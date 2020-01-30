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Помилованную Путиным израильтянку Нааму Иссахар освободили из колонии
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РИА Новости

Помилованную Путиным израильтянку Нааму Иссахар освободили из колонии

09:23 30.01.2020 (обновлено: 11:24 30.01.2020)
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© AFP 2019 / Kirill KudryavtsevНаама Иссахар в суде
Наама Иссахар в суде
© AFP 2019 / Kirill Kudryavtsev
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Израильтянку Нааму Иссасхар, помилованную Владимиром Путиным, освободили из колонии в Подмосковье, сообщает ФСИН.
Девушку задержали в апреле прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у нее нашли почти десять граммов гашиша.
Мать осужденной в России за контрабанду наркотиков и попросившей о помиловании израильтянки Наамы Иссахар Яффа Иссахар у исправительной колонии ИК-1
Вчера, 21:57
Мать израильтянки Иссахар поблагодарила Путина за помилование дочери
Сначала израильтянка заявила, что наркотик она везла для личных целей, а не для контрабанды, однако позднее сказала, что не покупала запрещенные вещества и не знает, как они оказались в ее сумке. Иссахар утверждала, что подписала какой-то документ на русском языке, не понимая его содержания.
Прокурор при рассмотрении жалобы на приговор отметил, что девушка пытается уйти от ответственности и избежать наказания. Он добавил, что все доказательства, положенные в основу обвинения, получены с соблюдением российских законов и уполномоченными на то должностными лицами. Израильтянку приговорили к 7,5 года колонии.
С просьбой помиловать Иссахар к Владимиру Путину обращались глава Израиля Реувен Ривлин и премьер Биньямин Нетаньяху. Во время визита российского президента в Иерусалим с ним встретилась мать осужденной и попросила помочь вернуть дочь домой.
В воскресенье сама Иссахар подала прошение о помиловании на имя Путина, в котором частично признала свою вину. Президент 29 января подписал указ о помиловании израильтянки.
Президент Израиля Реувен Ривлин
Вчера, 21:29
Президент Израиля поблагодарил Путина за помилование Иссахар
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Наама ИссахарФедеральная служба исполнения наказаний РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Радостное событие! Добро пожаловать домой Наама!
30 января, 09:47
Ирина Соболева
138901475
По-моему,за Александровское подворье и десять таких транзитчиц не жалко отпустить В конце концов никакого ущерба России эта Наама не принесла- везла свой гашиш домой. Бурков реально украл деньги в США. Меня удивляют наши хакеры- наворуют денег в Штатах и едут отдыхать в страны,лёгко выдающие кого угодно по амерским запросам.(ещё Винник, например... )
30 января, 09:32
rik
1017111044
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