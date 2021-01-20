https://ria.ru/20210120/podozrevaemye-1593810519.html

Абхазия отказалась выдать России подозреваемых в убийстве Япончика

Абхазия отказалась выдать России подозреваемых в убийстве Япончика

Абхазия не может выдать своих граждан, осужденных за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик, заявили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T12:14

2021-01-20T12:14

2021-01-20T13:18

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вячеслав иваньков

абхазия

смерть криминального авторитета япончика

происшествия

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СУХУМ, 20 янв — РИА Новости. Абхазия не может выдать своих граждан, осужденных за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик, заявили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры республики."Конституцией Республики Абхазии и уголовно-процессуальным законодательством запрещено выдавать граждан Абхазии иностранному государству для осуществления уголовного преследования", — уточнили в ведомстве, комментируя запрос о правовой помощи, полученный от российской Генпрокуратуры.Согласно законам Абхазии и межгосударственному договору, подписанному с Москвой, граждан республики можно привлечь к уголовной ответственности, если российские органы направят соответствующие материалы уголовного дела.Ранее суд заочно арестовал двух исполнителей убийства Япончика в июле 2009 года. Ими оказались Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное — абхазское и российское — гражданство. По версии Следственного комитета, именно Бутба, находясь в кузове грузовика, застрелил из снайперской винтовки Иванькова, который в тот момент выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. Папава тем временем сидел в другой, угнанной, машине: он прикрывал отход киллера и был готов начать стрелять в случае преследования.Остальные ранее установленные и арестованные соучастники преступления — Муртаз Шадания, Илья Симония и Джамбул Джанашия — занимались организацией, перевозкой и хранением оружия, а также следили за Япончиком. После убийства Бутба и Папава уехали в Абхазию и, по некоторым данным, до сих пор находятся на ее территории. Российские органы прорабатывают вопрос об их экстрадиции.Как отмечал заместитель главы СК Ростислав Рассохов, мотивом убийства Иванькова стала личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо).

https://ria.ru/20200206/1564360552.html

https://ria.ru/20201209/yaponchik-1588321214.html

россия

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), вячеслав иваньков, абхазия, смерть криминального авторитета япончика, происшествия