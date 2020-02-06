В Москве задержали подозреваемого в причастности к убийству Япончика

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Москве по делу об убийстве Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, задержан Муртаз Шадания, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
Мужчине предъявили обвинения по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Позднее Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца.
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Шадания виновным себя не признал, в суде он рассказал, что дважды был судим: за наркотики в 1998 году и за кражу в 2013-м.
Следователи уверены, что обвиняемый связан с криминальным авторитетом Ильей Симония по прозвищу Махо.
По версии следствия, Шадания действовал в составе преступной группы и скрыто наблюдал за Иваньковым "для установления его образа жизни и выбора места убийства".
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМуртаз Шадания, обвиняемый в причастности к убийству в 2009 году криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика), в Басманном суде. 6 февраля 2020
Муртаз Шадания, обвиняемый в причастности к убийству в 2009 году криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика), в Басманном суде. 6 февраля 2020
Помимо этого, он привез на место преступления оружие, из которого стреляли в жертву.
"В день нападения, 28 июля 2009 года <...> обвиняемый в числе других соучастников вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями, обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства".
Следствие продолжает устанавливать детали преступления и всех его соучастников.
Иванькова, который на тот момент занимал высшее положение в преступной иерархии, снайпер тяжело ранил летом 2009 года на выходе из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Через несколько месяцев Япончик скончался.
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