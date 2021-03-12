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Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве Япончика
Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве Япончика
Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщает ведомство в пятницу. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:06
2021-03-12T10:29
криминал
вячеслав иваньков
происшествия
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщает ведомство в пятницу.По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", а также мобильные телефоны.Выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, злоумышленники выбрали для стрельбы наиболее удобное место неподалеку от него. По указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за потерпевшим.Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. Япончик скончался от полученных ран 9 октября 2009 года в больнице.В Генпрокуратуре уточнили, что Газзаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск.
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криминал, вячеслав иваньков, происшествия, россия, генеральная прокуратура рф

Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве Япончика

10:06 12.03.2021 (обновлено: 10:29 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПамятник Вячеславу Иванкову, известному как "Япончик", на Ваганьковском кладбище
Памятник Вячеславу Иванкову, известному как Япончик, на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщает ведомство в пятницу.
"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии, обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), а также незаконном обороте оружия… Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.
По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", а также мобильные телефоны.
Выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, злоумышленники выбрали для стрельбы наиболее удобное место неподалеку от него. По указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за потерпевшим.
Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. Япончик скончался от полученных ран 9 октября 2009 года в больнице.
В Генпрокуратуре уточнили, что Газзаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск.
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КриминалВячеслав ИваньковПроисшествияРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
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