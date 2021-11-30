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Межгосударственные отношения России и Вьетнама
Межгосударственные отношения России и Вьетнама - РИА Новости, 30.11.2021
Межгосударственные отношения России и Вьетнама
Дипломатические отношения между СССР и Социалистической республикой Вьетнам установлены 30 января 1950 года. О признании Российской Федерации Вьетнам заявил 27... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T03:46
2021-11-30T03:46
справки
вьетнам
вячеслав володин
нгуен суан фук
нгуен тхи ким нган
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Дипломатические отношения между СССР и Социалистической республикой Вьетнам установлены 30 января 1950 года. О признании Российской Федерации Вьетнам заявил 27 декабря 1991 года.Вьетнам — один из ключевых партнеров Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-вьетнамские отношения носят традиционно дружественный характер.Двусторонняя договорно-правовая база насчитывает более восьмидесяти документов, в том числе основополагающие — Договор об основах дружественных отношений (1994 год) и Декларация о стратегическом партнерстве в XXI веке (2001 год). В июле 2012 года стратегическое партнерство России и Вьетнама приобрело статус всеобъемлющего. Поддерживается интенсивный политический диалог на высшем и высоком уровнях. Вьетнам — единственное государство в Юго-Восточной Азии, которое пять раз посетил президент России (Владимир Путин — в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах; Дмитрий Медведев — в 2010 году).28 июня — 1 июня 2017 года президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг посетил Россию с официальным визитом.В ходе переговоров лидеры двух стран особое внимание уделили вопросам расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, практической реализации соглашения о свободной торговле между государствами — членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом. Состоялся также обмен мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов.6 сентября 2018 года состоялся официальный визит в Россию генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались актуальные вопросы российско-вьетнамского взаимодействия и региональная проблематика.В мае 2019 года Россию с визитом посетил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук. В ходе визита он был принят президентом России Владимиром Путиным. Состоялись также переговоры с премьер-министром России (2012-2020) Дмитрием Медведевым. Главы правительств приняли участие в торжественной церемонии открытия перекрестного Года России и Вьетнама в московском концертном зале "Зарядье". В рамках визита премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук также встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Руководители государств и правительств регулярно встречаются в рамках многосторонних мероприятий. В ноябре 2017 года состоялись встречи президентов двух стран "на полях" саммита форума АТЭС в Дананге (Вьетнам), а также глав правительств – в ходе Восточноазиатского саммита в Маниле (Филиппины).22-23 марта 2018 года Вьетнам с рабочим визитом посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Состоялись его переговоры с министром иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минем. Сергей Лавров также был принят президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.24-25 февраля 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Хошимин (Вьетнам), где принял участие в конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире". "На полях" мероприятия состоялась краткие беседы Сергея Лаврова с членом Политбюро ЦК Компартии Вьетнама, секретарем Комитета КПВ Хошимина Нгуен Тхиен Няном и исполняющим обязанности министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном. 31 июля 2019 года в Бангкоке "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН состоялась беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра правительства, министром иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минем. 25-28 сентября 2021 года Россию с официальным визитом посетил министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон. Состоялись переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и рабочая встреча с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко.Российско-вьетнамские связи активно развиваются по межпарламентской и межпартийной линиям, поддерживаются рабочие контакты между министерствами и ведомствами, на региональном уровне.В декабре 2019 года состоялся визит в Россию председателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. Состоялись встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. В рамках визита Нгуен Тхи Ким Нган посетила Татарстан, где встретилась с президентом республики Рустамом Миннихановым. 16-17 марта 2021 года Вьетнам с рабочим визитом посетил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. В рамках визита состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама, президентом республики Нгуен Фу Чонгом и с премьер-министром страны Нгуен Суан Фуком. Патрушев также провел двустороннюю встречу с начальником Генштаба Вьетнама Фан Ван Зянгом. В ходе визита Николай Патрушев принял в среду участие в церемонии открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Ханое. Близость подходов Москвы и Ханоя к актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня позволяет осуществлять эффективную координацию действий на ведущих международных площадках, в первую очередь в рамках ООН, ее структурных подразделений, а также действующих в АТР многосторонних форумов.