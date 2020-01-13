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Минтуризма Израиля: россияне стали чаще посещать страну
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РИА Новости

Минтуризма Израиля: россияне стали чаще посещать страну

16:19 13.01.2020
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© Depositphotos / lucidwatersРынок Шук Кармель, Тель-Авив
Рынок Шук Кармель, Тель-Авив
© Depositphotos / lucidwaters
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Гостями Израиля в 2019 году стали 318,1 тысячи российских туристов, что на один процент больше по сравнению с предыдущим годом, сообщили в пресс-службе израильского министерства туризма.
"Динамика турпотока показывает положительные результаты. Согласно статистике министерства туризма Израиля, в 2019 году страну посетили 318,1 тысячи россиян, что на один больше по сравнению с 2018 годом", — проинформировали в Минтуризма. "Однодневные" туристы и пассажиры круизных лайнеров в отчетность не попали.
Въездной турпоток из всех стран продемонстрировал рекордные показатели. Более 4,551 миллиона туристов (+11 процентов за год) отдохнули на курортах Израиля.
"Как мы и ожидали, 2019 год закончился новым рекордом по въездному турпотоку благодаря инновационным маркетинговым и рекламным кампаниям. Рост туризма в последние годы был обусловлен увеличением доли бюджетных расходов в маркетинговые кампании", — отметил гендиректор министерства туризма Израиля Амир Халеви.
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