Помилованную Путиным израильтянку Нааму Иссахар освободили из колонии

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Израильтянку Израильтянку Нааму Иссасхар , помилованную Владимиром Путиным, освободили из колонии в Подмосковье, сообщает ФСИН

Девушку задержали в апреле прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у нее нашли почти десять граммов гашиша.

Сначала израильтянка заявила, что наркотик она везла для личных целей, а не для контрабанды, однако позднее сказала, что не покупала запрещенные вещества и не знает, как они оказались в ее сумке. Иссахар утверждала, что подписала какой-то документ на русском языке, не понимая его содержания.

Прокурор при рассмотрении жалобы на приговор отметил, что девушка пытается уйти от ответственности и избежать наказания. Он добавил, что все доказательства, положенные в основу обвинения, получены с соблюдением российских законов и уполномоченными на то должностными лицами. Израильтянку приговорили к 7,5 года колонии.

С просьбой помиловать Иссахар к Владимиру Путину обращались глава Израиля Реувен Ривлин и премьер Биньямин Нетаньяху. Во время визита российского президента в Иерусалим с ним встретилась мать осужденной и попросила помочь вернуть дочь домой.