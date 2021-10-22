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Межгосударственные отношения России и Израиля
Межгосударственные отношения России и Израиля - РИА Новости, 22.10.2021
Межгосударственные отношения России и Израиля
Дипломатические отношения между СССР и Израилем установлены в мае 1948 года. В июне 1967 года дипотношения были прерваны. В 1987 году возобновлены отношения по... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T00:11
2021-10-22T00:11
справки
израиль
россия
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Дипломатические отношения между СССР и Израилем установлены в мае 1948 года. В июне 1967 года дипотношения были прерваны. В 1987 году возобновлены отношения по консульской линии, а в октябре 1991 года дипотношения были восстановлены в полном объеме. В декабре 1991 года открыты израильское посольство в Москве и российское посольство в Тель-Авиве. Между Россией и Израилем поддерживается активный политический диалог. Сложилась практика регулярных политических консультаций, осуществляется делегационный обмен на различных уровнях. В апреле 2005 года президент России Владимир Путин совершил визит в Израиль. Это был первый визит главы российского государства в Израиль.В июне 2012 года президент России Владимир Путин в рамках двухдневного ближневосточного турне вновь посетил Израиль. 23 января 2020 года президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Израиль, где принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста.Владимир Путин вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент "Свеча памяти" в честь героических жителей и защитников блокадного Ленинграда. Президент России также выступил с речью на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" и вручил орден Мужества родственнице Леона Фельдгендлера – героя восстания узников лагеря смерти Собибор. Кроме того, состоялись отдельные встречи Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом страны Реувеном Ривлином. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху семнадцать раз посещал Россию: в сентябре 2009 года, феврале 2010 года, марте 2011 года, мае и ноябре 2013 года, сентябре 2015 года, апреле и июне 2016 года, марте и августе 2017 года, январе, мае и июле 2018 года, феврале, апреле и сентябре 2019 года, январе 2020 года.В ходе рабочего визита в мае 2018 года вместе с президентом России Владимиром Путиным Нетаньяху присутствовал на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и шествии "Бессмертного полка". В этот же день состоялись его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Вопросы двустороннего сотрудничества, актуальная международная и региональная проблематика обсуждались в ходе в ходе встреч в июле 2018 года и в феврале 2019 года. В ходе краткого рабочего визита Биньямина Нетаньяху в апреле 2019 года одной из основных тем переговоров стала ситуация в Сирии. В завершении визита Нетаньяху в министерстве обороны РФ прошла торжественная церемония, в ходе которой состоялась "символическая" передача комбинезона и армейских ботинок танкиста Захарии Баумеля, чье тело было найдено в Сирии российскими военными. Баумель считался пропавшим без вести почти 37 лет – после боя с сирийскими войсками у ливанского селения Султан-Яакуб в 1982 году. Россия оказала помощь в поиске погибшего военнослужащего. Тело Баумеля было доставлено в Израиль накануне визита Нетаньяху в Москву. 30 января 2020 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прибыл в Россию с кратким рабочим визитом Нетаньяху на встрече с президентом РФ отметил, что Владимир Путин стал первым мировым лидером, с которым он встречается после визита в США для обсуждения "сделки века" (план палестино-израильского мирного урегулирования), предложенной Дональдом Трампом, и заявил, что хотел бы услышать мнение российского президента. Президент РФ Владимир Путин в начале встречи сообщил Биньямину Нетаньяху о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар.Израильтянка была осуждена на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша – наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей, о контрабанде она не помышляла. Позднее в ходатайстве о помиловании на имя президента израильтянка частично признала свою вину. С просьбой помиловать Иссахар к Владимиру Путину обращались глава Израиля Реувен Ривлин и премьер Биньямин Нетаньяху. Во время визита российского президента в Иерусалим с ним встретилась мать осужденной и попросила помочь вернуть дочь домой.В ноябре 2015 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели переговоры "на полях" конференции ООН по вопросам изменения климата в Париже. В ноябре 2018 года лидеры встретились там же "на полях" мемориальных мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.Президент Израиля (2014-2021) Реувен Ривлин посетил Россию в марте 2016 года. В рамках визита состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Президент Израиля также встретился с премьер-министром России (2012-2020) Дмитрием Медведевым и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.10 ноября 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил с визитом Израиль. В рамках визита Медведев встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлином и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе российско-израильских переговоров значительное внимание было уделено экономике. По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних межведомственных документов. В ходе визита Дмитрий Медведев также посетил расположенный в пригороде Тель-Авива сельскохозяйственный научно-исследовательский Центр имени Волкани при министерстве сельского хозяйства этой страны. Между двумя странами сложилась практика регулярных политических консультаций на уровне внешнеполитических ведомств.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посещал Израиль в сентябре 2004 года, октябре 2005 года, сентябре 2006 года, июне 2007 года, марте 2008 года, феврале 2009 года, июне 2010 года и в июле 2018 года в рамках рабочих поездок по странам Ближнего Востока.