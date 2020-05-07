В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Басманный районный суд Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Ему вменяют незаконный оборот оружия и соучастие в убийстве в составе организованной группы.

Накануне Джанашию задержали в собственной квартире на окраине Москвы. Он останется под арестом до 6 июля.

В феврале суд отправил под стражу другого фигуранта этого дела — Муртаза Шаданию. А в апреле заочно арестовал предполагаемого организатора убийства Илью Симонию, известного как криминальный авторитет Махо. Его объявили в международный розыск.

Еще один соучастник убийства — неоднократно судимый Каха Газзаев. С 2017 года он отбывает наказание за другое преступление.

В конце июля 2009 года Иванькова тяжело ранил снайпер на выходе из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. Через несколько месяцев криминальный авторитет скончался.

По данным следствия, Джанашия вместе с соучастниками не раз выезжал к ресторану и скрытно наблюдал за Иваньковым. В день убийства он также был на месте преступления и обеспечивал связь исполнителей с организаторами преступления.

Газзаев нашел винтовку, из которой застрелили Япончика, а также следил за территорией у ресторана. Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым и доставил винтовку в Москву.