Одной из ключевых сфер двусторонних отношений является торгово-экономическое сотрудничество, которое динамично развивается в последние годы. Во многом это стало возможным благодаря реализации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом (вступило в силу 5 октября 2016 года). В 2020 году товарооборот двух стран достиг 5,67 миллиарда долларов (в 2019 году – 4,92 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 1,62 миллиарда долларов, импорт – 4,05 миллиарда долларов.По итогам января-сентября 2021 года объем взаимной торговли России и Вьетнама составил 4,76 миллиарда долларов (за аналогичный период 2020 года – 4,1 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт - 1,15 миллиарда долларов и импорт - 3,6 миллиарда долларов. Ключевые статьи российского экспорта – минеральное топливо, черные металлы, продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности (злаки, мясо, рыба, готовые пищевые продукты), удобрения, изделия из древесины и пластмассы; импорта – электроника и мобильные телефоны, текстиль и обувь, продовольствие и сельхозпродукция.Координирующий орган экономической кооперации – Межправительственная Российско-Вьетнамская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Очередное 23-е заседание прошло в октябре 2021 года в онлайн-формате. Стратегически важной отраслью сотрудничества двух стран является топливно-энергетический комплекс. Его флагман – совместное предприятие "Вьетсовпетро" (учреждено в 1981 году, участники – АО "Зарубежнефть" и Корпорация нефти и газа "Петровьетнам"). За период эксплуатации месторождений (с 1986 года) предприятие добыло почти 240 миллионов тонн нефти и 34,2 миллиарда кубометров природного газа. В 2010 году было подписано Межправсоглашение о продлении срока деятельности предприятия до 2030 года.В Ненецком автономном округе России с 2008 года добычу углеводородов ведет ООО "Совместная компания "Русвьетпетро". Накопленный объем добычи – около 30 миллионов тонн нефти.На континентальном шельфе Вьетнама работает также ПАО "Газпром" (в том числе в рамках совместной операционной компании "Вьетгазпром"). ПАО "НОВАТЭК" и АО "Зарубежнефть" в составе международного консорциума прорабатывают вопрос о подключении к проекту строительства терминала по приему сжиженного природного газа и газовой электростанции на юге Вьетнама.Новым перспективным направлением сотрудничества между странами является информационная безопасность, большие данные, электронное правительство и умные города. Российские ИТ-компании, включая ПАО "Ростелеком", АО "Лаборатория Касперского", ЗАО "Новый диск", АО "РТ Лабс", АО "Сфера", ООО 2РусАйТиЭкспорт", ООО "НТЦ "Протей" и ООО "Яндекс", заинтересованы в развитии профильного сотрудничества с вьетнамскими партнерами. Ведется работа по организации сборки отечественной автотехники ("КАМАЗ", "ГАЗ") в СРВ на основе межправительственного Протокола о поддержке производства во Вьетнаме моторных транспортных средств от 21 марта 2016 года.С 2006 года во Вьетнаме функционирует Совместный Вьетнамско-Российский банк (участники – ПАО Банк ВТБ и Банк инвестиций и развития Вьетнама) со штаб-квартирой в Ханое и сетью отделений по всей стране. Одно из перспективных направлений его работы – возможность использования во взаимных расчетах национальных валют. С конца 2019 года владельцы российской карты "Мир" могут расплачиваться ею на территории Вьетнама. Ожидается, что к весне 2022 года 80% соответствующей инфраструктуры Вьетнама будет принимать карты "Мир". Интенсивно развивается научно-технологическое сотрудничество, где более четверти века ведущие позиции занимает не имеющий мировых аналогов Совместный Российско-Вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр. Традиционный характер носят связи в области образования. Россия выделяет для граждан Вьетнама самую большую квоту среди всех стран дальнего зарубежья на бесплатное обучение в вузах — около одной тысячи в год.В течение многих лет в Ханое успешно действует Российский центр науки и культуры (РЦНК), главной задачей которого является содействие гуманитарным обменам между нашими странами.Продвижением русского языка во Вьетнаме активно занимаются РЦНК и Ханойский филиал Института русского языка им. А.С. Пушкина (ХФИРЯП). С 2010 года действуют созданные фондом "Русский мир" Русские центры в Ханое и Хошимине, а также Кабинеты русского языка во вьетнамской столице и в Дананге.По линии Минпросвещения России реализуется программа по направлению преподавателей русского языка в средние общеобразовательные учреждения Вьетнама.Россия и Вьетнам активно взаимодействуют в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. В марте 2021 года Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". В страну на безвозмездной основе было передано около 15 тысяч доз российской вакцины. РФПИ ведет переговоры с уполномоченными организациями Вьетнама о поставках 60 миллионов доз этого препарата, а также однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" после ее регистрации во Вьетнаме. Обсуждается возможность налаживания производства обеих вакцин вьетнамскими предприятиям.До пандемии Вьетнам был популярным местом массового отдыха россиян, а Россия набирала популярность среди вьетнамских туристов (в 2019 году – 572 тысячи и 59 тысяч человек соответственно). В апреле 2016 года в Ханое открылся туристический офис "Посети Россию", который представляет интересы Ростуризма во Вьетнаме и ряде других стран Юго-Восточной Азии.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, вьетнам, вячеслав володин, нгуен суан фук, нгуен тхи ким нган, россия
03:46 30.11.2021
 

Межгосударственные отношения России и Вьетнама

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук в концертном зале "Зарядье"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук в концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дипломатические отношения между СССР и Социалистической республикой Вьетнам установлены 30 января 1950 года. О признании Российской Федерации Вьетнам заявил 27 декабря 1991 года.
