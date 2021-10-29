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https://ria.ru/20211029/vizit-1756900949.html
Россия и Вьетнам обсудили подготовку визита на высшем уровне
Россия и Вьетнам обсудили подготовку визита на высшем уровне - РИА Новости, 29.10.2021
Россия и Вьетнам обсудили подготовку визита на высшем уровне
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и вице-премьер Вьетнама Ле Ван Тхань провели заседание российско-вьетнамской межправительственной комиссии по... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:13
2021-10-29T17:13
в мире
вьетнам
евразийский экономический союз
карта "мир"
дмитрий чернышенко
россия
вакцина "спутник v"
вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и вице-премьер Вьетнама Ле Ван Тхань провели заседание российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству для подготовки визита на высшем уровне, говорится в сообщении аппарата вице-премьера Чернышенко."Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и вице-премьер правительства Вьетнама Ле Ван Тхань провели переговоры в рамках 23-го заседания Российско-Вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству... Чернышенко отметил, что сегодняшнее заседание... является важным этапом подготовки к визиту президента Вьетнама в Россию, намеченному на конец 2021 года", - говорится в сообщении.Стороны подчеркнули продолжающиеся, несмотря на воздействие пандемии, политические обмены и контакты между двумя странами в онлайн-формате. Также продолжало эффективно осуществляться сотрудничество в областях представляющих взаимный интерес, таких как энергетика, нефть и газ, промышленность и сельское хозяйство."В этом году мы отмечаем пятилетие вступления в силу соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. Это важная веха, которая требует тщательного анализа достигнутых результатов во взаимной торговле России и Вьетнама. Осуществляется взаимодействие в инвестиционной сфере. Россия реализует инвестиционные проекты во Вьетнаме, вьетнамские партнёры активно инвестируют в российский рынок", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.Добавляется, что российская сторона отдельно акцентировала внимание на барьерах, мешающих дальнейшему наращиванию российского экспорта, а также заручилась поддержкой вьетнамской стороны в реализации совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве. Также, стороны договорились о скорейшем завершении всех внутригосударственных процедур по проекту строительства Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме для выхода на подписание контракта по подготовке технико-экономического обоснования проекта уже в начале 2022 года.Кроме того, в ходе заседания подчеркивались успехи по внедрению карты "Мир" в платёжную систему Вьетнама. Ожидается, что к весне 2022 года 80% соответствующей инфраструктуры Вьетнама будет принимать карты "Мир", что сделает пребывание российских туристов в этой стране более комфортным."Российская сторона подтвердила готовность к оперативным и масштабным поставкам вакцины "Спутник Лайт" во Вьетнам в приоритетном порядке после регистрации препарата во Вьетнаме. Для этих целей уже зарезервировано 8 миллионов доз вакцины. При этом общий объём достигнутых соглашений о поставках "Спутник V" и "Спутник Лайт" в страну превышает 60 миллионов доз", - также говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211014/vetnam-1754564129.html
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в мире, вьетнам, евразийский экономический союз, карта "мир", дмитрий чернышенко, россия, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
17:13 29.10.2021
 
Россия и Вьетнам обсудили подготовку визита на высшем уровне

Вице-премьер Чернышенко обсудил с вьетнамским коллегой подготовку визита на высшем уровне

© Фото : Правительство РФ/Андрей Рогатко23-е заседание Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и найчно-теническому сотрудничеству
23-е заседание Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и найчно-теническому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Фото : Правительство РФ/Андрей Рогатко
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и вице-премьер Вьетнама Ле Ван Тхань провели заседание российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству для подготовки визита на высшем уровне, говорится в сообщении аппарата вице-премьера Чернышенко.
"Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и вице-премьер правительства Вьетнама Ле Ван Тхань провели переговоры в рамках 23-го заседания Российско-Вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству... Чернышенко отметил, что сегодняшнее заседание... является важным этапом подготовки к визиту президента Вьетнама в Россию, намеченному на конец 2021 года", - говорится в сообщении.
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Стороны подчеркнули продолжающиеся, несмотря на воздействие пандемии, политические обмены и контакты между двумя странами в онлайн-формате. Также продолжало эффективно осуществляться сотрудничество в областях представляющих взаимный интерес, таких как энергетика, нефть и газ, промышленность и сельское хозяйство.
"В этом году мы отмечаем пятилетие вступления в силу соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. Это важная веха, которая требует тщательного анализа достигнутых результатов во взаимной торговле России и Вьетнама. Осуществляется взаимодействие в инвестиционной сфере. Россия реализует инвестиционные проекты во Вьетнаме, вьетнамские партнёры активно инвестируют в российский рынок", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.
© Фото : Правительство РФ/Андрей Рогатко23-е заседание Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и найчно-теническому сотрудничеству
23-е заседание Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и найчно-теническому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Фото : Правительство РФ/Андрей Рогатко
23-е заседание Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и найчно-теническому сотрудничеству
Добавляется, что российская сторона отдельно акцентировала внимание на барьерах, мешающих дальнейшему наращиванию российского экспорта, а также заручилась поддержкой вьетнамской стороны в реализации совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве. Также, стороны договорились о скорейшем завершении всех внутригосударственных процедур по проекту строительства Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме для выхода на подписание контракта по подготовке технико-экономического обоснования проекта уже в начале 2022 года.
Кроме того, в ходе заседания подчеркивались успехи по внедрению карты "Мир" в платёжную систему Вьетнама. Ожидается, что к весне 2022 года 80% соответствующей инфраструктуры Вьетнама будет принимать карты "Мир", что сделает пребывание российских туристов в этой стране более комфортным.
"Российская сторона подтвердила готовность к оперативным и масштабным поставкам вакцины "Спутник Лайт" во Вьетнам в приоритетном порядке после регистрации препарата во Вьетнаме. Для этих целей уже зарезервировано 8 миллионов доз вакцины. При этом общий объём достигнутых соглашений о поставках "Спутник V" и "Спутник Лайт" в страну превышает 60 миллионов доз", - также говорится в сообщении.
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В миреВьетнамЕвразийский экономический союзКарта "Мир"Дмитрий ЧернышенкоРоссияВакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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