В 2019 году министр иностранных дел Сергей Лавров и министр иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем провели встречу в сентябре "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и в декабре в Риме "на полях" международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".26 октября 2020 года в ходе рабочего визита в Грецию министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Израиля Габриэлем Ашкенази. 17 марта 2021 года Габриэль Ашкенази посетил Москву с рабочим визитом. 9 сентября 2021 года Москву с рабочим визитом посетил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.В феврале 2016 года Израиль с рабочим визитом посетила делегация Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко. В июне 2017 года Москву с рабочим визитом посетил спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн. Поддерживаются тесные контакты по линии советов безопасности двух стран.24-25 июня 2019 года секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев посетил с визитом Израиль. Состоялась встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Николай Патрушев также принял участие в трехсторонних переговорах по Сирии с участием помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата. Отношения РФ и Израиля подверглись испытанию после катастрофы с российским самолетом Ил-20. Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября 2018 года при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.В Тель-Авиве не соглашаются с российской версией гибели Ил-20, согласно которой израильские военные использовали самолет как прикрытие при налете на Сирию и, вопреки договоренностям, не предупредили заблаговременно о действиях своей авиации.Израиль – важный торгово-экономический партнер России. Двусторонние связи охватывают все направления – промышленность, агропромышленный комплекс, высокие технологии, военно-техническое сотрудничество.В 2020 году внешнеторговый оборот России и Израиля составил 2,2 миллиарда долларов (в 2019 году – 2,25 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 1,3 миллиарда долларов и импорт – 827,0 миллионов долларов.По итогам января-августа 2021 года оборот взаимной торговли двух стран составил 1,7 миллиарда долларов (за аналогичный период 2020 года – 1,15 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 1,2 миллиарда долларов и импорт – 505,1 миллиона долларов. Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, драгоценные металлы и камни, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них и другие товары. Импорт представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, продукцией химической промышленности и др.В активной фазе находятся переговоры по созданию зоны свободной торговли. Важный фактор ускорения взаимной торговли – запуск проекта "Зеленый коридор", предполагающий выстраивание механизма обмена информацией о перемещаемых товарах, грузах, транспортных средствах. С 1995 года успешно работает Смешанная российско-израильская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Очередное заседание межправкомиссии прошло в октябре 2018 года в Иерусалиме. Одно из важных мест в системе российско-израильского взаимодействия занимает сотрудничество в гуманитарной области. Среди динамичных направлений двустороннего сотрудничества в этой области – культурные обмены, гастроли, выставки, фестивали.Россия и Израиль наращивают взаимодействие в сфере образования. Были подписаны договор и соглашение о сотрудничестве между учеными двух стран.В Москве и Тель-Авиве функционируют культурные центры двух стран.До пандемии COVID-19 Россия традиционно входила в тройку лидеров по численности приезжающих в Израиль туристов. В 2018 году Израиль посетила 381 тысяча российских туристов. Этот показатель включал и круизных путешественников, и "однодневных" визитеров, прибывших на экскурсии из сопредельных стран (Иордании, Кипра, Египта). Гостями Израиля в 2019 году, по данным израильского министерства туризма, стали 318,1 тысячи российских туристов. "Однодневные" туристы и пассажиры круизных лайнеров в отчетность не попали. Немалая часть израильских граждан, в том числе тех, кто стоял у истоков возникновения государства Израиль, имеет российские корни. В стране живет более миллиона соотечественников. Они сохраняют русский язык, русскую культуру. В Израиле действует 21 организация русскоязычных соотечественников, в стране выходит множество газет на русском языке, ведут вещание более 150 русскоязычных эфирных и спутниковых телеканалов, радиостанций. Россию и Израиль связывает память о Второй мировой войне, о таком страшном преступлении нацизма, как Холокост. Среди его жертв миллионы евреев – граждан Советского Союза. В России чтят память жертв Холокоста. В Москве действуют Музей еврейского наследия и Холокоста, Мемориальная синагога на Поклонной горе. В Израиле, в городе Нетания, в июне 2012 года открыт Мемориал в честь победы над гитлеровской Германией. В январе 2020 года в Иерусалиме состоялось открытие памятника "Свеча памяти", посвященного героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда.В сентябре 2019 года в Москве впервые прошла конференция всемирной еврейской организации "Керен ха-Йесод". Благотворительная организация занимается финансированием образовательных, культурных и других проектов. На конференции выступил президент России Владимир Путин. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, израиль, россия
00:11 22.10.2021
 

Межгосударственные отношения России и Израиля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк Аллея Дружбы на территории Инновационного центра "Сколково"
 Аллея Дружбы на территории Инновационного центра Сколково - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дипломатические отношения между СССР и Израилем установлены в мае 1948 года. В июне 1967 года дипотношения были прерваны. В 1987 году возобновлены отношения по консульской линии, а в октябре 1991 года дипотношения были восстановлены в полном объеме. В декабре 1991 года открыты израильское посольство в Москве и российское посольство в Тель-Авиве.
