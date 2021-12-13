https://ria.ru/20211213/ivankov-1763170409.html
Уголовное дело об убийстве Вячеслава Иванькова (Япончика)
Уголовное дело об убийстве Вячеслава Иванькова (Япончика) - РИА Новости, 13.12.2021
Уголовное дело об убийстве Вячеслава Иванькова (Япончика)
Вячеслав Иваньков – криминальный авторитет, был известен под кличкой Япончик. В советские времена Иваньков был осужден на десять лет тюрьмы, но был освобожден... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T00:33
2021-12-13T00:33
2021-12-13T00:33
справки
вячеслав иваньков
россия
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Вячеслав Иваньков – криминальный авторитет, был известен под кличкой Япончик. В советские времена Иваньков был осужден на десять лет тюрьмы, но был освобожден условно-досрочно в 1991 году по ходатайству ряда известных актеров и артистов эстрады. В 1992 году он уехал в США, где в 1995 году был арестован за организацию фиктивного брака с целью легализации в стране и вымогательство 3,5 миллиона долларов у двух российских эмигрантов – Александра Волкова и Владимира Волошина, якобы похитивших эти деньги у его знакомых в банке "Чара". В январе 1998 года по этому делу Иваньков был признан виновным и приговорен к девяти годам и семи месяцам тюрьмы. Время, проведенное им под стражей, было зачтено как часть срока.В июне 2004 года – за месяц до истечения тюремного заключения, которое он проходил в федеральной тюрьме "Алленвуд" в штате Пенсильвания, Генпрокуратура России направила в США запрос об экстрадиции Япончика в РФ, который был удовлетворен.Российские власти обвиняли Иванькова и криминального авторитета по кличке "Слива" в убийстве двух граждан Турции в московском ресторане в 1992 году. Спустя год после экстрадиции присяжные Мосгорсуда оправдали Иванькова по выдвинутым обвинениям.28 июля 2009 года на Вячеслава Иванькова было совершено покушение, в результате которого он получил сквозное огнестрельное ранение в живот.Он был госпитализирован в Боткинскую больницу, где ему сделали срочную операцию. 9 октября 2009 года Вячеслав Иваньков скончался, по данным экспертизы – от огнестрельного ранения в брюшную полость и развившегося перитонита.13 октября 2009 года Вячеслав Иваньков был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. По факту покушения следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 (покушение на убийство) и части 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. Дело неоднократно приостанавливалось и позднее возобновлялось. В начале 2020 года расследование уголовного дела активизировалось. Как установило следствие, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Каху Газзаева, Муртаза Шаданию, Джамбула Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", а также мобильные телефоны.Выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, злоумышленники выбрали для стрельбы наиболее удобное место неподалеку от него. По указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за потерпевшим.Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. Япончик скончался от полученных ран 9 октября 2009 года в больнице. В феврале 2020 года в Москве по делу об убийстве Иванькова был задержан Муртаз Шадания. По версии следствия, Шадания следил за Япончиком, доставил в Москву оружие, из которого в Иванькова стреляли, а также вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями.Шадания виновным себя не признал, в суде он рассказал, что дважды был судим: за наркотики в 1998 году и за кражу в 2013 году.В апреле 2020 года суд заочно арестовал предполагаемого организатора убийства Илью Симонию, известного как криминальный авторитет Махо. Его объявили в международный розыск. В мае 2020 года был арестован еще один предполагаемый участник убийства криминального авторитета – Джамбул Джанашия.По данным следствия, Джанашия вместе с соучастниками не раз выезжал к ресторану и скрытно наблюдал за Иваньковым. В день убийства он также был на месте преступления и обеспечивал связь исполнителей с организаторами преступления.Следствие также установило еще одного соучастник убийства – им оказался неоднократно судимый Каха Газзаев. С 2017 года он отбывал наказание за кражи в одной из колоний Самарской области. По версии следствия, Газзаев предоставил соучастникам винтовку, из которой был убит Иваньков, лично участвовал в ее перевозке и хранении, а в момент непосредственного совершения убийства находился на месте происшествия и наблюдал за прилегающей к нему территорией. Дело в отношении Газзаева было выделено в отдельное производство, так как он полностью признал вину и попросил об особом порядке принятия судебного решения.23 апреля 2021 года Савеловский суд Москвы приговорил Каху Газзаева к 14 годам колонии строгого режима.По данным следствия, исполнителями убийства Вячеслава Иванькова являются Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство – России и Республики Абхазия.По версии следствия, именно Бутба стрелял в Иванькова. Папава в этот момент также находился на месте происшествия, но был в другой, угнанной, машине – он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова.Как утверждают следователи, после убийства Бутба и Папава уехали в Абхазию и находятся там до сих пор.Их заочно обвинили в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия. Обоих фигурантов дела объявили в международный розыск, суд вынес решение об их заочном аресте.В пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии заявили, что республика не может выдать своих граждан, осужденных за убийство криминального авторитета Япончика, это запрещено Конституцией Республики и уголовно-процессуальным законодательством.12 марта 2021 года Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика). На скамье подсудимых – Джамбула Джанашия и Муртази Шадания. В ходе предварительного слушания сторона защиты подала ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, которое было удовлетворено судом.13 октября 2021 года стало известно, что Мосгорсуд отобрал присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу об убийстве Япончика. До этого стороны уже приступали к этой процедуре несколько раз, но по тем или иным причинам она откладывалась. В ходе прений сторон прокурор запросил для Шадании наказание в виде 16 лет колонии строгого режима, Джанашии – 17 лет колонии строгого режима.9 декабря 2021 года коллегия присяжных признала Муртази Шаданию и Джамбулу Джанашию виновными в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика). Фигуранты признаны виновными по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).Ожидается, что Мосгорсуд 13 декабря огласит приговор Муртази Шадании и Джамбуле Джанашии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, вячеслав иваньков, россия
Вячеслав Иваньков – криминальный авторитет, был известен
под кличкой Япончик. В советские времена Иваньков был осужден на десять лет тюрьмы, но был освобожден условно-досрочно в 1991 году по ходатайству ряда известных актеров и артистов эстрады.
В 1992 году он уехал в США, где в 1995 году был арестован за организацию фиктивного брака с целью легализации в стране и вымогательство 3,5 миллиона долларов у двух российских эмигрантов – Александра Волкова и Владимира Волошина, якобы похитивших эти деньги у его знакомых в банке "Чара". В январе 1998 года по этому делу Иваньков был признан виновным и приговорен к девяти годам и семи месяцам тюрьмы. Время, проведенное им под стражей, было зачтено как часть срока.
В июне 2004 года – за месяц до истечения тюремного заключения, которое он проходил в федеральной тюрьме "Алленвуд" в штате Пенсильвания, Генпрокуратура России направила в США запрос об экстрадиции Япончика в РФ, который был удовлетворен.
Российские власти обвиняли Иванькова и криминального авторитета по кличке "Слива" в убийстве двух граждан Турции в московском ресторане в 1992 году. Спустя год после экстрадиции присяжные Мосгорсуда оправдали Иванькова по выдвинутым обвинениям.
28 июля 2009 года на Вячеслава Иванькова было совершено
покушение, в результате которого он получил сквозное огнестрельное ранение в живот.
Он был госпитализирован
в Боткинскую больницу, где ему сделали срочную операцию. 9 октября 2009 года Вячеслав Иваньков скончался
, по данным экспертизы – от огнестрельного ранения в брюшную полость и развившегося перитонита.
13 октября 2009 года Вячеслав Иваньков был похоронен
на Ваганьковском кладбище в Москве.
По факту покушения следственные органы возбудили
уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 (покушение на убийство) и части 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.
Дело неоднократно приостанавливалось
и позднее возобновлялось. В начале 2020 года расследование уголовного дела активизировалось
.
Как установило следствие, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Каху Газзаева, Муртаза Шаданию, Джамбула Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", а также мобильные телефоны.
Выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, злоумышленники выбрали для стрельбы наиболее удобное место неподалеку от него. По указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за потерпевшим.
Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил
из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. Япончик скончался от полученных ран 9 октября 2009 года в больнице.
В феврале 2020 года в Москве по делу об убийстве Иванькова был задержан
Муртаз Шадания. По версии следствия, Шадания следил
за Япончиком, доставил в Москву оружие, из которого в Иванькова стреляли, а также вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями.
Шадания виновным себя не признал, в суде он рассказал
, что дважды был судим: за наркотики в 1998 году и за кражу в 2013 году.
В апреле 2020 года суд заочно арестовал
предполагаемого организатора убийства Илью Симонию, известного как криминальный авторитет Махо. Его объявили в международный розыск.
В мае 2020 года был арестован
еще один предполагаемый участник убийства криминального авторитета – Джамбул Джанашия.
По данным следствия, Джанашия вместе с соучастниками не раз выезжал к ресторану и скрытно наблюдал за Иваньковым. В день убийства он также был на месте преступления и обеспечивал связь исполнителей с организаторами преступления.
Следствие также установило
еще одного соучастник убийства – им оказался неоднократно судимый Каха Газзаев. С 2017 года он отбывал наказание за кражи в одной из колоний Самарской области.
По версии следствия, Газзаев предоставил
соучастникам винтовку, из которой был убит Иваньков, лично участвовал в ее перевозке и хранении, а в момент непосредственного совершения убийства находился на месте происшествия и наблюдал за прилегающей к нему территорией. Дело в отношении Газзаева было выделено в отдельное производство, так как он полностью признал вину и попросил об особом порядке принятия судебного решения.
23 апреля 2021 года Савеловский суд Москвы приговорил
Каху Газзаева к 14 годам колонии строгого режима.
По данным следствия
, исполнителями убийства Вячеслава Иванькова являются Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство – России и Республики Абхазия.
По версии следствия, именно Бутба стрелял в Иванькова. Папава в этот момент также находился на месте происшествия, но был в другой, угнанной, машине – он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова.
Как утверждают следователи, после убийства Бутба и Папава уехали в Абхазию и находятся там до сих пор.
Их заочно обвинили в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия. Обоих фигурантов дела объявили в международный розыск, суд вынес решение об их заочном аресте.
В пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии заявили
, что республика не может выдать своих граждан, осужденных за убийство криминального авторитета Япончика, это запрещено Конституцией Республики и уголовно-процессуальным законодательством.
12 марта 2021 года Генпрокуратура РФ направила
в суд уголовное дело об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика). На скамье подсудимых – Джамбула Джанашия и Муртази Шадания.
В ходе предварительного слушания сторона защиты подала
ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, которое было удовлетворено судом.
13 октября 2021 года стало известно, что Мосгорсуд отобрал
присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу об убийстве Япончика. До этого стороны уже приступали к этой процедуре несколько раз, но по тем или иным причинам она откладывалась.
В ходе прений сторон прокурор запросил
для Шадании наказание в виде 16 лет колонии строгого режима, Джанашии – 17 лет колонии строгого режима.
9 декабря 2021 года коллегия присяжных признала Муртази Шаданию и Джамбулу Джанашию виновными в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика). Фигуранты признаны виновными по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).
Ожидается, что Мосгорсуд 13 декабря огласит
приговор Муртази Шадании и Джамбуле Джанашии.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников