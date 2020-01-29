Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование израильтянки Иссахар

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за решение о помиловании израильской гражданки Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков и попросившей о такой мере.
Руководствуясь принципами гуманности, Путин подписал в среду указ о помиловании осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Иссахар.
"Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссахар", - цитирует заявление премьер-министра его пресс-служба.
Израильский премьер добавил, что ждет встречи с российским лидером в четверг, рассчитывая "обсудить "сделку века" и последнее развитие событий в регионе".