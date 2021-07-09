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Число жертв пожара на фабрике в Бангладеш достигло 40
Число жертв пожара на фабрике в Бангладеш достигло 40 - РИА Новости, 09.07.2021
Число жертв пожара на фабрике в Бангладеш достигло 40
Число жертв пожара на фабрике в Бангладеш возросло до 40 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:28
2021-07-09T11:28
2021-07-09T13:29
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число жертв пожара на фабрике в Бангладеш возросло до 40 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.Ранее сообщалось, что три человека погибли, более 20 пострадали.По данным местного агентства UNB, пожар охватил семиэтажное здание фабрики в городе Нараянгандже в 20 километрах от столицы Дакки в четверг. В пятницу утром пожарные продолжают бороться с огнем.Один из пострадавших сообщил агентству, что некоторые получили телесные повреждения после того, как прыгали с верхних этажей здания, пытаясь спастись от пламени. Он отметил также, что число пострадавших и погибших может вырасти, так как на фабрике работали от семи до восьми тысяч рабочих.
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дакка (город), бангладеш, в мире
Число жертв пожара на фабрике в Бангладеш достигло 40
11:28 09.07.2021 (обновлено: 13:29 09.07.2021)
Агентство Франс Пресс сообщило, что число жертв пожара на фабрике в Бангладеш возросло до 40