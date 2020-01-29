Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование израильтянки Иссахар

Руководствуясь принципами гуманности, Путин подписал в среду указ о помиловании осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Иссахар.

"Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссахар", - цитирует заявление премьер-министра его пресс-служба.