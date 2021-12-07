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При пожаре в тюрьме в Бурунди погибли 38 человек
При пожаре в тюрьме в Бурунди погибли 38 человек - РИА Новости, 07.12.2021
При пожаре в тюрьме в Бурунди погибли 38 человек
Тридцать восемь человек погибли и 69 серьезно пострадали в результате пожара в тюрьме в столице Бурунди городе Гитега, сообщает местное издание Iwacu. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:18
2021-12-07T15:18
2021-12-07T15:29
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бурунди
красный крест
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Тридцать восемь человек погибли и 69 серьезно пострадали в результате пожара в тюрьме в столице Бурунди городе Гитега, сообщает местное издание Iwacu."Пожар в центральной тюрьме Гитеги: 38 погибли, в том числе 12 от удушья, 69 серьезно пострадали", - говорится в сообщении издания в Twitter.Отмечается, что пожар в тюрьме, где содержится не менее тысячи заключенных, произошел примерно в 4 часа утра (5.00 мск). На место сразу прибыли сотрудники Красного Креста и пожарные, однако "быстро покинули" здание. "На их лицах можно было прочитать выражение ужаса", - пишет издание.Дороги, ведущие к тюрьме, перекрыли полиция и военные.
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РИА Новости
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в мире, бурунди, красный крест
15:18 07.12.2021 (обновлено: 15:29 07.12.2021)
При пожаре в тюрьме в Бурунди погибли 38 человек
При пожаре в тюрьме в Бурунди погибли 38 человек, 69 пострадали