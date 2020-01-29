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Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
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РИА Новости

Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар

20:01 29.01.2020 (обновлено: 00:21 30.01.2020)
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© Фото : аккаунт Naama Issachar в InstagramИзраильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Наама Иссахар
© Фото : аккаунт Naama Issachar в Instagram
Израильтянка Наама Иссахар. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, сообщила пресс-служба Кремля.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.
Как позднее сообщила пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, глава правительства благодарит "своего друга президента Путина" за помилование Иссахар.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
27 января, 13:04
В Кремле прокомментировали прошение о помиловании израильтянки Иссахар
Ранее Иссахар попросила президента России о помиловании. В ходатайстве она частично признала свою вину, сообщила подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова.
Специальная комиссия Московской области рекомендовала помиловать осужденную, этот документ подписал губернатор Андрей Воробьев.
Израильтянку задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево на пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти десять граммов гашиша — наркотик девушка, по ее собственным словам, везла для личных целей и о контрабанде не помышляла.
Накануне в Россию прилетела мать Наамы Яффа Иссахар, она приехала в подмосковную колонию и сказала собравшимся там журналистам, что "необходимо подождать и посмотреть".
На минувшей неделе женщина в Израиле встретилась с Владимиром Путиным и попросила российского президента помочь вернуть дочь домой.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
23 января, 23:47
Москалькова приняла обращения сокамерниц израильтянки Иссахар
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Наама ИссахарВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Спасибо Путину, за проявленный гуманизм к гражданке Израиля!
29 января, 23:16
Йозеф Швейк
2309510131
Радостная новость! Скорейшего возвращения домой Наама!
29 января, 20:36
Анна Егорова
2281431149
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