В Израиле рассчитывают на создание зоны свободной торговли с Россией

"Мы обсуждали интенсификацию переговорного процесса о зоне свободной торговли. Это стратегический шаг, который может удвоить торговый оборот... Мы поставили задачу завершить переговорный процесс в этом году, чтобы выйти в следующем году на подписание договора о зоне свободной торговли. Это большое событие, если это удастся", - заявил агентству сопредседатель межправкомиссии.