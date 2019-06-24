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РИА Новости

Нетаньяху поблагодарил Россию за помощь в поиске останков павших солдат

Вчера, 16:17
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© AP Photo / Sven HoppeПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2018
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2018
© AP Photo / Sven Hoppe
ИЕРУСАЛИМ, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Россию за помощь в поисках останков павших израильских солдат.
На встрече с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым он сказал, что никогда не забудет состоявшуюся в апреле в Москве "трогательную церемонию" передачи останков танкиста Захарии Баумеля, найденных российскими военными на территории Сирии.
"Это тронуло сердца всех граждан Израиля ... Я хочу еще раз через вас поблагодарить правительство России и президента (РФ Владимира) Путина за все усилия, которые вы предпринимаете для возвращения останков наших солдат", - сказал премьер-министр.
Уроженец Нью-Йорка Баумель вместе с двумя сослуживцами пропал без вести в июне 1982 года в ходе боя с сирийскими войсками у ливанского местечка Султан-Яакуб. Останки танкиста были по просьбе израильтян найдены в Сирии российскими военными и в начале апреля переданы для перезахоронения на родине.
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В ходе двухдневного визита в Израиль Патрушев встретится со своими израильским и американским коллегой Меиром Бен-Шаббатом и Джоном Болтоном, в том числе в трехстороннем формате. Основной темой переговоров станет, как ожидается, ситуация в Сирии.
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Биньямин НетаньяхуРоссияВ мире
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