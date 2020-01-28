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Мать осужденной израильтянки Иссахар прибыла в подмосковную колонию
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РИА Новости

Мать осужденной израильтянки Иссахар прибыла в подмосковную колонию

15:57 28.01.2020 (обновлено: 18:16 28.01.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМать осужденной в России за контрабанду наркотиков и попросившей о помиловании израильтянки Наамы Иссахар Яффа Иссахар у исправительной колонии ИК-1. 28 января 2020
Мать осужденной в России за контрабанду наркотиков и попросившей о помиловании израильтянки Наамы Иссахар Яффа Иссахар у исправительной колонии ИК-1. 28 января 2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мать осужденной в России за контрабанду наркотиков и попросившей о помиловании израильтянки Наамы Иссахар Яффа Иссахар у исправительной колонии ИК-1. 28 января 2020
НОВОЕ ГРИШИНО (Московская обл.), 28 янв - РИА Новости. Мать осужденной в России за контрабанду наркотиков и попросившей о помиловании израильтянки Наамы Иссахар прибыла в подмосковную колонию, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Женщина зашла в комнату ожидания и приема передач для граждан на территории колонии. Своими надеждами она не поделилась, лишь коротко отметив, что "необходимо подождать и посмотреть".
Ранее Иссахар попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании. В ходатайстве она частично признала свою вину, заявила омбудсмен Подмосковья. Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области посчитала целесообразным применение акта помилования в отношении Иссахар.
Израильтянка была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей, о контрабанде она не помышляла.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Вчера, 10:00
Воробьев подписал рекомендацию комиссии помиловать Иссахар
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Наама ИссахарВладимир ПутинМосковская областьШереметьево (аэропорт)РоссияОбщество
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