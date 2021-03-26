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Дело об убийстве Япончика рассмотрят присяжные
Дело об убийстве Япончика рассмотрят присяжные
Мосгорсуд рассмотрит с участием присяжных заседателей уголовное дело об убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщили РИА Новости РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T13:41
2021-03-26T13:41
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
московский городской суд
вячеслав иваньков
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит с участием присяжных заседателей уголовное дело об убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В Московском городском суде прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении Джанашия Д.Х., Шадания М.Х. Судом удовлетворено ходатайство стороны защиты о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Отбор назначен на 14 апреля", - рассказал собеседник агентства.По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова, для этого он привлек Каху Газзаева, Муртази Шаданию, Джамбулу Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", а также мобильные телефоны, полагает следствие.Выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, злоумышленники выбрали для стрельбы наиболее удобное место неподалеку от него, по указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за потерпевшим, отмечает СК.Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана, полагает следствие. Япончик скончался от ран 9 октября 2009 года в больнице.В Генпрокуратуре уточнили, что Газзаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.
https://ria.ru/20210120/podozrevaemye-1593810519.html
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следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, московский городской суд, вячеслав иваньков, москва, происшествия

Дело об убийстве Япончика рассмотрят присяжные

13:41 26.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КалинниковВячеслав Иваньков по кличке Япончик
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит с участием присяжных заседателей уголовное дело об убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Московском городском суде прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении Джанашия Д.Х., Шадания М.Х. Судом удовлетворено ходатайство стороны защиты о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Отбор назначен на 14 апреля", - рассказал собеседник агентства.
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова, для этого он привлек Каху Газзаева, Муртази Шаданию, Джамбулу Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", а также мобильные телефоны, полагает следствие.
Выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, злоумышленники выбрали для стрельбы наиболее удобное место неподалеку от него, по указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за потерпевшим, отмечает СК.
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Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана, полагает следствие. Япончик скончался от ран 9 октября 2009 года в больнице.
В Генпрокуратуре уточнили, что Газзаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФМосковский городской судВячеслав ИваньковМоскваПроисшествия
 
 
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