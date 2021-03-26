https://ria.ru/20210326/prisyazhnye-1602970245.html

Дело об убийстве Япончика рассмотрят присяжные

Дело об убийстве Япончика рассмотрят присяжные

Мосгорсуд рассмотрит с участием присяжных заседателей уголовное дело об убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщили РИА Новости РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T13:41

2021-03-26T13:41

2021-03-26T13:41

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

московский городской суд

вячеслав иваньков

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит с участием присяжных заседателей уголовное дело об убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В Московском городском суде прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении Джанашия Д.Х., Шадания М.Х. Судом удовлетворено ходатайство стороны защиты о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Отбор назначен на 14 апреля", - рассказал собеседник агентства.По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова, для этого он привлек Каху Газзаева, Муртази Шаданию, Джамбулу Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", а также мобильные телефоны, полагает следствие.Выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, злоумышленники выбрали для стрельбы наиболее удобное место неподалеку от него, по указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за потерпевшим, отмечает СК.Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана, полагает следствие. Япончик скончался от ран 9 октября 2009 года в больнице.В Генпрокуратуре уточнили, что Газзаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.

https://ria.ru/20210120/podozrevaemye-1593810519.html

https://ria.ru/20210324/avtoritet-1602595773.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, московский городской суд, вячеслав иваньков, москва, происшествия