https://ria.ru/20211022/politika-1755539881.html

Межгосударственные отношения России и Израиля

Межгосударственные отношения России и Израиля - РИА Новости, 22.10.2021

Межгосударственные отношения России и Израиля

Дипломатические отношения между СССР и Израилем установлены в мае 1948 года. В июне 1967 года дипотношения были прерваны. В 1987 году возобновлены отношения по... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T00:11

2021-10-22T00:11

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Дипломатические отношения между СССР и Израилем установлены в мае 1948 года. В июне 1967 года дипотношения были прерваны. В 1987 году возобновлены отношения по консульской линии, а в октябре 1991 года дипотношения были восстановлены в полном объеме. В декабре 1991 года открыты израильское посольство в Москве и российское посольство в Тель-Авиве. Между Россией и Израилем поддерживается активный политический диалог. Сложилась практика регулярных политических консультаций, осуществляется делегационный обмен на различных уровнях. В апреле 2005 года президент России Владимир Путин совершил визит в Израиль. Это был первый визит главы российского государства в Израиль.В июне 2012 года президент России Владимир Путин в рамках двухдневного ближневосточного турне вновь посетил Израиль. 23 января 2020 года президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Израиль, где принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста.Владимир Путин вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент "Свеча памяти" в честь героических жителей и защитников блокадного Ленинграда. Президент России также выступил с речью на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" и вручил орден Мужества родственнице Леона Фельдгендлера – героя восстания узников лагеря смерти Собибор. Кроме того, состоялись отдельные встречи Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом страны Реувеном Ривлином. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху семнадцать раз посещал Россию: в сентябре 2009 года, феврале 2010 года, марте 2011 года, мае и ноябре 2013 года, сентябре 2015 года, апреле и июне 2016 года, марте и августе 2017 года, январе, мае и июле 2018 года, феврале, апреле и сентябре 2019 года, январе 2020 года.В ходе рабочего визита в мае 2018 года вместе с президентом России Владимиром Путиным Нетаньяху присутствовал на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и шествии "Бессмертного полка". В этот же день состоялись его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Вопросы двустороннего сотрудничества, актуальная международная и региональная проблематика обсуждались в ходе в ходе встреч в июле 2018 года и в феврале 2019 года. В ходе краткого рабочего визита Биньямина Нетаньяху в апреле 2019 года одной из основных тем переговоров стала ситуация в Сирии. В завершении визита Нетаньяху в министерстве обороны РФ прошла торжественная церемония, в ходе которой состоялась "символическая" передача комбинезона и армейских ботинок танкиста Захарии Баумеля, чье тело было найдено в Сирии российскими военными. Баумель считался пропавшим без вести почти 37 лет – после боя с сирийскими войсками у ливанского селения Султан-Яакуб в 1982 году. Россия оказала помощь в поиске погибшего военнослужащего. Тело Баумеля было доставлено в Израиль накануне визита Нетаньяху в Москву. 30 января 2020 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прибыл в Россию с кратким рабочим визитом Нетаньяху на встрече с президентом РФ отметил, что Владимир Путин стал первым мировым лидером, с которым он встречается после визита в США для обсуждения "сделки века" (план палестино-израильского мирного урегулирования), предложенной Дональдом Трампом, и заявил, что хотел бы услышать мнение российского президента. Президент РФ Владимир Путин в начале встречи сообщил Биньямину Нетаньяху о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар.Израильтянка была осуждена на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша – наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей, о контрабанде она не помышляла. Позднее в ходатайстве о помиловании на имя президента израильтянка частично признала свою вину. С просьбой помиловать Иссахар к Владимиру Путину обращались глава Израиля Реувен Ривлин и премьер Биньямин Нетаньяху. Во время визита российского президента в Иерусалим с ним встретилась мать осужденной и попросила помочь вернуть дочь домой.В ноябре 2015 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели переговоры "на полях" конференции ООН по вопросам изменения климата в Париже. В ноябре 2018 года лидеры встретились там же "на полях" мемориальных мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.Президент Израиля (2014-2021) Реувен Ривлин посетил Россию в марте 2016 года. В рамках визита состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Президент Израиля также встретился с премьер-министром России (2012-2020) Дмитрием Медведевым и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.10 ноября 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил с визитом Израиль. В рамках визита Медведев встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлином и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе российско-израильских переговоров значительное внимание было уделено экономике. По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних межведомственных документов. В ходе визита Дмитрий Медведев также посетил расположенный в пригороде Тель-Авива сельскохозяйственный научно-исследовательский Центр имени Волкани при министерстве сельского хозяйства этой страны. Между двумя странами сложилась практика регулярных политических консультаций на уровне внешнеполитических ведомств.