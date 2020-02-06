В суде рассказали о связях фигуранта по делу об убийстве Япончика

Муртаз Шадания, обвиняемый в причастности к убийству в 2009 году криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика), в Басманном суде

Муртаз Шадания, обвиняемый в причастности к убийству в 2009 году криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика), в Басманном суде

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Следствие считает, что Муртаз Шадания, обвиняемый в убийстве Следствие считает, что Муртаз Шадания, обвиняемый в убийстве Вячеслава Иванькова (Япончика), связан с криминальным авторитетом Махо, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда, где рассматривается вопрос об избрании Шадании меры пресечения.

О задержании Шадании СК РФ сообщил в четверг. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По версии следствия, Шадания следил за Япончиком, доставил в Москву оружие, из которого в Иванькова стреляли, а также вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями.

В материалах дела, оглашенных в суде, статус в криминальной среде человека, связанного с Шаданией, характеризуют с использованием блатного жаргона. "Имеются связи с "вором в законе" Ильей Симония по прозвищу Махо", - зачитала судья Наталья Дударь.

В суде Шадания рассказал, что ранее был дважды судим: за незаконный оборот оружия в 1998 году и за кражу в 2013-м.