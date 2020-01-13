Минтуризма Израиля: россияне стали чаще посещать страну

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Гостями Израиля в 2019 году стали 318,1 тысячи российских туристов, что на один процент больше по сравнению с предыдущим годом, сообщили в пресс-службе израильского министерства туризма.

"Динамика турпотока показывает положительные результаты. Согласно статистике министерства туризма Израиля, в 2019 году страну посетили 318,1 тысячи россиян, что на один больше по сравнению с 2018 годом", — проинформировали в Минтуризма. "Однодневные" туристы и пассажиры круизных лайнеров в отчетность не попали.

Въездной турпоток из всех стран продемонстрировал рекордные показатели. Более 4,551 миллиона туристов (+11 процентов за год) отдохнули на курортах Израиля.