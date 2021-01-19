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СК установил личности предполагаемых убийц Япончика
СК установил личности предполагаемых убийц Япончика
Суд заочно арестовал двух исполнителей убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик, совершенного в 2009 году в Москве, сообщила... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T10:50
2021-01-19T13:01
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вячеслав иваньков
скончался криминальный авторитет япончик
происшествия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Суд заочно арестовал двух исполнителей убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик, совершенного в 2009 году в Москве, сообщила пресс-служба СК."Установлены лица, являющиеся исполнителями убийства Вячеслава Иванькова. &lt;...&gt; Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство — России и Республики Абхазия", — говорится в сообщении.Их заочно обвинили в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия. Обоих фигурантов дела объявили в международный розыск, суд вынес решение об их заочном аресте.По версии следствия, именно Бутба стрелял в Иванькова. Папава в этот момент также находился на месте происшествия, но был в другой, угнанной, машине — он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова.Как утверждают следователи, после убийства Бутба и Папава уехали в Абхазию и находятся там до сих пор. Решается вопрос об их экстрадиции в Россию.В конце июня 2009 года Иванькова тяжело ранил снайпер, когда тот выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. Через несколько месяцев криминальный авторитет скончался.В феврале 2020-го суд отправил под стражу одного из обвиняемых по этому делу — Муртаза Шаданию (как считает следствие, он вел слежку за Иваньковым), в апреле — заочно арестовал предполагаемого организатора убийства Илью Симонию, объявленного в международный розыск. В мае под стражу взяли Джамбула Джанашию, который, по данным следствия, в день убийства был на месте преступления и обеспечивал связь исполнителей с организаторами.Еще один соучастник убийства — неоднократно судимый Каха Газзаев. С 2017 года он отбывает наказание за другое преступление.
https://ria.ru/20201218/avtoritet-1589866236.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), вячеслав иваньков, скончался криминальный авторитет япончик, происшествия

СК установил личности предполагаемых убийц Япончика

10:50 19.01.2021 (обновлено: 13:01 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КалинниковВячеслав Иваньков по кличке Япончик
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Суд заочно арестовал двух исполнителей убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик, совершенного в 2009 году в Москве, сообщила пресс-служба СК.
"Установлены лица, являющиеся исполнителями убийства Вячеслава Иванькова. <...> Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство — России и Республики Абхазия", — говорится в сообщении.
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Их заочно обвинили в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия. Обоих фигурантов дела объявили в международный розыск, суд вынес решение об их заочном аресте.
По версии следствия, именно Бутба стрелял в Иванькова. Папава в этот момент также находился на месте происшествия, но был в другой, угнанной, машине — он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова.
Как утверждают следователи, после убийства Бутба и Папава уехали в Абхазию и находятся там до сих пор. Решается вопрос об их экстрадиции в Россию.
В конце июня 2009 года Иванькова тяжело ранил снайпер, когда тот выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. Через несколько месяцев криминальный авторитет скончался.
В феврале 2020-го суд отправил под стражу одного из обвиняемых по этому делу — Муртаза Шаданию (как считает следствие, он вел слежку за Иваньковым), в апреле — заочно арестовал предполагаемого организатора убийства Илью Симонию, объявленного в международный розыск. В мае под стражу взяли Джамбула Джанашию, который, по данным следствия, в день убийства был на месте преступления и обеспечивал связь исполнителей с организаторами.
Еще один соучастник убийства — неоднократно судимый Каха Газзаев. С 2017 года он отбывает наказание за другое преступление.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вячеслав ИваньковСкончался криминальный авторитет ЯпончикПроисшествия
 
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