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В Израиле рассчитывают на создание зоны свободной торговли с Россией
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РИА Новости

В Израиле рассчитывают на создание зоны свободной торговли с Россией

02:27 23.01.2020
1841
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗеев Элькин
Зеев Элькин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Зеев Элькин. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв - РИА Новости. Создание зоны свободной торговли между Россией и Израилем может стать стратегическим шагом, способным вдвое поднять торговый оборот между странами, заявил в интервью РИА Новости министр экологии Израиля Зеев Элькин, подводя итоги встречи сопредседателей российско-израильской межправкомиссии.
"Мы обсуждали интенсификацию переговорного процесса о зоне свободной торговли. Это стратегический шаг, который может удвоить торговый оборот... Мы поставили задачу завершить переговорный процесс в этом году, чтобы выйти в следующем году на подписание договора о зоне свободной торговли. Это большое событие, если это удастся", - заявил агентству сопредседатель межправкомиссии.
Также, по словам израильского министра, стороны приблизились к реализации протокола о таможенном зеленом коридоре между Россией и Израилем.
"Мы обсуждали подготовку реализации протокола о зеленом коридоре таможенном между двумя странами. Сейчас идет работа между нашими таможенными службами, и надеемся, в течение второй половины этого года они перейдут уже на реализацию на практике этого протокола. Это поможет экономическим контактам", - сказал Элькин.
Российскую сторону на встрече представлял замминистра экономики Азер Муталим оглы Талыбов. Во встрече приняли участие заместители министров и представители профильных организаций. Также на встрече сопредседателей межправкомиссии, по словам Элькина, были подняты другие важные вопросы межгосударственного сотрудничества.
Флаг на здании посольства Израиля в Москве
01:16
В Израиле рассказали о росте торгового оборота с Россией
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Зеев ЭлькинРоссияИзраильВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Привезли мне знакомые с Израиля, как угощение еврейскую халву, так она год лежала, никто есть не хотел. Не надо нам торговли с евреями. Между кибуцами пускай торгуют.
23 января, 03:15
TTut_en
7100220
За 30 лет жизни не видел в Израиле еврейской халвы. Быстрей всего вам привезли российскую, или украинскую, полки которой в магазинах в Израиле переполнены. Обычно везут с Израиля авокадо, орехи, кофе. Вам может и не надо, но израильские перец и морковь в отличии от вашей халвы раскупают. Да и беспилотные израильские самолеты на хорошем счету в ВВС. Зубные импланты пользуются широким спросом.
23 января, 07:02
Йозеф Швейк
2400005
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