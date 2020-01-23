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Мать Иссахар лично попросила Путина вернуть ее дочь домой
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РИА Новости

Мать Иссахар лично попросила Путина вернуть ее дочь домой

15:16 23.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мать осужденной в России израильтянки Яффа Иссахар во время личной беседы с президентом России Владимиром Путиным попросила вернуть ее дочь домой в Израиль.
Встреча состоялась во время визита Путина в Иерусалим, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля. "Я тронута тем, что вы захотели меня увидеть, что вы готовы уделить мне время из вашего графика. Я очень волнуюсь", - сказала Иссахар. Она добавила, что ее дочь Наама летела в Израиль, чтобы создать семью.

"Я очень прошу вас, господин президент. Пожалуйста, верните ее домой. Я очень по ней скучаю и мечтаю ее обнять", - попросила она. "Я простой человек, который встречается с вами в резиденции премьер-министра (Израиля - ред.). И еще раз прошу смиловаться – помилуйте ее и верните ее домой, ко мне, потому что она – вся моя жизнь. У меня две дочери, и они – мой мир", - добавил Яффа.

"Я понимаю", - сказал Путин в ответ.
В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
14:50
Москалькова приехала в колонию к осужденной израильтянке Иссахар
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
107100644
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Наама ИссахарВладимир ПутинРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Судя по статьям на сайте и много обещающим фразам президента до освобождения ей не долго осталось.
23 января, 15:54
Ястреб Коршунов
3300103
В китайском аэропорту наркотиков не подбрасывают.
23 января, 15:55
Ястреб Коршунов
2110006
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