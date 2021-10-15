https://ria.ru/20211015/turpotoki-1754667374.html
Лавров выразил надежду на восстановление турпотоков с Израилем
Лавров выразил надежду на восстановление турпотоков с Израилем - РИА Новости, 15.10.2021
Лавров выразил надежду на восстановление турпотоков с Израилем
Россия надеется, что по мере улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки удастся восстановить взаимные туристические потоки с Израилем, заявил глава МИД... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T05:46
2021-10-15T05:46
2021-10-15T05:47
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израиль
сергей лавров
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия надеется, что по мере улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки удастся восстановить взаимные туристические потоки с Израилем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Надеемся, что по мере улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки удастся восстановить и взаимные туристические потоки", - отметил Лавров в своей статье к 30-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем для печатной версии израильской газеты "Едиот ахронот".Министр уточнил, что Россия традиционно входит в тройку лидеров по численности приезжающих в Израиль туристов.
https://ria.ru/20211015/lavrov-1754667162.html
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в мире, израиль, сергей лавров, россия
05:46 15.10.2021 (обновлено: 05:47 15.10.2021)
Лавров выразил надежду на восстановление турпотоков с Израилем
Лавров выразил надежду на восстановление взаимных туристических потоков с Израилем