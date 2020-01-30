Нетаньяху заявил, что хотел бы услышать мнение Путина по "сделке века"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом РФ Владимиром Путин отметил, что это первый мировой лидер, с которым он встречается после визита в США для обсуждения "сделки века", предложенной Дональдом Трампом, и заявил, что хотел бы услышать мнение Путина.
"Мы вели переговоры с нашими американскими друзьями, и я смогу вам рассказать о некоторых вещах", - сказал Нетаньяху.
"Вы являетесь первым мировым лидером, с которым я встречаюсь после визита в Вашингтон", - отметил Нетаньяху.
"Хотел бы с вами поговорить, услышать ваше мнение", - добавил он.
По мнению Нетаньяху, сейчас можно собрать все мировые силы для мира и спокойного существования.
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