В суде рассказали о связях фигуранта по делу об убийстве Япончика

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Следствие считает, что Муртаз Шадания, обвиняемый в убийстве Вячеслава Иванькова (Япончика), связан с криминальным авторитетом Махо, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда, где рассматривается вопрос об избрании Шадании меры пресечения.
О задержании Шадании СК РФ сообщил в четверг. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По версии следствия, Шадания следил за Япончиком, доставил в Москву оружие, из которого в Иванькова стреляли, а также вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями.
В материалах дела, оглашенных в суде, статус в криминальной среде человека, связанного с Шаданией, характеризуют с использованием блатного жаргона. "Имеются связи с "вором в законе" Ильей Симония по прозвищу Махо", - зачитала судья Наталья Дударь.
В суде Шадания рассказал, что ранее был дважды судим: за незаконный оборот оружия в 1998 году и за кражу в 2013-м.
Срок следствия по убийству Япончика продлен до 1 мая. Дело неоднократно приостанавливалось и позднее возобновлялось.
Иванькова тяжело ранил снайпер летом 2009 года на выходе из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Через несколько месяцев Япончик скончался.
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