Суд заочно арестовал предполагаемого организатора убийства Япончика

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Суд заочно арестовал предполагаемого организатора убийства криминального авторитета Суд заочно арестовал предполагаемого организатора убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Илью Симонию, сообщил СК

Ранее Симонии предъявили обвинения по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия", его объявили в международный розыск.

Иванькова 28 июля 2009 года тяжело ранил снайпер на выходе из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. Через несколько месяцев криминальный авторитет скончался.

Следователи установили соучастников убийства — это неоднократно судимый Каха Газзаев , с 2017 года находящийся в тюрьме, а также Муртаз Шадания.