Путин и Нетаньяху обсудят "сделку века" в Москве

Нетаньяху прибудет в Москву с кратким рабочим визитом. Он намерен обсудить с Путиным детали так называемой "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.

Есть ли план?

Во вторник в Вашингтоне в присутствии Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план палестино-израильского урегулирования, который он называет "сделкой века". Разработкой плана американская администрация занималась около трех лет.

"Сделка века" признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальные для палестинцев проблемы восстановления границ 1967 года и возвращения палестинских беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину. В обмен Израиль прекратит строительство новых поселений на палестинских землях.

План предполагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В его состав, по предложению Трампа, будут переданы два района на границе Израиля с Египтом, что увеличит подконтрольную палестинцам территорию примерно в два раза. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности.

Экономическая часть плана Трампа предусматривает выделение Палестине 50 миллиардов долларов в течение десяти лет прежде всего за счет стран-спонсоров из Персидского залива. Также палестинцы получат доступ к двум израильским портам, смогут построить курорт на берегу Мертвого моря и заниматься сельским хозяйством в Иорданской долине. Статус-кво относительно Храмовой горы и религиозных святынь в Старом городе Иерусалима предлагается оставить неизменным.

Официальные власти Палестины отвергли инициативу Трампа. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестина не продается, а план США отправится в "мусорную корзину истории". Лидер правящей в Газе палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания тоже выступил против "сделки века" и назвал ее целью ликвидацию палестинского национального проекта. Палестинские власти призвали к акциям протеста против аннексии Иорданской долины и Западного берега и плана Трампа в целом. Совет Лиги арабских государств по требованию Палестины проведет в субботу экстренное заседание по обсуждению "сделки века".

Россия продолжает анализировать и изучать предложенную Трампом сделку, хотя Палестина категорически не приняла этот план, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все будет хорошо"

Израильская пресса связывает визит Нетаньяху с помилованием израильтянки Наамы Иссахар, отбывавшей наказание в российской колонии. Указ о помиловании Путин подписал в среду вечером по соображениям гуманности. По некоторым данным, Нетаньяху намерен предложить Иссахар вернуться в Израиль на своем самолете.

Иссахар была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по ее словам, везла для личных целей.

Ранее рекомендацию о помиловании подписала комиссия по вопросам помилования на территории Московской области и утвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ходатайство о помиловании Иссахар подала в минувшее воскресенье. Ранее с подобной просьбой к президенту РФ обращались президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Нетаньяху и мать осужденной Яффа Иссахар.

Между Путиным и матерью девушки состоялась и личная встреча во время визита российского президента в Иерусалим 23 января. Путин заверил ее, что "все будет хорошо". Сама осужденная видела сюжет о встрече ее матери с Путиным по телевизору в следственном изоляторе, после чего находилась "под большим впечатлением", рассказывала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Позже омбудсмен заявила, что поддержит прошение девушки о помиловании.

Особые отношения

Между лидерами двух стран установлен личный доверительный контакт. Их предыдущая встреча проходила на прошлой неделе в Иерусалиме, когда Путин принимал участие в церемонии открытия памятника жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме и выступил на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, приуроченном к 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Освенцим советскими войсками. Это был третий визит Путина в Израиль.

Его первый визит в эту страну состоялся в апреле 2005 года. В июне 2012 года он в рамках двухдневного ближневосточного турне вновь посетил Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху посещал Россию 16 раз: в сентябре 2009 года, феврале 2010 года, марте 2011 года, в мае и ноябре 2013 года, сентябре 2015 года, апреле и июне 2016 года, марте и августе 2017 года, в январе, мае и июле 2018 года, в феврале, апреле и сентябре 2019 года.

В ходе рабочего визита в мае 2018 года вместе с президентом России Нетаньяху присутствовал на военном параде, посвященном 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и шествии "Бессмертного полка".

После катастрофы

Отношения РФ и Израиля подверглись испытанию после катастрофы с российским самолетом Ил-20 в Сирии. Самолет был сбит 17 сентября 2018 года при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих. В Тель-Авиве не соглашаются с российской версией гибели Ил-20.

Уровень превышен

Между Россией и Израилем заключено порядка 20 межправительственных соглашений, идет постоянная работа по совершенствованию договорно-правовой базы российско-израильского сотрудничества.

Израиль – важный торгово-экономический партнер России. Двусторонние связи охватывают промышленность, агропромышленный комплекс, высокие технологии.

В 2019 году внешнеторговый оборот России и Израиля составил 5 миллиардов долларов, впервые превысив докризисный уровень, заявил РИА Новости министр экологи Израиля, сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии Зеев Элькин.

Гостями Израиля в 2019 году, по данным израильского министерства туризма, стали 318,1 тысячи российских туристов. "Однодневные" туристы и пассажиры круизных лайнеров в отчетность не попали.