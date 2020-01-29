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Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование израильтянки Иссахар
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РИА Новости

Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование израильтянки Иссахар

20:39 29.01.2020 (обновлено: 20:48 29.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за решение о помиловании израильской гражданки Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков и попросившей о такой мере.
Руководствуясь принципами гуманности, Путин подписал в среду указ о помиловании осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Иссахар.
"Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссахар", - цитирует заявление премьер-министра его пресс-служба.
Израильский премьер добавил, что ждет встречи с российским лидером в четверг, рассчитывая "обсудить "сделку века" и последнее развитие событий в регионе".
Руки в наручниках
Вчера, 20:04
Громкие случаи помилования осужденных в России в 2010-2020 годах
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Наама ИссахарВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуВ мире
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