https://ria.ru/20210119/arest-1593636018.html

СК установил личности предполагаемых убийц Япончика

СК установил личности предполагаемых убийц Япончика

Суд заочно арестовал двух исполнителей убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик, совершенного в 2009 году в Москве, сообщила... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T10:50

2021-01-19T10:50

2021-01-19T13:01

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вячеслав иваньков

скончался криминальный авторитет япончик

происшествия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Суд заочно арестовал двух исполнителей убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик, совершенного в 2009 году в Москве, сообщила пресс-служба СК."Установлены лица, являющиеся исполнителями убийства Вячеслава Иванькова. <...> Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство — России и Республики Абхазия", — говорится в сообщении.Их заочно обвинили в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия. Обоих фигурантов дела объявили в международный розыск, суд вынес решение об их заочном аресте.По версии следствия, именно Бутба стрелял в Иванькова. Папава в этот момент также находился на месте происшествия, но был в другой, угнанной, машине — он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова.Как утверждают следователи, после убийства Бутба и Папава уехали в Абхазию и находятся там до сих пор. Решается вопрос об их экстрадиции в Россию.В конце июня 2009 года Иванькова тяжело ранил снайпер, когда тот выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. Через несколько месяцев криминальный авторитет скончался.В феврале 2020-го суд отправил под стражу одного из обвиняемых по этому делу — Муртаза Шаданию (как считает следствие, он вел слежку за Иваньковым), в апреле — заочно арестовал предполагаемого организатора убийства Илью Симонию, объявленного в международный розыск. В мае под стражу взяли Джамбула Джанашию, который, по данным следствия, в день убийства был на месте преступления и обеспечивал связь исполнителей с организаторами.Еще один соучастник убийства — неоднократно судимый Каха Газзаев. С 2017 года он отбывает наказание за другое преступление.

https://ria.ru/20201218/avtoritet-1589866236.html

https://ria.ru/20201209/yaponchik-1588321214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), вячеслав иваньков, скончался криминальный авторитет япончик, происшествия