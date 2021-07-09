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Число жертв пожара на фабрике в Бангладеш достигло 40
Число жертв пожара на фабрике в Бангладеш достигло 40 - РИА Новости, 09.07.2021
Число жертв пожара на фабрике в Бангладеш достигло 40
Число жертв пожара на фабрике в Бангладеш возросло до 40 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:28
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число жертв пожара на фабрике в Бангладеш возросло до 40 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.Ранее сообщалось, что три человека погибли, более 20 пострадали.По данным местного агентства UNB, пожар охватил семиэтажное здание фабрики в городе Нараянгандже в 20 километрах от столицы Дакки в четверг. В пятницу утром пожарные продолжают бороться с огнем.Один из пострадавших сообщил агентству, что некоторые получили телесные повреждения после того, как прыгали с верхних этажей здания, пытаясь спастись от пламени. Он отметил также, что число пострадавших и погибших может вырасти, так как на фабрике работали от семи до восьми тысяч рабочих.
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дакка (город), бангладеш, в мире
Число жертв пожара на фабрике в Бангладеш достигло 40
11:28 09.07.2021 (обновлено: 13:29 09.07.2021)
 
© REUTERS / Mohammad Ponir HossainПожар на фабрике в Рупгандже, Бангладеш
Пожар на фабрике в Рупгандже, Бангладеш - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain

Агентство Франс Пресс сообщило, что число жертв пожара на фабрике в Бангладеш возросло до 40

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число жертв пожара на фабрике в Бангладеш возросло до 40 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось, что три человека погибли, более 20 пострадали.
По данным местного агентства UNB, пожар охватил семиэтажное здание фабрики в городе Нараянгандже в 20 километрах от столицы Дакки в четверг. В пятницу утром пожарные продолжают бороться с огнем.
Один из пострадавших сообщил агентству, что некоторые получили телесные повреждения после того, как прыгали с верхних этажей здания, пытаясь спастись от пламени. Он отметил также, что число пострадавших и погибших может вырасти, так как на фабрике работали от семи до восьми тысяч рабочих.
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