Нетаньяху поблагодарил Россию за помощь в поиске останков павших солдат

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2018

© AP Photo / Sven Hoppe Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2018

ИЕРУСАЛИМ, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Россию за помощь в поисках останков павших израильских солдат.

На встрече с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым он сказал, что никогда не забудет состоявшуюся в апреле в Москве "трогательную церемонию" передачи останков танкиста Захарии Баумеля, найденных российскими военными на территории Сирии.

"Это тронуло сердца всех граждан Израиля ... Я хочу еще раз через вас поблагодарить правительство России и президента (РФ Владимира) Путина за все усилия, которые вы предпринимаете для возвращения останков наших солдат", - сказал премьер-министр.

Уроженец Нью-Йорка Баумель вместе с двумя сослуживцами пропал без вести в июне 1982 года в ходе боя с сирийскими войсками у ливанского местечка Султан-Яакуб. Останки танкиста были по просьбе израильтян найдены в Сирии российскими военными и в начале апреля переданы для перезахоронения на родине.