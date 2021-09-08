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При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек

При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек - РИА Новости, 08.09.2021

При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли при пожаре в тюрьме в Индонезии, заявил пресс-секретарь тюремного департамента министерства юстиции и прав человека Рику... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T04:41

2021-09-08T04:41

2021-09-08T05:43

в мире

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бантен

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. По меньшей мере 40 человек погибли при пожаре в тюрьме в Индонезии, заявил пресс-секретарь тюремного департамента министерства юстиции и прав человека Рику Априант. Его слова приводит агентство Рейтер.Согласно агентству Франс Пресс, инцидент унес жизни 41 человека, восемь серьезно пострадали и 72 получили легкие травмы.Отмечается, что пожар произошел ночью в провинции Бантен.Людей все еще эвакуируют из здания тюрьмы.Причина пожара выясняется.

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индонезия

бантен

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в мире, индонезия, бантен