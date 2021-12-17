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Число погибших при пожаре в Осаке возросло до 24 человек

Число погибших при пожаре в Осаке возросло до 24 человек - РИА Новости, 17.12.2021

Число погибших при пожаре в Осаке возросло до 24 человек

Число жертв пожара в здании в японском городе Осака возросло до 24 человек, сообщил телеканал NHK со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:46

2021-12-17T12:46

2021-12-17T13:02

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ТОКИО, 17 дек – РИА Новости. Число жертв пожара в здании в японском городе Осака возросло до 24 человек, сообщил телеканал NHK со ссылкой на местную полицию.Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали 28 человек (17 мужчин, 11 женщин), из которых 27 находятся в критическом состоянии. Их состояние описывается как "остановка сердца и легких", однако часто это связано с тем, что факт смерти могут констатировать только врачи. Ранее сообщалось о 19 погибших.Утром в пятницу загорелся 4-й этаж 8-этажного здания в торговом квартале в центре Осаки. Там находилась клиника терапевтической и психологической помощи. На месте работали 34 пожарных наряда и 70 машин скорой помощи. Пожар потушен.Полиция ведет расследование дела по подозрению в поджоге. Свидетели сообщают, что загорелась жидкость, которая вытекла из бумажного пакета у пожилого мужчины.

https://ria.ru/20211217/pozhar-1764195218.html

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осака (город), в мире, япония