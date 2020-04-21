Суд заочно арестовал предполагаемого организатора убийства Япончика

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Суд заочно арестовал предполагаемого организатора убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Илью Симонию, сообщил СК.
Ранее Симонии предъявили обвинения по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия", его объявили в международный розыск.
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Иванькова 28 июля 2009 года тяжело ранил снайпер на выходе из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. Через несколько месяцев криминальный авторитет скончался.
Следователи установили соучастников убийства — это неоднократно судимый Каха Газзаев, с 2017 года находящийся в тюрьме, а также Муртаз Шадания.
Газзаев, по данным следствия, нашел винтовку, а также следил за территорией в момент покушения. Шадания, в свою очередь, привез оружие в Москву и вел скрытное наблюдение за Иваньковым.
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