Между Россией и Израилем поддерживается активный политический диалог. Сложилась практика регулярных политических консультаций, осуществляется делегационный обмен на различных уровнях. В апреле 2005 года президент России Владимир Путин совершил визит в Израиль. Это был первый визит главы российского государства в Израиль.
В июне 2012 года президент России Владимир Путин в рамках двухдневного ближневосточного турне вновь посетил Израиль.
23 января 2020 года президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Израиль, где принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста.
Владимир Путин вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент "Свеча памяти" в честь героических жителей и защитников блокадного Ленинграда. Президент России также выступил с речью на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" и вручил орден Мужества родственнице Леона Фельдгендлера – героя восстания узников лагеря смерти Собибор.
Кроме того, состоялись отдельные встречи Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом страны Реувеном Ривлином.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху семнадцать раз посещал Россию: в сентябре 2009 года, феврале 2010 года, марте 2011 года, мае и ноябре 2013 года, сентябре 2015 года, апреле и июне 2016 года, марте и августе 2017 года, январе, мае и июле 2018 года, феврале, апреле и сентябре 2019 года, январе 2020 года.
В ходе рабочего визита в мае 2018 года вместе с президентом России Владимиром Путиным Нетаньяху присутствовал на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и шествии "Бессмертного полка". В этот же день состоялись его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вопросы двустороннего сотрудничества, актуальная международная и региональная проблематика обсуждались в ходе в ходе встреч в июле 2018 года и в феврале 2019 года.
В ходе краткого рабочего визита Биньямина Нетаньяху в апреле 2019 года одной из основных тем переговоров стала ситуация в Сирии.
В завершении визита Нетаньяху в министерстве обороны РФ прошла торжественная церемония, в ходе которой состоялась "символическая" передача комбинезона и армейских ботинок танкиста Захарии Баумеля, чье тело было найдено в Сирии российскими военными. Баумель считался пропавшим без вести почти 37 лет – после боя с сирийскими войсками у ливанского селения Султан-Яакуб в 1982 году. Россия оказала помощь в поиске погибшего военнослужащего. Тело Баумеля было доставлено в Израиль накануне визита Нетаньяху в Москву.
30 января 2020 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прибыл в Россию с кратким рабочим визитом Нетаньяху на встрече с президентом РФ отметил, что Владимир Путин стал первым мировым лидером, с которым он встречается после визита в США для обсуждения "сделки века" (план палестино-израильского мирного урегулирования), предложенной Дональдом Трампом, и заявил, что хотел бы услышать мнение российского президента.
Президент РФ Владимир Путин в начале встречи сообщил Биньямину Нетаньяху о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар.
Израильтянка была осуждена на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша – наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей, о контрабанде она не помышляла. Позднее в ходатайстве о помиловании на имя президента израильтянка частично признала свою вину.
С просьбой помиловать Иссахар к Владимиру Путину обращались глава Израиля Реувен Ривлин и премьер Биньямин Нетаньяху. Во время визита российского президента в Иерусалим с ним встретилась мать осужденной и попросила помочь вернуть дочь домой.
В ноябре 2015 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели переговоры "на полях" конференции ООН по вопросам изменения климата в Париже. В ноябре 2018 года лидеры встретились там же "на полях" мемориальных мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.
Президент Израиля (2014-2021) Реувен Ривлин посетил Россию в марте 2016 года. В рамках визита состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Президент Израиля также встретился с премьер-министром России (2012-2020) Дмитрием Медведевым и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
10 ноября 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил с визитом Израиль. В рамках визита Медведев встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлином и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе российско-израильских переговоров значительное внимание было уделено экономике. По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних межведомственных документов. В ходе визита Дмитрий Медведев также посетил расположенный в пригороде Тель-Авива сельскохозяйственный научно-исследовательский Центр имени Волкани при министерстве сельского хозяйства этой страны.
Между двумя странами сложилась практика регулярных политических консультаций на уровне внешнеполитических ведомств.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посещал Израиль в сентябре 2004 года, октябре 2005 года, сентябре 2006 года, июне 2007 года, марте 2008 года, феврале 2009 года, июне 2010 года и в июле 2018 года в рамках рабочих поездок по странам Ближнего Востока.
В 2019 году министр иностранных дел Сергей Лавров и министр иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем провели встречу в сентябре "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и в декабре в Риме "на полях" международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".
