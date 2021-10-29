https://ria.ru/20211029/vizit-1756900949.html

Россия и Вьетнам обсудили подготовку визита на высшем уровне

Россия и Вьетнам обсудили подготовку визита на высшем уровне - РИА Новости, 29.10.2021

Россия и Вьетнам обсудили подготовку визита на высшем уровне

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и вице-премьер Вьетнама Ле Ван Тхань провели заседание российско-вьетнамской межправительственной комиссии по... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:13

2021-10-29T17:13

2021-10-29T17:13

в мире

вьетнам

евразийский экономический союз

карта "мир"

дмитрий чернышенко

россия

вакцина "спутник v"

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и вице-премьер Вьетнама Ле Ван Тхань провели заседание российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству для подготовки визита на высшем уровне, говорится в сообщении аппарата вице-премьера Чернышенко."Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и вице-премьер правительства Вьетнама Ле Ван Тхань провели переговоры в рамках 23-го заседания Российско-Вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству... Чернышенко отметил, что сегодняшнее заседание... является важным этапом подготовки к визиту президента Вьетнама в Россию, намеченному на конец 2021 года", - говорится в сообщении.Стороны подчеркнули продолжающиеся, несмотря на воздействие пандемии, политические обмены и контакты между двумя странами в онлайн-формате. Также продолжало эффективно осуществляться сотрудничество в областях представляющих взаимный интерес, таких как энергетика, нефть и газ, промышленность и сельское хозяйство."В этом году мы отмечаем пятилетие вступления в силу соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. Это важная веха, которая требует тщательного анализа достигнутых результатов во взаимной торговле России и Вьетнама. Осуществляется взаимодействие в инвестиционной сфере. Россия реализует инвестиционные проекты во Вьетнаме, вьетнамские партнёры активно инвестируют в российский рынок", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.Добавляется, что российская сторона отдельно акцентировала внимание на барьерах, мешающих дальнейшему наращиванию российского экспорта, а также заручилась поддержкой вьетнамской стороны в реализации совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве. Также, стороны договорились о скорейшем завершении всех внутригосударственных процедур по проекту строительства Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме для выхода на подписание контракта по подготовке технико-экономического обоснования проекта уже в начале 2022 года.Кроме того, в ходе заседания подчеркивались успехи по внедрению карты "Мир" в платёжную систему Вьетнама. Ожидается, что к весне 2022 года 80% соответствующей инфраструктуры Вьетнама будет принимать карты "Мир", что сделает пребывание российских туристов в этой стране более комфортным."Российская сторона подтвердила готовность к оперативным и масштабным поставкам вакцины "Спутник Лайт" во Вьетнам в приоритетном порядке после регистрации препарата во Вьетнаме. Для этих целей уже зарезервировано 8 миллионов доз вакцины. При этом общий объём достигнутых соглашений о поставках "Спутник V" и "Спутник Лайт" в страну превышает 60 миллионов доз", - также говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211014/vetnam-1754564129.html

https://ria.ru/20211026/ekonomika-1756369042.html

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в мире, вьетнам, евразийский экономический союз, карта "мир", дмитрий чернышенко, россия, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"