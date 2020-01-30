Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T00:13+0300
https://ria.ru/20200130/1564035687.html
Путин и Нетаньяху обсудят "сделку века" в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/156378/89/1563788991_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_12e65d47fac1e48c28692e1429a05dfd.jpg
РИА Новости

Путин и Нетаньяху обсудят "сделку века" в Москве

00:13 30.01.2020
1874
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся в четверг в Москве.
Нетаньяху прибудет в Москву с кратким рабочим визитом. Он намерен обсудить с Путиным детали так называемой "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.

Есть ли план?

Во вторник в Вашингтоне в присутствии Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план палестино-израильского урегулирования, который он называет "сделкой века". Разработкой плана американская администрация занималась около трех лет.
"Сделка века" признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальные для палестинцев проблемы восстановления границ 1967 года и возвращения палестинских беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину. В обмен Израиль прекратит строительство новых поселений на палестинских землях.
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
00:02
Роухани назвал "сделку века" самым отвратительным планом века
План предполагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В его состав, по предложению Трампа, будут переданы два района на границе Израиля с Египтом, что увеличит подконтрольную палестинцам территорию примерно в два раза. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности.
Экономическая часть плана Трампа предусматривает выделение Палестине 50 миллиардов долларов в течение десяти лет прежде всего за счет стран-спонсоров из Персидского залива. Также палестинцы получат доступ к двум израильским портам, смогут построить курорт на берегу Мертвого моря и заниматься сельским хозяйством в Иорданской долине. Статус-кво относительно Храмовой горы и религиозных святынь в Старом городе Иерусалима предлагается оставить неизменным.
Официальные власти Палестины отвергли инициативу Трампа. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестина не продается, а план США отправится в "мусорную корзину истории". Лидер правящей в Газе палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания тоже выступил против "сделки века" и назвал ее целью ликвидацию палестинского национального проекта. Палестинские власти призвали к акциям протеста против аннексии Иорданской долины и Западного берега и плана Трампа в целом. Совет Лиги арабских государств по требованию Палестины проведет в субботу экстренное заседание по обсуждению "сделки века".
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Вчера, 23:58
Палестина внесет в СБ ООН резолюцию против "сделки века"
Россия продолжает анализировать и изучать предложенную Трампом сделку, хотя Палестина категорически не приняла этот план, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все будет хорошо"

Израильская пресса связывает визит Нетаньяху с помилованием израильтянки Наамы Иссахар, отбывавшей наказание в российской колонии. Указ о помиловании Путин подписал в среду вечером по соображениям гуманности. По некоторым данным, Нетаньяху намерен предложить Иссахар вернуться в Израиль на своем самолете.
Иссахар была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по ее словам, везла для личных целей.
Ранее рекомендацию о помиловании подписала комиссия по вопросам помилования на территории Московской области и утвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Вчера, 20:39
Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование израильтянки Иссахар
Ходатайство о помиловании Иссахар подала в минувшее воскресенье. Ранее с подобной просьбой к президенту РФ обращались президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Нетаньяху и мать осужденной Яффа Иссахар.
Между Путиным и матерью девушки состоялась и личная встреча во время визита российского президента в Иерусалим 23 января. Путин заверил ее, что "все будет хорошо". Сама осужденная видела сюжет о встрече ее матери с Путиным по телевизору в следственном изоляторе, после чего находилась "под большим впечатлением", рассказывала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Позже омбудсмен заявила, что поддержит прошение девушки о помиловании.

Особые отношения

Между лидерами двух стран установлен личный доверительный контакт. Их предыдущая встреча проходила на прошлой неделе в Иерусалиме, когда Путин принимал участие в церемонии открытия памятника жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме и выступил на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, приуроченном к 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Освенцим советскими войсками. Это был третий визит Путина в Израиль.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне
Вчера, 14:18
Египетский депутат прокомментировал "сделку века" по Палестине
Его первый визит в эту страну состоялся в апреле 2005 года. В июне 2012 года он в рамках двухдневного ближневосточного турне вновь посетил Израиль.
Премьер Израиля Нетаньяху посещал Россию 16 раз: в сентябре 2009 года, феврале 2010 года, марте 2011 года, в мае и ноябре 2013 года, сентябре 2015 года, апреле и июне 2016 года, марте и августе 2017 года, в январе, мае и июле 2018 года, в феврале, апреле и сентябре 2019 года.
В ходе рабочего визита в мае 2018 года вместе с президентом России Нетаньяху присутствовал на военном параде, посвященном 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и шествии "Бессмертного полка".

