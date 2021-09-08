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При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек
При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек - РИА Новости, 08.09.2021
При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек
По меньшей мере 40 человек погибли при пожаре в тюрьме в Индонезии, заявил пресс-секретарь тюремного департамента министерства юстиции и прав человека Рику... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T04:41
2021-09-08T04:41
2021-09-08T05:43
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. По меньшей мере 40 человек погибли при пожаре в тюрьме в Индонезии, заявил пресс-секретарь тюремного департамента министерства юстиции и прав человека Рику Априант. Его слова приводит агентство Рейтер.Согласно агентству Франс Пресс, инцидент унес жизни 41 человека, восемь серьезно пострадали и 72 получили легкие травмы.Отмечается, что пожар произошел ночью в провинции Бантен.Людей все еще эвакуируют из здания тюрьмы.Причина пожара выясняется.
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в мире, индонезия, бантен
04:41 08.09.2021 (обновлено: 05:43 08.09.2021)
При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек
При пожаре в индонезийской тюрьме в провинции Бантен погибли по меньшей мере 40 человек