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При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек
При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек - РИА Новости, 08.09.2021
При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек
По меньшей мере 40 человек погибли при пожаре в тюрьме в Индонезии, заявил пресс-секретарь тюремного департамента министерства юстиции и прав человека Рику... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T04:41
2021-09-08T05:43
в мире
индонезия
бантен
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. По меньшей мере 40 человек погибли при пожаре в тюрьме в Индонезии, заявил пресс-секретарь тюремного департамента министерства юстиции и прав человека Рику Априант. Его слова приводит агентство Рейтер.Согласно агентству Франс Пресс, инцидент унес жизни 41 человека, восемь серьезно пострадали и 72 получили легкие травмы.Отмечается, что пожар произошел ночью в провинции Бантен.Людей все еще эвакуируют из здания тюрьмы.Причина пожара выясняется.
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в мире, индонезия, бантен
04:41 08.09.2021 (обновлено: 05:43 08.09.2021)
 
При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек

При пожаре в индонезийской тюрьме в провинции Бантен погибли по меньшей мере 40 человек

© Фото : Владимир ТрофименкоСкорая помощь в Индонезии
Скорая помощь в Индонезии - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Фото : Владимир Трофименко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. По меньшей мере 40 человек погибли при пожаре в тюрьме в Индонезии, заявил пресс-секретарь тюремного департамента министерства юстиции и прав человека Рику Априант. Его слова приводит агентство Рейтер.
Согласно агентству Франс Пресс, инцидент унес жизни 41 человека, восемь серьезно пострадали и 72 получили легкие травмы.
Отмечается, что пожар произошел ночью в провинции Бантен.
Людей все еще эвакуируют из здания тюрьмы.
Причина пожара выясняется.
Поисково-спасательные работы на месте крушения парома у берегов Индонезии. 22 декабря 2015 - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
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В миреИндонезияБантен
 
 
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