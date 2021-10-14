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На Тайване в результате пожара в жилом доме погибли девять человек
На Тайване в результате пожара в жилом доме погибли девять человек - РИА Новости, 14.10.2021
На Тайване в результате пожара в жилом доме погибли девять человек
Девять человек погибли, 44 пострадали в результате пожара в жилом доме в городе Гаосюн на юге Тайваня, сообщает в четверг Центральное информационное агентство... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T07:09
2021-10-14T07:09
в мире
гаосюн
яньчэн
тайвань
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ПЕКИН, 14 окт – РИА Новости. Девять человек погибли, 44 пострадали в результате пожара в жилом доме в городе Гаосюн на юге Тайваня, сообщает в четверг Центральное информационное агентство острова.Пожарное управление города в четверг в 2.54 получило сообщение о пожаре в 13-этажном коммерческом и жилом здании в районе Яньчэн. На место оперативно прибыли 159 пожарных, огонь удалось потушить к 7.17 по местному времени (2.17 мск).Согласно предварительным данным, пожар предположительно возник на первом этаже, а затем охватил все здание. В здании есть и коммерческие, и жилые помещения, с 7 по 11 этаж располагаются 120 жилых квартир, которые в основном снимают малообеспеченные семьи. Представители власти сообщили, что в доме проживают более 100 человек, многие из них пожилые люди, которым было сложно самостоятельно выбраться на улицу.Пожарные продолжают проверку здания в поисках возможных пострадавших, причина пожара пока не установлена. Пожарные также отметили, что поиск и спасение людей затрудняли груды вещей и различных предметов, которые заблокировали проходы и доступ к некоторым помещениям.Мэр города Гаосюн Чэнь Цимай, прибывший на место происшествия, сообщил, что многофункциональное здание было построено примерно в 1981 году, и с первого по шестой этажи здания ранее располагались несколько кинотеатров, ресторанов и караоке-клубов. Два этажа подвальных помещений не используются, этажи с первого по пятый – заброшены.
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в мире, гаосюн, яньчэн, тайвань
07:09 14.10.2021
 
На Тайване в результате пожара в жилом доме погибли девять человек

На Тайване в результате пожара в жилом доме погибли девять человек и 44 пострадали

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ПЕКИН, 14 окт – РИА Новости. Девять человек погибли, 44 пострадали в результате пожара в жилом доме в городе Гаосюн на юге Тайваня, сообщает в четверг Центральное информационное агентство острова.
Пожарное управление города в четверг в 2.54 получило сообщение о пожаре в 13-этажном коммерческом и жилом здании в районе Яньчэн. На место оперативно прибыли 159 пожарных, огонь удалось потушить к 7.17 по местному времени (2.17 мск).
Согласно предварительным данным, пожар предположительно возник на первом этаже, а затем охватил все здание. В здании есть и коммерческие, и жилые помещения, с 7 по 11 этаж располагаются 120 жилых квартир, которые в основном снимают малообеспеченные семьи. Представители власти сообщили, что в доме проживают более 100 человек, многие из них пожилые люди, которым было сложно самостоятельно выбраться на улицу.
Пожарные продолжают проверку здания в поисках возможных пострадавших, причина пожара пока не установлена. Пожарные также отметили, что поиск и спасение людей затрудняли груды вещей и различных предметов, которые заблокировали проходы и доступ к некоторым помещениям.
Мэр города Гаосюн Чэнь Цимай, прибывший на место происшествия, сообщил, что многофункциональное здание было построено примерно в 1981 году, и с первого по шестой этажи здания ранее располагались несколько кинотеатров, ресторанов и караоке-клубов. Два этажа подвальных помещений не используются, этажи с первого по пятый – заброшены.
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В миреГаосюнЯньчэнТайвань
 
 
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