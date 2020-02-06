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https://ria.ru/20200206/1564360552.html
В суде рассказали о связях фигуранта по делу об убийстве Япончика
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РИА Новости

В суде рассказали о связях фигуранта по делу об убийстве Япончика

16:40 06.02.2020 (обновлено: 17:32 06.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМуртаз Шадания, обвиняемый в причастности к убийству в 2009 году криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика), в Басманном суде
Муртаз Шадания, обвиняемый в причастности к убийству в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), в Басманном суде
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Муртаз Шадания, обвиняемый в причастности к убийству в 2009 году криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика), в Басманном суде
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Следствие считает, что Муртаз Шадания, обвиняемый в убийстве Вячеслава Иванькова (Япончика), связан с криминальным авторитетом Махо, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда, где рассматривается вопрос об избрании Шадании меры пресечения.
О задержании Шадании СК РФ сообщил в четверг. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По версии следствия, Шадания следил за Япончиком, доставил в Москву оружие, из которого в Иванькова стреляли, а также вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями.
Муртаз Шадания, обвиняемый в причастности к убийству в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), в Басманном суде. 6 февраля 2020
Вчера, 16:02
Подозреваемый в причастности к убийству Япончика не признал вину
В материалах дела, оглашенных в суде, статус в криминальной среде человека, связанного с Шаданией, характеризуют с использованием блатного жаргона. "Имеются связи с "вором в законе" Ильей Симония по прозвищу Махо", - зачитала судья Наталья Дударь.
В суде Шадания рассказал, что ранее был дважды судим: за незаконный оборот оружия в 1998 году и за кражу в 2013-м.
Срок следствия по убийству Япончика продлен до 1 мая. Дело неоднократно приостанавливалось и позднее возобновлялось.
Иванькова тяжело ранил снайпер летом 2009 года на выходе из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Через несколько месяцев Япончик скончался.
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19 августа 2018, 08:00
Купить жизнь. Самые громкие нераскрытые заказные убийства в России
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Следственный комитет РФВячеслав ИваньковМоскваСкончался криминальный авторитет ЯпончикПокушение на вора в законе ЯпончикаПроисшествия
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