https://ria.ru/20211015/turpotoki-1754667374.html

Лавров выразил надежду на восстановление турпотоков с Израилем

Лавров выразил надежду на восстановление турпотоков с Израилем - РИА Новости, 15.10.2021

Лавров выразил надежду на восстановление турпотоков с Израилем

Россия надеется, что по мере улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки удастся восстановить взаимные туристические потоки с Израилем, заявил глава МИД... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T05:46

2021-10-15T05:46

2021-10-15T05:47

туризм

в мире

израиль

сергей лавров

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия надеется, что по мере улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки удастся восстановить взаимные туристические потоки с Израилем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Надеемся, что по мере улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки удастся восстановить и взаимные туристические потоки", - отметил Лавров в своей статье к 30-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем для печатной версии израильской газеты "Едиот ахронот".Министр уточнил, что Россия традиционно входит в тройку лидеров по численности приезжающих в Израиль туристов.

https://ria.ru/20211015/lavrov-1754667162.html

израиль

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2021

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в мире, израиль, сергей лавров, россия