Вьетнам — один из ключевых партнеров Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-вьетнамские отношения носят традиционно дружественный характер.
Двусторонняя договорно-правовая база насчитывает более восьмидесяти документов, в том числе основополагающие — Договор об основах дружественных отношений (1994 год) и Декларация о стратегическом партнерстве в XXI веке (2001 год). В июле 2012 года стратегическое партнерство России и Вьетнама приобрело статус всеобъемлющего. Поддерживается интенсивный политический диалог на высшем и высоком уровнях. Вьетнам — единственное государство в Юго-Восточной Азии, которое пять раз посетил президент России (Владимир Путин — в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах; Дмитрий Медведев — в 2010 году).
28 июня — 1 июня 2017 года президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг посетил Россию с официальным визитом.
В ходе переговоров лидеры двух стран особое внимание уделили вопросам расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, практической реализации соглашения о свободной торговле между государствами — членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом. Состоялся также обмен мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов.
6 сентября 2018 года состоялся официальный визит в Россию генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались актуальные вопросы российско-вьетнамского взаимодействия и региональная проблематика.
В мае 2019 года Россию с визитом посетил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук. В ходе визита он был принят президентом России Владимиром Путиным. Состоялись также переговоры с премьер-министром России (2012-2020) Дмитрием Медведевым. Главы правительств приняли участие в торжественной церемонии открытия перекрестного Года России и Вьетнама в московском концертном зале "Зарядье".
В рамках визита премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук также встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Руководители государств и правительств регулярно встречаются в рамках многосторонних мероприятий. В ноябре 2017 года состоялись встречи президентов двух стран "на полях" саммита форума АТЭС в Дананге (Вьетнам), а также глав правительств – в ходе Восточноазиатского саммита в Маниле (Филиппины).
22-23 марта 2018 года Вьетнам с рабочим визитом посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Состоялись его переговоры с министром иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минем. Сергей Лавров также был принят президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.
24-25 февраля 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Хошимин (Вьетнам), где принял участие в конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире". "На полях" мероприятия состоялась краткие беседы Сергея Лаврова с членом Политбюро ЦК Компартии Вьетнама, секретарем Комитета КПВ Хошимина Нгуен Тхиен Няном и исполняющим обязанности министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном.
31 июля 2019 года в Бангкоке "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН состоялась беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра правительства, министром иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минем.
25-28 сентября 2021 года Россию с официальным визитом посетил министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон. Состоялись переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и рабочая встреча с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко.
Российско-вьетнамские связи активно развиваются по межпарламентской и межпартийной линиям, поддерживаются рабочие контакты между министерствами и ведомствами, на региональном уровне.
В декабре 2019 года состоялся визит в Россию председателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. Состоялись встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
В рамках визита Нгуен Тхи Ким Нган посетила Татарстан, где встретилась с президентом республики Рустамом Миннихановым.
16-17 марта 2021 года Вьетнам с рабочим визитом посетил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. В рамках визита состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама, президентом республики Нгуен Фу Чонгом и с премьер-министром страны Нгуен Суан Фуком.
Патрушев также провел двустороннюю встречу с начальником Генштаба Вьетнама Фан Ван Зянгом.
В ходе визита Николай Патрушев принял в среду участие в церемонии открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Ханое.
Близость подходов Москвы и Ханоя к актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня позволяет осуществлять эффективную координацию действий на ведущих международных площадках, в первую очередь в рамках ООН, ее структурных подразделений, а также действующих в АТР многосторонних форумов.
Одной из ключевых сфер двусторонних отношений является торгово-экономическое сотрудничество, которое динамично развивается в последние годы. Во многом это стало возможным благодаря реализации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом (вступило в силу 5 октября 2016 года).
В 2020 году товарооборот двух стран достиг 5,67 миллиарда долларов (в 2019 году – 4,92 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 1,62 миллиарда долларов, импорт – 4,05 миллиарда долларов.
По итогам января-сентября 2021 года объем взаимной торговли России и Вьетнама составил 4,76 миллиарда долларов (за аналогичный период 2020 года – 4,1 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт - 1,15 миллиарда долларов и импорт - 3,6 миллиарда долларов.
