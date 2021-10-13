https://ria.ru/20211013/sud-1754341824.html

Суд отобрал присяжных для рассмотрения дела об убийстве Япончика

Суд отобрал присяжных для рассмотрения дела об убийстве Япончика - РИА Новости, 13.10.2021

Суд отобрал присяжных для рассмотрения дела об убийстве Япончика

Мосгорсуд отобрал присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), слушания начнутся 18 РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:47

2021-10-13T11:47

2021-10-13T11:47

происшествия

москва

вячеслав иваньков

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Мосгорсуд отобрал присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), слушания начнутся 18 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсуд закончил отбор присяжных по делу об убийстве Иванькова. Судебное заседание состоится в Мосгорсуде 18 октября", - сказал собеседник агентства.До этого стороны уже приступали к этой процедуре несколько раз, но по тем или иным причинам она откладывалась.На скамье подсудимых – Джамбула Джанашия и Муртази Шадания. По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова, для этого он привлек Каху Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", а также мобильные телефоны, полагает следствие.Выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, злоумышленники выбрали для стрельбы наиболее удобное место неподалеку от него, по указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за потерпевшим, отмечает СК.Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана, полагает следствие. Япончик скончался от ран 9 октября 2009 года в больнице.В Генпрокуратуре уточнили, что Газзаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.

https://ria.ru/20210423/yaponchik-1729646232.html

https://ria.ru/20201209/yaponchik-1588321214.html

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происшествия, москва, вячеслав иваньков, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)