26 октября 2020 года в ходе рабочего визита в Грецию министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Израиля Габриэлем Ашкенази.
17 марта 2021 года Габриэль Ашкенази посетил Москву с рабочим визитом.
9 сентября 2021 года Москву с рабочим визитом посетил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.
В феврале 2016 года Израиль с рабочим визитом посетила делегация Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко. В июне 2017 года Москву с рабочим визитом посетил спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн.
Поддерживаются тесные контакты по линии советов безопасности двух стран.
24-25 июня 2019 года секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев посетил с визитом Израиль. Состоялась встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Николай Патрушев также принял участие в трехсторонних переговорах по Сирии с участием помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата.
Отношения РФ и Израиля подверглись испытанию после катастрофы с российским самолетом Ил-20. Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября 2018 года при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.
В Тель-Авиве не соглашаются с российской версией гибели Ил-20, согласно которой израильские военные использовали самолет как прикрытие при налете на Сирию и, вопреки договоренностям, не предупредили заблаговременно о действиях своей авиации.
Израиль – важный торгово-экономический партнер России. Двусторонние связи охватывают все направления – промышленность, агропромышленный комплекс, высокие технологии, военно-техническое сотрудничество.
В 2020 году внешнеторговый оборот России и Израиля составил 2,2 миллиарда долларов (в 2019 году – 2,25 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 1,3 миллиарда долларов и импорт – 827,0 миллионов долларов.
По итогам января-августа 2021 года оборот взаимной торговли двух стран составил 1,7 миллиарда долларов (за аналогичный период 2020 года – 1,15 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 1,2 миллиарда долларов и импорт – 505,1 миллиона долларов.
Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, драгоценные металлы и камни, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них и другие товары. Импорт представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, продукцией химической промышленности и др.
В активной фазе находятся переговоры по созданию зоны свободной торговли. Важный фактор ускорения взаимной торговли – запуск проекта "Зеленый коридор", предполагающий выстраивание механизма обмена информацией о перемещаемых товарах, грузах, транспортных средствах.
С 1995 года успешно работает Смешанная российско-израильская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Очередное заседание межправкомиссии прошло в октябре 2018 года в Иерусалиме.
Одно из важных мест в системе российско-израильского взаимодействия занимает сотрудничество в гуманитарной области. Среди динамичных направлений двустороннего сотрудничества в этой области – культурные обмены, гастроли, выставки, фестивали.
Россия и Израиль наращивают взаимодействие в сфере образования. Были подписаны договор и соглашение о сотрудничестве между учеными двух стран.
В Москве и Тель-Авиве функционируют культурные центры двух стран.
До пандемии COVID-19 Россия традиционно входила в тройку лидеров по численности приезжающих в Израиль туристов.
В 2018 году Израиль посетила 381 тысяча российских туристов. Этот показатель включал и круизных путешественников, и "однодневных" визитеров, прибывших на экскурсии из сопредельных стран (Иордании, Кипра, Египта).
Гостями Израиля в 2019 году, по данным израильского министерства туризма, стали 318,1 тысячи российских туристов. "Однодневные" туристы и пассажиры круизных лайнеров в отчетность не попали.
Немалая часть израильских граждан, в том числе тех, кто стоял у истоков возникновения государства Израиль, имеет российские корни. В стране живет более миллиона соотечественников. Они сохраняют русский язык, русскую культуру. В Израиле действует 21 организация русскоязычных соотечественников, в стране выходит множество газет на русском языке, ведут вещание более 150 русскоязычных эфирных и спутниковых телеканалов, радиостанций.
Россию и Израиль связывает память о Второй мировой войне, о таком страшном преступлении нацизма, как Холокост. Среди его жертв миллионы евреев – граждан Советского Союза. В России чтят память жертв Холокоста. В Москве действуют Музей еврейского наследия и Холокоста, Мемориальная синагога на Поклонной горе. В Израиле, в городе Нетания, в июне 2012 года открыт Мемориал в честь победы над гитлеровской Германией. В январе 2020 года в Иерусалиме состоялось открытие памятника "Свеча памяти", посвященного героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда.
В сентябре 2019 года в Москве впервые прошла конференция всемирной еврейской организации "Керен ха-Йесод". Благотворительная организация занимается финансированием образовательных, культурных и других проектов. На конференции выступил президент России Владимир Путин.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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05:08Россияне решили закупить продукты перед длинными выходными
05:03"Подмешивают российский": на Украине пожаловались на качество газа
04:48Стюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с Паттинсоном
04:47США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня
04:43Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
Лента новостейМолния
Россияне решили закупить продукты перед длинными выходными"Подмешивают российский": на Украине пожаловались на качество газаСтюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с ПаттинсономСША в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту ТайваняБайден заявил, что не хочет холодной войны с КитаемВ Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки