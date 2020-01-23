Мать Иссахар лично попросила Путина вернуть ее дочь домой

"Я очень прошу вас, господин президент. Пожалуйста, верните ее домой. Я очень по ней скучаю и мечтаю ее обнять", - попросила она. "Я простой человек, который встречается с вами в резиденции премьер-министра (Израиля - ред.). И еще раз прошу смиловаться – помилуйте ее и верните ее домой, ко мне, потому что она – вся моя жизнь. У меня две дочери, и они – мой мир", - добавил Яффа.