После катастрофы

Отношения РФ и Израиля подверглись испытанию после катастрофы с российским самолетом Ил-20 в Сирии. Самолет был сбит 17 сентября 2018 года при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Вчера, 14:28
В МИД Китая прокомментировали "сделку века" Трампа
По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих. В Тель-Авиве не соглашаются с российской версией гибели Ил-20.

Уровень превышен

Между Россией и Израилем заключено порядка 20 межправительственных соглашений, идет постоянная работа по совершенствованию договорно-правовой базы российско-израильского сотрудничества.
Израиль – важный торгово-экономический партнер России. Двусторонние связи охватывают промышленность, агропромышленный комплекс, высокие технологии.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 03:49
Эксперт рассказал, как США пытаются помешать России "сделкой века"
В 2019 году внешнеторговый оборот России и Израиля составил 5 миллиардов долларов, впервые превысив докризисный уровень, заявил РИА Новости министр экологи Израиля, сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии Зеев Элькин.
Гостями Израиля в 2019 году, по данным израильского министерства туризма, стали 318,1 тысячи российских туристов. "Однодневные" туристы и пассажиры круизных лайнеров в отчетность не попали.
Немалая часть израильских граждан, в том числе тех, кто стоял у истоков возникновения Государства Израиль, имеет российские корни. В стране живет более миллиона россиян. Они сохраняют русский язык, русскую культуру. В Израиле действует 21 организация русскоязычных соотечественников, в стране выходит множество газет на русском языке, ведут вещание более 150 русскоязычных эфирных и спутниковых телеканалов, радиостанций.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:24
В Кремле прокомментировали "сделку века" по Палестине
51011215
Обсудить 4
"Сделка века" по Израилю и ПалестинеВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуИерусалимРоссияПалестинаИзраильВ мире
Популярные комментарии
Наука, технологии - Израиль во многих направлениях занимает лидирующие позиции. 12 нобелевских лауреатов на, как вы написали, 9 миллионов человек...
30 января, 02:12
ГГГригорий Г
2110003
РФ разумно воздерживается от каких-либо преждевременных заявлений и оценок и не выступает категорически против этой так называемой «сделки века», справедливо считая, что только Израиль и Палестинская автономия могут должны принимать решения по предлагаемому плану урегулирования палестино-израильского конфликта. Возможно, после изучения плана РФ посоветует Палестинской автономии провести Референдум, чтобы народ самоопределился, выразил свою волю и сказал «да» или «нет». Но это надо и можно сделать после завершения переговоров между сторонами, после обсуждения и поиск компромиссов.
30 января, 02:19
МАМураз Аджоев
1900001
Рекомендуем
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани назвал "сделку века" самым отвратительным планом века
Торговое судно SS Cotopaxi
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Газораспределительная станция на Украине
На Украине заявили об истощении крупнейших газовых месторождений
Лев Парнас
Льва Парнаса выгнали со слушаний по импичменту Трампа
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова прокомментировала помилование израильтянки Иссахар
Президент США Дональд Трамп во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Вашингтоне
Трамп заявил, что Болтон мог привести к "шестой мировой войне"
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Палестина внесет в СБ ООН резолюцию против "сделки века"
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Михаил Фридман
Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал об отношении к болезням в Кремле
Здание Государственной Думы в Москве
В Госдуме сравнили новые санкции США с оскалом "беззубого пса"
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек
Леонид Калашников
Депутат Госдумы рассказал, зачем России нужна ПАСЕ
Конституция Российской Федерации
Песков прокомментировал идею ввести термин "Верховный правитель"
Олег Николаев
Биография Олега Николаева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:05В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
11:48Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
11:43Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве
11:43В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к новому коронавирусу
11:42На Филиппинах выявили первый случай заражения новым коронавирусом
11:41Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии
11:40Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса
11:36Запуск двух спутников связи "Экспресс" с Байконура перенесли на апрель
11:35Иудеи: у человека есть возможность возвращать мир к гармонии
11:35В Коми трактор провалился под лед на переправе
11:32Борода: рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни
11:32Путин сообщил, что помилованная Иссахар не пересекала границу России
Лента новостейМолния