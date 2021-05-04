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Министр здравоохранения Ирака уволился после пожара в больнице в Багдаде

Министр здравоохранения Ирака уволился после пожара в больнице в Багдаде

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи во вторник принял прошение об отставке главы министерства здравоохранения Хасана ат-Тамими после пожара в больнице для... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T16:43

2021-05-04T16:43

2021-05-04T16:43

мустафа аль-каземи

ирак

в мире

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КАИР, 4 мая – РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи во вторник принял прошение об отставке главы министерства здравоохранения Хасана ат-Тамими после пожара в больнице для больных коронавирусом, унесшего жизни 82 человек."Премьер-министр одобрил прошение об отставке, поданное министром здравоохранения и окружающей среды Хасаном ат-Тамими после отчета следственного комитета об инциденте в больнице "Ибн аль-Хатыб", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.Кабмин Ирака проголосовал во вторник за принятие рекомендаций комитета, расследовавшего пожар в больнице. Комитет рекомендовал уволить директора департамента здравоохранения района Расафа, директора больницы "Ибн аль-Хатыб", его помощника и чиновника гражданской обороны, применив к ним административные наказания. При этом комитет постановил отменить решение об отстранении от работы главы минздрава и мэра Багдада.Однако, как сообщил РИА Новости политический источник, глава минздрава на заседании кабмина сам подал прошение об отставке и "не желал отступать от своего решения".В прошлое воскресенье в багдадской больнице "Ибн аль-Хатыб" в отделении для больных коронавирусом произошел пожар, жертвами которого, согласно заявлению МВД Ирака, стали 82 человека, еще 110 пострадали. При этом Верховная комиссия по правам человека на основе полученных родственниками жертв свидетельств о смерти сделала вывод, что число погибших приближается к 130.По данным СМИ, причиной пожара стал взрыв баллона с кислородом, большинство смертей вызваны отравлением угарным газом. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи отстранил от должности министра здравоохранения страны и мэра Багдада и распорядился провести расследование в их отношении. Семьям погибших при пожаре в больнице в Багдаде выплатят по 10 миллионов иракских динаров (около 7 тысяч долларов).Член комитета безопасности и обороны иракского парламента Гата ар-Ракаби ранее сообщил РИА Новости, что подобные трагедии могут повториться во многих иракских больницах, ситуация в которых в целом даже хуже, чем в "Ибн аль-Хатыб".

https://radiosputnik.ria.ru/20210425/bolnitsa-1729885448.html

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мустафа аль-каземи, ирак, в мире