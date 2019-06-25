Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат завершили переговоры по Сирии

ИЕРУСАЛИМ, 25 июн – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат завершили трехсторонние переговоры по Сирии.
Беседа высокопоставленных представителей трех стран продлилась почти два с половиной часа. Встреча состоялась в иерусалимском отеле "Ориент".
Ранее Патрушев конкретизировал темы предстоящего разговора с Болтоном и Меиром Бен-Шаббатом: уничтожение оставшихся в Сирии террористов, запуск процессов внутриполитического урегулирования и социально-экономического восстановления страны, проекты гуманитарного содействия.
В понедельник, за день до официального трехстороннего форума, Патрушев провел в Иерусалиме встречи с Нетаньяху, Болтоном и Бен-Шаббатом.