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посещал Израиль в сентябре 2004 года, октябре 2005 года, сентябре 2006 года, июне 2007 года, марте 2008 года, феврале 2009 года, июне 2010 года и в июле 2018 года в рамках рабочих поездок по странам Ближнего Востока.В 2019 году министр иностранных дел Сергей Лавров и министр иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем провели встречу в сентябре "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и в декабре в Риме "на полях" международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".26 октября 2020 года в ходе рабочего визита в Грецию министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Израиля Габриэлем Ашкенази. 17 марта 2021 года Габриэль Ашкенази посетил Москву с рабочим визитом. 9 сентября 2021 года Москву с рабочим визитом посетил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.В феврале 2016 года Израиль с рабочим визитом посетила делегация Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко. В июне 2017 года Москву с рабочим визитом посетил спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн. Поддерживаются тесные контакты по линии советов безопасности двух стран.24-25 июня 2019 года секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев посетил с визитом Израиль. Состоялась встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Николай Патрушев также принял участие в трехсторонних переговорах по Сирии с участием помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата. Отношения РФ и Израиля подверглись испытанию после катастрофы с российским самолетом Ил-20. Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября 2018 года при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.В Тель-Авиве не соглашаются с российской версией гибели Ил-20, согласно которой израильские военные использовали самолет как прикрытие при налете на Сирию и, вопреки договоренностям, не предупредили заблаговременно о действиях своей авиации.Израиль – важный торгово-экономический партнер России. Двусторонние связи охватывают все направления – промышленность, агропромышленный комплекс, высокие технологии, военно-техническое сотрудничество.В 2020 году внешнеторговый оборот России и Израиля составил 2,2 миллиарда долларов (в 2019 году – 2,25 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 1,3 миллиарда долларов и импорт – 827,0 миллионов долларов.По итогам января-августа 2021 года оборот взаимной торговли двух стран составил 1,7 миллиарда долларов (за аналогичный период 2020 года – 1,15 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 1,2 миллиарда долларов и импорт – 505,1 миллиона долларов. Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, драгоценные металлы и камни, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них и другие товары. Импорт представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, продукцией химической промышленности и др.В активной фазе находятся переговоры по созданию зоны свободной торговли. Важный фактор ускорения взаимной торговли – запуск проекта "Зеленый коридор", предполагающий выстраивание механизма обмена информацией о перемещаемых товарах, грузах, транспортных средствах. С 1995 года успешно работает Смешанная российско-израильская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Очередное заседание межправкомиссии прошло в октябре 2018 года в Иерусалиме. Одно из важных мест в системе российско-израильского взаимодействия занимает сотрудничество в гуманитарной области. Среди динамичных направлений двустороннего сотрудничества в этой области – культурные обмены, гастроли, выставки, фестивали.Россия и Израиль наращивают взаимодействие в сфере образования. Были подписаны договор и соглашение о сотрудничестве между учеными двух стран.В Москве и Тель-Авиве функционируют культурные центры двух стран.До пандемии COVID-19 Россия традиционно входила в тройку лидеров по численности приезжающих в Израиль туристов. В 2018 году Израиль посетила 381 тысяча российских туристов. Этот показатель включал и круизных путешественников, и "однодневных" визитеров, прибывших на экскурсии из сопредельных стран (Иордании, Кипра, Египта). Гостями Израиля в 2019 году, по данным израильского министерства туризма, стали 318,1 тысячи российских туристов. "Однодневные" туристы и пассажиры круизных лайнеров в отчетность не попали. Немалая часть израильских граждан, в том числе тех, кто стоял у истоков возникновения государства Израиль, имеет российские корни. В стране живет более миллиона соотечественников. Они сохраняют русский язык, русскую культуру. В Израиле действует 21 организация русскоязычных соотечественников, в стране выходит множество газет на русском языке, ведут вещание более 150 русскоязычных эфирных и спутниковых телеканалов, радиостанций. Россию и Израиль связывает память о Второй мировой войне, о таком страшном преступлении нацизма, как Холокост. Среди его жертв миллионы евреев – граждан Советского Союза. В России чтят память жертв Холокоста. В Москве действуют Музей еврейского наследия и Холокоста, Мемориальная синагога на Поклонной горе. В Израиле, в городе Нетания, в июне 2012 года открыт Мемориал в честь победы над гитлеровской Германией. В январе 2020 года в Иерусалиме состоялось открытие памятника "Свеча памяти", посвященного героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда.В сентябре 2019 года в Москве впервые прошла конференция всемирной еврейской организации "Керен ха-Йесод". Благотворительная организация занимается финансированием образовательных, культурных и других проектов. На конференции выступил президент России Владимир Путин. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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