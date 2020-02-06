В Москве задержали подозреваемого в причастности к убийству Япончика

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Москве по делу об убийстве В Москве по делу об убийстве Вячеслава Иванькова , известного как Япончик, задержан Муртаз Шадания, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

Мужчине предъявили обвинения по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Позднее Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца.

Шадания виновным себя не признал, в суде он рассказал, что дважды был судим: за наркотики в 1998 году и за кражу в 2013-м.

Следователи уверены, что обвиняемый связан с криминальным авторитетом Ильей Симония по прозвищу Махо.

По версии следствия, Шадания действовал в составе преступной группы и скрыто наблюдал за Иваньковым "для установления его образа жизни и выбора места убийства".

Помимо этого, он привез на место преступления оружие, из которого стреляли в жертву.

"В день нападения, 28 июля 2009 года <...> обвиняемый в числе других соучастников вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями, обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства". Светлана Петренко

Следствие продолжает устанавливать детали преступления и всех его соучастников.