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2020-05-07T18:58
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В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
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РИА Новости

В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика

17:28 07.05.2020 (обновлено: 18:58 07.05.2020)
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© Фото : пресс-служба Басманного районного суда города МосквыДжамбул Джанашия в Басманном суде. 7 мая 2020
Джамбул Джанашия в Басманном суде. 7 мая 2020
© Фото : пресс-служба Басманного районного суда города Москвы
Джамбул Джанашия в Басманном суде. 7 мая 2020
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Ему вменяют незаконный оборот оружия и соучастие в убийстве в составе организованной группы.
Муртаз Шадания, обвиняемый в причастности к убийству в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), в Басманном суде
6 февраля, 16:40
В суде рассказали о связях фигуранта по делу об убийстве Япончика
Накануне Джанашию задержали в собственной квартире на окраине Москвы. Он останется под арестом до 6 июля.
В феврале суд отправил под стражу другого фигуранта этого дела — Муртаза Шаданию. А в апреле заочно арестовал предполагаемого организатора убийства Илью Симонию, известного как криминальный авторитет Махо. Его объявили в международный розыск.
Еще один соучастник убийства — неоднократно судимый Каха Газзаев. С 2017 года он отбывает наказание за другое преступление.
В конце июля 2009 года Иванькова тяжело ранил снайпер на выходе из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. Через несколько месяцев криминальный авторитет скончался.
По данным следствия, Джанашия вместе с соучастниками не раз выезжал к ресторану и скрытно наблюдал за Иваньковым. В день убийства он также был на месте преступления и обеспечивал связь исполнителей с организаторами преступления.
Газзаев нашел винтовку, из которой застрелили Япончика, а также следил за территорией у ресторана. Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым и доставил винтовку в Москву.
Имя непосредственного исполнителя убийства, киллера, остается неизвестным.
Гроб с телом Вячеслава Иванькова (Япончика) несут к месту захоронения на Ваганьковском кладбище в Москве
3 марта 2019, 08:00Специальный репортаж
"Молчаливые хуже скотов!" Как хоронят криминальных авторитетов
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Вячеслав ИваньковМоскваСмерть криминального авторитета ЯпончикаПроисшествия
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