Ключевые статьи российского экспорта – минеральное топливо, черные металлы, продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности (злаки, мясо, рыба, готовые пищевые продукты), удобрения, изделия из древесины и пластмассы; импорта – электроника и мобильные телефоны, текстиль и обувь, продовольствие и сельхозпродукция.
Координирующий орган экономической кооперации – Межправительственная Российско-Вьетнамская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Очередное 23-е заседание прошло в октябре 2021 года в онлайн-формате.
Стратегически важной отраслью сотрудничества двух стран является топливно-энергетический комплекс. Его флагман – совместное предприятие "Вьетсовпетро" (учреждено в 1981 году, участники – АО "Зарубежнефть" и Корпорация нефти и газа "Петровьетнам"). За период эксплуатации месторождений (с 1986 года) предприятие добыло почти 240 миллионов тонн нефти и 34,2 миллиарда кубометров природного газа. В 2010 году было подписано Межправсоглашение о продлении срока деятельности предприятия до 2030 года.
В Ненецком автономном округе России с 2008 года добычу углеводородов ведет ООО "Совместная компания "Русвьетпетро". Накопленный объем добычи – около 30 миллионов тонн нефти.
На континентальном шельфе Вьетнама работает также ПАО "Газпром" (в том числе в рамках совместной операционной компании "Вьетгазпром"). ПАО "НОВАТЭК" и АО "Зарубежнефть" в составе международного консорциума прорабатывают вопрос о подключении к проекту строительства терминала по приему сжиженного природного газа и газовой электростанции на юге Вьетнама.
Новым перспективным направлением сотрудничества между странами является информационная безопасность, большие данные, электронное правительство и умные города. Российские ИТ-компании, включая ПАО "Ростелеком", АО "Лаборатория Касперского", ЗАО "Новый диск", АО "РТ Лабс", АО "Сфера", ООО 2РусАйТиЭкспорт", ООО "НТЦ "Протей" и ООО "Яндекс", заинтересованы в развитии профильного сотрудничества с вьетнамскими партнерами.
Ведется работа по организации сборки отечественной автотехники ("КАМАЗ", "ГАЗ") в СРВ на основе межправительственного Протокола о поддержке производства во Вьетнаме моторных транспортных средств от 21 марта 2016 года.
С 2006 года во Вьетнаме функционирует Совместный Вьетнамско-Российский банк (участники – ПАО Банк ВТБ и Банк инвестиций и развития Вьетнама) со штаб-квартирой в Ханое и сетью отделений по всей стране. Одно из перспективных направлений его работы – возможность использования во взаимных расчетах национальных валют. С конца 2019 года владельцы российской карты "Мир" могут расплачиваться ею на территории Вьетнама. Ожидается, что к весне 2022 года 80% соответствующей инфраструктуры Вьетнама будет принимать карты "Мир".
Интенсивно развивается научно-технологическое сотрудничество, где более четверти века ведущие позиции занимает не имеющий мировых аналогов Совместный Российско-Вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр.
Традиционный характер носят связи в области образования. Россия выделяет для граждан Вьетнама самую большую квоту среди всех стран дальнего зарубежья на бесплатное обучение в вузах — около одной тысячи в год.
В течение многих лет в Ханое успешно действует Российский центр науки и культуры (РЦНК), главной задачей которого является содействие гуманитарным обменам между нашими странами.
Продвижением русского языка во Вьетнаме активно занимаются РЦНК и Ханойский филиал Института русского языка им. А.С. Пушкина (ХФИРЯП).
С 2010 года действуют созданные фондом "Русский мир" Русские центры в Ханое и Хошимине, а также Кабинеты русского языка во вьетнамской столице и в Дананге.
По линии Минпросвещения России реализуется программа по направлению преподавателей русского языка в средние общеобразовательные учреждения Вьетнама.
Россия и Вьетнам активно взаимодействуют в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. В марте 2021 года Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
В страну на безвозмездной основе было передано около 15 тысяч доз российской вакцины. РФПИ ведет переговоры с уполномоченными организациями Вьетнама о поставках 60 миллионов доз этого препарата, а также однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" после ее регистрации во Вьетнаме. Обсуждается возможность налаживания производства обеих вакцин вьетнамскими предприятиям.
До пандемии Вьетнам был популярным местом массового отдыха россиян, а Россия набирала популярность среди вьетнамских туристов (в 2019 году – 572 тысячи и 59 тысяч человек соответственно). В апреле 2016 года в Ханое открылся туристический офис "Посети Россию", который представляет интересы Ростуризма во Вьетнаме и ряде других стран Юго-Восточной Азии.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВьетнамВячеслав ВолодинНгуен Суан ФукНгуен Тхи Ким НганРоссия
 
 
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