президент Стево Пендаровски отменил запланированные праздничные мероприятия в честь 30-летия независимости страны. Соболезнования также выразило посольство России в Скопье.
На месте возгорания работают прокуратура и пожарная инспекция. По данным местных СМИ, технические проблемы в модульном COVID-центре в Тетово были отмечены еще при сдаче объекта строителями в середине апреля.
Правительство заявило в четверг, что ковид-центр в городе Тетово в Северной Македонии был типовым объектом и отвечал всем необходимым требованиям безопасности, а материалы, использованные при строительстве, были сертифицированы.
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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