https://ria.ru/20211213/ivankov-1763170409.html

Уголовное дело об убийстве Вячеслава Иванькова (Япончика)

Уголовное дело об убийстве Вячеслава Иванькова (Япончика) - РИА Новости, 13.12.2021

Уголовное дело об убийстве Вячеслава Иванькова (Япончика)

Вячеслав Иваньков – криминальный авторитет, был известен под кличкой Япончик. В советские времена Иваньков был осужден на десять лет тюрьмы, но был освобожден... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T00:33

2021-12-13T00:33

2021-12-13T00:33

справки

вячеслав иваньков

россия

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Вячеслав Иваньков – криминальный авторитет, был известен под кличкой Япончик. В советские времена Иваньков был осужден на десять лет тюрьмы, но был освобожден условно-досрочно в 1991 году по ходатайству ряда известных актеров и артистов эстрады. В 1992 году он уехал в США, где в 1995 году был арестован за организацию фиктивного брака с целью легализации в стране и вымогательство 3,5 миллиона долларов у двух российских эмигрантов – Александра Волкова и Владимира Волошина, якобы похитивших эти деньги у его знакомых в банке "Чара". В январе 1998 года по этому делу Иваньков был признан виновным и приговорен к девяти годам и семи месяцам тюрьмы. Время, проведенное им под стражей, было зачтено как часть срока.В июне 2004 года – за месяц до истечения тюремного заключения, которое он проходил в федеральной тюрьме "Алленвуд" в штате Пенсильвания, Генпрокуратура России направила в США запрос об экстрадиции Япончика в РФ, который был удовлетворен.Российские власти обвиняли Иванькова и криминального авторитета по кличке "Слива" в убийстве двух граждан Турции в московском ресторане в 1992 году. Спустя год после экстрадиции присяжные Мосгорсуда оправдали Иванькова по выдвинутым обвинениям.28 июля 2009 года на Вячеслава Иванькова было совершено покушение, в результате которого он получил сквозное огнестрельное ранение в живот.Он был госпитализирован в Боткинскую больницу, где ему сделали срочную операцию. 9 октября 2009 года Вячеслав Иваньков скончался, по данным экспертизы – от огнестрельного ранения в брюшную полость и развившегося перитонита.13 октября 2009 года Вячеслав Иваньков был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. По факту покушения следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 (покушение на убийство) и части 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. Дело неоднократно приостанавливалось и позднее возобновлялось. В начале 2020 года расследование уголовного дела активизировалось. Как установило следствие, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Каху Газзаева, Муртаза Шаданию, Джамбула Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", а также мобильные телефоны.Выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, злоумышленники выбрали для стрельбы наиболее удобное место неподалеку от него. По указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за потерпевшим.Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. Япончик скончался от полученных ран 9 октября 2009 года в больнице. В феврале 2020 года в Москве по делу об убийстве Иванькова был задержан Муртаз Шадания. По версии следствия, Шадания следил за Япончиком, доставил в Москву оружие, из которого в Иванькова стреляли, а также вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями.Шадания виновным себя не признал, в суде он рассказал, что дважды был судим: за наркотики в 1998 году и за кражу в 2013 году.В апреле 2020 года суд заочно арестовал предполагаемого организатора убийства Илью Симонию, известного как криминальный авторитет Махо. Его объявили в международный розыск. В мае 2020 года был арестован еще один предполагаемый участник убийства криминального авторитета – Джамбул Джанашия.По данным следствия, Джанашия вместе с соучастниками не раз выезжал к ресторану и скрытно наблюдал за Иваньковым. В день убийства он также был на месте преступления и обеспечивал связь исполнителей с организаторами преступления.Следствие также установило еще одного соучастник убийства – им оказался неоднократно судимый Каха Газзаев. С 2017 года он отбывал наказание за кражи в одной из колоний Самарской области. По версии следствия, Газзаев предоставил соучастникам винтовку, из которой был убит Иваньков, лично участвовал в ее перевозке и хранении, а в момент непосредственного совершения убийства находился на месте происшествия и наблюдал за прилегающей к нему территорией. Дело в отношении Газзаева было выделено в отдельное производство, так как он полностью признал вину и попросил об особом порядке принятия судебного решения.23 апреля 2021 года Савеловский суд Москвы приговорил Каху Газзаева к 14 годам колонии строгого режима.По данным следствия, исполнителями убийства Вячеслава Иванькова являются Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство – России и Республики Абхазия.По версии следствия, именно Бутба стрелял в Иванькова. Папава в этот момент также находился на месте происшествия, но был в другой, угнанной, машине – он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова.Как утверждают следователи, после убийства Бутба и Папава уехали в Абхазию и находятся там до сих пор.Их заочно обвинили в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия. Обоих фигурантов дела объявили в международный розыск, суд вынес решение об их заочном аресте.В пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии заявили, что республика не может выдать своих граждан, осужденных за убийство криминального авторитета Япончика, это запрещено Конституцией Республики и уголовно-процессуальным законодательством.12 марта 2021 года Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика). На скамье подсудимых – Джамбула Джанашия и Муртази Шадания. В ходе предварительного слушания сторона защиты подала ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, которое было удовлетворено судом.13 октября 2021 года стало известно, что Мосгорсуд отобрал присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу об убийстве Япончика. До этого стороны уже приступали к этой процедуре несколько раз, но по тем или иным причинам она откладывалась. В ходе прений сторон прокурор запросил для Шадании наказание в виде 16 лет колонии строгого режима, Джанашии – 17 лет колонии строгого режима.9 декабря 2021 года коллегия присяжных признала Муртази Шаданию и Джамбулу Джанашию виновными в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика). Фигуранты признаны виновными по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).Ожидается, что Мосгорсуд 13 декабря огласит приговор Муртази Шадании и Джамбуле Джанашии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, вячеслав иваньков, россия