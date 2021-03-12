https://ria.ru/20210312/delo-1600881384.html

Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве Япончика

Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве Япончика

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщает ведомство в пятницу. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T10:06

2021-03-12T10:06

2021-03-12T10:29

криминал

вячеслав иваньков

происшествия

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщает ведомство в пятницу.По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", а также мобильные телефоны.Выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, злоумышленники выбрали для стрельбы наиболее удобное место неподалеку от него. По указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за потерпевшим.Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. Япончик скончался от полученных ран 9 октября 2009 года в больнице.В Генпрокуратуре уточнили, что Газзаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск.

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криминал, вячеслав иваньков, происшествия, россия, генеральная прокуратура рф