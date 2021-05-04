Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210504/irak-1731114660.html
Министр здравоохранения Ирака уволился после пожара в больнице в Багдаде
Министр здравоохранения Ирака уволился после пожара в больнице в Багдаде
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи во вторник принял прошение об отставке главы министерства здравоохранения Хасана ат-Тамими после пожара в больнице для... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T16:43
2021-05-04T16:43
мустафа аль-каземи
ирак
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729817944_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e126e65d8905a45597df65628a25b6e4.jpg
КАИР, 4 мая – РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи во вторник принял прошение об отставке главы министерства здравоохранения Хасана ат-Тамими после пожара в больнице для больных коронавирусом, унесшего жизни 82 человек."Премьер-министр одобрил прошение об отставке, поданное министром здравоохранения и окружающей среды Хасаном ат-Тамими после отчета следственного комитета об инциденте в больнице "Ибн аль-Хатыб", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.Кабмин Ирака проголосовал во вторник за принятие рекомендаций комитета, расследовавшего пожар в больнице. Комитет рекомендовал уволить директора департамента здравоохранения района Расафа, директора больницы "Ибн аль-Хатыб", его помощника и чиновника гражданской обороны, применив к ним административные наказания. При этом комитет постановил отменить решение об отстранении от работы главы минздрава и мэра Багдада.Однако, как сообщил РИА Новости политический источник, глава минздрава на заседании кабмина сам подал прошение об отставке и "не желал отступать от своего решения".В прошлое воскресенье в багдадской больнице "Ибн аль-Хатыб" в отделении для больных коронавирусом произошел пожар, жертвами которого, согласно заявлению МВД Ирака, стали 82 человека, еще 110 пострадали. При этом Верховная комиссия по правам человека на основе полученных родственниками жертв свидетельств о смерти сделала вывод, что число погибших приближается к 130.По данным СМИ, причиной пожара стал взрыв баллона с кислородом, большинство смертей вызваны отравлением угарным газом. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи отстранил от должности министра здравоохранения страны и мэра Багдада и распорядился провести расследование в их отношении. Семьям погибших при пожаре в больнице в Багдаде выплатят по 10 миллионов иракских динаров (около 7 тысяч долларов).Член комитета безопасности и обороны иракского парламента Гата ар-Ракаби ранее сообщил РИА Новости, что подобные трагедии могут повториться во многих иракских больницах, ситуация в которых в целом даже хуже, чем в "Ибн аль-Хатыб".
https://radiosputnik.ria.ru/20210425/bolnitsa-1729885448.html
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729817944_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e7bb708ee6735559fec2a23912447e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мустафа аль-каземи, ирак, в мире

Министр здравоохранения Ирака уволился после пожара в больнице в Багдаде

16:43 04.05.2021
 
© AP PhotoПожар в больнице в Багдаде (Ирак), где погибло 28 человек
Пожар в больнице в Багдаде (Ирак), где погибло 28 человек - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
КАИР, 4 мая – РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи во вторник принял прошение об отставке главы министерства здравоохранения Хасана ат-Тамими после пожара в больнице для больных коронавирусом, унесшего жизни 82 человек.
"Премьер-министр одобрил прошение об отставке, поданное министром здравоохранения и окружающей среды Хасаном ат-Тамими после отчета следственного комитета об инциденте в больнице "Ибн аль-Хатыб", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Кабмин Ирака проголосовал во вторник за принятие рекомендаций комитета, расследовавшего пожар в больнице. Комитет рекомендовал уволить директора департамента здравоохранения района Расафа, директора больницы "Ибн аль-Хатыб", его помощника и чиновника гражданской обороны, применив к ним административные наказания. При этом комитет постановил отменить решение об отстранении от работы главы минздрава и мэра Багдада.
Однако, как сообщил РИА Новости политический источник, глава минздрава на заседании кабмина сам подал прошение об отставке и "не желал отступать от своего решения".
На месте пожара в больнице, предназначенной для пациентов с коронавирусной инфекцией, в Багдаде, Ирак - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 20:24
Полиция Ирака привела подробности взрыва в больнице Багдада
В прошлое воскресенье в багдадской больнице "Ибн аль-Хатыб" в отделении для больных коронавирусом произошел пожар, жертвами которого, согласно заявлению МВД Ирака, стали 82 человека, еще 110 пострадали. При этом Верховная комиссия по правам человека на основе полученных родственниками жертв свидетельств о смерти сделала вывод, что число погибших приближается к 130.
По данным СМИ, причиной пожара стал взрыв баллона с кислородом, большинство смертей вызваны отравлением угарным газом. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи отстранил от должности министра здравоохранения страны и мэра Багдада и распорядился провести расследование в их отношении. Семьям погибших при пожаре в больнице в Багдаде выплатят по 10 миллионов иракских динаров (около 7 тысяч долларов).
Член комитета безопасности и обороны иракского парламента Гата ар-Ракаби ранее сообщил РИА Новости, что подобные трагедии могут повториться во многих иракских больницах, ситуация в которых в целом даже хуже, чем в "Ибн аль-Хатыб".
 
Мустафа аль-КаземиИракВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Сирийские средства ПВО отражают израильскую атаку
03:15В Мексике объявили трехдневный траур по погибшим при крушении метро
02:57Нетаньяху лишился права формировать правительство Израиля
02:50Историк рассказал, как шифровальный "фронт" помог СССР победить в войне
02:35Минобороны опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади
02:23Блинкен призвал добиваться от РФ "соблюдения международных обязательств"
02:16Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
02:13Эксперт рассказал, как быстро высушить смартфон
02:10Эксперт рассказал, как планировать отдых в этом году
01:55Тунисский депутат выступила в парламенте в бронежилете и шлеме
01:27Убивший афроамериканца экс-полицейский просит нового суда
01:24В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
01:11Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты
01:03Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии
00:47Пушков назвал единственно возможную форму существования Украины
00:35В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно мыть руки
00:31В Москве пройдет церемония переноса в Словакию частицы Вечного огня
00:28Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая и продлится три дня
00:13Венесуэла рассчитывает на широкий доступ к "ЭпиВакКороне"
00:04ВКС проведет авиационную тренировку воздушного парада над Москвой
Лента новостейМолния