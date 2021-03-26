https://ria.ru/20210326/pozhar-1603052044.html

В Мумбаи при пожаре в госпитале для больных COVID-19 погибли 11 человек

В Мумбаи при пожаре в госпитале для больных COVID-19 погибли 11 человек

По меньшей мере одиннадцать человек погибли и более 70 получили ранения при пожаре в госпитале для больных коронавирусной инфекцией, который находился в... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T20:28

2021-03-26T20:28

2021-03-26T20:28

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

махараштра

мумбаи

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мар – РИА Новости. По меньшей мере одиннадцать человек погибли и более 70 получили ранения при пожаре в госпитале для больных коронавирусной инфекцией, который находился в торговом центре в индийском Мумбаи, сообщили власти города."Пожарные проделали большую работу по спасению людей. Однако... некоторых из тех, кто находился на искусственной вентиляции легких, спасти не удалось. Я прошу прощения у их семей", - сказал главный министр штата Махараштра Уддхав Теккерей в эфире телеканала India TV после посещения места бедствия.Больница была расположена на третьем этаже пятиэтажного торгового центра. По словам главного министра, этот медцентр был создан в прошлом году, когда в Мумбаи не хватало больничных коек и медицинского оборудования для заболевших коронавирусом."Мы боролись с коронавирусом в течение прошлого года. Когда пандемия поразила штат, было очень мало кроватей и аппаратов искусственной вентиляции легких, но мы продолжили нашу борьбу и открыли временные больницы. Этой больнице временно разрешили лечить пациентов с коронавирусом", - сказал он.Теккерей отметил, что разрешение на работу этой больницы истекало 31 марта.Он также отметил, что, по предварительным данным, пожар вспыхнул не в больнице, а в торговом центре. Как отметили власти города, в ноябре прошлого года этому торговому центру было направлено уведомление за нарушение норм пожарной безопасности.Отмечается, что в своем первоначальном заявлении больница сообщила, что "пострадавших в результате пожара нет". Однако вскоре после этого в больнице заявили, что некоторые пациенты "пропали без вести", и были предприняты усилия по их отслеживанию и идентификации.

махараштра

мумбаи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, махараштра, мумбаи, в мире