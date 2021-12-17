https://ria.ru/20211217/osaka-1764207959.html
Число погибших при пожаре в Осаке возросло до 24 человек
Число погибших при пожаре в Осаке возросло до 24 человек - РИА Новости, 17.12.2021
Число погибших при пожаре в Осаке возросло до 24 человек
Число жертв пожара в здании в японском городе Осака возросло до 24 человек, сообщил телеканал NHK со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T12:46
2021-12-17T12:46
2021-12-17T13:02
осака (город)
в мире
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764164540_0:177:3147:1947_1920x0_80_0_0_e233e1c6c552e92bf1b517063db9676b.jpg
ТОКИО, 17 дек – РИА Новости. Число жертв пожара в здании в японском городе Осака возросло до 24 человек, сообщил телеканал NHK со ссылкой на местную полицию.Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали 28 человек (17 мужчин, 11 женщин), из которых 27 находятся в критическом состоянии. Их состояние описывается как "остановка сердца и легких", однако часто это связано с тем, что факт смерти могут констатировать только врачи. Ранее сообщалось о 19 погибших.Утром в пятницу загорелся 4-й этаж 8-этажного здания в торговом квартале в центре Осаки. Там находилась клиника терапевтической и психологической помощи. На месте работали 34 пожарных наряда и 70 машин скорой помощи. Пожар потушен.Полиция ведет расследование дела по подозрению в поджоге. Свидетели сообщают, что загорелась жидкость, которая вытекла из бумажного пакета у пожилого мужчины.
https://ria.ru/20211217/pozhar-1764195218.html
осака (город)
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764164540_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_054c0b871685589cab7fdf1d20f7af3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
осака (город), в мире, япония
12:46 17.12.2021 (обновлено: 13:02 17.12.2021)
Число погибших при пожаре в Осаке возросло до 24 человек
Число жертв пожара в здании в японском городе Осака возросло до 24 человек
ТОКИО, 17 дек – РИА Новости.
Число жертв пожара в здании в японском городе Осака
возросло до 24 человек, сообщил телеканал NHK
со ссылкой на местную полицию.
Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали 28 человек (17 мужчин, 11 женщин), из которых 27 находятся в критическом состоянии. Их состояние описывается как "остановка сердца и легких", однако часто это связано с тем, что факт смерти могут констатировать только врачи. Ранее сообщалось о 19 погибших.
Утром в пятницу загорелся 4-й этаж 8-этажного здания в торговом квартале в центре Осаки. Там находилась клиника терапевтической и психологической помощи. На месте работали 34 пожарных наряда и 70 машин скорой помощи. Пожар потушен.
Полиция ведет расследование дела по подозрению в поджоге. Свидетели сообщают, что загорелась жидкость, которая вытекла из бумажного пакета у пожилого мужчины.