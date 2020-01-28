Мать осужденной израильтянки Иссахар прибыла в подмосковную колонию

НОВОЕ ГРИШИНО (Московская обл.), 28 янв - РИА Новости. Мать осужденной в России за контрабанду наркотиков и попросившей о помиловании израильтянки Наамы Иссахар прибыла в подмосковную колонию, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Женщина зашла в комнату ожидания и приема передач для граждан на территории колонии. Своими надеждами она не поделилась, лишь коротко отметив, что "необходимо подождать и посмотреть".
Ранее Иссахар попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании. В ходатайстве она частично признала свою вину, заявила омбудсмен Подмосковья. Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области посчитала целесообразным применение акта помилования в отношении Иссахар.
Израильтянка была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей, о контрабанде она не помышляла.