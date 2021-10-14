https://ria.ru/20211014/pozhar-1754487480.html
На Тайване в результате пожара в жилом доме погибли девять человек
На Тайване в результате пожара в жилом доме погибли девять человек - РИА Новости, 14.10.2021
На Тайване в результате пожара в жилом доме погибли девять человек
Девять человек погибли, 44 пострадали в результате пожара в жилом доме в городе Гаосюн на юге Тайваня, сообщает в четверг Центральное информационное агентство... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T07:09
2021-10-14T07:09
2021-10-14T07:09
в мире
гаосюн
яньчэн
тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27080/18/270801829_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_5df51a8ee8dc5aec7fba3edf3cd3b2dd.jpg
ПЕКИН, 14 окт – РИА Новости. Девять человек погибли, 44 пострадали в результате пожара в жилом доме в городе Гаосюн на юге Тайваня, сообщает в четверг Центральное информационное агентство острова.Пожарное управление города в четверг в 2.54 получило сообщение о пожаре в 13-этажном коммерческом и жилом здании в районе Яньчэн. На место оперативно прибыли 159 пожарных, огонь удалось потушить к 7.17 по местному времени (2.17 мск).Согласно предварительным данным, пожар предположительно возник на первом этаже, а затем охватил все здание. В здании есть и коммерческие, и жилые помещения, с 7 по 11 этаж располагаются 120 жилых квартир, которые в основном снимают малообеспеченные семьи. Представители власти сообщили, что в доме проживают более 100 человек, многие из них пожилые люди, которым было сложно самостоятельно выбраться на улицу.Пожарные продолжают проверку здания в поисках возможных пострадавших, причина пожара пока не установлена. Пожарные также отметили, что поиск и спасение людей затрудняли груды вещей и различных предметов, которые заблокировали проходы и доступ к некоторым помещениям.Мэр города Гаосюн Чэнь Цимай, прибывший на место происшествия, сообщил, что многофункциональное здание было построено примерно в 1981 году, и с первого по шестой этажи здания ранее располагались несколько кинотеатров, ресторанов и караоке-клубов. Два этажа подвальных помещений не используются, этажи с первого по пятый – заброшены.
https://ria.ru/20211013/egipet-1754414151.html
гаосюн
яньчэн
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27080/18/270801829_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_740abd7aad87eda0f87633500a5d96d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гаосюн, яньчэн, тайвань
На Тайване в результате пожара в жилом доме погибли девять человек
На Тайване в результате пожара в жилом доме погибли девять человек и 44 пострадали
ПЕКИН, 14 окт – РИА Новости.
Девять человек погибли, 44 пострадали в результате пожара в жилом доме в городе Гаосюн
на юге Тайваня
, сообщает в четверг Центральное информационное агентство
острова.
Пожарное управление города в четверг в 2.54 получило сообщение о пожаре в 13-этажном коммерческом и жилом здании в районе Яньчэн
. На место оперативно прибыли 159 пожарных, огонь удалось потушить к 7.17 по местному времени (2.17 мск).
Согласно предварительным данным, пожар предположительно возник на первом этаже, а затем охватил все здание. В здании есть и коммерческие, и жилые помещения, с 7 по 11 этаж располагаются 120 жилых квартир, которые в основном снимают малообеспеченные семьи. Представители власти сообщили, что в доме проживают более 100 человек, многие из них пожилые люди, которым было сложно самостоятельно выбраться на улицу.
Пожарные продолжают проверку здания в поисках возможных пострадавших, причина пожара пока не установлена. Пожарные также отметили, что поиск и спасение людей затрудняли груды вещей и различных предметов, которые заблокировали проходы и доступ к некоторым помещениям.
Мэр города Гаосюн Чэнь Цимай, прибывший на место происшествия, сообщил, что многофункциональное здание было построено примерно в 1981 году, и с первого по шестой этажи здания ранее располагались несколько кинотеатров, ресторанов и караоке-клубов. Два этажа подвальных помещений не используются, этажи с первого по пятый – заброшены.