Нетаньяху заявил, что хотел бы услышать мнение Путина по "сделке века"

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи

"Мы вели переговоры с нашими американскими друзьями, и я смогу вам рассказать о некоторых вещах", - сказал Нетаньяху.

"Вы являетесь первым мировым лидером, с которым я встречаюсь после визита в Вашингтон", - отметил Нетаньяху.

"Хотел бы с вами поговорить, услышать ваше мнение", - добавил он.